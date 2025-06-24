Нові ексгумаційні роботи в Україні Польща розпочне у другій половині року

Ексгумаційні роботи щодо загиблих у 1939 році польських військовослужбовців, похованих на території колишнього села Збоїська (нині – в межах Львова) можуть розпочатися у другій половині року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РАР, про це повідомила міністр культури і національної спадщини Польщі Ганна Врублевська.

Вона наголосила, що роботи в Пузніках на Тернопільщині йдуть за планом.

"Етап ексгумації завершено, зараз тривають лабораторні та генетичні роботи. Водночас Фонд "Свобода і демократія" готує нову заявку, яка стосується іншого місця, але також у Пузніках", – сказала вона.

Та додала, що ексгумації на території Львова будуть можливими у другій половині року.

"Дозвіл у цьому питанні було отримано Інститутом національної пам'яті Польщі. Це він має, у співпраці з українською стороною, детально це запланувати",- повідомила польський міністр.

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