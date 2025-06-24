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Новини Атака безпілотників
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Рашисти запустили ударні дрони по Україні, - Повітряні сили (оновлено)

ворог атакує шахедами

Ввечері понеділка, 23 червня, російські окупанти запустили ударні дрони для атаки по Україні. Перші групи ворожих БпЛА фіксувалися на півночі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Сумська та Чернігівська області загроза застосування ударних ворожих БпЛА", - повідомлялося о 22:15.

О 23:08 ПС повідомили:

  • БпЛА на південному сході Чернігівщини, курс південно-західний (Київщина);
  • БпЛА на сході Сумщини, курс західний.

О 23:11 ПС повідомили:

  • БпЛА на півночі Полтавщини, південний;
  • Ще декілька груп ударних ворожих БпЛА в районі Чорноморського біосферного заповідника, вектор руху Одещина.

О 23:42 ПС повідомили:

  • БпЛА на сході Київщини у напрямку Києва;
  • БпЛА на сході Чернігівщини, курс західний;
  • БпЛА на сході Сумщини, курс західний;
  • БпЛА а акваторії Чорного моря, заходять на Миколаївщину східніше від межі з Одещиною, на Одещину в районі Південного, у напрямку Одеси та у напрямку Чорноморська.

"Ворожі БпЛА південніше Києва, курс західний. Нові групи БпЛА на Сумщині курс західний", - повідомлялося о 00:32. 

Групи БпЛА на межі Сумської, Полтавської та Чернігівської областей, курс західний, - повідомлялося о 00:58.

На Сумщині активність розвідувальних БпЛА противника, які можуть бути навідниками ворожих засобів ураження ! Залучено засоби щодо їх збиття, - повідомлялося о 01:38.

Нові групи ударних ворожих БпЛА на сході Харківщини, курс західний, - повідомлялося о 01:39. 

Читайте також: Росія змінила тактику повітряного терору: дрони атакують з нових висот та кількох напрямках

Автор: 

безпілотник (4430) атака (398) Повітряні сили (2811)


