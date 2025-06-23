Канада и ЕС подписали соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны
В понедельник, 23 июня, лидеры ЕС и Канады подписали соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны. Документ подписали на саммите ЕС-Канада, который состоялся в Брюсселе.
Об этом говорится на сайте Евросоюза, информирует Цензор.НЕТ.
Лидеры ЕС и Канады также подтвердили свое политическое, экономическое и стратегическое партнерство и приняли совместное заявление.
В заявлении стороны подчеркнули свою общую приверженность многосторонности, международному порядку, основанному на правилах, и сотрудничеству по общим приоритетам, таким как поддержка Украины, деэскалация на Ближнем Востоке, экономическая безопасность, торговля, цифровые инновации и оборона.
"Новое партнерство в сфере безопасности и обороны между ЕС и Канадой является значительным шагом вперед в углублении сотрудничества в нескольких сферах, включая урегулирование кризисов, сотрудничество в оборонной промышленности, гибридные угрозы и военную мобильность", - сказано в сообщении.
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%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0 Атака Ірану на бази США в Катарі була "дуже слабкою". Настав час миру, - Трамп Джерело: https://censor.net/ua/n3559561
Угода відкриває двері для канадських компаній, щоб брати участь у програмі ReArm Europe вартістю 1,25 трильйона доларів, яка розглядається як крок до зменшення залежності Канади від - і вразливості i капризів США.
Врешті-решт, це також допоможе канадському уряду співпрацювати з іншими союзними країнами для придбання військового обладнання в рамках програми SAFE.
Для цього, йдеться у заяві, Канада та ЄС розпочали процес, який "наблизить Канаду та ЄС" у кількох напрямках, таких як торгівля, ланцюги постачання, узгодження регуляцій, штучний інтелект, зміна клімату, правосуддя та реагування на міжнародні кризи, а також безпека та оборона.
Вона призначена для менших країн з меншою фіскальною спроможністю та нижчими кредитними рейтингами.
Існують правила програми позик, які заохочують членів купувати європейське та партнерське обладнання.
Але враховуючи зростаючу невизначеність щодо надійності адміністрації Трампа, партнерство є важливим.
"Це може доповнити НАТО. Це не обов'язково заміна", - сказав Стівен Сейдімен, який займає кафедру міжнародних справ у Карлтонському університеті в Оттаві.
Ліберальний уряд оголосив у 2017 році, що планує придбати 88 нових F-35, а у 2023 році підписав контракт з Lockheed Martin.
******* винищувачі необхідні для заміни старіючого флоту CF-18 Канади, термін служби якого близький до завершення.
Очікується, що винищувачі будуть доставлені між 2026 і 2032 роками.
Оцінена вартість нових ******** F-35, що надходитимуть до Канади, зросла майже на 50 відсотків за лише кілька років, повідомив генеральний аудитор.
Міністерство національної оборони заявило у 2022 році, що базова ціна F-35 становитиме 19 мільярдів доларів. Лише через два роки ця сума зросла до 27,7 мільярда доларів. Міністр оборони Девід МакГінті заявив, що десятки інших союзників по НАТО зіткнулися з тими ж проблемами з зростанням вартості винищувачів.