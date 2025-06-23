Глава МИД Хорватии Грлич-Радман: ЕС должен усилить давление на Россию и увеличить военную поддержку Украины
Европейский Союз должен усилить санкционное давление на Россию, одновременно увеличивая объемы военной помощи для Украины.
Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"ЕС необходимо усилить давление на Россию, а это означает, что каждый пакет санкций против России ослабляет ее способность вести войну против Украины. В то же время ЕС должен усилить военную поддержку Украины", - подчеркнул хорватский дипломат.
Он также подтвердил, что Хорватия и в дальнейшем будет поддерживать Украину в ее борьбе за суверенитет.
"Хорватия была с Украиной с первого дня, и Хорватия будет оставаться с Украиной и в будущем", - заверил Грлич-Радман.
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