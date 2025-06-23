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Новости Нафтогаз выиграл арбитраж против Газпрома
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"Нафтогаз" отсудил у "Газпрома" 1,37 млрд долларов

нафтогаз

"Нафтогаз" выиграл арбитражный суд против "Газпрома". Российская компания обязана выплатить 1,37 млрд долларов украинской.

Об этом в соцсети фейсбук сообщил глава правления компании Сергей Корецкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Международный арбитражный трибунал, который рассматривал дело в Швейцарии, обязал "Газпром" выплатить 1,37 млрд долларов в пользу НАК "Нафтогаз", - написал Корецкий.

Он напомнил, что с мая 2022 года "Газпром" нарушил свои контрактные обязательства по принципу "take or pay", прекратив оплаты.

"В сентябре 2022 года "Нафтогаз" инициировал арбитраж, который газпром пытался заблокировать через российские суды. Это не сработало. Теперь имеем окончательное решение: трибунал из арбитров из Швеции, Швейцарии и Израиля полностью стал на сторону "Нафтогаза". Это важная победа. Спасибо профессиональной команде юристов НАК "Нафтогаз" и нашим юридическим советникам Wikborg Rein за этот результат. Следующий этап - обеспечить выполнение решения. Над этим и будем работать. Шаг за шагом", - написал глава правления компании.

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Автор: 

арбитраж (188) Газпром (3186) Нафтогаз (3115)


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Топ комментарии
+5
Wikborg Rein - крупнейшая юридическая компания Норвегии. Какие это украинские профессиональные юристы Нафтогаза? Вот уверен на 99%, что все сделали норвежцы.
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23.06.2025 23:27 Ответить
+5
Чи будуть мільйонні винагороди правлінню НАК "Нафтогаз" як у Коболєва за минулий арбітраж?
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23.06.2025 23:32 Ответить
+4
А те що кацапи транспортують нафту в Угорщину і Словачину територією України і заробляють понад 7 мільярдів доларів щорічно ,влада має якось реагувати ?
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23.06.2025 23:24 Ответить
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Ага, заплатять вони.
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23.06.2025 23:03 Ответить
У країнах ЕС є заблоковані активи рф, звертайтеся, через судових виконавців, мають виплатити .
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23.06.2025 23:15 Ответить
Потрусіть всю шоблу і не тільки 1,37 лярда хапнете.
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23.06.2025 23:18 Ответить
А те що кацапи транспортують нафту в Угорщину і Словачину територією України і заробляють понад 7 мільярдів доларів щорічно ,влада має якось реагувати ?
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23.06.2025 23:24 Ответить
Wikborg Rein - крупнейшая юридическая компания Норвегии. Какие это украинские профессиональные юристы Нафтогаза? Вот уверен на 99%, что все сделали норвежцы.
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23.06.2025 23:27 Ответить
Хороший керівник повинен вміти підбирати до команди найкращих виконавців!
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23.06.2025 23:32 Ответить
Так і 99% виграних грошей їм відійде.
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23.06.2025 23:48 Ответить
Вы кажется не знаете расценки на рынке таких услуг. Они получат от силы 50 млн € + хороший слайд в портфолио, затратив на это дело свое время, знания и опыт.
А "проффесионалы" выдадут себе премии как в прошлый раз.
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24.06.2025 01:27 Ответить
але премію у пару лямів доларів собі випише начальник нафтогазу і швиденько перекаже мамі в США чи не мамі, але подалі з України.
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24.06.2025 07:07 Ответить
Дрючити, трахати, та пенетратити!
GBU-57 їм в анус !
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23.06.2025 23:30 Ответить
Чи будуть мільйонні винагороди правлінню НАК "Нафтогаз" як у Коболєва за минулий арбітраж?
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23.06.2025 23:32 Ответить
Обов'язково будуть у підвищенному розмірі.
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23.06.2025 23:49 Ответить
Хтось помирає на фронті ,а хтось " судиться" з "одвічним ворогм" . Потрібно або труси вдягнути ,або хрестик зняти
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24.06.2025 00:17 Ответить
премію вже взяли зарання чи вже другий раз буде ?
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24.06.2025 05:24 Ответить
Премії. шобло просрочки собі уже на 2 міліарди виписало
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24.06.2025 07:50 Ответить
Пісець....і що заплатять? Хоча головне це премії.
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24.06.2025 10:52 Ответить
 
 