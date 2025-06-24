РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10725 посетителей онлайн
Новости Ситуация на фронте
6 742 5

Спецназовцы ССО уничтожили штурмовую группу врага на Покровском направлении. ВИДЕО

Бойцы группы 144-го Центра Сил Специальных операций совместно с операторами разведывательных БпЛА, FPV-дронов, сбросов, расчетами минометов и гранатометов уничтожили штурмовую группу россиян, которая накануне помешала ротации смежников, убив одного и ранив еще одного украинского защитника.

Операция началась с удара FPV-дронов по тепловозу, где прятались оккупанты. После возгорания локомотива шестеро врагов попытались убежать. Пятеро из них были уничтожены, информирует Цензор.НЕТ.

Один раненый притворился мертвым, но благодаря успешным действиям экипажей сбросов "Боцмана" и "Велика" впоследствии сдался. Его направили дронами к украинским позициям, где операторы ССО эвакуировали пленного с помощью HUMVEE.

Также смотрите: Бойцы 3 ОШБр во время рейда на границе Харьковской и Донецкой областей уничтожили целый взвод оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19885) уничтожение (7383) ССО (538)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гарна робота-виконавцям респект...
показать весь комментарий
24.06.2025 19:38 Ответить
Боги войны!
показать весь комментарий
24.06.2025 19:43 Ответить
Красунчики!
показать весь комментарий
24.06.2025 20:59 Ответить
Щось мало тут коментаторів..... як про "ТЦК" так сотні коментарів. Таке враження що більшість хто коментує під новинами то вата або фсбшні провокатори.
Слава Захисникам України-Героям Слава!
показать весь комментарий
25.06.2025 02:12 Ответить
Колись дійде нелюдям-дегенератам кацапським що якщо не можеш скинути режим х7йла то краще вже здатися у полон ніж воювати та подихати за той режим?!
показать весь комментарий
25.06.2025 02:23 Ответить
 
 