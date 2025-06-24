Словаччина готова підтримати санкції проти Росії, проте вимагає гарантій та підтримки від ЄС

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар висловив готовність підтримати запропонований ЄС 18-й пакет санкцій проти Росії через кілька годин після того, як його угорський колега Петер Сійярто заявив, що Угорщина та Словаччина виступають проти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Euractiv.

Увечері в понеділок Бланар заявив, що уряд Словаччини оцінює кожен пакет санкцій, виходячи з того, чи може він зашкодити національній економіці.

"Переговори ще тривають, – сказав Бланар після засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі, – але, виходячи з того, що вже обговорено, зрозуміло, що цей пакет не матиме негативного впливу на економіку Словаччини, і ми готові його підтримати".

Втім, він додав, що Словаччина вимагатиме гарантій та підтримки для пом’якшення наслідків відмови від російських енергоресурсів.

"Існують також арбітражні ризики, які можуть вплинути на Словацьку Республіку – можливо, на суму до 20 млрд євро. Саме тому ми вимагаємо гарантій того, як будуть вирішені ці негативні наслідки", – зазначив він.

Бланар наполіг, що для Словаччини політично важливо перенести обговорення пакета санкцій до Європейської Ради та пов’язати його з ініціативою RePowerEU.

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