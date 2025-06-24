Рашисти зранку запустили "Шахеди": є небезпека для Чернігівщини та Київщини
Зранку 24 червня 2025 року війська РФ запустили в бік України ударні безпілотники.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Декілька груп БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку", - інформують ПС.
Тривогу також оголошено на Київщині.
"Чернігів - БпЛА з півдня у напрямку міста!", - інформують ПС.
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Кожний наліт шахедів- це є кожна "павутина" від касапів,настільки руйнівними стали атаки шахедів.