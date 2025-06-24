Словакия готова поддержать санкции против России, однако требует гарантий и поддержки от ЕС

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар выразил готовность поддержать предложенный ЕС 18-й пакет санкций против России через несколько часов после того, как его венгерский коллега Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия выступают против.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Euractiv.

Вечером в понедельник Бланар заявил, что правительство Словакии оценивает каждый пакет санкций, исходя из того, может ли он навредить национальной экономике.

"Переговоры еще продолжаются, - сказал Бланар после заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, - но, исходя из того, что уже обсуждено, понятно, что этот пакет не будет иметь негативного влияния на экономику Словакии, и мы готовы его поддержать".

Впрочем, он добавил, что Словакия будет требовать гарантий и поддержки для смягчения последствий отказа от российских энергоресурсов.

"Существуют также арбитражные риски, которые могут повлиять на Словацкую Республику - возможно, на сумму до 20 млрд евро. Именно поэтому мы требуем гарантий того, как будут решены эти негативные последствия", - отметил он.

Бланар настоял, что для Словакии политически важно перенести обсуждение пакета санкций в Европейский Совет и связать его с инициативой RePowerEU.

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