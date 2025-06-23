Канада и ЕС подписали соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны

В понедельник, 23 июня, лидеры ЕС и Канады подписали соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны. Документ подписали на саммите ЕС-Канада, который состоялся в Брюсселе.

Об этом говорится на сайте Евросоюза, информирует Цензор.НЕТ.

Лидеры ЕС и Канады также подтвердили свое политическое, экономическое и стратегическое партнерство и приняли совместное заявление.

В заявлении стороны подчеркнули свою общую приверженность многосторонности, международному порядку, основанному на правилах, и сотрудничеству по общим приоритетам, таким как поддержка Украины, деэскалация на Ближнем Востоке, экономическая безопасность, торговля, цифровые инновации и оборона.

"Новое партнерство в сфере безопасности и обороны между ЕС и Канадой является значительным шагом вперед в углублении сотрудничества в нескольких сферах, включая урегулирование кризисов, сотрудничество в оборонной промышленности, гибридные угрозы и военную мобильность", - сказано в сообщении.

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