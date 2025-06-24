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Новини Ексгумація польських військових на Львівщині
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Нові ексгумаційні роботи в Україні Польща розпочне у другій половині року

Ексгумаційні роботи

Ексгумаційні роботи щодо загиблих у 1939 році польських військовослужбовців, похованих на території колишнього села Збоїська (нині – в межах Львова) можуть розпочатися у другій половині року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РАР, про  це повідомила міністр культури і національної спадщини Польщі Ганна Врублевська.

Вона наголосила, що роботи в Пузніках на Тернопільщині йдуть за планом.

"Етап ексгумації завершено, зараз тривають лабораторні та генетичні роботи. Водночас Фонд "Свобода і демократія" готує нову заявку, яка стосується іншого місця, але також у Пузніках", – сказала вона.

Та додала, що ексгумації на території Львова будуть можливими у другій половині року.

"Дозвіл у цьому питанні було отримано Інститутом національної пам'яті Польщі. Це він має, у співпраці з українською стороною, детально це запланувати",- повідомила польський міністр.

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Автор: 

Польща (8663) ексгумація (150) Волинська трагедія (139)


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Я так думаю что надо дать это все закончить, примирится и жить дальше, один х@уй мы с Поляками вместе и тд!
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24.06.2025 11:48 Відповісти
Питання в тім, що теперішня ексгумація проводиться в місці, де Волинські події не відбувалися, тепер стосовно другого поховання військових, їх також називають нас запишуть....
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24.06.2025 12:56 Відповісти
Ну і скільки тіл вилучили 100-150?
Чи 100500 як кричить Польща??
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24.06.2025 14:46 Відповісти
 
 