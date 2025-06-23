ЄС готує потужний пакет санкцій проти РФ, - глава МЗС Франції Барро

Євросоюз готує рекордний пакет санкцій проти Росії у відповідь на її постійні обстріли України.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро перед початком засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Минулої ночі Росія знову продемонструвала свою безмежну жорстокість, навмисно завдавши смертоносних ракетних і дронових ударів по цивільних об’єктах", - наголосив міністр.

За його словами, російська економіка дедалі більше потерпає від "колоніальної кампанії", яку вже три роки веде диктатор Путін.

"Ресурси російської економіки будуть ще більше виснажені завдяки пакету санкцій, який ми сьогодні обговоримо, ймовірно, найпотужнішому з 2022 року. Це значно посилить тиск на Путіна, аби він погодився на припинення вогню та розпочав переговори, які приведуть до справедливого й тривалого миру в Україні", - додав він.

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