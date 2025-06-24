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Новости Атака БпЛА на Киевщину
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Движение российских беспилотников фиксировалось на Киевщине: работали Силы ПВО (обновлено)

работают Силы ПВО

В ночь на вторник, 24 июня, на Киевщине работали Силы противовоздушной обороны на фоне атаки российских беспилотников.

Об этом сообщает Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - говорится в сообщении.

Жителей области призвали не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Обновление: В 00:55 Киевская ОВА сообщила об отбое воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что вечером понедельника, 23 июня, российские оккупанты запустили ударные дроны для атаки по Украине. Первые группы вражеских БпЛА фиксировались на севере.

Смотрите также: Киевщина ночью оказалась под массированной атакой вражеских БпЛА: погибла женщина, есть раненые (обновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

беспилотник (3852) Киевская область (4238) ПВО (2887)


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"Рух російських фіксувався..." - кого/чого?
Коли ви вже навчитесь правільно складати речення?!
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24.06.2025 02:14 Ответить
Тю, а як же загадки, інтриги...от шоб всі мучались, доки денна зміна не відредагує)))
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24.06.2025 05:48 Ответить
їбанутися!
альтернативно розвинені зелені дегенерати косплеять кацапський новояз?
кластерно працюють по руху російського фіксування?
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24.06.2025 07:38 Ответить
 
 