СБУ підтвердила, що "Глобино" не купувала російську продукцію

Служба безпеки України у відповідь на звернення народного депутата Олексія Мовчана підтвердила, що Група компаній "Глобино" не закуповувала продукцію російського виробництва.

Про це йдеться в офіційному пресрелізі компанії, опублікованому на сайті Interfax.Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"За результатами розгляду вказаного депутатського звернення Головним слідчим управлінням СБ України надано відповідь на порушені у зверненні питання, зокрема про те, що слідством не встановлено фактів придбання ТОВ "Глобинський м’ясокомбінат" поліамідної оболонки для ковбасних виробів "Аміцел", яка виготовляється компанією ООО ПКФ "АТЛАНТИС-ПАК" (росія)", - йдеться у документі за підписом начальника Головного слідчого управління СБУ Андрія Швеця.

У ГК "Глобино" зазначають, що відповідь правоохоронців спростовує опубліковану в окремих джерелах інформацію про те, що "Глобинський м’ясокомбінат" нібито купував продукцію російського виробництва через посередників-резидентів України.

"Дані твердження є черговою спробою дискредитації бренду "Глобино" через маніпулятивну прив’язку компанії до одного з колишніх контрагентів – ТОВ "Торговий дім "ДТС", діяльність якого розслідується правоохоронцями", - зазначається у документі.

У "Глобино" підтверджують, що з 2015 компанія дійсно співпрацювала з ТОВ "Торговий дім "ДТС" з 2015 року як з постачальником ковбасної оболонки від різних заводів-виробників. Однак упродовж усього періоду співпраці не купувало у постачальника продукції російського походження, віддаючи перевагу європейським виробникам, що підтверджено аудитом "Baker Tilly Ukraine".

"Сам факт медійної атаки проти ГК "Глобино" є підтвердженням високої конкурентоспроможності бренду на ринку та стабільної якості продукції, яка здобула популярності серед українців, а також свідчить про неспроможність конкурентів вести чесну ринкову боротьбу", - вважають у компанії.

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У "Глобино" нагадали, що проти компанії було здійснено декілька хвиль інформаційних атак, які тиражували неправдиві звинувачення.

"Після вичерпного документального спростування ГК "Глобино" ініціатори атак вдалися до маніпуляцій та перекручування коментарів правоохоронців. Відповідь СБ Україні на депутатське звернення Олексія Мовчана щодо відсутності претензії правоохоронців до ГК "Глобино" є остаточним спростуванням подібних маніпуляцій", - зазначають у ГК "Глобино".

У компанії закликають ЗМІ та блогерів дотримуватися інформаційної гігієни, перевіряти факти та спиратися на легальні джерела у публікаціях. А також гарантують відкритість для спілкування з представниками медіа-спільноти та готовність надати всю необхідну інформацію журналістам та лідерам думок.