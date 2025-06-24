Ухвалив рішення скасувати Положення про порядок добору кандидатів до кадрового резерву: ідея не виконала основного завдання, - Кравченко

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про скасування Положення про порядок добору кандидатів до кадрового резерву, оскільки ідея не виконала основного завдання.

Про це він повідомив у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Я ухвалив рішення скасувати Положення про порядок добору кандидатів до кадрового резерву. Ідея, закладена в ініціативу, правильна: створити прозорий і справедливий механізм добору керівників органів прокуратури", - написав Кравченко.

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Пілотний проєкт з впровадження цієї ініціативи не виконав свого основного завдання.

Окрім того, процедури виявилися надмірно складними, зарегульованими, затягнутими і, в окремих аспектах, дискримінаційними. Положення ж дозволяло призначення поза межами резерву, що суперечило самій логіці створення механізму.

"У нинішніх умовах, коли низка прокуратур залишаються без керівництва, ми не маємо ні часу, ні простору для процесів, які не дають результату. І головне — у ці складні часи ми не маємо права гальмувати роботу", - наголосив Генпрокурор.

Мені потрібні люди, які здатні діяти, а не витрачати роки на узгодження і малювання презентацій. Водночас, я за прозорий, заснований на заслугах відбір прокурорів на керівні посади", - зауважив Кравченко.

Власне, тому ми переходимо до розробки відповідних змін до законодавства, як це передбачено ініціативою ЄС "Ukraine Facility", і прийняття спеціального закону з урахуванням кращих європейських стандартів.

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Кравченко додав, що саме такий принцип відбору визначений Законом України "Про прокуратуру" (ст. 29 прим. 1) щодо прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Цей процес буде проходити у відкритий спосіб, із залученням міжнародних експертів та після консультацій з Венеціанською комісією.

"Ми врахували всі недоліки пілоту. Тепер наше завдання: закріпити ефективний, реалістичний і працюючий механізм добору, який справді служитиме інтересам держави", - резюмував Кравченко.