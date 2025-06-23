Канада та ЄС підписали угоду про партнерство у сфері безпеки та оборони
У понеділок, 23 червня, лідери ЄС та Канади підписали угоду про партнерство у сфері безпеки та оборони. Документ підписали на саміті ЄС-Канада, який відбувся у Брюсселі.
Про це йдеться на сайті Євросоюзу, інформує Цензор.НЕТ.
Лідери ЄС та Канади також підтвердили своє політичне, економічне та стратегічне партнерство і ухвалили спільну заяву.
У заяві сторони підкреслили свою спільну відданість багатосторонності, міжнародному порядку, заснованому на правилах, та співпраці щодо спільних пріоритетів, таких як підтримка України, деескалація на Близькому Сході, економічна безпека, торгівля, цифрові інновації та оборона.
"Нове партнерство у сфері безпеки і оборони між ЄС і Канадою є значним кроком вперед у поглибленні співпраці в декількох сферах, включаючи врегулювання криз, співпрацю в оборонній промисловості, гібридні загрози і військову мобільність", - сказано в повідомленні.
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%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0 Атака Ірану на бази США в Катарі була "дуже слабкою". Настав час миру, - Трамп Джерело: https://censor.net/ua/n3559561
Угода відкриває двері для канадських компаній, щоб брати участь у програмі ReArm Europe вартістю 1,25 трильйона доларів, яка розглядається як крок до зменшення залежності Канади від - і вразливості i капризів США.
Врешті-решт, це також допоможе канадському уряду співпрацювати з іншими союзними країнами для придбання військового обладнання в рамках програми SAFE.
Для цього, йдеться у заяві, Канада та ЄС розпочали процес, який "наблизить Канаду та ЄС" у кількох напрямках, таких як торгівля, ланцюги постачання, узгодження регуляцій, штучний інтелект, зміна клімату, правосуддя та реагування на міжнародні кризи, а також безпека та оборона.
Вона призначена для менших країн з меншою фіскальною спроможністю та нижчими кредитними рейтингами.
Існують правила програми позик, які заохочують членів купувати європейське та партнерське обладнання.
Але враховуючи зростаючу невизначеність щодо надійності адміністрації Трампа, партнерство є важливим.
"Це може доповнити НАТО. Це не обов'язково заміна", - сказав Стівен Сейдімен, який займає кафедру міжнародних справ у Карлтонському університеті в Оттаві.
Ліберальний уряд оголосив у 2017 році, що планує придбати 88 нових F-35, а у 2023 році підписав контракт з Lockheed Martin.
******* винищувачі необхідні для заміни старіючого флоту CF-18 Канади, термін служби якого близький до завершення.
Очікується, що винищувачі будуть доставлені між 2026 і 2032 роками.
Оцінена вартість нових ******** F-35, що надходитимуть до Канади, зросла майже на 50 відсотків за лише кілька років, повідомив генеральний аудитор.
Міністерство національної оборони заявило у 2022 році, що базова ціна F-35 становитиме 19 мільярдів доларів. Лише через два роки ця сума зросла до 27,7 мільярда доларів. Міністр оборони Девід МакГінті заявив, що десятки інших союзників по НАТО зіткнулися з тими ж проблемами з зростанням вартості винищувачів.