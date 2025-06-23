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Новини Співпраця ЄС та Канади
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Канада та ЄС підписали угоду про партнерство у сфері безпеки та оборони

Лідери Канади та ЄС підписали оборонну угоду

У понеділок, 23 червня, лідери ЄС та Канади підписали угоду про партнерство у сфері безпеки та оборони. Документ підписали на саміті ЄС-Канада, який відбувся у Брюсселі.

Про це йдеться на сайті Євросоюзу, інформує Цензор.НЕТ.

Лідери ЄС та Канади також підтвердили своє політичне, економічне та стратегічне партнерство і ухвалили спільну заяву.

У заяві сторони підкреслили свою спільну відданість багатосторонності, міжнародному порядку, заснованому на правилах, та співпраці щодо спільних пріоритетів, таких як підтримка України, деескалація на Близькому Сході, економічна безпека, торгівля, цифрові інновації та оборона.

"Нове партнерство у сфері безпеки і оборони між ЄС і Канадою є значним кроком вперед у поглибленні співпраці в декількох сферах, включаючи врегулювання криз, співпрацю в оборонній промисловості, гібридні загрози і військову мобільність", - сказано в повідомленні.

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Автор: 

Канада (2234) угода (687) Євросоюз (13779)


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Топ коментарі
+2
НАТО без США
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24.06.2025 00:03 Відповісти
+2
так,а коли рашка випустить ракети по ЕС то трамп скаже, що це була якась слабка атака...
%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0 Атака Ірану на бази США в Катарі була "дуже слабкою". Настав час миру, - Трамп Джерело: https://censor.net/ua/n3559561
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24.06.2025 00:09 Відповісти
+1
Може, буде новий обороний блок?
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24.06.2025 00:22 Відповісти
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НАТО без США
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24.06.2025 00:03 Відповісти
так,а коли рашка випустить ракети по ЕС то трамп скаже, що це була якась слабка атака...
%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0 Атака Ірану на бази США в Катарі була "дуже слабкою". Настав час миру, - Трамп Джерело: https://censor.net/ua/n3559561
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24.06.2025 00:09 Відповісти
"вот я никак не пойму, Фокс фраер или нет ?"
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24.06.2025 00:11 Відповісти
- Я сам не понимаю. По замашкам вроде бы фраер, но не фраер, это точно. Ему человека подрезать, что тебе высморкаться. Он вообще, в авторитете.
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24.06.2025 00:39 Відповісти
Може, буде новий обороний блок?
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24.06.2025 00:22 Відповісти
Просто США перейшли в блок гопоти та диктатур. Тому так...
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24.06.2025 00:32 Відповісти
CBC
Угода відкриває двері для канадських компаній, щоб брати участь у програмі ReArm Europe вартістю 1,25 трильйона доларів, яка розглядається як крок до зменшення залежності Канади від - і вразливості i капризів США.
Врешті-решт, це також допоможе канадському уряду співпрацювати з іншими союзними країнами для придбання військового обладнання в рамках програми SAFE.
Для цього, йдеться у заяві, Канада та ЄС розпочали процес, який "наблизить Канаду та ЄС" у кількох напрямках, таких як торгівля, ланцюги постачання, узгодження регуляцій, штучний інтелект, зміна клімату, правосуддя та реагування на міжнародні кризи, а також безпека та оборона.
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24.06.2025 03:35 Відповісти
Великою складовою програми ЄС є програма SAFE, яка дозволяє країнам-членам позичати з фонду обсягом 235 мільярдів доларів на закупівлю військового обладнання на більш вигідних умовах, ніж прямих національних запозичень.
Вона призначена для менших країн з меншою фіскальною спроможністю та нижчими кредитними рейтингами.
Існують правила програми позик, які заохочують членів купувати європейське та партнерське обладнання.
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24.06.2025 03:37 Відповісти
Нове партнерство далеко не таке всеосяжне, як НАТО.
Але враховуючи зростаючу невизначеність щодо надійності адміністрації Трампа, партнерство є важливим.
"Це може доповнити НАТО. Це не обов'язково заміна", - сказав Стівен Сейдімен, який займає кафедру міжнародних справ у Карлтонському університеті в Оттаві.
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24.06.2025 03:44 Відповісти
Австралія минулого тижня сигналізувала, що розпочала переговори щодо угоди з Європою.
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24.06.2025 03:47 Відповісти
ОТАВА -Цей звіт Канадської преси вперше був опублікований 10 червня 2025 року.
Ліберальний уряд оголосив у 2017 році, що планує придбати 88 нових F-35, а у 2023 році підписав контракт з Lockheed Martin.
******* винищувачі необхідні для заміни старіючого флоту CF-18 Канади, термін служби якого близький до завершення.
Очікується, що винищувачі будуть доставлені між 2026 і 2032 роками.
Оцінена вартість нових ******** F-35, що надходитимуть до Канади, зросла майже на 50 відсотків за лише кілька років, повідомив генеральний аудитор.
Міністерство національної оборони заявило у 2022 році, що базова ціна F-35 становитиме 19 мільярдів доларів. Лише через два роки ця сума зросла до 27,7 мільярда доларів. Міністр оборони Девід МакГінті заявив, що десятки інших союзників по НАТО зіткнулися з тими ж проблемами з зростанням вартості винищувачів.
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24.06.2025 05:08 Відповісти
 
 