Зеленский 24 июня выступит с речью в парламенте Нидерландов
Во вторник, 24 июня, президент Владимир Зеленский выступит с речью в нижней палате нидерландского парламента - Палате представителей.
Об этом сообщает издание NOS, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что приглашение Зеленского в нидерландский парламент инициировала оппозиционная партия GroenLinks-PvdA и одобрило большинство депутатов.
Выступление президента Украины начнется около 16:00 (17:00 по Киеву).
Издание пишет, что для того, чтобы освободить место для выступления Зеленского, еженедельный час вопросов будет отменен.
"Это уже третье выступление президента перед нидерландскими парламентариями. В марте 2022 года это было сделано по видеосвязи. Год спустя Зеленский прибыл в Сенат 4 мая на совместное заседание Генеральных штатов", - добавляет NOS.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І поляків не пускайте! Бо "покушеніє"...