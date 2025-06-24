Рашисти запустили ударні дрони по Україні, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері понеділка, 23 червня, російські окупанти запустили ударні дрони для атаки по Україні. Перші групи ворожих БпЛА фіксувалися на півночі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Сумська та Чернігівська області загроза застосування ударних ворожих БпЛА", - повідомлялося о 22:15.

О 23:08 ПС повідомили:

БпЛА на південному сході Чернігівщини, курс південно-західний (Київщина);

БпЛА на сході Сумщини, курс західний.

О 23:11 ПС повідомили:

БпЛА на півночі Полтавщини, південний;

Ще декілька груп ударних ворожих БпЛА в районі Чорноморського біосферного заповідника, вектор руху Одещина.

О 23:42 ПС повідомили:

БпЛА на сході Київщини у напрямку Києва;

БпЛА на сході Чернігівщини, курс західний;

БпЛА на сході Сумщини, курс західний;

БпЛА а акваторії Чорного моря, заходять на Миколаївщину східніше від межі з Одещиною, на Одещину в районі Південного, у напрямку Одеси та у напрямку Чорноморська.

"Ворожі БпЛА південніше Києва, курс західний. Нові групи БпЛА на Сумщині курс західний", - повідомлялося о 00:32.

Групи БпЛА на межі Сумської, Полтавської та Чернігівської областей, курс західний, - повідомлялося о 00:58.

На Сумщині активність розвідувальних БпЛА противника, які можуть бути навідниками ворожих засобів ураження ! Залучено засоби щодо їх збиття, - повідомлялося о 01:38.

Нові групи ударних ворожих БпЛА на сході Харківщини, курс західний, - повідомлялося о 01:39.

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