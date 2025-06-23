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Новини Санкції ЄС проти Росії
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ЄС готує потужний пакет санкцій проти РФ, - глава МЗС Франції Барро

Санкції проти РФ

Євросоюз готує рекордний пакет санкцій проти Росії у відповідь на її постійні обстріли України.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро перед початком засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Минулої ночі Росія знову продемонструвала свою безмежну жорстокість, навмисно завдавши смертоносних ракетних і дронових ударів по цивільних об’єктах", - наголосив міністр.

За його словами, російська економіка дедалі більше потерпає від "колоніальної кампанії", яку вже три роки веде диктатор Путін.

"Ресурси російської економіки будуть ще більше виснажені завдяки пакету санкцій, який ми сьогодні обговоримо, ймовірно, найпотужнішому з 2022 року. Це значно посилить тиск на Путіна, аби він погодився на припинення вогню та розпочав переговори, які приведуть до справедливого й тривалого миру в Україні", - додав він.

Також читайте: Барро: Ядерна програма Ірану загрожує Європі, але вирішення - тільки дипломатичне

Автор: 

санкції (12261) Євросоюз (13779) Барро Жан-Ноель (41)


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Топ коментарі
+16
Хоч би унітаз витримав цю потужність
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23.06.2025 12:24 Відповісти
+10
Заборона ПП-2 який не функціонує, заборона Кадирову відвідувати Лувр і заборона 50 кораблям тіньового флоту вдень заходити в європейські порти доки вони не змінять країну реєстрації. Ці надпотужні санкції доб'ють мордор.
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23.06.2025 12:26 Відповісти
+6
Потужніше попереднього?
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23.06.2025 12:25 Відповісти
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Хоч би унітаз витримав цю потужність
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23.06.2025 12:24 Відповісти
Головне спішити не треба, треба потихеньку оборежненько з вбивцею щоб недай боже не образити цього покидька друга трампа. Тому дуже обережно не поспішаючи десь так років через 5 можна і вводити головне не ображати і не дай боже щоб розвалити цю державу вбивць
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23.06.2025 14:59 Відповісти
якби ви у 22-му році ввели усі ці пакети санкцій одним скопом, то сьогодні вже може і війни ніякої би не було би...
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23.06.2025 12:25 Відповісти
Мета швидко припинити війну й не ставилася (ой так, це москальське іпсо)
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23.06.2025 12:32 Відповісти
та ні, не іпсо.. реальність. і підтвердженням цьому є вичищення усіх залишків старої зброї. спочатку совокової, потім і зараз натівської старих зразків. утилізувати її просто так - то ще потрібно витрачати кошти на її утилізацію. куди ліпше утилізувати її на кацапах, заодно і профіт буде - послаблення цапського режиму і його воєнки. цинічно? так. та це реальність. ми і за таку допомогу маємо бути вдячні. бо це краще, ніж щоб взагалі нас кинули і злили кацапам..
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23.06.2025 12:38 Відповісти
Так то воно так, тільки коли замовляєте таксі на 20 км до села і таксист вас висаджує в полі, то ніби й варто бути вдячним - все ж трохи підвіз, але якось все таки правильно було б везти до кінця, раз уже взявся)
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23.06.2025 12:40 Відповісти
недоречне порівняння.
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23.06.2025 12:43 Відповісти
Можливо й так)
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23.06.2025 12:48 Відповісти
Потужніше попереднього?
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23.06.2025 12:25 Відповісти
надпотужно.....
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23.06.2025 12:26 Відповісти
ооогого,світ здригнеться від цієї потужності,таке враження зелебоба їх покусав і час робити щеплення
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23.06.2025 12:25 Відповісти
Може вже пора просто визнати московський режим терористичною організацією і не потрібно буде всіх цих смішних подачок в вигляді смішних санкцій. Тому що при визнанні Московії терористичною організацією автоматично всі зв'язки і відносини з нею стають незаконними
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23.06.2025 12:25 Відповісти
Заборона ПП-2 який не функціонує, заборона Кадирову відвідувати Лувр і заборона 50 кораблям тіньового флоту вдень заходити в європейські порти доки вони не змінять країну реєстрації. Ці надпотужні санкції доб'ють мордор.
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23.06.2025 12:26 Відповісти
смішні ж???
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23.06.2025 12:27 Відповісти
До сраки припарка ті потужні санкції! Русня нарощує виробництво зброї, яка в декілька разів перевищує європейську🤬 санкції💩 Ізраїлю і США можна наносити удари по Ірану, а Україну стримують🤬🤬🤬
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23.06.2025 12:28 Відповісти
ЄС готує потужний пакет санкцій проти РФ, - глава МЗС Франції Барро


