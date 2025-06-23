"Нафтогаз" отсудил у "Газпрома" 1,37 млрд долларов

"Нафтогаз" выиграл арбитражный суд против "Газпрома". Российская компания обязана выплатить 1,37 млрд долларов украинской.

Об этом в соцсети фейсбук сообщил глава правления компании Сергей Корецкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Международный арбитражный трибунал, который рассматривал дело в Швейцарии, обязал "Газпром" выплатить 1,37 млрд долларов в пользу НАК "Нафтогаз", - написал Корецкий.

Он напомнил, что с мая 2022 года "Газпром" нарушил свои контрактные обязательства по принципу "take or pay", прекратив оплаты.

"В сентябре 2022 года "Нафтогаз" инициировал арбитраж, который газпром пытался заблокировать через российские суды. Это не сработало. Теперь имеем окончательное решение: трибунал из арбитров из Швеции, Швейцарии и Израиля полностью стал на сторону "Нафтогаза". Это важная победа. Спасибо профессиональной команде юристов НАК "Нафтогаз" и нашим юридическим советникам Wikborg Rein за этот результат. Следующий этап - обеспечить выполнение решения. Над этим и будем работать. Шаг за шагом", - написал глава правления компании.

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