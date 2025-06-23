Зеленський зустрівся зі спікерами Палати громад і Палати лордів парламенту Великої Британії

У Лондоні президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спікером Палати громад парламенту Великої Британії Ліндсі Гойлом і лордом-спікером Палати лордів Джоном Макфолом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Під час зустрічі йшлося про подальшу підтримку та співпрацю, трансатлантичну єдність і дипломатичну роботу з усіма союзниками для того, щоб зупинити російську агресію та закінчити війну.

Президент наголосив на тому, що важливо продовжувати тиск на Росію та запроваджувати тотальні санкції проти банківського й енергетичного секторів. Крім того, обговорили ситуацію на Близькому Сході й загрозу, яку становить співпраця Росії з Північною Кореєю та Іраном", - ідеться у повідомленні.

Ліндсі Гойл висловив підтримку українцям і запевнив в абсолютній єдності Палати громад і Палати лордів. За його словами, підтримка України одноголосна в обох палатах. Джон Макфол також запевнив у тому, що підтримка з боку Великої Британії зберігатиметься на високому рівні.

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