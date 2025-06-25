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Новини Саміт НАТО у Гаазі
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Трамп та Ердоган зустрілися в Гаазі: говорили про мирне врегулювання війни в Україні

Трамп може відвідати Туреччину в травні 2025 року

Лідер США Дональд Трамп та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провели зустріч на полях саміту НАТО в Гаазі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Анадолу".

Сторони обговорили війну в Україні, припинення вогню між Ізраїлем та Іраном, регіональні та глобальні проблеми, а також двосторонні відносини.

За даними видання, Ердоган привітав припинення вогню між Ізраїлем та Іраном, "досягнуте завдяки зусиллям президента США". Він закликав до міцного миру, припинення кризи в Газі та діалогу щодо України, і наголосив на "важливості тісного діалогу" для мирного врегулювання війни між Росією та Україною.

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Окрім того, Ердоган наголосив на великому потенціалі співпраці його країни зі США у сфері енергетики, інвестицій та оборони. Також обидва лідери наголосили на важливості зміцнення стримувального потенціалу НАТО.

Автор: 

Ердоган Реджеп Таїп (961) Трамп Дональд (6303)


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а где истинный лидер Турцию Орбан?что за пердоган что за лжесултан?
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25.06.2025 08:03 Відповісти
чому постійно звучить ця дебільна риторика на кшталт "припинення війни в Україні" та "мирне врегулювання"

поки не почнуть казати "припинення кацапської агресії проти України" діла не буде
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25.06.2025 08:18 Відповісти
Доки Трамп із Ердоганом будуть говорити про мирне врегулювпння, ніякого миру в Україні не буде. Для цього треба діяти. Робити все, щоб кацапи були нездатні воювати і щоб проблеми у їх власній країні, а краще - осколках її були настільки великими, щоб думки у кчцапських головах крутилися не довкола України, чи світу, а довкола скибки хліба, чи вареної ріпи, щоб втамувати голод.
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25.06.2025 08:08 Відповісти
Да это *********** будет бесконечно!поверьте им выгодна война в таких масштабах!супер откаты от производителей вооружения!и за одно утилизировать старьё!
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25.06.2025 11:27 Відповісти
А чи сказав Трумп, що розмова з султаном була чудова? Якщо не сказав, то значить не вжив прописаних пілюль та мікстур!
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25.06.2025 08:08 Відповісти
Такий хитрий чувак! - любитель підсідати на бабло - люблю таких - Трамп
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25.06.2025 08:12 Відповісти
"...досягнуте завдяки зусиллям президента США..." Схоже рецепт більш -менш адекватного спілкування з трампоном знайдено. Просто лизати йому дупу.
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25.06.2025 08:15 Відповісти
Для "мирного урегулирования войны в Украине" надо сжечь мацкву. Проверено временем.
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25.06.2025 08:15 Відповісти
Трамп захотів і війну припинив.
А війну харошего парня в Україні Трамп припиняти не збирається.
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25.06.2025 08:44 Відповісти
 
 