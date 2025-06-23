ЕС готовит мощный пакет санкций против РФ, - глава МИД Франции Барро

Евросоюз готовит рекордный пакет санкций против России в ответ на ее постоянные обстрелы Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро перед началом заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Прошлой ночью Россия вновь продемонстрировала свою безграничную жестокость, намеренно нанеся смертоносных ракетных и дроновых ударов по гражданским объектам", - подчеркнул министр.

По его словам, российская экономика все больше страдает от "колониальной кампании", которую уже три года ведет диктатор Путин.

"Ресурсы российской экономики будут еще больше истощены благодаря пакету санкций, который мы сегодня обсудим, вероятно, самому мощному с 2022 года. Это значительно усилит давление на Путина, чтобы он согласился на прекращение огня и начал переговоры, которые приведут к справедливому и длительному миру в Украине", - добавил он.

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