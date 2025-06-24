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Новости Эксгумация польских военных во Львовской области
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Новые эксгумационные работы в Украине Польша начнет во второй половине года

Эксгумационные работы

Эксгумационные работы в отношении погибших в 1939 году польских военнослужащих, похороненных на территории бывшего села Збоиська (ныне - в пределах Львова) могут начаться во второй половине года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РАР, об этом сообщила министр культуры и национального наследия Польши Анна Врублевская.

Она подчеркнула, что работы в Пузниках на Тернопольщине идут по плану.

"Этап эксгумации завершен, сейчас продолжаются лабораторные и генетические работы. В то же время Фонд "Свобода и демократия" готовит новую заявку, которая касается другого места, но также в Пузниках", - сказала она.

И добавила, что эксгумации на территории Львова будут возможны во второй половине года.

"Разрешение в этом вопросе было получено Институтом национальной памяти Польши. Это он должен, в сотрудничестве с украинской стороной, детально это запланировать",- сообщила польский министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готовится к проведению эксгумационных работ на территории Польши уже в этом году, - МКСК.

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Я так думаю что надо дать это все закончить, примирится и жить дальше, один х@уй мы с Поляками вместе и тд!
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24.06.2025 11:48 Ответить
Питання в тім, що теперішня ексгумація проводиться в місці, де Волинські події не відбувалися, тепер стосовно другого поховання військових, їх також називають нас запишуть....
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24.06.2025 12:56 Ответить
Ну і скільки тіл вилучили 100-150?
Чи 100500 як кричить Польща??
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24.06.2025 14:46 Ответить
 
 