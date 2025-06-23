ЕС готовит мощный пакет санкций против РФ, - глава МИД Франции Барро
Евросоюз готовит рекордный пакет санкций против России в ответ на ее постоянные обстрелы Украины.
Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро перед началом заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Прошлой ночью Россия вновь продемонстрировала свою безграничную жестокость, намеренно нанеся смертоносных ракетных и дроновых ударов по гражданским объектам", - подчеркнул министр.
По его словам, российская экономика все больше страдает от "колониальной кампании", которую уже три года ведет диктатор Путин.
"Ресурсы российской экономики будут еще больше истощены благодаря пакету санкций, который мы сегодня обсудим, вероятно, самому мощному с 2022 года. Это значительно усилит давление на Путина, чтобы он согласился на прекращение огня и начал переговоры, которые приведут к справедливому и длительному миру в Украине", - добавил он.
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Євросоюз готує рекордний пакет санкцій проти Росії Джерело: https://censor.net/ua/n3559396
А потужний і рекордний це різні пакети чи один і той самий?
Угорщина та Словаччина спільно https://biz.liga.net/ua/all/all/novosti/siyiarto-uhorshchyna-i-slovachchyna-zablokuvaly-18-y-paket-sanktsiy-proty-rosii?utm_source=tgliga&utm_medium=cpc&utm_campaign=social заблокували ухвалення 18-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії. Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.
"Ми зі Словаччиною сьогодні завадили ухваленню санкційного пакета", - сказав Сійярто на брифінгу, що транслювався на його Facebook-сторінці.
Він пояснив, що це було зроблено у відповідь на план Єврокомісії з відмови від російських енергоносіїв. В Угорщині вважають, що заборона купувати дешеві російські газ та нафту суперечить попереднім домовленостям.
рф почала відкрито супроводжувати "тіньовий" нафтовий флот військовими кораблями у Ла-Манші, - https://theins.ru/news/282379 The Insider
Уперше з початку повномасштабної війни росія пішла на пряму військову ескалацію в західних водах, супроводжуючи танкери "тіньового флоту" ВМФ рф через Ла-Манш. За даними Starboard Maritime Intelligence, корвет "Бойкий" із складу Балтійського флоту пройшов разом із двома танкерами, які перебувають під санкціями Великої Британії та ЄС.
16 червня всі три судна синхронно перетнули Ла-Манш і прямують до російських портів за новими партіями нафти.
Москва переходить до воєнного прикриття санкційного обходу, що розглядається як виклик не лише морському праву, а й здатності Заходу забезпечити дотримання санкцій. Такі дії створюють небезпечний прецедент мілітаризації "нафтового контрабандизму".
кремль перевіряє готовність НАТО й ЄС реагувати на гібридні порушення санкційного режиму з елементами демонстрації сили. Якщо така практика стане системною, Захід може опинитися перед вибором - або терпіти воєнізовану контрабанду, або загострювати відповідь на морі.