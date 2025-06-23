Зеленский 24 июня выступит с речью в парламенте Нидерландов

Во вторник, 24 июня, президент Владимир Зеленский выступит с речью в нижней палате нидерландского парламента - Палате представителей.

Об этом сообщает издание NOS, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что приглашение Зеленского в нидерландский парламент инициировала оппозиционная партия GroenLinks-PvdA и одобрило большинство депутатов.

Выступление президента Украины начнется около 16:00 (17:00 по Киеву).

Издание пишет, что для того, чтобы освободить место для выступления Зеленского, еженедельный час вопросов будет отменен.

"Это уже третье выступление президента перед нидерландскими парламентариями. В марте 2022 года это было сделано по видеосвязи. Год спустя Зеленский прибыл в Сенат 4 мая на совместное заседание Генеральных штатов", - добавляет NOS.

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