Движение российских беспилотников фиксировалось на Киевщине: работали Силы ПВО (обновлено)

В ночь на вторник, 24 июня, на Киевщине работали Силы противовоздушной обороны на фоне атаки российских беспилотников.

Об этом сообщает Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - говорится в сообщении.

Жителей области призвали не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Обновление: В 00:55 Киевская ОВА сообщила об отбое воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что вечером понедельника, 23 июня, российские оккупанты запустили ударные дроны для атаки по Украине. Первые группы вражеских БпЛА фиксировались на севере.

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