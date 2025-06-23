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Новини Виступ Зеленського в парламенті Нідерландів
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Зеленський 24 червня виступить з промовою в парламенті Нідерландів

Зеленський

У вівторок, 24 червня, президент Володимир Зеленський виступить з промовою в нижній палаті нідерландського парламенту – Палаті представників.

Про це повідомляє видання NOS, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що запрошення Зеленського до нідерландського парламенту ініціювала опозиційна партія GroenLinks-PvdA і схвалила більшість депутатів.

Виступ президента України розпочнеться близько 16:00 (17:00 за Києвом).

Видання пише, що для того, аби звільнити місце для виступу Зеленського, щотижневу годину запитань буде скасовано.

"Це вже третій виступ президента перед нідерландськими парламентарями. У березні 2022 року це було зроблено через відеозв'язок. Рік потому Зеленський прибув до Сенату 4 травня на спільне засідання Генеральних штатів",- додає NOS.

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виступ (82) Зеленський Володимир (24558) Нідерланди (1601)


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С роялем?
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23.06.2025 22:40 Відповісти
Перевірте стан пожежної безпеки!!
І поляків не пускайте! Бо "покушеніє"...
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24.06.2025 01:49 Відповісти
Чув, що на нашого був замах у Польщі. Народ, прошу не робіть з Віслючка постраждалого ! Злодій не має бути таким. Бо він же Злодій. І його треба судити у Києві. Гаага для нього дуже престижно. І судді та прокурори мають бути ті дівчатка, яких мами виносили З Бучі на руках. А обвинуватці хлопці з Маріка, яких бомбили. Бо їх батьки повірили у шашлики в травні, а не американській розвідці. Ще маю надію побачити у полосатих куфайках його НАДпотужних товаришів по пЄсочніцє дитинства. Вор должєн сидєть ... а державний Злодій повинен ВИСІТИ.
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24.06.2025 09:15 Відповісти
 
 