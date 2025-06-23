Глава МЗС Хорватії Грлич-Радман: ЄС має посилити тиск на Росію і збільшити військову підтримку України
Європейський Союз повинен посилити санкційний тиск на Росію, одночасно збільшуючи обсяги військової допомоги для України.
Про це заявив міністр закордонних і європейських справ Хорватії Гордан Грлич-Радман, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"ЄС необхідно посилити тиск на Росію, а це означає, що кожен пакет санкцій проти Росії послаблює її здатність вести війну проти України. Водночас ЄС має посилити військову підтримку України", - наголосив хорватський дипломат.
Він також підтвердив, що Хорватія і надалі підтримуватиме Україну в її боротьбі за суверенітет.
"Хорватія була з Україною від першого дня, і Хорватія залишатиметься з Україною і в майбутньому", - запевнив Грлич-Радман.
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