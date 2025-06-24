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Новини Атака безпілотників
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Рашисти зранку запустили "Шахеди": є небезпека для Чернігівщини та Київщини

Росіяни намагаються впровадити штучний інтелект у

Зранку 24 червня 2025 року війська РФ запустили в бік України ударні безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Декілька груп БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку", - інформують ПС.

Також читайте: Знешкоджено 78 ворожих безпілотників з 97, - Повітряні сили

Тривогу також оголошено на Київщині.

"Чернігів - БпЛА з півдня у напрямку міста!", - інформують ПС.

Автор: 

Чернігівщина (1585) Повітряні сили (2814) Шахед (1235)


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Військовий по тб заявив,що якщо найближчим часом не придумають якусь протидію шахедам,то вони зруйнують всю інфраструктуру.
Кожний наліт шахедів- це є кожна "павутина" від касапів,настільки руйнівними стали атаки шахедів.
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24.06.2025 09:33 Відповісти
boring😴
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24.06.2025 09:41 Відповісти
 
 