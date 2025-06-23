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Новости Атака беспилотников
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Рашисты запустили ударные дроны по Украине, - Воздушные силы (обновлено)

враг атакует шахедами

Вечером понедельника, 23 июня, российские оккупанты запустили ударные дроны для атаки по Украине. Первые группы вражеских БпЛА фиксировались на севере.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Сумская и Черниговская области угроза применения ударных вражеских БпЛА", - сообщалось в 22:15.

В 23:08 ВС сообщили:

  • БПЛА на юго-востоке Черниговщины, курс юго-западный (Киевщина);
  • БпЛА на востоке Сумской области, курс западный.

В 23:11 ВС сообщили:

  • БПЛА на севере Полтавщины, курс южный;
  • Еще несколько групп ударных вражеских БПЛА в районе Черноморского биосферного заповедника, вектор движения - Одесщина.

В 23:42 ВС сообщили:

  • БпЛА на востоке Киевщины в направлении Киева;
  • БПЛА на востоке Черниговщины, курс западный;
  • БПЛА на востоке Сумщины, курс западный;
  • Бла акватории Черного моря, заходят на Николаевщину восточнее границы с Одесщиной, на Одесщину в районе Южного, в направлении Одессы и в направлении Черноморска.

Читайте также: Россия изменила тактику воздушного террора: дроны атакуют с новых высот и нескольких направлениях

Автор: 

беспилотник (3847) атака (433) Воздушные силы (2471)


