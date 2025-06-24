Рух російських безпілотників фіксувався на Київщині: працювали Сили ППО (оновлено)
У ніч на вівторок, 24 червня, на Київщині працювали Сили протиповітряної оборони на тлі атаки російських безпілотників.
Про це повідомляє Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - йдеться у повідомленні.
Мешканців області закликали не нехтувати правилами безпеки та залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Оновлення: О 00:55 Київська ОВА повідомила про відбій повітряної тривоги.
Раніше повідомлялося, що ввечері понеділка, 23 червня, російські окупанти запустили ударні дрони для атаки по Україні. Перші групи ворожих БпЛА фіксувалися на півночі.
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Коли ви вже навчитесь правільно складати речення?!
альтернативно розвинені зелені дегенерати косплеять кацапський новояз?
кластерно працюють по руху російського фіксування?