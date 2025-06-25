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Новини Обстріли Запорізької області
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Росіяни атакували Запоріжжя, є пошкодження - ОВА (оновлено)

Вибух

В ніч на 25 червня в Запорізькій області пролунали вибухи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Вибухи у Запорізькій області", - написав він.

Раніше Повітряні Сили попереджали про швидкісну ціль на Запоріжжя.

Оновлення

Згодом Федоров уточнив, що внаслідок ворожої атаки в одному із районів міста вибито вікна у будинках, пошкоджені автівки. 

Читайте: Одна людина постраждала внаслідок авіаудару по Пологівському району, - ОВА

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