Знешкоджено 78 ворожих безпілотників з 97, - Повітряні сили

З вечора 23 червня російські загарбники атакували Україну 97 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з чотирьох напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда - ТОТ Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 78 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 63 - збито вогневими засобами ураження, 15 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 6 локаціях.

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