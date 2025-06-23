РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5534 посетителя онлайн
Новости Визит Зеленского в Британию
1 198 15

Зеленский встретился со спикерами Палаты общин и Палаты лордов парламента Великобритании

Зеленский в парламенте Великобритании

В Лондоне президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спикером Палаты общин парламента Великобритании Линдси Гойлом и лордом-спикером Палаты лордов Джоном Макфолом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Во время встречи речь шла о дальнейшей поддержке и сотрудничестве, трансатлантическом единстве и дипломатической работе со всеми союзниками для того, чтобы остановить российскую агрессию и закончить войну.

Президент отметил, что важно продолжать давление на Россию и вводить тотальные санкции против банковского и энергетического секторов. Кроме того, обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и угрозу, которую представляет сотрудничество России с Северной Кореей и Ираном", - говорится в сообщении.

Зеленский в парламенте Великобритании

Линдси Гойл выразил поддержку украинцам и заверил в абсолютном единстве Палаты общин и Палаты лордов. По его словам, поддержка Украины единогласна в обеих палатах. Джон Макфол также заверил в том, что поддержка со стороны Великобритании будет сохраняться на высоком уровне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский прибыл в Британию, где встретился с королем Чарльзом III. ФОТО

Автор: 

Великобритания (5046) Зеленский Владимир (21064)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
о ніііі - воно **** по ПРаву руку як повелось !!!
показать весь комментарий
23.06.2025 20:23 Ответить
+4
Крот на місці, я спокійний....😡😡😡
показать весь комментарий
23.06.2025 20:24 Ответить
+2
так, якесь дивне співпадіння..
показать весь комментарий
23.06.2025 20:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та позичте вже хтось нормального піджачка лідору, ну скільки можна то ганьбитися.
показать весь комментарий
23.06.2025 20:19 Ответить
він не формал,можливо це навмисно робиться, любить що б про нього балакали як інфопривід...
показать весь комментарий
23.06.2025 20:27 Ответить
Ну нарешті з дорослими й без брата брата Єрмака ???
показать весь комментарий
23.06.2025 20:22 Ответить
о ніііі - воно **** по ПРаву руку як повелось !!!
показать весь комментарий
23.06.2025 20:23 Ответить
А Залужний на віддалені? зЄпачітатаєлі регламенту та традицій у диплоМАТіїх... об
показать весь комментарий
23.06.2025 20:25 Ответить
Зеленський який результат візиту?
Англійці вступлять у війну з рф? Була ж колись коаліція проти росії.. по "Кримській війні"
показать весь комментарий
23.06.2025 20:23 Ответить
ні, вони умовно на місці Залужного
показать весь комментарий
23.06.2025 20:27 Ответить
Крот на місці, я спокійний....😡😡😡
показать весь комментарий
23.06.2025 20:24 Ответить
https://glavcom.ua/country/society/znayomtes-batko-kerivnika-ofisu-prezidenta-andriya-jermaka-spivrobitnik-golovnogo-rozviduvalnogo-upravlinnya-rf-u-vidstavci-706783.html#:~:text=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8C%3A%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%BE%20%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B0%20%E2%80%93%20%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%A0%D0%A4%20%D1%83%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96 Знайомтесь: батько Єрмака - співробітник Головного розвідувального управління РФ у відставці
показать весь комментарий
23.06.2025 20:42 Ответить
так, якесь дивне співпадіння..
показать весь комментарий
23.06.2025 20:31 Ответить
ваня ты на работе в какошнике посты строчишь?
показать весь комментарий
23.06.2025 21:08 Ответить
А, що там забуло обкурене чмо? Чергова фотосесія?
показать весь комментарий
23.06.2025 21:42 Ответить
Фоткайся, не фоткайся, а морда твоя носата й воровата чітко відзрізняється від еліти. Криворізька ти підворотня.
показать весь комментарий
24.06.2025 00:49 Ответить
 
 