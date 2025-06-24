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Новости Атака беспилотников
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Рашисты утром запустили "Шахеды": есть опасность для Черниговской и Киевской областей

Россияне пытаются внедрить искусственный интеллект в

Утром 24 июня 2025 года войска РФ запустили в сторону Украины ударные беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Несколько групп БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении", - информируют ВС.

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Тревога также объявлена на Киевщине.

"Чернигов - БпЛА с юга в направлении города!", - информируют ВС.

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Черниговщина (1486) Воздушные силы (2471) Шахед (1232)


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Військовий по тб заявив,що якщо найближчим часом не придумають якусь протидію шахедам,то вони зруйнують всю інфраструктуру.
Кожний наліт шахедів- це є кожна "павутина" від касапів,настільки руйнівними стали атаки шахедів.
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24.06.2025 09:33 Ответить
boring😴
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24.06.2025 09:41 Ответить
 
 