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Новини Нафтогаз виграв арбітраж проти Газпрому
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"Нафтогаз" відсудив у "Газпрому" 1,37 млрд доларів

нафтогаз

"Нафтогаз" виграв арбітражний суд проти "Газпрому". Російська компанія зобов’язана виплатити 1,37 млрд доларів українській.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив голова правління компанії Сергій Корецький, інформує Цензор.НЕТ.

"Міжнародний арбітражний трибунал, який розглядав справу у Швейцарії, зобов'язав "Газпром" виплатити 1,37 млрд доларів на користь НАК "Нафтогаз"", - написав Корецький.

Він нагадав, що З травня 2022 року "Газпром" порушив свої контрактні зобов’язання за принципом "take or pay", припинивши оплати.

"У вересні 2022 року "Нафтогаз" ініціював арбітраж, який газпром намагався заблокувати через російські суди. Це не спрацювало. Тепер маємо кінцеве рішення: трибунал із арбітрів зі Швеції, Швейцарії та Ізраїлю повністю став на бік "Нафтогазу". Це важлива перемога. Щиро дякую професійній команді юристів НАК "Нафтогаз" та нашим юридичним радникам Wikborg Rein за цей результат. Наступний етап – забезпечити виконання рішення. Над цим і будемо працювати. Крок за кроком", - написав голова правління компанії.

Читайте також: "Газпром" прикрився рішенням російського суду від міжнародного позову "Нафтогазу"

Автор: 

арбітраж (384) Газпром (3399) Нафтогаз (4438)


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Топ коментарі
+5
Wikborg Rein - крупнейшая юридическая компания Норвегии. Какие это украинские профессиональные юристы Нафтогаза? Вот уверен на 99%, что все сделали норвежцы.
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23.06.2025 23:27 Відповісти
+5
Чи будуть мільйонні винагороди правлінню НАК "Нафтогаз" як у Коболєва за минулий арбітраж?
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23.06.2025 23:32 Відповісти
+4
А те що кацапи транспортують нафту в Угорщину і Словачину територією України і заробляють понад 7 мільярдів доларів щорічно ,влада має якось реагувати ?
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23.06.2025 23:24 Відповісти
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Ага, заплатять вони.
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23.06.2025 23:03 Відповісти
У країнах ЕС є заблоковані активи рф, звертайтеся, через судових виконавців, мають виплатити .
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23.06.2025 23:15 Відповісти
Потрусіть всю шоблу і не тільки 1,37 лярда хапнете.
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23.06.2025 23:18 Відповісти
А те що кацапи транспортують нафту в Угорщину і Словачину територією України і заробляють понад 7 мільярдів доларів щорічно ,влада має якось реагувати ?
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23.06.2025 23:24 Відповісти
Wikborg Rein - крупнейшая юридическая компания Норвегии. Какие это украинские профессиональные юристы Нафтогаза? Вот уверен на 99%, что все сделали норвежцы.
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23.06.2025 23:27 Відповісти
Хороший керівник повинен вміти підбирати до команди найкращих виконавців!
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23.06.2025 23:32 Відповісти
Так і 99% виграних грошей їм відійде.
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23.06.2025 23:48 Відповісти
Вы кажется не знаете расценки на рынке таких услуг. Они получат от силы 50 млн € + хороший слайд в портфолио, затратив на это дело свое время, знания и опыт.
А "проффесионалы" выдадут себе премии как в прошлый раз.
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24.06.2025 01:27 Відповісти
але премію у пару лямів доларів собі випише начальник нафтогазу і швиденько перекаже мамі в США чи не мамі, але подалі з України.
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24.06.2025 07:07 Відповісти
Дрючити, трахати, та пенетратити!
GBU-57 їм в анус !
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23.06.2025 23:30 Відповісти
Чи будуть мільйонні винагороди правлінню НАК "Нафтогаз" як у Коболєва за минулий арбітраж?
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23.06.2025 23:32 Відповісти
Обов'язково будуть у підвищенному розмірі.
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23.06.2025 23:49 Відповісти
Хтось помирає на фронті ,а хтось " судиться" з "одвічним ворогм" . Потрібно або труси вдягнути ,або хрестик зняти
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24.06.2025 00:17 Відповісти
премію вже взяли зарання чи вже другий раз буде ?
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24.06.2025 05:24 Відповісти
Премії. шобло просрочки собі уже на 2 міліарди виписало
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24.06.2025 07:50 Відповісти
Пісець....і що заплатять? Хоча головне це премії.
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24.06.2025 10:52 Відповісти
 
 