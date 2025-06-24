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Новини Положення про порядок добору кандидатів до кадрового резерву
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Ухвалив рішення скасувати Положення про порядок добору кандидатів до кадрового резерву: ідея не виконала основного завдання, - Кравченко

Кравченко розпочав роботу на посаді генпрокурора

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про скасування Положення про порядок добору кандидатів до кадрового резерву, оскільки ідея не виконала основного завдання.

Про це він повідомив у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Я ухвалив рішення скасувати Положення про порядок добору кандидатів до кадрового резерву. Ідея, закладена в ініціативу, правильна: створити прозорий і справедливий механізм добору керівників органів прокуратури", - написав Кравченко.

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Пілотний проєкт з впровадження цієї ініціативи не виконав свого основного завдання.

Окрім того, процедури виявилися надмірно складними, зарегульованими, затягнутими і, в окремих аспектах, дискримінаційними. Положення ж дозволяло призначення поза межами резерву, що суперечило самій логіці створення механізму.

"У нинішніх умовах, коли низка прокуратур залишаються без керівництва, ми не маємо ні часу, ні простору для процесів, які не дають результату. І головне — у ці складні часи ми не маємо права гальмувати роботу", - наголосив Генпрокурор.

Мені потрібні люди, які здатні діяти, а не витрачати роки на узгодження і малювання презентацій. Водночас, я за прозорий, заснований на заслугах відбір прокурорів на керівні посади", - зауважив Кравченко.

Власне, тому ми переходимо до розробки відповідних змін до законодавства, як це передбачено ініціативою ЄС "Ukraine Facility", і прийняття спеціального закону з урахуванням кращих європейських стандартів.

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Кравченко додав, що саме такий принцип відбору визначений Законом України "Про прокуратуру" (ст. 29 прим. 1) щодо прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Цей процес буде проходити у відкритий спосіб, із залученням міжнародних експертів та після консультацій з Венеціанською комісією.

"Ми врахували всі недоліки пілоту. Тепер наше завдання: закріпити ефективний, реалістичний і працюючий механізм добору, який справді служитиме інтересам держави", - резюмував Кравченко.

Автор: 

кадри (314) кандидат (229) Кравченко Руслан (78) Офіс Генпрокурора (3306)


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Топ коментарі
+9
А можна так само скасувати вибори (президентські і парламентські) 2019року.?
Там теж ідея не виправдала себе.
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24.06.2025 19:53 Відповісти
+8
Ідея кадрового добору не виконала свого основного завдання, бо зелене шобло саботує всі реформи.
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24.06.2025 19:45 Відповісти
+3
а, що з інвалідами пенсіонерами у 30 років?
як, отой стабільний проект?
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24.06.2025 20:03 Відповісти
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Ідея кадрового добору не виконала свого основного завдання, бо зелене шобло саботує всі реформи.
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24.06.2025 19:45 Відповісти
ні, посадами важче торгувати, лазівки залишили, але то скучно, щоб не заморочуватись.
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24.06.2025 22:00 Відповісти
Другий конверт: винні попередники.
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24.06.2025 19:48 Відповісти
А можна так само скасувати вибори (президентські і парламентські) 2019року.?
Там теж ідея не виправдала себе.
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24.06.2025 19:53 Відповісти
Зазіхаєш на повалення конституційної влади.До 15 років .Підтримка 65%.
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24.06.2025 20:23 Відповісти
Парламентські вибори 2019року були призначені внаслідок Не конституційного Указу Зеленського про розпуск парламенту.
Зеленський - правопорушник.
Судді (корупціонери) Конституційного суду - правопорушники.
Теперішня Верховна Рада незаконна.
Рано чи пізно - але при наступній владі і Новій судовій системі - Указ Зеленського буде визнаний Не конституційним.
Але зараз найголовніше - це перемогти москальських окупантів.
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24.06.2025 20:37 Відповісти
З людиною,яка все життя поливала лайном Україну,дала можливість кацапам захопити величезні території з перших днів,очолює корупцію(його ставленники крадуть безбожно) і займається саботажем перемога НЕМОЖЛИВА!!!
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24.06.2025 20:46 Відповісти
Нажаль сумне ''зачароване коло'' - але то вибір ''мудрого'' народу... під час майже усіх виборів за останні 35років - народ тупо і вперто хотів дружити з москальськими окупантами-вбивцями...
Зараз ''мудрий'' народ пожинає криваві плоди своєї тупості.
Сумно...
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24.06.2025 21:09 Відповісти
вибори 2010 та 2019 по суті зробив схід та південь,
вони й вигрібають більше усіх
"такий путь" 😠
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25.06.2025 05:49 Відповісти
Вважаю що ви самі чудово розумієте, якщо не вичистити з влади цих зелених корупціонерів та зрадників то ніякої перемоги над орками і не світить...
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24.06.2025 20:53 Відповісти
як та хто?
навіть патріоти пристосувались до зе 🤮
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25.06.2025 05:50 Відповісти
Авжеж можна . Зеленський же звільняв суддів КСУ методом https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyj-tupyckyj-skasuvannya/31172278.html сказування указів про їх призначення. Хоч ті особи і не дуже чисті на руку, але такий метод є незаконним. Хоча, кого це цікавить? "Кто ж єво пасадіт"?
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24.06.2025 21:35 Відповісти
Зрозуміло - всі вірні ОПі та керуєми єю прокурори вже призначени, система ефективно працює на самозбагачення.
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24.06.2025 20:02 Відповісти
а, що з інвалідами пенсіонерами у 30 років?
як, отой стабільний проект?
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24.06.2025 20:03 Відповісти
"У нинішніх умовах, коли низка прокуратур залишаються без керівництва, ми не маємо ні часу, ні простору для процесів, які не дають результату. І головне - у ці складні часи ми не маємо права гальмувати роботу", - наголосив Генпрокурор.
Тобто, кацаяРазніца хто, аби був слухняним?
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24.06.2025 20:11 Відповісти
Ну, подивимось десь за 6 місяців. Якійсь бігос знову накопає про корупцію.
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24.06.2025 20:20 Відповісти
Цікаво як скоро він заробить перший мільйон на посаді?
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24.06.2025 20:59 Відповісти
До кінця року. І тут немає нічого дивного. Це зарплата цілком біла.
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24.06.2025 21:13 Відповісти
Нормальне рішення. Але головне не почати з того аби звільняти зараз по областям всіх поголовно і тим самим вступити в суперечку з власними висновками, що часу немає ітреба працювати, а не грати в чапаєва.
Сподіваюсь цього не буде і кожному керівнику області і його замам дадуть можливість відзвітувати про зроблене кожним з них і кожен отримає об'єктивну персональну оцінку праці і подальшу можливість працювати далі в разі позитивних висновків, не суб'єктивних, а об'єктивних, тобто справедливих.
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24.06.2025 21:11 Відповісти
Бідні працівники, брали відпустки, здавали тести, намагалися потрапити в резерв бо повірили в чесні прозорі конкурси. Тепер буде, як давніше - своїх лизоблюдів без врахування досвіду, професійності. Головне - сподобатися начальству. Кравченко - руйнівник прокуратури, відновлює часи Пшонко- донецьких мафіозі
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24.06.2025 21:51 Відповісти
Да і інвалідів на таку роботу брати не потрібно і пенсіонерів теж в трубу, і пенсія повинна бути як у всіх, мінімум з 63 років а не в 35!!!!
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24.06.2025 22:20 Відповісти
Порядок добору лайна в клоаку.
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25.06.2025 09:05 Відповісти
 
 