Спецназовцы ССО уничтожили штурмовую группу врага на Покровском направлении. ВИДЕО

Бойцы группы 144-го Центра Сил Специальных операций совместно с операторами разведывательных БпЛА, FPV-дронов, сбросов, расчетами минометов и гранатометов уничтожили штурмовую группу россиян, которая накануне помешала ротации смежников, убив одного и ранив еще одного украинского защитника.

Операция началась с удара FPV-дронов по тепловозу, где прятались оккупанты. После возгорания локомотива шестеро врагов попытались убежать. Пятеро из них были уничтожены, информирует Цензор.НЕТ.

Один раненый притворился мертвым, но благодаря успешным действиям экипажей сбросов "Боцмана" и "Велика" впоследствии сдался. Его направили дронами к украинским позициям, где операторы ССО эвакуировали пленного с помощью HUMVEE.

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