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23.06.2025 12:30 Відповісти
19-й коронний, 20-й похоронний
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23.06.2025 12:31 Відповісти
Чотко!
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23.06.2025 12:37 Відповісти
Один вже тужився.
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23.06.2025 12:33 Відповісти
ЄС готує потужний пакет санкцій проти РФ, - глава МЗС Франції Барро

ГОТУЄ - ключове слово!
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23.06.2025 12:33 Відповісти
Запор у ЕС? Готовит и никак не приготовит? Только кричит из за закрытой двери - " Не тревожьте скоро выйдет"!
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23.06.2025 12:33 Відповісти
Обговорюють з кацапами, щоб і нашим і вашим. Інакше, що там готувати по півроку?
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23.06.2025 12:48 Відповісти
Я коли чую як хтось, щось, готує - потужно, не можу стримати сміх.
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23.06.2025 12:45 Відповісти
Ця "потужність" в Україні дістала, тепер з Європи дістає... Ще одне похерене поняття й слово.
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23.06.2025 12:59 Відповісти
ЄС готує потужний пакет санкцій проти РФ Джерело: https://censor.net/ua/n3559396

Євросоюз готує рекордний пакет санкцій проти Росії Джерело: https://censor.net/ua/n3559396

А потужний і рекордний це різні пакети чи один і той самий?
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23.06.2025 13:27 Відповісти
І там є потужні?
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23.06.2025 13:49 Відповісти
Задовбало вже це ЄС зі своїми "потужними погрозами"...
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23.06.2025 14:05 Відповісти
https://t.me/rozumaha/26442 Євген Магда:

Угорщина та Словаччина спільно https://biz.liga.net/ua/all/all/novosti/siyiarto-uhorshchyna-i-slovachchyna-zablokuvaly-18-y-paket-sanktsiy-proty-rosii?utm_source=tgliga&utm_medium=cpc&utm_campaign=social заблокували ухвалення 18-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії. Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

"Ми зі Словаччиною сьогодні завадили ухваленню санкційного пакета", - сказав Сійярто на брифінгу, що транслювався на його Facebook-сторінці.

Він пояснив, що це було зроблено у відповідь на план Єврокомісії з відмови від російських енергоносіїв. В Угорщині вважають, що заборона купувати дешеві російські газ та нафту суперечить попереднім домовленостям.
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23.06.2025 14:38 Відповісти
Назва блюда "мисеруни". Готується нескінчено довго,подається до столу,коли гості розійшлися.
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23.06.2025 14:42 Відповісти
https://t.me/Omelyan_News/18476 Володимир Омелян:
рф почала відкрито супроводжувати "тіньовий" нафтовий флот військовими кораблями у Ла-Манші, - https://theins.ru/news/282379 The Insider
Уперше з початку повномасштабної війни росія пішла на пряму військову ескалацію в західних водах, супроводжуючи танкери "тіньового флоту" ВМФ рф через Ла-Манш. За даними Starboard Maritime Intelligence, корвет "Бойкий" із складу Балтійського флоту пройшов разом із двома танкерами, які перебувають під санкціями Великої Британії та ЄС.
16 червня всі три судна синхронно перетнули Ла-Манш і прямують до російських портів за новими партіями нафти.
Москва переходить до воєнного прикриття санкційного обходу, що розглядається як виклик не лише морському праву, а й здатності Заходу забезпечити дотримання санкцій. Такі дії створюють небезпечний прецедент мілітаризації "нафтового контрабандизму".
кремль перевіряє готовність НАТО й ЄС реагувати на гібридні порушення санкційного режиму з елементами демонстрації сили. Якщо така практика стане системною, Захід може опинитися перед вибором - або терпіти воєнізовану контрабанду, або загострювати відповідь на морі.
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23.06.2025 15:16 Відповісти
 
 