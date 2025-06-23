Зеленський 24 червня виступить з промовою в парламенті Нідерландів

У вівторок, 24 червня, президент Володимир Зеленський виступить з промовою в нижній палаті нідерландського парламенту – Палаті представників.

Про це повідомляє видання NOS, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що запрошення Зеленського до нідерландського парламенту ініціювала опозиційна партія GroenLinks-PvdA і схвалила більшість депутатів.

Виступ президента України розпочнеться близько 16:00 (17:00 за Києвом).

Видання пише, що для того, аби звільнити місце для виступу Зеленського, щотижневу годину запитань буде скасовано.

"Це вже третій виступ президента перед нідерландськими парламентарями. У березні 2022 року це було зроблено через відеозв'язок. Рік потому Зеленський прибув до Сенату 4 травня на спільне засідання Генеральних штатів",- додає NOS.

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