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Глава МЗС Хорватії Грлич-Радман: ЄС має посилити тиск на Росію і збільшити військову підтримку України

Глава МЗС Хорватії Гордан Грлич-Радман

Європейський Союз повинен посилити санкційний тиск на Росію, одночасно збільшуючи обсяги військової допомоги для України.

Про це заявив міністр закордонних і європейських справ Хорватії Гордан Грлич-Радман, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"ЄС необхідно посилити тиск на Росію, а це означає, що кожен пакет санкцій проти Росії послаблює її здатність вести війну проти України. Водночас ЄС має посилити військову підтримку України", - наголосив хорватський дипломат.

Він також підтвердив, що Хорватія і надалі підтримуватиме Україну в її боротьбі за суверенітет.

"Хорватія була з Україною від першого дня, і Хорватія залишатиметься з Україною і в майбутньому", - запевнив Грлич-Радман.

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Глава МЗС Хорватії Грлич-Радман: ЄС має посилити тиск на Росію і збільшити військову підтримку України

Іще їден еуропейський кмітливець...
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23.06.2025 17:29 Відповісти
 
 