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Новости Санкции ЕС против России
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Словакия готова поддержать санкции против России, однако требует гарантий и поддержки от ЕС

Юрай Бланар назвал условия, при которых Словакия не будет блокировать пакет санкций против РФ

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар выразил готовность поддержать предложенный ЕС 18-й пакет санкций против России через несколько часов после того, как его венгерский коллега Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия выступают против.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Euractiv.

Вечером в понедельник Бланар заявил, что правительство Словакии оценивает каждый пакет санкций, исходя из того, может ли он навредить национальной экономике.

"Переговоры еще продолжаются, - сказал Бланар после заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, - но, исходя из того, что уже обсуждено, понятно, что этот пакет не будет иметь негативного влияния на экономику Словакии, и мы готовы его поддержать".

Впрочем, он добавил, что Словакия будет требовать гарантий и поддержки для смягчения последствий отказа от российских энергоресурсов.

"Существуют также арбитражные риски, которые могут повлиять на Словацкую Республику - возможно, на сумму до 20 млрд евро. Именно поэтому мы требуем гарантий того, как будут решены эти негативные последствия", - отметил он.

Бланар настоял, что для Словакии политически важно перенести обсуждение пакета санкций в Европейский Совет и связать его с инициативой RePowerEU.

Также читайте: Венгрия и Словакия заблокируют 18-й пакет санкций ЕС против России, - Сийярто

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россия (96442) санкции (11580) Словакия (1008) Евросоюз (17341)


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Топ комментарии
+3
Українці взагалі не знають історію ДО КИЇВСЬКІЙ РУСІ.
А це була потужна унія племен , яка розвалила римську імперію. Цікавий приклад - чому римська імперія покорила західну Европу аж до британських островів, а не змогла взяти під контроль плодородні землі східної Европи ? Тому що там існувала сильна войовнича унія племен , яки сформувались у словʼян
і центр був у Києві
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24.06.2025 12:58 Ответить
+1
Таємниця історії племені полян

https://youtu.be/FpLPUB8xVck?si=nEZQemRVQBDRWDIV
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24.06.2025 12:53 Ответить
+1
Дякую за всі посилання. Обов'язково перегляну. Але пізніше. Зараз просто не зручно.
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24.06.2025 13:27 Ответить
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Самі хитрожопі? а які хотєлки Орбана?
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24.06.2025 11:59 Ответить
дОрбан уже в стойле его никто не то что не уважает а просто как ХОЛУЯ СМОКТУНА У ПУТИНА ВОСПРИНИМАЕТ!!!
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24.06.2025 13:53 Ответить
ЄС і так вас підтримує, бюджетно. Тому підтримка за підтримку. Або до друзєй в мАцкву, нехай вони годують.
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24.06.2025 12:08 Ответить
Так мацква тількі і чекає щоб скупити словаків
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24.06.2025 12:41 Ответить
А може нейтральність Словатчіну та вихід з Євросоюзу.
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24.06.2025 12:11 Ответить
Десь я вже це чув. хабар на 20 млрд.дол нехіло просять)
"За різними оцінками, щороку потрібно не менше 20 мільярдів євро. А в цілому до 2017 року 160 мільярдів євро потрібно. Різні країни по-різному проходили. Але уявіть собі, що це не вступ України до Європейського Союзу. І Україна не буде долучена до європейських фондів. Нас там не буде. Це лише угода про асоціацію", - сказав він.
Джерело: https://tsn.ua/politika/yanukovichu-potribno-vid-yevrosoyuzu-160-mlrd-yevro-schob-*********-ugodu-pro-asociaciyu-322315.html#:~:text=%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83%20160%20%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4%20%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%2C%20%D1%89%D0%BE%D0%B1%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E https://tsn.ua/politika/yanukovichu-potribno-vid-yevrosoyuzu-160-mlrd-yevro-schob-*********-ugodu-pro-asociaciyu-
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24.06.2025 12:14 Ответить
У Словаччіні 5 крупних автозаводів ( а жителів як у Києві) . Ще будеється новий у Кошице
На заводи брали українців словаків і сербів - бо технарі і мова схожа,
Зараз українці воюють ,
серби , як Хорватсько вступила до ЕС, працюють у Хорватії.
ОСЬ У СЛОВАЧЧИНІ проблема з працівниками на автозаводах.
І ФІЦО поїхав в Узбекистан і домовився на 200 тис узбеків.

словакі в ауті і страшенно злі
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24.06.2025 12:40 Ответить
Словаки дуже не ******* угорців. Це історична нелюбов- вони кажуть що угорці зайняли словацькі землі( панонія була заселена словʼянами) . Чехів це тоді не стосувалось , а словакі були загнані у гори.
Я 10 років тому купила собі угорську вишиванку у Будапешті, бо красива. Так ось - у Словаччині я її не ношу, так і валяється у шафі
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24.06.2025 12:32 Ответить
Ті кого косівники з південного уралу та поволжжя, а простіше ****** вигнали в гори, тепер називаються гуцули.
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24.06.2025 12:44 Ответить
Меч Арея, Аттіла і битва на Каталаунських полях.

https://youtu.be/FxtmX0ZsBWg?si=yFg921PUt6L2EBvR
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24.06.2025 12:49 Ответить
Держава Антів і поляни. Шокуючі факти.

https://youtu.be/shCsSn67xfU?si=9yE97TJnpgPbiiSQ
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24.06.2025 12:51 Ответить
Таємниця історії племені полян

https://youtu.be/FpLPUB8xVck?si=nEZQemRVQBDRWDIV
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24.06.2025 12:53 Ответить
Українці взагалі не знають історію ДО КИЇВСЬКІЙ РУСІ.
А це була потужна унія племен , яка розвалила римську імперію. Цікавий приклад - чому римська імперія покорила західну Европу аж до британських островів, а не змогла взяти під контроль плодородні землі східної Европи ? Тому що там існувала сильна войовнича унія племен , яки сформувались у словʼян
і центр був у Києві
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24.06.2025 12:58 Ответить
Дякую за всі посилання. Обов'язково перегляну. Але пізніше. Зараз просто не зручно.
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24.06.2025 13:27 Ответить
После ужаров по ирану ВКЛЮЧИЛАСЬ ЗАДНЯЯ!это незначит что удары но ДЕНЕГ СЛОВАКИЯ НЕ УВИДИТ!Сыруны Грябаные!
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24.06.2025 13:51 Ответить
для пом'якшення наслідків відмови від російських енергоресурсів. Джерело: https://censor.net/ua/n3559627
- це він має на увазі нафту , яка через Україну , й досі до них постачається ?
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24.06.2025 14:40 Ответить
Словаччина хоче сидіти на двох стільцях одночасно.Так не буває.
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24.06.2025 14:52 Ответить
 
 