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Топ коментарі
+7
Цікаво , якщо заборонити Зеленському виїзджати з Києва, то обстріли Києва закінчаться?
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23.06.2025 23:24 Відповісти
+4
Мобільні групи, антидрони, лазери... Нафуй усі ці тимчасові рішення? Найкраща ППО проти шахедів - наша балістика по Москві. Одразу тривоги зникнуть як клас.
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23.06.2025 22:48 Відповісти
+4
Нiчого не зникне, пуйлу плювати на масквичей, навпаки, почне волати - ось бачите, вони терористи та ще бiльше почне обстрiлювати, по заводах, нпз, промисловостi треба лупити день та нiч
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23.06.2025 23:33 Відповісти
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тривоги будуть...
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23.06.2025 22:28 Відповісти
Мобільні групи, антидрони, лазери... Нафуй усі ці тимчасові рішення? Найкраща ППО проти шахедів - наша балістика по Москві. Одразу тривоги зникнуть як клас.
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23.06.2025 22:48 Відповісти
Мобільні групи вже малоефективні, антидронів та лазерів немає, так що... усе нафуй, бо і балістики немає.
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23.06.2025 23:03 Відповісти
Нiчого не зникне, пуйлу плювати на масквичей, навпаки, почне волати - ось бачите, вони терористи та ще бiльше почне обстрiлювати, по заводах, нпз, промисловостi треба лупити день та нiч
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23.06.2025 23:33 Відповісти
Так в Москві і Падмаскотьє це усе і компактно знаходиться. Там більшість високотехнологічних підприємств. А бонусом - руснявий мирняк, якщо ППО буде збивати. Поки в Москву не буде прилітати, вони війну не відчують.
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24.06.2025 10:39 Відповісти
в Алабугє вісім цехів тіпа "бальшой сарай". Загальна площа тих цехів - 19+ гектарів. Один приліт туди балістики - і на наступний день не роботу вже ніхто не вийде. Це законна військова ціль, і це однозначно вплине на можливості подальшого виробництва дронів, на відміну від москви, після якої нас захейтить вся політична спільнота Заходу.
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24.06.2025 02:36 Відповісти
Скільки разів в Києві прилітало по заводу Артема? І шо? Розбіглися звідти всі робітники? Зупинилося виробництво ракет? Отож.
До Алабуги 1000+ км. Балістика не долетить. В цехи бити немає сенсу, там немає нічого унікального, швидко відновлюється. Вибухівки там немає, бч під'єднують перед запуском. Тобто, треба знайти склади з бч, або влупити по общагах із збиральниками.
Не захейтить, якщо наші зелені спікери будуть також волати всюди, що б'ють по військових цілях, а криве ППО їх перенаправляє куди влучило. В русні ж так працює.
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24.06.2025 10:34 Відповісти
не можу знати, що зараз роблять на Артема, чи роблять взагалі, і скільки там робітників. Думаю, що ракети давно вже роблять в іншому місці.
До Алабуги від Харкова 1200 км - це ніщо для балістичної ракети середньої дальності, які літають на 5000+ км. Виконуючи умови Договору по РСМД у наш коммплекс були закладені відповідні обмеження до 500 км. Тому на державних випробовуваннях у квітні 19-го року у присутності американських спостерігачів було здійснено два пуски по умовних цілях на Яворівському полігоні на дальність 459 і 461 км відповідно. Зараз таких обмежень вже нема, бо договір як то кажуть "почив у бозі", тому ракети будуть летіти наскільки буде вистачати палива.
Бити в цехи є сенс, вони побудовані на металевих каркасах , які покриті і обшиті профнастилом (така ж технологія як і ураженого цеху підприємства "Кронштадт" у Дубні. Тому ховатись там ніде. Якщо поцікавитесь відео з останнього ураженя з аеропланом на буксирі, то побачите натовпи кацапів, які біжать від тих сараїв. А після перших же влучань балістики у цехи, нікого не залишиться і в общагах, бо вони розташовані за сотні метрів від виробничих площ, і теж побудоані за технологією швидкомонтованих будівель. Ви це можете побачити на супутникових знімках.
І не захейтять - бо вся "СЭЗ "Алабуга" знаходиться посеред степу за пять кілометрів до найближчого міста Єлабуга, тому являє собою відокремлену військову ціль.
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24.06.2025 17:55 Відповісти
На Артема точно щось роблять, але під землею. Хоча, й туди долітало, пробивали бетон, гинули люди. Але завод досі працює. І люди не звільнились. І туди до сих пір прилітає. Шо там роблять, і де роблять ракети, я не володію інформацією. Навіть якщо б володів...
В нас немає балістики, яка подолає 1200+ км. Крапка.
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24.06.2025 21:38 Відповісти
звісно щось роблять. Але впевнений, що балістику роблять зовсім в іншому місці.
В нас поки що немає балістики, яка подолає 1200+ км. Крапка на цьому не поставлена.
Все може змінитись несподівано в один день.
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24.06.2025 23:27 Відповісти
Балістику на Артема ніколи не робили. Робили Нептун. Балістику роблять на Южмаші в Дніпрі. Куди сьогодні, власне, і прилетіло. Але там теж усе під землею.
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24.06.2025 23:39 Відповісти
впевнений, що і "нептун" зараз на Артема не роблять.
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25.06.2025 00:27 Відповісти
Николай К
Вдарити по москві-це бонус для путіна.Воно само будинки підривало перед чеченською війною.
Миттю зроблять Україну агресором.
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24.06.2025 05:44 Відповісти
Бонус щоб шо? Бити по Україні? Чи ще більше бити по Україні? Чи бити на повну, бо вони ще не починали?
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24.06.2025 10:35 Відповісти
Запускайте у відповідь. Смерть кацапам!
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23.06.2025 23:03 Відповісти
Ну якщо і цього разу не буде відповіді по рашиських містах ,тоді постає запитаня чи не сплановано це що б рашисти безнаказано знищували наші міста ,головне трампу довести що ми "ведемо переговори".
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23.06.2025 23:16 Відповісти
Цього разу не буде. Подивився их Телеграм-канал по ППО, там единичные БПЛА по Тульской и Смоленской областям при том, что ракет ППО пока не экономят
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24.06.2025 01:48 Відповісти
Цікаво , якщо заборонити Зеленському виїзджати з Києва, то обстріли Києва закінчаться?
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23.06.2025 23:24 Відповісти
 
 