В Запорожской области прогремели взрывы, - ОГА
В ночь на 25 июня в Запорожской области прогремели взрывы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.
"Взрывы в Запорожской области", - написал он.
Ранее Воздушные Силы предупреждали о скоростной цели на Запорожье.
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