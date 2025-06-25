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Новости Саммит НАТО в Гааге
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Трамп и Эрдоган встретились в Гааге: говорили о мирном урегулировании войны в Украине

Трамп может посетить Турцию в мае 2025 года

Лидер США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу на полях саммита НАТО в Гааге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Анадолу".

Стороны обсудили войну в Украине, прекращение огня между Израилем и Ираном, региональные и глобальные проблемы, а также двусторонние отношения.

По данным издания, Эрдоган приветствовал прекращение огня между Израилем и Ираном, "достигнутое благодаря усилиям президента США". Он призвал к прочному миру, прекращению кризиса в Газе и диалогу относительно Украины, и подчеркнул "важность тесного диалога" для мирного урегулирования войны между Россией и Украиной.

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Кроме того, Эрдоган отметил большой потенциал сотрудничества его страны с США в сфере энергетики, инвестиций и обороны. Также оба лидера отметили важность укрепления сдерживающего потенциала НАТО.

Автор: 

Эрдоган Реджеп Тайип (927) Трамп Дональд (5842)


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а где истинный лидер Турцию Орбан?что за пердоган что за лжесултан?
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25.06.2025 08:03 Ответить
чому постійно звучить ця дебільна риторика на кшталт "припинення війни в Україні" та "мирне врегулювання"

поки не почнуть казати "припинення кацапської агресії проти України" діла не буде
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25.06.2025 08:18 Ответить
Доки Трамп із Ердоганом будуть говорити про мирне врегулювпння, ніякого миру в Україні не буде. Для цього треба діяти. Робити все, щоб кацапи були нездатні воювати і щоб проблеми у їх власній країні, а краще - осколках її були настільки великими, щоб думки у кчцапських головах крутилися не довкола України, чи світу, а довкола скибки хліба, чи вареної ріпи, щоб втамувати голод.
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25.06.2025 08:08 Ответить
Да это *********** будет бесконечно!поверьте им выгодна война в таких масштабах!супер откаты от производителей вооружения!и за одно утилизировать старьё!
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25.06.2025 11:27 Ответить
А чи сказав Трумп, що розмова з султаном була чудова? Якщо не сказав, то значить не вжив прописаних пілюль та мікстур!
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25.06.2025 08:08 Ответить
Такий хитрий чувак! - любитель підсідати на бабло - люблю таких - Трамп
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25.06.2025 08:12 Ответить
"...досягнуте завдяки зусиллям президента США..." Схоже рецепт більш -менш адекватного спілкування з трампоном знайдено. Просто лизати йому дупу.
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25.06.2025 08:15 Ответить
Для "мирного урегулирования войны в Украине" надо сжечь мацкву. Проверено временем.
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25.06.2025 08:15 Ответить
Трамп захотів і війну припинив.
А війну харошего парня в Україні Трамп припиняти не збирається.
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25.06.2025 08:44 Ответить
 
 