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Новини
22 064 19

СБУ підтвердила, що "Глобино" не купувала російську продукцію

глобино

Служба безпеки України у відповідь на звернення народного депутата Олексія Мовчана підтвердила, що Група компаній "Глобино" не закуповувала продукцію російського виробництва.

Про це йдеться в офіційному пресрелізі компанії, опублікованому на сайті Interfax.Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"За результатами розгляду вказаного депутатського звернення Головним слідчим управлінням СБ України надано відповідь на порушені у зверненні питання, зокрема про те, що слідством не встановлено фактів придбання ТОВ "Глобинський м’ясокомбінат" поліамідної оболонки для ковбасних виробів "Аміцел", яка виготовляється компанією ООО ПКФ "АТЛАНТИС-ПАК" (росія)", - йдеться у документі за підписом начальника Головного слідчого управління СБУ Андрія Швеця.

У ГК "Глобино" зазначають, що відповідь правоохоронців спростовує опубліковану в окремих джерелах інформацію про те, що "Глобинський м’ясокомбінат" нібито купував продукцію російського виробництва через посередників-резидентів України.

"Дані твердження є черговою спробою дискредитації бренду "Глобино" через маніпулятивну прив’язку компанії до одного з колишніх контрагентів – ТОВ "Торговий дім "ДТС", діяльність якого розслідується правоохоронцями", - зазначається у документі.

У "Глобино" підтверджують, що з 2015 компанія дійсно співпрацювала з ТОВ "Торговий дім "ДТС" з 2015 року як з постачальником ковбасної оболонки від різних заводів-виробників. Однак упродовж усього періоду співпраці не купувало у постачальника продукції російського походження, віддаючи перевагу європейським виробникам, що підтверджено аудитом "Baker Tilly Ukraine".

"Сам факт медійної атаки проти ГК "Глобино" є підтвердженням високої конкурентоспроможності бренду на ринку та стабільної якості продукції, яка здобула популярності серед українців, а також свідчить про неспроможність конкурентів вести чесну ринкову боротьбу", - вважають у компанії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "Глобино" заперечують чутки про співпрацю з Росією. Кажуть, що це замовна кампанія

У "Глобино" нагадали, що проти компанії було здійснено декілька хвиль інформаційних атак, які тиражували неправдиві звинувачення.

"Після вичерпного документального спростування ГК "Глобино" ініціатори атак вдалися до маніпуляцій та перекручування коментарів правоохоронців. Відповідь СБ Україні на депутатське звернення Олексія Мовчана щодо відсутності претензії правоохоронців до ГК "Глобино" є остаточним спростуванням подібних маніпуляцій", - зазначають у ГК "Глобино".

У компанії закликають ЗМІ та блогерів дотримуватися інформаційної гігієни, перевіряти факти та спиратися на легальні джерела у публікаціях. А також гарантують відкритість для спілкування з представниками медіа-спільноти та готовність надати всю необхідну інформацію журналістам та лідерам думок.

Автор: 

спростування (107) СБУ (13056) чорний піар (37)


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Топ коментарі
+6
А яке СБУ проУкраїнська частина чи ПРиЄрмаківська?
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24.06.2025 18:13 Відповісти
+6
Поспитайте їх, чому й досі Глобино, а не Глобине. Порядок треба знать. Окацапилися вкрай.
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24.06.2025 18:14 Відповісти
+6
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24.06.2025 18:14 Відповісти
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А яке СБУ проУкраїнська частина чи ПРиЄрмаківська?
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24.06.2025 18:13 Відповісти
Поспитайте їх, чому й досі Глобино, а не Глобине. Порядок треба знать. Окацапилися вкрай.
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24.06.2025 18:14 Відповісти
Кацапи засрали Україну конкретно
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24.06.2025 18:16 Відповісти
А чому Мукачево, а не Мукачеве? Берегово, а не Берегове?
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24.06.2025 18:37 Відповісти
Саме тому. Тому що й Гадяч, а не Гадяче, Опішня, а не Опішне (місцеві і досі так кажуть).
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24.06.2025 18:42 Відповісти
Але Жовква, а не Жолква.
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24.06.2025 18:47 Відповісти
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24.06.2025 18:14 Відповісти
Ну не знайшлось в раю Олександра Македональдса, щоб смаженими курчатами з лотка торгував, не знайшлось...
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24.06.2025 19:39 Відповісти
.
Є ще одна кумедна дражнячка для веганів (я так позавчора подражнив мого приятеля, котрий з деякого часу проголосив себе веганом): яловичину краще їсти, ніж об'їдати.
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24.06.2025 20:31 Відповісти
сбу підтвердило що "Глобино" не купувала російську продукцію і підтвердило, що брат єрмака воює снайпером.
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24.06.2025 18:16 Відповісти
Ви теж ВЕГАН?
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24.06.2025 18:23 Відповісти
ти ще не виїхала з сша, дурочка? тікай звідти! скоро сша зникнуть!
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24.06.2025 18:27 Відповісти
Я знаю декілька дуже старих фірм, що мають назву із примосковитським шлейфом, які щиро бажали трохи поміняти назву за правилами української граматики. Але виявилося, що заміна навіть однієї літери в назві коштує як усі гроші планети. Це абсолютно демотивує такі прагнення. І, зрозуміло, що це проблема не фірм, а Верховної Ради імені слуг народу.
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24.06.2025 18:31 Відповісти
Ну, так треба паралельно нову назву зареєструвати і розвивати більше її!
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24.06.2025 19:42 Відповісти
Якщо це так, і дійсно не купувала, то треба брати за дупу тих хто про це написав та розповсюджував. Треба, щоб всі ці недобросовісні писаки понесли відповідальність таку, щоб у інших не виникало бажання таке писати.
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24.06.2025 18:42 Відповісти
Тогда всех ботов на цензоре надо сажать
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24.06.2025 20:45 Відповісти
Не плутай йух з пальцем.
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24.06.2025 20:52 Відповісти
Це рівень Служби Безпеки? Перевіряти полички у супермаркетах?
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24.06.2025 22:24 Відповісти
А я думаю чого з продажу зникла ковбаса ТМ Глобіно? А воно виходить що в когось в гузні зашивелились глисти. І в яку копійку вилилась ця деза і розслідування на пустому місті?????
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28.06.2025 19:47 Відповісти
 
 