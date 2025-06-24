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Новости
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СБУ подтвердила, что "Глобино" не покупала российскую продукцию

глобино

Служба безопасности Украины в ответ на обращение народного депутата Алексея Мовчана подтвердила, что Группа компаний "Глобино" не закупала продукцию российского производства.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании, опубликованном на сайте Interfax.Украина, информирует Цензор.НЕТ.

"По результатам рассмотрения указанного депутатского обращения Главным следственным управлением СБ Украины предоставлен ответ на затронутые в обращении вопросы, в частности о том, что следствием не установлено фактов приобретения ООО "Глобинский мясокомбинат" полиамидной оболочки для колбасных изделий "Амицел", которая изготавливается компанией ООО ПКФ "АТЛАНТИС-ПАК" (Россия)", - говорится в документе за подписью начальника Главного следственного управления СБУ Андрея Швеца.

В ГК "Глобино" отмечают, что ответ правоохранителей опровергает опубликованную в отдельных источниках информацию о том, что "Глобинский мясокомбинат" якобы покупал продукцию российского производства через посредников-резидентов Украины.

"Данные утверждения являются очередной попыткой дискредитации бренда "Глобино" через манипулятивную привязку компании к одному из бывших контрагентов - ООО "Торговый дом "ДТС", деятельность которого расследуется правоохранителями", - отмечается в документе.

В "Глобино" подтверждают, что с 2015 года компания действительно сотрудничала с ООО "Торговый дом "ДТС" с 2015 года как с поставщиком колбасной оболочки от различных заводов-производителей. Однако на протяжении всего периода сотрудничества не покупало у поставщика продукции российского происхождения, отдавая предпочтение европейским производителям, что подтверждено аудитом "Baker Tilly Ukraine".

"Сам факт медийной атаки против ГК "Глобино" является подтверждением высокой конкурентоспособности бренда на рынке и стабильного качества продукции, которая получила популярность среди украинцев, а также свидетельствует о неспособности конкурентов вести честную рыночную борьбу", - считают в компании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Глобино" отрицают слухи о сотрудничестве с Россией. Говорят, что это заказная кампания

В "Глобино" напомнили, что против компании было осуществлено несколько волн информационных атак, которые тиражировали ложные обвинения.

"После исчерпывающего документального опровержения ГК "Глобино" инициаторы атак прибегли к манипуляциям и искажению комментариев правоохранителей. Ответ СБ Украины на депутатское обращение Алексея Мовчана об отсутствии претензии правоохранителей к ГК "Глобино" является окончательным опровержением подобных манипуляций", - отмечают в ГК "Глобино".

В компании призывают СМИ и блогеров соблюдать информационную гигиену, проверять факты и опираться на легальные источники в публикациях. А также гарантируют открытость для общения с представителями медиа-сообщества и готовность предоставить всю необходимую информацию журналистам и лидерам мнений.

Автор: 

опровержение (174) СБУ (20124) черный пиар (65)


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Топ комментарии
+6
А яке СБУ проУкраїнська частина чи ПРиЄрмаківська?
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24.06.2025 18:13 Ответить
+6
Поспитайте їх, чому й досі Глобино, а не Глобине. Порядок треба знать. Окацапилися вкрай.
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24.06.2025 18:14 Ответить
+6
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24.06.2025 18:14 Ответить
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А яке СБУ проУкраїнська частина чи ПРиЄрмаківська?
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24.06.2025 18:13 Ответить
Поспитайте їх, чому й досі Глобино, а не Глобине. Порядок треба знать. Окацапилися вкрай.
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24.06.2025 18:14 Ответить
Кацапи засрали Україну конкретно
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24.06.2025 18:16 Ответить
А чому Мукачево, а не Мукачеве? Берегово, а не Берегове?
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24.06.2025 18:37 Ответить
Саме тому. Тому що й Гадяч, а не Гадяче, Опішня, а не Опішне (місцеві і досі так кажуть).
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24.06.2025 18:42 Ответить
Але Жовква, а не Жолква.
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24.06.2025 18:47 Ответить
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24.06.2025 18:14 Ответить
Ну не знайшлось в раю Олександра Македональдса, щоб смаженими курчатами з лотка торгував, не знайшлось...
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24.06.2025 19:39 Ответить
.
Є ще одна кумедна дражнячка для веганів (я так позавчора подражнив мого приятеля, котрий з деякого часу проголосив себе веганом): яловичину краще їсти, ніж об'їдати.
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24.06.2025 20:31 Ответить
сбу підтвердило що "Глобино" не купувала російську продукцію і підтвердило, що брат єрмака воює снайпером.
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24.06.2025 18:16 Ответить
Ви теж ВЕГАН?
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24.06.2025 18:23 Ответить
ти ще не виїхала з сша, дурочка? тікай звідти! скоро сша зникнуть!
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24.06.2025 18:27 Ответить
Я знаю декілька дуже старих фірм, що мають назву із примосковитським шлейфом, які щиро бажали трохи поміняти назву за правилами української граматики. Але виявилося, що заміна навіть однієї літери в назві коштує як усі гроші планети. Це абсолютно демотивує такі прагнення. І, зрозуміло, що це проблема не фірм, а Верховної Ради імені слуг народу.
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24.06.2025 18:31 Ответить
Ну, так треба паралельно нову назву зареєструвати і розвивати більше її!
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24.06.2025 19:42 Ответить
Якщо це так, і дійсно не купувала, то треба брати за дупу тих хто про це написав та розповсюджував. Треба, щоб всі ці недобросовісні писаки понесли відповідальність таку, щоб у інших не виникало бажання таке писати.
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24.06.2025 18:42 Ответить
Тогда всех ботов на цензоре надо сажать
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24.06.2025 20:45 Ответить
Не плутай йух з пальцем.
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24.06.2025 20:52 Ответить
Це рівень Служби Безпеки? Перевіряти полички у супермаркетах?
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24.06.2025 22:24 Ответить
А я думаю чого з продажу зникла ковбаса ТМ Глобіно? А воно виходить що в когось в гузні зашивелились глисти. І в яку копійку вилилась ця деза і розслідування на пустому місті?????
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28.06.2025 19:47 Ответить
 
 