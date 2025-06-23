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Новини Візит Зеленського до Британії
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Зеленський зустрівся зі спікерами Палати громад і Палати лордів парламенту Великої Британії

Зеленський у парламенті Британії

У Лондоні президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спікером Палати громад парламенту Великої Британії Ліндсі Гойлом і лордом-спікером Палати лордів Джоном Макфолом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Під час зустрічі йшлося про подальшу підтримку та співпрацю, трансатлантичну єдність і дипломатичну роботу з усіма союзниками для того, щоб зупинити російську агресію та закінчити війну.

Президент наголосив на тому, що важливо продовжувати тиск на Росію та запроваджувати тотальні санкції проти банківського й енергетичного секторів. Крім того, обговорили ситуацію на Близькому Сході й загрозу, яку становить співпраця Росії з Північною Кореєю та Іраном", - ідеться у повідомленні.

Зеленський у парламенті Британії

Ліндсі Гойл висловив підтримку українцям і запевнив в абсолютній єдності Палати громад і Палати лордів. За його словами, підтримка України одноголосна в обох палатах. Джон Макфол також запевнив у тому, що підтримка з боку Великої Британії зберігатиметься на високому рівні.

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Автор: 

Велика Британія (5687) Зеленський Володимир (24558)


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Топ коментарі
+5
о ніііі - воно **** по ПРаву руку як повелось !!!
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23.06.2025 20:23 Відповісти
+4
Крот на місці, я спокійний....😡😡😡
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23.06.2025 20:24 Відповісти
+2
так, якесь дивне співпадіння..
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23.06.2025 20:31 Відповісти
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Та позичте вже хтось нормального піджачка лідору, ну скільки можна то ганьбитися.
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23.06.2025 20:19 Відповісти
він не формал,можливо це навмисно робиться, любить що б про нього балакали як інфопривід...
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23.06.2025 20:27 Відповісти
Ну нарешті з дорослими й без брата брата Єрмака ???
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23.06.2025 20:22 Відповісти
о ніііі - воно **** по ПРаву руку як повелось !!!
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23.06.2025 20:23 Відповісти
А Залужний на віддалені? зЄпачітатаєлі регламенту та традицій у диплоМАТіїх... об
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23.06.2025 20:25 Відповісти
Зеленський який результат візиту?
Англійці вступлять у війну з рф? Була ж колись коаліція проти росії.. по "Кримській війні"
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23.06.2025 20:23 Відповісти
ні, вони умовно на місці Залужного
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23.06.2025 20:27 Відповісти
Крот на місці, я спокійний....😡😡😡
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23.06.2025 20:24 Відповісти
https://glavcom.ua/country/society/znayomtes-batko-kerivnika-ofisu-prezidenta-andriya-jermaka-spivrobitnik-golovnogo-rozviduvalnogo-upravlinnya-rf-u-vidstavci-706783.html#:~:text=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8C%3A%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%BE%20%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B0%20%E2%80%93%20%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%A0%D0%A4%20%D1%83%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96 Знайомтесь: батько Єрмака - співробітник Головного розвідувального управління РФ у відставці
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23.06.2025 20:42 Відповісти
так, якесь дивне співпадіння..
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23.06.2025 20:31 Відповісти
ваня ты на работе в какошнике посты строчишь?
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23.06.2025 21:08 Відповісти
А, що там забуло обкурене чмо? Чергова фотосесія?
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23.06.2025 21:42 Відповісти
Фоткайся, не фоткайся, а морда твоя носата й воровата чітко відзрізняється від еліти. Криворізька ти підворотня.
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24.06.2025 00:49 Відповісти
 
 