Трамп и Эрдоган встретились в Гааге: говорили о мирном урегулировании войны в Украине

Лидер США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу на полях саммита НАТО в Гааге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Анадолу".

Стороны обсудили войну в Украине, прекращение огня между Израилем и Ираном, региональные и глобальные проблемы, а также двусторонние отношения.

По данным издания, Эрдоган приветствовал прекращение огня между Израилем и Ираном, "достигнутое благодаря усилиям президента США". Он призвал к прочному миру, прекращению кризиса в Газе и диалогу относительно Украины, и подчеркнул "важность тесного диалога" для мирного урегулирования войны между Россией и Украиной.

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Кроме того, Эрдоган отметил большой потенциал сотрудничества его страны с США в сфере энергетики, инвестиций и обороны. Также оба лидера отметили важность укрепления сдерживающего потенциала НАТО.