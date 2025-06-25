Кравченко назначил трех заместителей генпрокурора
Генеральный прокурор Руслан Кравченко подписал приказы о назначении своих заместителей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Так, Совет прокуроров Украины на заседании принял решение о предоставлении рекомендаций на назначение на должности заместителей Генерального прокурора Максима Крыма, Марию Вдовиченко и Андрея Лещенко.
Впоследствии Кравченко подписал соответствующие приказы.
"За каждым из заместителей закреплено определенное направление работы в органах прокуратуры, за которое они будут отвечать.
До этого Максим Крым занимал должность руководителя Киевской областной прокуратуры, Мария Вдовиченко - выполняла обязанности руководителя Киевской городской прокуратуры, а Андрей Лещенко работал на руководящей должности в Департаменте противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генерального прокурора", - говорится в сообщении.
25 июня заместители генерального прокурора приступили к выполнению своих обязанностей.
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аааа....
і кредит від е'оселі.
як же ми жили 7 місяців без ціх покідьків!!!
виживали!!
їсти не могли
Хтось у це вірить ?
А може завгосп із ОПи ухвалив рішення...???
«Ну, по перше Крим тільки народився в Узбекістані і це нікому не дає право за це його принижувати. Краще почитайте все про нього.
Щодо Вдовиченко М, я не в захваті від її манери спілкування з іншими людьми і з підлеглими. Заявлене новим генпрокурором Кравченко поважне ставлення до всіх, в т.ч. до підлеглих, тут явно входить в пряму конфронтацію і протилежність. Якщо вона не зміниться в цьому плані, то дуже зашкодить місії Кравченко перетворити прокуратуру на міцний горішок, спільноту однодумців, який здатен повернути законність в державі. Як не крути, в часи безапеляційного і брудного, бездоказового хейту, набратись мужності і прямо сказати про незгоду з «реформаторами», поки що не зміг ніхто. Він перший і поки єдиний, що робить йому честь. Можливо поважаючі Кравченко, Вдовиченка навчиться поважати підлеглих і всіх з ким їй прийдеться спілкуватися. Я на це сподіваюсь. Дай то Боже! Якщо ні, то це біда.»