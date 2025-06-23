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Рашисты запустили ударные дроны по Украине, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером понедельника, 23 июня, российские оккупанты запустили ударные дроны для атаки по Украине. Первые группы вражеских БпЛА фиксировались на севере.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Сумская и Черниговская области угроза применения ударных вражеских БпЛА", - сообщалось в 22:15.
В 23:08 ВС сообщили:
- БПЛА на юго-востоке Черниговщины, курс юго-западный (Киевщина);
- БпЛА на востоке Сумской области, курс западный.
В 23:11 ВС сообщили:
- БПЛА на севере Полтавщины, курс южный;
- Еще несколько групп ударных вражеских БПЛА в районе Черноморского биосферного заповедника, вектор движения - Одесщина.
В 23:42 ВС сообщили:
- БпЛА на востоке Киевщины в направлении Киева;
- БПЛА на востоке Черниговщины, курс западный;
- БПЛА на востоке Сумщины, курс западный;
- Бла акватории Черного моря, заходят на Николаевщину восточнее границы с Одесщиной, на Одесщину в районе Южного, в направлении Одессы и в направлении Черноморска.
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До Алабуги 1000+ км. Балістика не долетить. В цехи бити немає сенсу, там немає нічого унікального, швидко відновлюється. Вибухівки там немає, бч під'єднують перед запуском. Тобто, треба знайти склади з бч, або влупити по общагах із збиральниками.
Не захейтить, якщо наші зелені спікери будуть також волати всюди, що б'ють по військових цілях, а криве ППО їх перенаправляє куди влучило. В русні ж так працює.
До Алабуги від Харкова 1200 км - це ніщо для балістичної ракети середньої дальності, які літають на 5000+ км. Виконуючи умови Договору по РСМД у наш коммплекс були закладені відповідні обмеження до 500 км. Тому на державних випробовуваннях у квітні 19-го року у присутності американських спостерігачів було здійснено два пуски по умовних цілях на Яворівському полігоні на дальність 459 і 461 км відповідно. Зараз таких обмежень вже нема, бо договір як то кажуть "почив у бозі", тому ракети будуть летіти наскільки буде вистачати палива.
Бити в цехи є сенс, вони побудовані на металевих каркасах , які покриті і обшиті профнастилом (така ж технологія як і ураженого цеху підприємства "Кронштадт" у Дубні. Тому ховатись там ніде. Якщо поцікавитесь відео з останнього ураженя з аеропланом на буксирі, то побачите натовпи кацапів, які біжать від тих сараїв. А після перших же влучань балістики у цехи, нікого не залишиться і в общагах, бо вони розташовані за сотні метрів від виробничих площ, і теж побудоані за технологією швидкомонтованих будівель. Ви це можете побачити на супутникових знімках.
І не захейтять - бо вся "СЭЗ "Алабуга" знаходиться посеред степу за пять кілометрів до найближчого міста Єлабуга, тому являє собою відокремлену військову ціль.
В нас немає балістики, яка подолає 1200+ км. Крапка.
В нас поки що немає балістики, яка подолає 1200+ км. Крапка на цьому не поставлена.
Все може змінитись несподівано в один день.
Вдарити по москві-це бонус для путіна.Воно само будинки підривало перед чеченською війною.
Миттю зроблять Україну агресором.