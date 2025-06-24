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Новости Положение о порядке отбора кандидатов в кадровый резерв
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Принято решение отменить Положение о порядке отбора кандидатов в кадровый резерв: идея не выполнила основную задачу, - Кравченко

Кравченко приступил к работе на должности генпрокурора

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил об отмене Положения о порядке отбора кандидатов в кадровый резерв, поскольку идея не выполнила основной задачи.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Я принял решение отменить Положение о порядке отбора кандидатов в кадровый резерв. Идея, заложенная в инициативу, правильная: создать прозрачный и справедливый механизм отбора руководителей органов прокуратуры", - написал Кравченко.

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Пилотный проект по внедрению этой инициативы не выполнил своей основной задачи.

Кроме того, процедуры оказались чрезмерно сложными, зарегулированными, затянутыми и, в отдельных аспектах, дискриминационными. Положение же позволяло назначение вне резерва, что противоречило самой логике создания механизма.

"В нынешних условиях, когда ряд прокуратур остаются без руководства, мы не имеем ни времени, ни пространства для процессов, которые не дают результата. И главное - в эти сложные времена мы не имеем права тормозить работу", - подчеркнул Генпрокурор.

"Мне нужны люди, которые способны действовать, а не тратить годы на согласование и рисование презентаций. В то же время, я за прозрачный, основанный на заслугах отбор прокуроров на руководящие должности", - отметил Кравченко.

Собственно, поэтому мы переходим к разработке соответствующих изменений в законодательство, как это предусмотрено инициативой ЕС "Ukraine Facility", и принятию специального закона с учетом лучших европейских стандартов.

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Кравченко добавил, что именно такой принцип отбора определен Законом Украины "О прокуратуре" (ст. 29 прим. 1) в отношении прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Этот процесс будет проходить открытым способом, с привлечением международных экспертов и после консультаций с Венецианской комиссией.

"Мы учли все недостатки пилота. Теперь наша задача: закрепить эффективный, реалистичный и работающий механизм отбора, который действительно будет служить интересам государства", - резюмировал Кравченко.

Автор: 

кадры (616) кандидат (1015) Кравченко Руслан (51) Офис Генпрокурора (2518)


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Топ комментарии
+9
А можна так само скасувати вибори (президентські і парламентські) 2019року.?
Там теж ідея не виправдала себе.
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24.06.2025 19:53 Ответить
+8
Ідея кадрового добору не виконала свого основного завдання, бо зелене шобло саботує всі реформи.
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24.06.2025 19:45 Ответить
+3
а, що з інвалідами пенсіонерами у 30 років?
як, отой стабільний проект?
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24.06.2025 20:03 Ответить
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Ідея кадрового добору не виконала свого основного завдання, бо зелене шобло саботує всі реформи.
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24.06.2025 19:45 Ответить
ні, посадами важче торгувати, лазівки залишили, але то скучно, щоб не заморочуватись.
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24.06.2025 22:00 Ответить
Другий конверт: винні попередники.
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24.06.2025 19:48 Ответить
А можна так само скасувати вибори (президентські і парламентські) 2019року.?
Там теж ідея не виправдала себе.
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24.06.2025 19:53 Ответить
Зазіхаєш на повалення конституційної влади.До 15 років .Підтримка 65%.
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24.06.2025 20:23 Ответить
Парламентські вибори 2019року були призначені внаслідок Не конституційного Указу Зеленського про розпуск парламенту.
Зеленський - правопорушник.
Судді (корупціонери) Конституційного суду - правопорушники.
Теперішня Верховна Рада незаконна.
Рано чи пізно - але при наступній владі і Новій судовій системі - Указ Зеленського буде визнаний Не конституційним.
Але зараз найголовніше - це перемогти москальських окупантів.
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24.06.2025 20:37 Ответить
З людиною,яка все життя поливала лайном Україну,дала можливість кацапам захопити величезні території з перших днів,очолює корупцію(його ставленники крадуть безбожно) і займається саботажем перемога НЕМОЖЛИВА!!!
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24.06.2025 20:46 Ответить
Нажаль сумне ''зачароване коло'' - але то вибір ''мудрого'' народу... під час майже усіх виборів за останні 35років - народ тупо і вперто хотів дружити з москальськими окупантами-вбивцями...
Зараз ''мудрий'' народ пожинає криваві плоди своєї тупості.
Сумно...
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24.06.2025 21:09 Ответить
вибори 2010 та 2019 по суті зробив схід та південь,
вони й вигрібають більше усіх
"такий путь" 😠
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25.06.2025 05:49 Ответить
Вважаю що ви самі чудово розумієте, якщо не вичистити з влади цих зелених корупціонерів та зрадників то ніякої перемоги над орками і не світить...
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24.06.2025 20:53 Ответить
як та хто?
навіть патріоти пристосувались до зе 🤮
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25.06.2025 05:50 Ответить
Авжеж можна . Зеленський же звільняв суддів КСУ методом https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyj-tupyckyj-skasuvannya/31172278.html сказування указів про їх призначення. Хоч ті особи і не дуже чисті на руку, але такий метод є незаконним. Хоча, кого це цікавить? "Кто ж єво пасадіт"?
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24.06.2025 21:35 Ответить
Зрозуміло - всі вірні ОПі та керуєми єю прокурори вже призначени, система ефективно працює на самозбагачення.
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24.06.2025 20:02 Ответить
а, що з інвалідами пенсіонерами у 30 років?
як, отой стабільний проект?
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24.06.2025 20:03 Ответить
"У нинішніх умовах, коли низка прокуратур залишаються без керівництва, ми не маємо ні часу, ні простору для процесів, які не дають результату. І головне - у ці складні часи ми не маємо права гальмувати роботу", - наголосив Генпрокурор.
Тобто, кацаяРазніца хто, аби був слухняним?
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24.06.2025 20:11 Ответить
Ну, подивимось десь за 6 місяців. Якійсь бігос знову накопає про корупцію.
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24.06.2025 20:20 Ответить
Цікаво як скоро він заробить перший мільйон на посаді?
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24.06.2025 20:59 Ответить
До кінця року. І тут немає нічого дивного. Це зарплата цілком біла.
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24.06.2025 21:13 Ответить
Нормальне рішення. Але головне не почати з того аби звільняти зараз по областям всіх поголовно і тим самим вступити в суперечку з власними висновками, що часу немає ітреба працювати, а не грати в чапаєва.
Сподіваюсь цього не буде і кожному керівнику області і його замам дадуть можливість відзвітувати про зроблене кожним з них і кожен отримає об'єктивну персональну оцінку праці і подальшу можливість працювати далі в разі позитивних висновків, не суб'єктивних, а об'єктивних, тобто справедливих.
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24.06.2025 21:11 Ответить
Бідні працівники, брали відпустки, здавали тести, намагалися потрапити в резерв бо повірили в чесні прозорі конкурси. Тепер буде, як давніше - своїх лизоблюдів без врахування досвіду, професійності. Головне - сподобатися начальству. Кравченко - руйнівник прокуратури, відновлює часи Пшонко- донецьких мафіозі
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24.06.2025 21:51 Ответить
Да і інвалідів на таку роботу брати не потрібно і пенсіонерів теж в трубу, і пенсія повинна бути як у всіх, мінімум з 63 років а не в 35!!!!
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24.06.2025 22:20 Ответить
Порядок добору лайна в клоаку.
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25.06.2025 09:05 Ответить
 
 