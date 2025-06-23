"Нафтогаз" відсудив у "Газпрому" 1,37 млрд доларів

"Нафтогаз" виграв арбітражний суд проти "Газпрому". Російська компанія зобов’язана виплатити 1,37 млрд доларів українській.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив голова правління компанії Сергій Корецький, інформує Цензор.НЕТ.

"Міжнародний арбітражний трибунал, який розглядав справу у Швейцарії, зобов'язав "Газпром" виплатити 1,37 млрд доларів на користь НАК "Нафтогаз"", - написав Корецький.

Він нагадав, що З травня 2022 року "Газпром" порушив свої контрактні зобов’язання за принципом "take or pay", припинивши оплати.

"У вересні 2022 року "Нафтогаз" ініціював арбітраж, який газпром намагався заблокувати через російські суди. Це не спрацювало. Тепер маємо кінцеве рішення: трибунал із арбітрів зі Швеції, Швейцарії та Ізраїлю повністю став на бік "Нафтогазу". Це важлива перемога. Щиро дякую професійній команді юристів НАК "Нафтогаз" та нашим юридичним радникам Wikborg Rein за цей результат. Наступний етап – забезпечити виконання рішення. Над цим і будемо працювати. Крок за кроком", - написав голова правління компанії.

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