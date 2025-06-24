Рашисты утром запустили "Шахеды": есть опасность для Черниговской и Киевской областей
Утром 24 июня 2025 года войска РФ запустили в сторону Украины ударные беспилотники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Несколько групп БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении", - информируют ВС.
Тревога также объявлена на Киевщине.
"Чернигов - БпЛА с юга в направлении города!", - информируют ВС.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кожний наліт шахедів- це є кожна "павутина" від касапів,настільки руйнівними стали атаки шахедів.