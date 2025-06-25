Трамп та Ердоган зустрілися в Гаазі: говорили про мирне врегулювання війни в Україні

Лідер США Дональд Трамп та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провели зустріч на полях саміту НАТО в Гаазі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Анадолу".

Сторони обговорили війну в Україні, припинення вогню між Ізраїлем та Іраном, регіональні та глобальні проблеми, а також двосторонні відносини.

За даними видання, Ердоган привітав припинення вогню між Ізраїлем та Іраном, "досягнуте завдяки зусиллям президента США". Він закликав до міцного миру, припинення кризи в Газі та діалогу щодо України, і наголосив на "важливості тісного діалогу" для мирного врегулювання війни між Росією та Україною.

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Окрім того, Ердоган наголосив на великому потенціалі співпраці його країни зі США у сфері енергетики, інвестицій та оборони. Також обидва лідери наголосили на важливості зміцнення стримувального потенціалу НАТО.