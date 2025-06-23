Зеленский встретился со спикерами Палаты общин и Палаты лордов парламента Великобритании

В Лондоне президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спикером Палаты общин парламента Великобритании Линдси Гойлом и лордом-спикером Палаты лордов Джоном Макфолом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Во время встречи речь шла о дальнейшей поддержке и сотрудничестве, трансатлантическом единстве и дипломатической работе со всеми союзниками для того, чтобы остановить российскую агрессию и закончить войну.

Президент отметил, что важно продолжать давление на Россию и вводить тотальные санкции против банковского и энергетического секторов. Кроме того, обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и угрозу, которую представляет сотрудничество России с Северной Кореей и Ираном", - говорится в сообщении.

Линдси Гойл выразил поддержку украинцам и заверил в абсолютном единстве Палаты общин и Палаты лордов. По его словам, поддержка Украины единогласна в обеих палатах. Джон Макфол также заверил в том, что поддержка со стороны Великобритании будет сохраняться на высоком уровне.

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