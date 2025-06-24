Словакия готова поддержать санкции против России, однако требует гарантий и поддержки от ЕС
Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар выразил готовность поддержать предложенный ЕС 18-й пакет санкций против России через несколько часов после того, как его венгерский коллега Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия выступают против.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Euractiv.
Вечером в понедельник Бланар заявил, что правительство Словакии оценивает каждый пакет санкций, исходя из того, может ли он навредить национальной экономике.
"Переговоры еще продолжаются, - сказал Бланар после заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, - но, исходя из того, что уже обсуждено, понятно, что этот пакет не будет иметь негативного влияния на экономику Словакии, и мы готовы его поддержать".
Впрочем, он добавил, что Словакия будет требовать гарантий и поддержки для смягчения последствий отказа от российских энергоресурсов.
"Существуют также арбитражные риски, которые могут повлиять на Словацкую Республику - возможно, на сумму до 20 млрд евро. Именно поэтому мы требуем гарантий того, как будут решены эти негативные последствия", - отметил он.
Бланар настоял, что для Словакии политически важно перенести обсуждение пакета санкций в Европейский Совет и связать его с инициативой RePowerEU.
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"За різними оцінками, щороку потрібно не менше 20 мільярдів євро. А в цілому до 2017 року 160 мільярдів євро потрібно. Різні країни по-різному проходили. Але уявіть собі, що це не вступ України до Європейського Союзу. І Україна не буде долучена до європейських фондів. Нас там не буде. Це лише угода про асоціацію", - сказав він.
Джерело: https://tsn.ua/politika/yanukovichu-potribno-vid-yevrosoyuzu-160-mlrd-yevro-schob-*********-ugodu-pro-asociaciyu-322315.html#:~:text=%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83%20160%20%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4%20%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%2C%20%D1%89%D0%BE%D0%B1%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E https://tsn.ua/politika/yanukovichu-potribno-vid-yevrosoyuzu-160-mlrd-yevro-schob-*********-ugodu-pro-asociaciyu-
На заводи брали українців словаків і сербів - бо технарі і мова схожа,
Зараз українці воюють ,
серби , як Хорватсько вступила до ЕС, працюють у Хорватії.
ОСЬ У СЛОВАЧЧИНІ проблема з працівниками на автозаводах.
І ФІЦО поїхав в Узбекистан і домовився на 200 тис узбеків.
словакі в ауті і страшенно злі
Я 10 років тому купила собі угорську вишиванку у Будапешті, бо красива. Так ось - у Словаччині я її не ношу, так і валяється у шафі
https://youtu.be/FxtmX0ZsBWg?si=yFg921PUt6L2EBvR
https://youtu.be/shCsSn67xfU?si=9yE97TJnpgPbiiSQ
https://youtu.be/FpLPUB8xVck?si=nEZQemRVQBDRWDIV
А це була потужна унія племен , яка розвалила римську імперію. Цікавий приклад - чому римська імперія покорила західну Европу аж до британських островів, а не змогла взяти під контроль плодородні землі східної Европи ? Тому що там існувала сильна войовнича унія племен , яки сформувались у словʼян
і центр був у Києві
- це він має на увазі нафту , яка через Україну , й досі до них постачається ?