Обезврежено 78 вражеских беспилотников из 97, - Воздушные силы

С вечера 23 июня российские захватчики атаковали Украину 97 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с четырех направлений: Орел, Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - ВОТ Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.00 противовоздушной обороной обезврежено 78 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. 63 - сбиты огневыми средствами поражения, 15 - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание ударных БпЛА противника в 6 локациях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Движение российских беспилотников фиксировалось на Киевщине: работали Силы ПВО (обновлено)