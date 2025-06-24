УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4824 відвідувача онлайн
Новини Атака БпЛА на Київщину
767 4

Рух російських безпілотників фіксувався на Київщині: працювали Сили ППО (оновлено)

працюють Сили ППО

У ніч на вівторок, 24 червня, на Київщині працювали Сили протиповітряної оборони на тлі атаки російських безпілотників.

Про це повідомляє Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - йдеться у повідомленні.

Мешканців області закликали не нехтувати правилами безпеки та залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Оновлення: О 00:55 Київська ОВА повідомила про відбій повітряної тривоги. 

Раніше повідомлялося, що ввечері понеділка, 23 червня, російські окупанти запустили ударні дрони для атаки по Україні. Перші групи ворожих БпЛА фіксувалися на півночі.

Дивіться також: Київщина вночі опинилася під масованою атакою ворожих БпЛА: загинула жінка, є поранені (оновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

безпілотник (4430) Київська область (4132) ППО (3329)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Рух російських фіксувався..." - кого/чого?
Коли ви вже навчитесь правільно складати речення?!
показати весь коментар
24.06.2025 02:14 Відповісти
Тю, а як же загадки, інтриги...от шоб всі мучались, доки денна зміна не відредагує)))
показати весь коментар
24.06.2025 05:48 Відповісти
їбанутися!
альтернативно розвинені зелені дегенерати косплеять кацапський новояз?
кластерно працюють по руху російського фіксування?
показати весь коментар
24.06.2025 07:38 Відповісти
 
 