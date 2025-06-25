Кравченко назначил трех заместителей генпрокурора

Генеральный прокурор Руслан Кравченко подписал приказы о назначении своих заместителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Так, Совет прокуроров Украины на заседании принял решение о предоставлении рекомендаций на назначение на должности заместителей Генерального прокурора Максима Крыма, Марию Вдовиченко и Андрея Лещенко.

Впоследствии Кравченко подписал соответствующие приказы.

"За каждым из заместителей закреплено определенное направление работы в органах прокуратуры, за которое они будут отвечать.



До этого Максим Крым занимал должность руководителя Киевской областной прокуратуры, Мария Вдовиченко - выполняла обязанности руководителя Киевской городской прокуратуры, а Андрей Лещенко работал на руководящей должности в Департаменте противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генерального прокурора", - говорится в сообщении.

25 июня заместители генерального прокурора приступили к выполнению своих обязанностей.

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