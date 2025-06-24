Новые эксгумационные работы в Украине Польша начнет во второй половине года
Эксгумационные работы в отношении погибших в 1939 году польских военнослужащих, похороненных на территории бывшего села Збоиська (ныне - в пределах Львова) могут начаться во второй половине года.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РАР, об этом сообщила министр культуры и национального наследия Польши Анна Врублевская.
Она подчеркнула, что работы в Пузниках на Тернопольщине идут по плану.
"Этап эксгумации завершен, сейчас продолжаются лабораторные и генетические работы. В то же время Фонд "Свобода и демократия" готовит новую заявку, которая касается другого места, но также в Пузниках", - сказала она.
И добавила, что эксгумации на территории Львова будут возможны во второй половине года.
"Разрешение в этом вопросе было получено Институтом национальной памяти Польши. Это он должен, в сотрудничестве с украинской стороной, детально это запланировать",- сообщила польский министр.
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