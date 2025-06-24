Принято решение отменить Положение о порядке отбора кандидатов в кадровый резерв: идея не выполнила основную задачу, - Кравченко
Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил об отмене Положения о порядке отбора кандидатов в кадровый резерв, поскольку идея не выполнила основной задачи.
Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Я принял решение отменить Положение о порядке отбора кандидатов в кадровый резерв. Идея, заложенная в инициативу, правильная: создать прозрачный и справедливый механизм отбора руководителей органов прокуратуры", - написал Кравченко.
Пилотный проект по внедрению этой инициативы не выполнил своей основной задачи.
Кроме того, процедуры оказались чрезмерно сложными, зарегулированными, затянутыми и, в отдельных аспектах, дискриминационными. Положение же позволяло назначение вне резерва, что противоречило самой логике создания механизма.
"В нынешних условиях, когда ряд прокуратур остаются без руководства, мы не имеем ни времени, ни пространства для процессов, которые не дают результата. И главное - в эти сложные времена мы не имеем права тормозить работу", - подчеркнул Генпрокурор.
"Мне нужны люди, которые способны действовать, а не тратить годы на согласование и рисование презентаций. В то же время, я за прозрачный, основанный на заслугах отбор прокуроров на руководящие должности", - отметил Кравченко.
Собственно, поэтому мы переходим к разработке соответствующих изменений в законодательство, как это предусмотрено инициативой ЕС "Ukraine Facility", и принятию специального закона с учетом лучших европейских стандартов.
Кравченко добавил, что именно такой принцип отбора определен Законом Украины "О прокуратуре" (ст. 29 прим. 1) в отношении прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Этот процесс будет проходить открытым способом, с привлечением международных экспертов и после консультаций с Венецианской комиссией.
"Мы учли все недостатки пилота. Теперь наша задача: закрепить эффективный, реалистичный и работающий механизм отбора, который действительно будет служить интересам государства", - резюмировал Кравченко.
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Там теж ідея не виправдала себе.
Зеленський - правопорушник.
Судді (корупціонери) Конституційного суду - правопорушники.
Теперішня Верховна Рада незаконна.
Рано чи пізно - але при наступній владі і Новій судовій системі - Указ Зеленського буде визнаний Не конституційним.
Але зараз найголовніше - це перемогти москальських окупантів.
Зараз ''мудрий'' народ пожинає криваві плоди своєї тупості.
Сумно...
вони й вигрібають більше усіх
"такий путь" 😠
навіть патріоти пристосувались до зе 🤮
як, отой стабільний проект?
Тобто, кацаяРазніца хто, аби був слухняним?
Сподіваюсь цього не буде і кожному керівнику області і його замам дадуть можливість відзвітувати про зроблене кожним з них і кожен отримає об'єктивну персональну оцінку праці і подальшу можливість працювати далі в разі позитивних висновків, не суб'єктивних, а об'єктивних, тобто справедливих.