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Новости Назначение Кравченко генеральным прокурором Новые заместители генпрокурора
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Кравченко назначил трех заместителей генпрокурора

Кравченко назначил новых заместителей генпрокурора

Генеральный прокурор Руслан Кравченко подписал приказы о назначении своих заместителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Так, Совет прокуроров Украины на заседании принял решение о предоставлении рекомендаций на назначение на должности заместителей Генерального прокурора Максима Крыма, Марию Вдовиченко и Андрея Лещенко.

Впоследствии Кравченко подписал соответствующие приказы.

"За каждым из заместителей закреплено определенное направление работы в органах прокуратуры, за которое они будут отвечать.

До этого Максим Крым занимал должность руководителя Киевской областной прокуратуры, Мария Вдовиченко - выполняла обязанности руководителя Киевской городской прокуратуры, а Андрей Лещенко работал на руководящей должности в Департаменте противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генерального прокурора", - говорится в сообщении.

25 июня заместители генерального прокурора приступили к выполнению своих обязанностей.

Читайте: Принял решение отменить Положение о порядке отбора кандидатов в кадровый резерв: идея не выполнила основной задачи, - Кравченко

Автор: 

Кравченко Руслан (51) Офис Генпрокурора (2516)


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Топ комментарии
+4
ой, шо буде, шо буде.....
інвалідність пенсії убд.
аааа....
і кредит від е'оселі.
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25.06.2025 10:50 Ответить
+3
а окремий заступник по чернишову призначений?
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25.06.2025 11:25 Ответить
+2
допомогатимуть мародерить криси ЗЕбільні
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25.06.2025 10:55 Ответить
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ой, шо буде, шо буде.....
інвалідність пенсії убд.
аааа....
і кредит від е'оселі.
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25.06.2025 10:50 Ответить
Це все вже у минулому, тепер можна нарешті пожити для себе коханого.
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25.06.2025 12:45 Ответить
допомогатимуть мародерить криси ЗЕбільні
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25.06.2025 10:55 Ответить
Обов'язково має бути своя машка
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25.06.2025 10:55 Ответить
Хто більше дав, той отримав місце біля корита якнайближче до вікна роздачі
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25.06.2025 11:15 Ответить
а окремий заступник по чернишову призначений?
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25.06.2025 11:25 Ответить
******
як же ми жили 7 місяців без ціх покідьків!!!
виживали!!
їсти не могли
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25.06.2025 11:27 Ответить
жили і не тужили бо життя продовжуєтья

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25.06.2025 12:43 Ответить
"Рада прокурорів України на засіданні ухвалила рішення про надання рекомендацій..."

Хтось у це вірить ?
А може завгосп із ОПи ухвалив рішення...???
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25.06.2025 12:03 Ответить
Оця новина мене дійсно засмутила, бо ця рада прокурорів, в тому складі, що є, суцільне лайно, нікчеми, жирні коти які лижуть собі сраки, не варті ломаної копійки і страшне ярмо на шиї ОГП, і абсолютно точно пряма протилежність в своїй бездіяльності і потворству, заявленим амбіцям нового генпрокурора. Йому з ними треба прощатися і негайно!
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25.06.2025 12:56 Ответить
А куда дели предыдущих,пропали нах безвести?
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25.06.2025 12:17 Ответить
На фронт поехали, в батальон Монако, куда им еще с такой редкой профессией.
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25.06.2025 12:31 Ответить
Слава богу, це не той багатостаночник Лещенко, що сидить в Укрзалізниці(задниця в окулярах)...
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25.06.2025 12:42 Ответить
Напевно не той
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25.06.2025 12:45 Ответить
Прочитала в тг оцей коментар до цієї новини, і цілком з ним згідна. Хіба що варто додати, необхідність негайно цю раду прокурорів обнули назавжди і розібратися з тим, що цей склад т.з. ради прокурорів, які жодного разу не виконали своїх обов'язків щодо укріплення незалежності прокурорів, а максимально шкодили цій вимозі закону про прокуратуру, чесали яйця і облаштовували виключно своє.життя, тонучі в ніщяках нехілих за своє потурання приниженню ОГП на всіх майданчиках хайпожерів.
«Ну, по перше Крим тільки народився в Узбекістані і це нікому не дає право за це його принижувати. Краще почитайте все про нього.
Щодо Вдовиченко М, я не в захваті від її манери спілкування з іншими людьми і з підлеглими. Заявлене новим генпрокурором Кравченко поважне ставлення до всіх, в т.ч. до підлеглих, тут явно входить в пряму конфронтацію і протилежність. Якщо вона не зміниться в цьому плані, то дуже зашкодить місії Кравченко перетворити прокуратуру на міцний горішок, спільноту однодумців, який здатен повернути законність в державі. Як не крути, в часи безапеляційного і брудного, бездоказового хейту, набратись мужності і прямо сказати про незгоду з «реформаторами», поки що не зміг ніхто. Він перший і поки єдиний, що робить йому честь. Можливо поважаючі Кравченко, Вдовиченка навчиться поважати підлеглих і всіх з ким їй прийдеться спілкуватися. Я на це сподіваюсь. Дай то Боже! Якщо ні, то це біда.»
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25.06.2025 13:05 Ответить
Пора гнати в шию прокурорів інвалідів і відміняти їх пенсії.
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25.06.2025 13:52 Ответить
 
 