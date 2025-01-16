УКР
У "Глобино" заперечують чутки про співпрацю з Росією. Кажуть, що це замовна кампанія

глобино

Група компаній "Глобино" заявила, що стала ціллю масштабної медіатаки, яка, на її думку, спрямована на дискредитацію бренду. У заяві групи вказано, що вона почалася в кінці листопада, коли в медіа з'явились десятки однотипних публікацій про співпрацю "Глобино" з російським бізнесом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

В одній зі статей стверджувалося, що "Глобино" нібито використовує ковбасну оболонку Amiflex T-3 Print російської компанії "Атлантіс-Пак", яку імпортувало ТОВ "ДВС-Лугавто", подаючи як латвійську оболонку компанії DCL. Товар постачався на афілійовані підприємства — ТОВ "УПК Груп" і ТОВ "Торговий дім ДТС", а звідти нібито потрапляв до "Глобино".

Представники "Глобино" повідомили, що група працює винятково з польськими та болгарськими виробниками оболонки.

"Глобино" дійсно з 2015 року співпрацювало з Торговим домом "ДТС" як з постачальником ковбасної оболонки від різних заводів-виробників: Podanfol та Heka (Польща), Excellpack (Болгарія) та Біган (Білорусь).

"З початку повномасштабного вторгнення "Глобино" відмовилось від закупки у даного ТОВ оболонок білоруського виробництва, і з того моменту ми працюємо винятково з польськими та болгарськими виробниками", – йдеться в коментарі компанії.

"Глобино" вказує, що є членом "клубу білого бізнесу" і дотримується вимог законодавства та етичних норм ведення бізнесу.

"Глобино" — один з провідних виробників ковбасних та м’ясних виробів на ринку України. До складу групи компаній входить низка підприємств, зокрема Глобинський м'ясокомбінат і Глобинський маслозавод, які забезпечують замкнутий виробничий цикл продажу готової продукції. Кінцеві бенефіціари – Олександр Кузьмінський та Роман Пархоменко.

Автор: 

продукти (1232) чорний піар (37)
Топ коментарі
+12
Спершу перейменуйтесь з "Глобино" на "Глобине", а тоді пробуйте заперечувати.
16.01.2025 18:15 Відповісти
+6
І по зеленскому теж жодного разу не лупанули чомусь.
16.01.2025 18:19 Відповісти
+3
"Глобино" вказує, що є членом "клубу білого бізнесу"

А от нажежність до клубу Сивковича Гетманцева - це мінус у карму та пляма на репутації.
16.01.2025 18:28 Відповісти
ну а что Вы хотели, если 50% оборудования в цехах, и даже целые линии были сделаны россиянами? И ни разу не обстреливали завод.
16.01.2025 18:07 Відповісти
І по зеленскому теж жодного разу не лупанули чомусь.
16.01.2025 18:19 Відповісти
Ирка до чого тут заводи солодощів? Чи бажаєте свого нікчему оманського якось вигородити? Спитай свого царя про героя України Журавля, який він узяв під свій контроль, відповідай.
16.01.2025 23:20 Відповісти
Російський генерали підтвердять ...чого б це бомбити свій бізнес
16.01.2025 18:49 Відповісти
і в якому місці це кацапський бізнес?
16.01.2025 21:49 Відповісти
насколько мне известно, по одному видео из ютуба о работе завода, там активно учавствовала фирма, которая занимается производством пищевого оборудования, и соответственно часть оборудования была сделана в рф, и соответсвенно пищевые технологи также наверно работали из рф, но это было всё до полномасштабной. Также как и в университете Каразина Харькова, также было много связей с рф.
19.01.2025 21:14 Відповісти
і що як кацапи робили, це що колись перешкоджали їм щось знищувати? може в тебе є статистика обстрілів кацапами об'єктів харчової промисловості?
16.01.2025 21:51 Відповісти
рф воюет не с мясокомбинатами, хотя это слово в данной ситуации очень созвучно, мясо-комбинат.
рф воюет с социальным достатком, буквой закона, социальным равенством, благополучием, достатком, которые есть в Европе, и которые как она считает есть угрозой для самой себя рф, её границ, рф не хочет видеть такую страну у своих границ.
19.01.2025 21:08 Відповісти
Та якось погуй на ваші панські тьоркі!
16.01.2025 18:13 Відповісти
Спершу перейменуйтесь з "Глобино" на "Глобине", а тоді пробуйте заперечувати.
16.01.2025 18:15 Відповісти
"Біндєрафци! Фошизди!! Бізнес внєпалітікі!!!"
16.01.2025 18:17 Відповісти
Жлобино..
16.01.2025 18:23 Відповісти
"Глобино" вказує, що є членом "клубу білого бізнесу"

А от нажежність до клубу Сивковича Гетманцева - це мінус у карму та пляма на репутації.
16.01.2025 18:28 Відповісти
Не знаю с кем они работают,но когда купили линию известной итальянской марки колбасы "Саляме Милано" то такую химию начали туда пихать что поджелудочную сразу скрутило,итальянцы если бы знали сразу бы отобрали торговую марку,у оргигинальной совсем другое качество.
16.01.2025 18:37 Відповісти
открою тебе тайну, оборудование к рецептурам не имеет никакого отношения
16.01.2025 22:36 Відповісти
якось пох. я м'ясо останній раз бачив... не пам'ятаю коли.
16.01.2025 18:37 Відповісти
Ты откуда, чудовисче? Подсказать где ближайший к тебе магазин где есть мясо, или сам нагуглишь? 🤣
16.01.2025 19:26 Відповісти
🖕
20.01.2025 03:47 Відповісти
 
 