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Топ комментарии
+7
Цікаво , якщо заборонити Зеленському виїзджати з Києва, то обстріли Києва закінчаться?
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23.06.2025 23:24 Ответить
+4
Мобільні групи, антидрони, лазери... Нафуй усі ці тимчасові рішення? Найкраща ППО проти шахедів - наша балістика по Москві. Одразу тривоги зникнуть як клас.
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23.06.2025 22:48 Ответить
+4
Нiчого не зникне, пуйлу плювати на масквичей, навпаки, почне волати - ось бачите, вони терористи та ще бiльше почне обстрiлювати, по заводах, нпз, промисловостi треба лупити день та нiч
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23.06.2025 23:33 Ответить
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тривоги будуть...
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23.06.2025 22:28 Ответить
Мобільні групи, антидрони, лазери... Нафуй усі ці тимчасові рішення? Найкраща ППО проти шахедів - наша балістика по Москві. Одразу тривоги зникнуть як клас.
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23.06.2025 22:48 Ответить
Мобільні групи вже малоефективні, антидронів та лазерів немає, так що... усе нафуй, бо і балістики немає.
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23.06.2025 23:03 Ответить
Нiчого не зникне, пуйлу плювати на масквичей, навпаки, почне волати - ось бачите, вони терористи та ще бiльше почне обстрiлювати, по заводах, нпз, промисловостi треба лупити день та нiч
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23.06.2025 23:33 Ответить
Так в Москві і Падмаскотьє це усе і компактно знаходиться. Там більшість високотехнологічних підприємств. А бонусом - руснявий мирняк, якщо ППО буде збивати. Поки в Москву не буде прилітати, вони війну не відчують.
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24.06.2025 10:39 Ответить
в Алабугє вісім цехів тіпа "бальшой сарай". Загальна площа тих цехів - 19+ гектарів. Один приліт туди балістики - і на наступний день не роботу вже ніхто не вийде. Це законна військова ціль, і це однозначно вплине на можливості подальшого виробництва дронів, на відміну від москви, після якої нас захейтить вся політична спільнота Заходу.
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24.06.2025 02:36 Ответить
Скільки разів в Києві прилітало по заводу Артема? І шо? Розбіглися звідти всі робітники? Зупинилося виробництво ракет? Отож.
До Алабуги 1000+ км. Балістика не долетить. В цехи бити немає сенсу, там немає нічого унікального, швидко відновлюється. Вибухівки там немає, бч під'єднують перед запуском. Тобто, треба знайти склади з бч, або влупити по общагах із збиральниками.
Не захейтить, якщо наші зелені спікери будуть також волати всюди, що б'ють по військових цілях, а криве ППО їх перенаправляє куди влучило. В русні ж так працює.
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24.06.2025 10:34 Ответить
не можу знати, що зараз роблять на Артема, чи роблять взагалі, і скільки там робітників. Думаю, що ракети давно вже роблять в іншому місці.
До Алабуги від Харкова 1200 км - це ніщо для балістичної ракети середньої дальності, які літають на 5000+ км. Виконуючи умови Договору по РСМД у наш коммплекс були закладені відповідні обмеження до 500 км. Тому на державних випробовуваннях у квітні 19-го року у присутності американських спостерігачів було здійснено два пуски по умовних цілях на Яворівському полігоні на дальність 459 і 461 км відповідно. Зараз таких обмежень вже нема, бо договір як то кажуть "почив у бозі", тому ракети будуть летіти наскільки буде вистачати палива.
Бити в цехи є сенс, вони побудовані на металевих каркасах , які покриті і обшиті профнастилом (така ж технологія як і ураженого цеху підприємства "Кронштадт" у Дубні. Тому ховатись там ніде. Якщо поцікавитесь відео з останнього ураженя з аеропланом на буксирі, то побачите натовпи кацапів, які біжать від тих сараїв. А після перших же влучань балістики у цехи, нікого не залишиться і в общагах, бо вони розташовані за сотні метрів від виробничих площ, і теж побудоані за технологією швидкомонтованих будівель. Ви це можете побачити на супутникових знімках.
І не захейтять - бо вся "СЭЗ "Алабуга" знаходиться посеред степу за пять кілометрів до найближчого міста Єлабуга, тому являє собою відокремлену військову ціль.
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24.06.2025 17:55 Ответить
На Артема точно щось роблять, але під землею. Хоча, й туди долітало, пробивали бетон, гинули люди. Але завод досі працює. І люди не звільнились. І туди до сих пір прилітає. Шо там роблять, і де роблять ракети, я не володію інформацією. Навіть якщо б володів...
В нас немає балістики, яка подолає 1200+ км. Крапка.
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24.06.2025 21:38 Ответить
звісно щось роблять. Але впевнений, що балістику роблять зовсім в іншому місці.
В нас поки що немає балістики, яка подолає 1200+ км. Крапка на цьому не поставлена.
Все може змінитись несподівано в один день.
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24.06.2025 23:27 Ответить
Балістику на Артема ніколи не робили. Робили Нептун. Балістику роблять на Южмаші в Дніпрі. Куди сьогодні, власне, і прилетіло. Але там теж усе під землею.
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24.06.2025 23:39 Ответить
впевнений, що і "нептун" зараз на Артема не роблять.
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25.06.2025 00:27 Ответить
Николай К
Вдарити по москві-це бонус для путіна.Воно само будинки підривало перед чеченською війною.
Миттю зроблять Україну агресором.
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24.06.2025 05:44 Ответить
Бонус щоб шо? Бити по Україні? Чи ще більше бити по Україні? Чи бити на повну, бо вони ще не починали?
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24.06.2025 10:35 Ответить
Запускайте у відповідь. Смерть кацапам!
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23.06.2025 23:03 Ответить
Ну якщо і цього разу не буде відповіді по рашиських містах ,тоді постає запитаня чи не сплановано це що б рашисти безнаказано знищували наші міста ,головне трампу довести що ми "ведемо переговори".
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23.06.2025 23:16 Ответить
Цього разу не буде. Подивився их Телеграм-канал по ППО, там единичные БПЛА по Тульской и Смоленской областям при том, что ракет ППО пока не экономят
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24.06.2025 01:48 Ответить
Цікаво , якщо заборонити Зеленському виїзджати з Києва, то обстріли Києва закінчаться?
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23.06.2025 23:24 Ответить
 
 