Трамп та Ердоган зустрілися в Гаазі: говорили про мирне врегулювання війни в Україні
Лідер США Дональд Трамп та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провели зустріч на полях саміту НАТО в Гаазі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Анадолу".
Сторони обговорили війну в Україні, припинення вогню між Ізраїлем та Іраном, регіональні та глобальні проблеми, а також двосторонні відносини.
За даними видання, Ердоган привітав припинення вогню між Ізраїлем та Іраном, "досягнуте завдяки зусиллям президента США". Він закликав до міцного миру, припинення кризи в Газі та діалогу щодо України, і наголосив на "важливості тісного діалогу" для мирного врегулювання війни між Росією та Україною.
Окрім того, Ердоган наголосив на великому потенціалі співпраці його країни зі США у сфері енергетики, інвестицій та оборони. Також обидва лідери наголосили на важливості зміцнення стримувального потенціалу НАТО.
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поки не почнуть казати "припинення кацапської агресії проти України" діла не буде
А війну харошего парня в Україні Трамп припиняти не збирається.