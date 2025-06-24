Рашисти запустили ударні дрони по Україні, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері понеділка, 23 червня, російські окупанти запустили ударні дрони для атаки по Україні. Перші групи ворожих БпЛА фіксувалися на півночі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Сумська та Чернігівська області загроза застосування ударних ворожих БпЛА", - повідомлялося о 22:15.
О 23:08 ПС повідомили:
- БпЛА на південному сході Чернігівщини, курс південно-західний (Київщина);
- БпЛА на сході Сумщини, курс західний.
О 23:11 ПС повідомили:
- БпЛА на півночі Полтавщини, південний;
- Ще декілька груп ударних ворожих БпЛА в районі Чорноморського біосферного заповідника, вектор руху Одещина.
О 23:42 ПС повідомили:
- БпЛА на сході Київщини у напрямку Києва;
- БпЛА на сході Чернігівщини, курс західний;
- БпЛА на сході Сумщини, курс західний;
- БпЛА а акваторії Чорного моря, заходять на Миколаївщину східніше від межі з Одещиною, на Одещину в районі Південного, у напрямку Одеси та у напрямку Чорноморська.
"Ворожі БпЛА південніше Києва, курс західний. Нові групи БпЛА на Сумщині курс західний", - повідомлялося о 00:32.
Групи БпЛА на межі Сумської, Полтавської та Чернігівської областей, курс західний, - повідомлялося о 00:58.
На Сумщині активність розвідувальних БпЛА противника, які можуть бути навідниками ворожих засобів ураження ! Залучено засоби щодо їх збиття, - повідомлялося о 01:38.
Нові групи ударних ворожих БпЛА на сході Харківщини, курс західний, - повідомлялося о 01:39.
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До Алабуги 1000+ км. Балістика не долетить. В цехи бити немає сенсу, там немає нічого унікального, швидко відновлюється. Вибухівки там немає, бч під'єднують перед запуском. Тобто, треба знайти склади з бч, або влупити по общагах із збиральниками.
Не захейтить, якщо наші зелені спікери будуть також волати всюди, що б'ють по військових цілях, а криве ППО їх перенаправляє куди влучило. В русні ж так працює.
До Алабуги від Харкова 1200 км - це ніщо для балістичної ракети середньої дальності, які літають на 5000+ км. Виконуючи умови Договору по РСМД у наш коммплекс були закладені відповідні обмеження до 500 км. Тому на державних випробовуваннях у квітні 19-го року у присутності американських спостерігачів було здійснено два пуски по умовних цілях на Яворівському полігоні на дальність 459 і 461 км відповідно. Зараз таких обмежень вже нема, бо договір як то кажуть "почив у бозі", тому ракети будуть летіти наскільки буде вистачати палива.
Бити в цехи є сенс, вони побудовані на металевих каркасах , які покриті і обшиті профнастилом (така ж технологія як і ураженого цеху підприємства "Кронштадт" у Дубні. Тому ховатись там ніде. Якщо поцікавитесь відео з останнього ураженя з аеропланом на буксирі, то побачите натовпи кацапів, які біжать від тих сараїв. А після перших же влучань балістики у цехи, нікого не залишиться і в общагах, бо вони розташовані за сотні метрів від виробничих площ, і теж побудоані за технологією швидкомонтованих будівель. Ви це можете побачити на супутникових знімках.
І не захейтять - бо вся "СЭЗ "Алабуга" знаходиться посеред степу за пять кілометрів до найближчого міста Єлабуга, тому являє собою відокремлену військову ціль.
В нас немає балістики, яка подолає 1200+ км. Крапка.
В нас поки що немає балістики, яка подолає 1200+ км. Крапка на цьому не поставлена.
Все може змінитись несподівано в один день.
Вдарити по москві-це бонус для путіна.Воно само будинки підривало перед чеченською війною.
Миттю зроблять Україну агресором.