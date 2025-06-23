РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3257 посетителей онлайн
Новости Сотрудничество ЕС и Канады
732 11

Канада и ЕС подписали соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны

Лидеры Канады и ЕС подписали оборонное соглашение

В понедельник, 23 июня, лидеры ЕС и Канады подписали соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны. Документ подписали на саммите ЕС-Канада, который состоялся в Брюсселе.

Об этом говорится на сайте Евросоюза, информирует Цензор.НЕТ.

Лидеры ЕС и Канады также подтвердили свое политическое, экономическое и стратегическое партнерство и приняли совместное заявление.

В заявлении стороны подчеркнули свою общую приверженность многосторонности, международному порядку, основанному на правилах, и сотрудничеству по общим приоритетам, таким как поддержка Украины, деэскалация на Ближнем Востоке, экономическая безопасность, торговля, цифровые инновации и оборона.

"Новое партнерство в сфере безопасности и обороны между ЕС и Канадой является значительным шагом вперед в углублении сотрудничества в нескольких сферах, включая урегулирование кризисов, сотрудничество в оборонной промышленности, гибридные угрозы и военную мобильность", - сказано в сообщении.

Читайте также: Европейские и канадские союзники предоставят Украине более 35 млрд евро дополнительной помощи в сфере безопасности, - Рютте

Автор: 

Канада (2112) соглашение (1354) Евросоюз (17337)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+2
НАТО без США
показать весь комментарий
24.06.2025 00:03 Ответить
+2
так,а коли рашка випустить ракети по ЕС то трамп скаже, що це була якась слабка атака...
%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0 Атака Ірану на бази США в Катарі була "дуже слабкою". Настав час миру, - Трамп Джерело: https://censor.net/ua/n3559561
показать весь комментарий
24.06.2025 00:09 Ответить
+1
Може, буде новий обороний блок?
показать весь комментарий
24.06.2025 00:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
НАТО без США
показать весь комментарий
24.06.2025 00:03 Ответить
так,а коли рашка випустить ракети по ЕС то трамп скаже, що це була якась слабка атака...
%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0 Атака Ірану на бази США в Катарі була "дуже слабкою". Настав час миру, - Трамп Джерело: https://censor.net/ua/n3559561
показать весь комментарий
24.06.2025 00:09 Ответить
"вот я никак не пойму, Фокс фраер или нет ?"
показать весь комментарий
24.06.2025 00:11 Ответить
- Я сам не понимаю. По замашкам вроде бы фраер, но не фраер, это точно. Ему человека подрезать, что тебе высморкаться. Он вообще, в авторитете.
показать весь комментарий
24.06.2025 00:39 Ответить
Може, буде новий обороний блок?
показать весь комментарий
24.06.2025 00:22 Ответить
Просто США перейшли в блок гопоти та диктатур. Тому так...
показать весь комментарий
24.06.2025 00:32 Ответить
CBC
Угода відкриває двері для канадських компаній, щоб брати участь у програмі ReArm Europe вартістю 1,25 трильйона доларів, яка розглядається як крок до зменшення залежності Канади від - і вразливості i капризів США.
Врешті-решт, це також допоможе канадському уряду співпрацювати з іншими союзними країнами для придбання військового обладнання в рамках програми SAFE.
Для цього, йдеться у заяві, Канада та ЄС розпочали процес, який "наблизить Канаду та ЄС" у кількох напрямках, таких як торгівля, ланцюги постачання, узгодження регуляцій, штучний інтелект, зміна клімату, правосуддя та реагування на міжнародні кризи, а також безпека та оборона.
показать весь комментарий
24.06.2025 03:35 Ответить
Великою складовою програми ЄС є програма SAFE, яка дозволяє країнам-членам позичати з фонду обсягом 235 мільярдів доларів на закупівлю військового обладнання на більш вигідних умовах, ніж прямих національних запозичень.
Вона призначена для менших країн з меншою фіскальною спроможністю та нижчими кредитними рейтингами.
Існують правила програми позик, які заохочують членів купувати європейське та партнерське обладнання.
показать весь комментарий
24.06.2025 03:37 Ответить
Нове партнерство далеко не таке всеосяжне, як НАТО.
Але враховуючи зростаючу невизначеність щодо надійності адміністрації Трампа, партнерство є важливим.
"Це може доповнити НАТО. Це не обов'язково заміна", - сказав Стівен Сейдімен, який займає кафедру міжнародних справ у Карлтонському університеті в Оттаві.
показать весь комментарий
24.06.2025 03:44 Ответить
Австралія минулого тижня сигналізувала, що розпочала переговори щодо угоди з Європою.
показать весь комментарий
24.06.2025 03:47 Ответить
ОТАВА -Цей звіт Канадської преси вперше був опублікований 10 червня 2025 року.
Ліберальний уряд оголосив у 2017 році, що планує придбати 88 нових F-35, а у 2023 році підписав контракт з Lockheed Martin.
******* винищувачі необхідні для заміни старіючого флоту CF-18 Канади, термін служби якого близький до завершення.
Очікується, що винищувачі будуть доставлені між 2026 і 2032 роками.
Оцінена вартість нових ******** F-35, що надходитимуть до Канади, зросла майже на 50 відсотків за лише кілька років, повідомив генеральний аудитор.
Міністерство національної оборони заявило у 2022 році, що базова ціна F-35 становитиме 19 мільярдів доларів. Лише через два роки ця сума зросла до 27,7 мільярда доларів. Міністр оборони Девід МакГінті заявив, що десятки інших союзників по НАТО зіткнулися з тими ж проблемами з зростанням вартості винищувачів.
показать весь комментарий
24.06.2025 05:08 Ответить
 
 