Рашисты утром запустили "Шахеды": есть опасность для Черниговской и Киевской областей

Утром 24 июня 2025 года войска РФ запустили в сторону Украины ударные беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Несколько групп БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении", - информируют ВС.

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Тревога также объявлена на Киевщине.

"Чернигов - БпЛА с юга в направлении города!", - информируют ВС.