Канада та ЄС підписали угоду про партнерство у сфері безпеки та оборони

У понеділок, 23 червня, лідери ЄС та Канади підписали угоду про партнерство у сфері безпеки та оборони. Документ підписали на саміті ЄС-Канада, який відбувся у Брюсселі.

Про це йдеться на сайті Євросоюзу, інформує Цензор.НЕТ.

Лідери ЄС та Канади також підтвердили своє політичне, економічне та стратегічне партнерство і ухвалили спільну заяву.

У заяві сторони підкреслили свою спільну відданість багатосторонності, міжнародному порядку, заснованому на правилах, та співпраці щодо спільних пріоритетів, таких як підтримка України, деескалація на Близькому Сході, економічна безпека, торгівля, цифрові інновації та оборона.

"Нове партнерство у сфері безпеки і оборони між ЄС і Канадою є значним кроком вперед у поглибленні співпраці в декількох сферах, включаючи врегулювання криз, співпрацю в оборонній промисловості, гібридні загрози і військову мобільність", - сказано в повідомленні.

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