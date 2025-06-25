Трамп и Эрдоган встретились в Гааге: говорили о мирном урегулировании войны в Украине
Лидер США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу на полях саммита НАТО в Гааге.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Анадолу".
Стороны обсудили войну в Украине, прекращение огня между Израилем и Ираном, региональные и глобальные проблемы, а также двусторонние отношения.
По данным издания, Эрдоган приветствовал прекращение огня между Израилем и Ираном, "достигнутое благодаря усилиям президента США". Он призвал к прочному миру, прекращению кризиса в Газе и диалогу относительно Украины, и подчеркнул "важность тесного диалога" для мирного урегулирования войны между Россией и Украиной.
Кроме того, Эрдоган отметил большой потенциал сотрудничества его страны с США в сфере энергетики, инвестиций и обороны. Также оба лидера отметили важность укрепления сдерживающего потенциала НАТО.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
поки не почнуть казати "припинення кацапської агресії проти України" діла не буде
А війну харошего парня в Україні Трамп припиняти не збирається.