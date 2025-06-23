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Новости Санкции ЕС против России
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ЕС готовит мощный пакет санкций против РФ, - глава МИД Франции Барро

Санкции против РФ

Евросоюз готовит рекордный пакет санкций против России в ответ на ее постоянные обстрелы Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро перед началом заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Прошлой ночью Россия вновь продемонстрировала свою безграничную жестокость, намеренно нанеся смертоносных ракетных и дроновых ударов по гражданским объектам", - подчеркнул министр.

По его словам, российская экономика все больше страдает от "колониальной кампании", которую уже три года ведет диктатор Путин.

"Ресурсы российской экономики будут еще больше истощены благодаря пакету санкций, который мы сегодня обсудим, вероятно, самому мощному с 2022 года. Это значительно усилит давление на Путина, чтобы он согласился на прекращение огня и начал переговоры, которые приведут к справедливому и длительному миру в Украине", - добавил он.

Также читайте: Барро: Ядерная программа Ирана угрожает Европе, но решение - только дипломатическое

Автор: 

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Топ комментарии
+16
Хоч би унітаз витримав цю потужність
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23.06.2025 12:24 Ответить
+10
Заборона ПП-2 який не функціонує, заборона Кадирову відвідувати Лувр і заборона 50 кораблям тіньового флоту вдень заходити в європейські порти доки вони не змінять країну реєстрації. Ці надпотужні санкції доб'ють мордор.
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23.06.2025 12:26 Ответить
+6
Потужніше попереднього?
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23.06.2025 12:25 Ответить
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Хоч би унітаз витримав цю потужність
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23.06.2025 12:24 Ответить
Головне спішити не треба, треба потихеньку оборежненько з вбивцею щоб недай боже не образити цього покидька друга трампа. Тому дуже обережно не поспішаючи десь так років через 5 можна і вводити головне не ображати і не дай боже щоб розвалити цю державу вбивць
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23.06.2025 14:59 Ответить
якби ви у 22-му році ввели усі ці пакети санкцій одним скопом, то сьогодні вже може і війни ніякої би не було би...
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23.06.2025 12:25 Ответить
Мета швидко припинити війну й не ставилася (ой так, це москальське іпсо)
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23.06.2025 12:32 Ответить
та ні, не іпсо.. реальність. і підтвердженням цьому є вичищення усіх залишків старої зброї. спочатку совокової, потім і зараз натівської старих зразків. утилізувати її просто так - то ще потрібно витрачати кошти на її утилізацію. куди ліпше утилізувати її на кацапах, заодно і профіт буде - послаблення цапського режиму і його воєнки. цинічно? так. та це реальність. ми і за таку допомогу маємо бути вдячні. бо це краще, ніж щоб взагалі нас кинули і злили кацапам..
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23.06.2025 12:38 Ответить
Так то воно так, тільки коли замовляєте таксі на 20 км до села і таксист вас висаджує в полі, то ніби й варто бути вдячним - все ж трохи підвіз, але якось все таки правильно було б везти до кінця, раз уже взявся)
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23.06.2025 12:40 Ответить
недоречне порівняння.
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23.06.2025 12:43 Ответить
Можливо й так)
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23.06.2025 12:48 Ответить
Потужніше попереднього?
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23.06.2025 12:25 Ответить
надпотужно.....
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23.06.2025 12:26 Ответить
ооогого,світ здригнеться від цієї потужності,таке враження зелебоба їх покусав і час робити щеплення
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23.06.2025 12:25 Ответить
Може вже пора просто визнати московський режим терористичною організацією і не потрібно буде всіх цих смішних подачок в вигляді смішних санкцій. Тому що при визнанні Московії терористичною організацією автоматично всі зв'язки і відносини з нею стають незаконними
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23.06.2025 12:25 Ответить
Заборона ПП-2 який не функціонує, заборона Кадирову відвідувати Лувр і заборона 50 кораблям тіньового флоту вдень заходити в європейські порти доки вони не змінять країну реєстрації. Ці надпотужні санкції доб'ють мордор.
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23.06.2025 12:26 Ответить
смішні ж???
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23.06.2025 12:27 Ответить
До сраки припарка ті потужні санкції! Русня нарощує виробництво зброї, яка в декілька разів перевищує європейську🤬 санкції💩 Ізраїлю і США можна наносити удари по Ірану, а Україну стримують🤬🤬🤬
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23.06.2025 12:28 Ответить
ЄС готує потужний пакет санкцій проти РФ, - глава МЗС Франції Барро


