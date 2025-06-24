Движение российских беспилотников фиксировалось на Киевщине: работали Силы ПВО (обновлено)
В ночь на вторник, 24 июня, на Киевщине работали Силы противовоздушной обороны на фоне атаки российских беспилотников.
Об этом сообщает Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - говорится в сообщении.
Жителей области призвали не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
Обновление: В 00:55 Киевская ОВА сообщила об отбое воздушной тревоги.
Ранее сообщалось, что вечером понедельника, 23 июня, российские оккупанты запустили ударные дроны для атаки по Украине. Первые группы вражеских БпЛА фиксировались на севере.
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Коли ви вже навчитесь правільно складати речення?!
альтернативно розвинені зелені дегенерати косплеять кацапський новояз?
кластерно працюють по руху російського фіксування?