У "Глобино" заперечують чутки про співпрацю з Росією. Кажуть, що це замовна кампанія

Група компаній "Глобино" заявила, що стала ціллю масштабної медіатаки, яка, на її думку, спрямована на дискредитацію бренду. У заяві групи вказано, що вона почалася в кінці листопада, коли в медіа з'явились десятки однотипних публікацій про співпрацю "Глобино" з російським бізнесом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

В одній зі статей стверджувалося, що "Глобино" нібито використовує ковбасну оболонку Amiflex T-3 Print російської компанії "Атлантіс-Пак", яку імпортувало ТОВ "ДВС-Лугавто", подаючи як латвійську оболонку компанії DCL. Товар постачався на афілійовані підприємства — ТОВ "УПК Груп" і ТОВ "Торговий дім ДТС", а звідти нібито потрапляв до "Глобино".

Представники "Глобино" повідомили, що група працює винятково з польськими та болгарськими виробниками оболонки.

"Глобино" дійсно з 2015 року співпрацювало з Торговим домом "ДТС" як з постачальником ковбасної оболонки від різних заводів-виробників: Podanfol та Heka (Польща), Excellpack (Болгарія) та Біган (Білорусь).

"З початку повномасштабного вторгнення "Глобино" відмовилось від закупки у даного ТОВ оболонок білоруського виробництва, і з того моменту ми працюємо винятково з польськими та болгарськими виробниками", – йдеться в коментарі компанії.

"Глобино" вказує, що є членом "клубу білого бізнесу" і дотримується вимог законодавства та етичних норм ведення бізнесу.

"Глобино" — один з провідних виробників ковбасних та м’ясних виробів на ринку України. До складу групи компаній входить низка підприємств, зокрема Глобинський м'ясокомбінат і Глобинський маслозавод, які забезпечують замкнутий виробничий цикл продажу готової продукції. Кінцеві бенефіціари – Олександр Кузьмінський та Роман Пархоменко.