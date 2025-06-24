СБУ подтвердила, что "Глобино" не покупала российскую продукцию

Служба безопасности Украины в ответ на обращение народного депутата Алексея Мовчана подтвердила, что Группа компаний "Глобино" не закупала продукцию российского производства.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании, опубликованном на сайте Interfax.Украина, информирует Цензор.НЕТ.

"По результатам рассмотрения указанного депутатского обращения Главным следственным управлением СБ Украины предоставлен ответ на затронутые в обращении вопросы, в частности о том, что следствием не установлено фактов приобретения ООО "Глобинский мясокомбинат" полиамидной оболочки для колбасных изделий "Амицел", которая изготавливается компанией ООО ПКФ "АТЛАНТИС-ПАК" (Россия)", - говорится в документе за подписью начальника Главного следственного управления СБУ Андрея Швеца.

В ГК "Глобино" отмечают, что ответ правоохранителей опровергает опубликованную в отдельных источниках информацию о том, что "Глобинский мясокомбинат" якобы покупал продукцию российского производства через посредников-резидентов Украины.

"Данные утверждения являются очередной попыткой дискредитации бренда "Глобино" через манипулятивную привязку компании к одному из бывших контрагентов - ООО "Торговый дом "ДТС", деятельность которого расследуется правоохранителями", - отмечается в документе.

В "Глобино" подтверждают, что с 2015 года компания действительно сотрудничала с ООО "Торговый дом "ДТС" с 2015 года как с поставщиком колбасной оболочки от различных заводов-производителей. Однако на протяжении всего периода сотрудничества не покупало у поставщика продукции российского происхождения, отдавая предпочтение европейским производителям, что подтверждено аудитом "Baker Tilly Ukraine".

"Сам факт медийной атаки против ГК "Глобино" является подтверждением высокой конкурентоспособности бренда на рынке и стабильного качества продукции, которая получила популярность среди украинцев, а также свидетельствует о неспособности конкурентов вести честную рыночную борьбу", - считают в компании.

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В "Глобино" напомнили, что против компании было осуществлено несколько волн информационных атак, которые тиражировали ложные обвинения.

"После исчерпывающего документального опровержения ГК "Глобино" инициаторы атак прибегли к манипуляциям и искажению комментариев правоохранителей. Ответ СБ Украины на депутатское обращение Алексея Мовчана об отсутствии претензии правоохранителей к ГК "Глобино" является окончательным опровержением подобных манипуляций", - отмечают в ГК "Глобино".

В компании призывают СМИ и блогеров соблюдать информационную гигиену, проверять факты и опираться на легальные источники в публикациях. А также гарантируют открытость для общения с представителями медиа-сообщества и готовность предоставить всю необходимую информацию журналистам и лидерам мнений.