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23.06.2025 12:30 Ответить
19-й коронний, 20-й похоронний
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23.06.2025 12:31 Ответить
Чотко!
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23.06.2025 12:37 Ответить
Один вже тужився.
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23.06.2025 12:33 Ответить
ЄС готує потужний пакет санкцій проти РФ, - глава МЗС Франції Барро

ГОТУЄ - ключове слово!
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23.06.2025 12:33 Ответить
Запор у ЕС? Готовит и никак не приготовит? Только кричит из за закрытой двери - " Не тревожьте скоро выйдет"!
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23.06.2025 12:33 Ответить
Обговорюють з кацапами, щоб і нашим і вашим. Інакше, що там готувати по півроку?
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23.06.2025 12:48 Ответить
Я коли чую як хтось, щось, готує - потужно, не можу стримати сміх.
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23.06.2025 12:45 Ответить
Ця "потужність" в Україні дістала, тепер з Європи дістає... Ще одне похерене поняття й слово.
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23.06.2025 12:59 Ответить
ЄС готує потужний пакет санкцій проти РФ Джерело: https://censor.net/ua/n3559396

Євросоюз готує рекордний пакет санкцій проти Росії Джерело: https://censor.net/ua/n3559396

А потужний і рекордний це різні пакети чи один і той самий?
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23.06.2025 13:27 Ответить
І там є потужні?
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23.06.2025 13:49 Ответить
Задовбало вже це ЄС зі своїми "потужними погрозами"...
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23.06.2025 14:05 Ответить
https://t.me/rozumaha/26442 Євген Магда:

Угорщина та Словаччина спільно https://biz.liga.net/ua/all/all/novosti/siyiarto-uhorshchyna-i-slovachchyna-zablokuvaly-18-y-paket-sanktsiy-proty-rosii?utm_source=tgliga&utm_medium=cpc&utm_campaign=social заблокували ухвалення 18-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії. Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

"Ми зі Словаччиною сьогодні завадили ухваленню санкційного пакета", - сказав Сійярто на брифінгу, що транслювався на його Facebook-сторінці.

Він пояснив, що це було зроблено у відповідь на план Єврокомісії з відмови від російських енергоносіїв. В Угорщині вважають, що заборона купувати дешеві російські газ та нафту суперечить попереднім домовленостям.
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23.06.2025 14:38 Ответить
Назва блюда "мисеруни". Готується нескінчено довго,подається до столу,коли гості розійшлися.
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23.06.2025 14:42 Ответить
https://t.me/Omelyan_News/18476 Володимир Омелян:
рф почала відкрито супроводжувати "тіньовий" нафтовий флот військовими кораблями у Ла-Манші, - https://theins.ru/news/282379 The Insider
Уперше з початку повномасштабної війни росія пішла на пряму військову ескалацію в західних водах, супроводжуючи танкери "тіньового флоту" ВМФ рф через Ла-Манш. За даними Starboard Maritime Intelligence, корвет "Бойкий" із складу Балтійського флоту пройшов разом із двома танкерами, які перебувають під санкціями Великої Британії та ЄС.
16 червня всі три судна синхронно перетнули Ла-Манш і прямують до російських портів за новими партіями нафти.
Москва переходить до воєнного прикриття санкційного обходу, що розглядається як виклик не лише морському праву, а й здатності Заходу забезпечити дотримання санкцій. Такі дії створюють небезпечний прецедент мілітаризації "нафтового контрабандизму".
кремль перевіряє готовність НАТО й ЄС реагувати на гібридні порушення санкційного режиму з елементами демонстрації сили. Якщо така практика стане системною, Захід може опинитися перед вибором - або терпіти воєнізовану контрабанду, або загострювати відповідь на морі.
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23.06.2025 15:16 Ответить
 
 