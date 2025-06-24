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Новини Санкції ЄС проти Росії
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Словаччина готова підтримати санкції проти Росії, проте вимагає гарантій та підтримки від ЄС

Юрай Бланар назвав умови коли Словаччина не блокуватиме пакет санкцій проти РФ

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар висловив готовність підтримати запропонований ЄС 18-й пакет санкцій проти Росії через кілька годин після того, як його угорський колега Петер Сійярто заявив, що Угорщина та Словаччина виступають проти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Euractiv.

Увечері в понеділок Бланар заявив, що уряд Словаччини оцінює кожен пакет санкцій, виходячи з того, чи може він зашкодити національній економіці.

"Переговори ще тривають, – сказав Бланар після засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі, – але, виходячи з того, що вже обговорено, зрозуміло, що цей пакет не матиме негативного впливу на економіку Словаччини, і ми готові його підтримати".

Втім, він додав, що Словаччина вимагатиме гарантій та підтримки для пом’якшення наслідків відмови від російських енергоресурсів.

"Існують також арбітражні ризики, які можуть вплинути на Словацьку Республіку – можливо, на суму до 20 млрд євро. Саме тому ми вимагаємо гарантій того, як будуть вирішені ці негативні наслідки", – зазначив він.

Бланар наполіг, що для Словаччини політично важливо перенести обговорення пакета санкцій до Європейської Ради та пов’язати його з ініціативою RePowerEU.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС готує потужний пакет санкцій проти РФ, - глава МЗС Франції Барро

Автор: 

росія (66461) санкції (12273) Словаччина (1136) Євросоюз (13785)


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Топ коментарі
+3
Українці взагалі не знають історію ДО КИЇВСЬКІЙ РУСІ.
А це була потужна унія племен , яка розвалила римську імперію. Цікавий приклад - чому римська імперія покорила західну Европу аж до британських островів, а не змогла взяти під контроль плодородні землі східної Европи ? Тому що там існувала сильна войовнича унія племен , яки сформувались у словʼян
і центр був у Києві
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24.06.2025 12:58 Відповісти
+1
Таємниця історії племені полян

https://youtu.be/FpLPUB8xVck?si=nEZQemRVQBDRWDIV
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24.06.2025 12:53 Відповісти
+1
Дякую за всі посилання. Обов'язково перегляну. Але пізніше. Зараз просто не зручно.
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24.06.2025 13:27 Відповісти
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Самі хитрожопі? а які хотєлки Орбана?
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24.06.2025 11:59 Відповісти
дОрбан уже в стойле его никто не то что не уважает а просто как ХОЛУЯ СМОКТУНА У ПУТИНА ВОСПРИНИМАЕТ!!!
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24.06.2025 13:53 Відповісти
ЄС і так вас підтримує, бюджетно. Тому підтримка за підтримку. Або до друзєй в мАцкву, нехай вони годують.
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24.06.2025 12:08 Відповісти
Так мацква тількі і чекає щоб скупити словаків
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24.06.2025 12:41 Відповісти
А може нейтральність Словатчіну та вихід з Євросоюзу.
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24.06.2025 12:11 Відповісти
Десь я вже це чув. хабар на 20 млрд.дол нехіло просять)
"За різними оцінками, щороку потрібно не менше 20 мільярдів євро. А в цілому до 2017 року 160 мільярдів євро потрібно. Різні країни по-різному проходили. Але уявіть собі, що це не вступ України до Європейського Союзу. І Україна не буде долучена до європейських фондів. Нас там не буде. Це лише угода про асоціацію", - сказав він.
Джерело: https://tsn.ua/politika/yanukovichu-potribno-vid-yevrosoyuzu-160-mlrd-yevro-schob-*********-ugodu-pro-asociaciyu-322315.html#:~:text=%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83%20160%20%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4%20%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%2C%20%D1%89%D0%BE%D0%B1%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E https://tsn.ua/politika/yanukovichu-potribno-vid-yevrosoyuzu-160-mlrd-yevro-schob-*********-ugodu-pro-asociaciyu-
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24.06.2025 12:14 Відповісти
У Словаччіні 5 крупних автозаводів ( а жителів як у Києві) . Ще будеється новий у Кошице
На заводи брали українців словаків і сербів - бо технарі і мова схожа,
Зараз українці воюють ,
серби , як Хорватсько вступила до ЕС, працюють у Хорватії.
ОСЬ У СЛОВАЧЧИНІ проблема з працівниками на автозаводах.
І ФІЦО поїхав в Узбекистан і домовився на 200 тис узбеків.

словакі в ауті і страшенно злі
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24.06.2025 12:40 Відповісти
Словаки дуже не ******* угорців. Це історична нелюбов- вони кажуть що угорці зайняли словацькі землі( панонія була заселена словʼянами) . Чехів це тоді не стосувалось , а словакі були загнані у гори.
Я 10 років тому купила собі угорську вишиванку у Будапешті, бо красива. Так ось - у Словаччині я її не ношу, так і валяється у шафі
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24.06.2025 12:32 Відповісти
Ті кого косівники з південного уралу та поволжжя, а простіше ****** вигнали в гори, тепер називаються гуцули.
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24.06.2025 12:44 Відповісти
Меч Арея, Аттіла і битва на Каталаунських полях.

https://youtu.be/FxtmX0ZsBWg?si=yFg921PUt6L2EBvR
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24.06.2025 12:49 Відповісти
Держава Антів і поляни. Шокуючі факти.

https://youtu.be/shCsSn67xfU?si=9yE97TJnpgPbiiSQ
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24.06.2025 12:51 Відповісти
Таємниця історії племені полян

https://youtu.be/FpLPUB8xVck?si=nEZQemRVQBDRWDIV
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24.06.2025 12:53 Відповісти
Українці взагалі не знають історію ДО КИЇВСЬКІЙ РУСІ.
А це була потужна унія племен , яка розвалила римську імперію. Цікавий приклад - чому римська імперія покорила західну Европу аж до британських островів, а не змогла взяти під контроль плодородні землі східної Европи ? Тому що там існувала сильна войовнича унія племен , яки сформувались у словʼян
і центр був у Києві
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24.06.2025 12:58 Відповісти
Дякую за всі посилання. Обов'язково перегляну. Але пізніше. Зараз просто не зручно.
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24.06.2025 13:27 Відповісти
После ужаров по ирану ВКЛЮЧИЛАСЬ ЗАДНЯЯ!это незначит что удары но ДЕНЕГ СЛОВАКИЯ НЕ УВИДИТ!Сыруны Грябаные!
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24.06.2025 13:51 Відповісти
для пом'якшення наслідків відмови від російських енергоресурсів. Джерело: https://censor.net/ua/n3559627
- це він має на увазі нафту , яка через Україну , й досі до них постачається ?
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24.06.2025 14:40 Відповісти
Словаччина хоче сидіти на двох стільцях одночасно.Так не буває.
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24.06.2025 14:52 Відповісти
 
 