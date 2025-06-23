РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7936 посетителей онлайн
Новости Военная помощь Украине
281 1

Глава МИД Хорватии Грлич-Радман: ЕС должен усилить давление на Россию и увеличить военную поддержку Украины

Глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман

Европейский Союз должен усилить санкционное давление на Россию, одновременно увеличивая объемы военной помощи для Украины.

Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"ЕС необходимо усилить давление на Россию, а это означает, что каждый пакет санкций против России ослабляет ее способность вести войну против Украины. В то же время ЕС должен усилить военную поддержку Украины", - подчеркнул хорватский дипломат.

Он также подтвердил, что Хорватия и в дальнейшем будет поддерживать Украину в ее борьбе за суверенитет.

"Хорватия была с Украиной с первого дня, и Хорватия будет оставаться с Украиной и в будущем", - заверил Грлич-Радман.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия и Словакия будут блокировать новый пакет санкций против РФ, - Сийярто

Автор: 

Хорватия (272) Евросоюз (17337) война в Украине (4964)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Глава МЗС Хорватії Грлич-Радман: ЄС має посилити тиск на Росію і збільшити військову підтримку України

Іще їден еуропейський кмітливець...
показать весь комментарий
23.06.2025 17:29 Ответить
 
 