Рашисты запустили ударные дроны по Украине, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером понедельника, 23 июня, российские оккупанты запустили ударные дроны для атаки по Украине. Первые группы вражеских БпЛА фиксировались на севере.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Сумская и Черниговская области угроза применения ударных вражеских БпЛА", - сообщалось в 22:15.

В 23:08 ВС сообщили:

БПЛА на юго-востоке Черниговщины, курс юго-западный (Киевщина);

БпЛА на востоке Сумской области, курс западный.

В 23:11 ВС сообщили:

БПЛА на севере Полтавщины, курс южный;

Еще несколько групп ударных вражеских БПЛА в районе Черноморского биосферного заповедника, вектор движения - Одесщина.

В 23:42 ВС сообщили:

БпЛА на востоке Киевщины в направлении Киева;

БПЛА на востоке Черниговщины, курс западный;

БПЛА на востоке Сумщины, курс западный;

Бла акватории Черного моря, заходят на Николаевщину восточнее границы с Одесщиной, на Одесщину в районе Южного, в направлении Одессы и в направлении Черноморска.

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