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Новости Обстрелы Запорожской области
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В Запорожской области прогремели взрывы, - ОГА

Вибух

В ночь на 25 июня в Запорожской области прогремели взрывы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

"Взрывы в Запорожской области", - написал он.

Ранее Воздушные Силы предупреждали о скоростной цели на Запорожье.

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Автор: 

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