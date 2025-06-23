Новий генпрокурор Кравченко розпочав роботу. Серед пріоритетів - нульова толерантність до корупції
Руслан Кравченко розпочав роботу на посаді генерального прокурора України.
Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Старого, бюрократичного ритуалу представлення Президентом України не буде, і це наше з ним спільне і зважене рішення.
По-перше, Президент України сьогодні у відрядженні, вирішує дійсно важливі для нашої держави на міжнародному рівні питання, зокрема ті, що стосуються зміцнення нашого захисту – всіх українців, всієї держави. Це пріоритет, який не потребує пояснень.
По-друге, ми не витрачаємо час на пусті формальності та відходимо від радянських звичок. Замість бюрократії – дії та рішення. Замість урочистостей – відповідальність", - зазначив він.
Кравченко озвучив пріоритети на посаді генпрокурора
- Зміцнення ролі прокуратури як головного координатора роботи правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та функціонування системи кримінальної юстиції загалом;
- Забезпечення реальної довіри до органів прокуратури як зі сторони нашого суспільства, громадськості, так і від наших міжнародних партнерів;
- Контроль за законністю використання бюджетних коштів, нульова толерантність до проявів корупції у будь-якій сфері;
- Створення умов для подальшого впровадження дієвих гарантій захисту прав та законних інтересів бізнесу;
- Забезпечення справедливості у кожному кримінальному провадженні і в першу чергу тих, що стосуються національної безпеки держави;
- Особистий контроль за ефективністю здійснення кримінальних проваджень, що стосуються посягань на життя та здоровʼя дітей і неповнолітніх;
- Невідворотність покарання для злочинців як в національних судах, так і на міжнародному рівні, і особливий акцент – щодо злочинів агресії та воєнних злочинів, а також встановлення персональної відповідальності кожного воєнного злочинця.
Нагадаємо, 31 грудня 2024 року Кабмін призначив Кравченка головою податкової служби. Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Зеленський звільнив Кравченка з посади керівника Київської ОВА.
22 жовтня 2024 року тодішній генпрокурор Костін подав у відставку. Це відбулося на тлі розслідувань у зв’язку з поширенням інформації про те, що 50 прокурорів Хмельницької області незаконно отримали статус інвалідності.
28 жовтня президент Зеленський вніс до Ради проєкт постанови про звільнення Генпрокурора.
29 жовтня Верховна Рада підтримала звільнення Костіна.
31 жовтня президент Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Костіна з посади Генпрокурора.
17 червня 2025 року Верховна Рада України підтримала призначення Руслана Кравченка Генеральним прокурором України.
21 червня президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора.
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Травень 2020
"Президент України Володимир Зеленський назвав «потужним міністром» очільника Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова"
Твоє "после избрания аваков стал министром"
Коли відбулось "избрание"? Якого числа і місяця?
По-друге, Лідор Зе МАВ монобільшість у ВР і перепризначив Авакова міністром, хоча мав можливість призначити когось іншого. І називав Авакова найкращим міністром.
Не знаєш чому?
а те що ми не здатні розрізняти брехню.
хіба що ви олігарх, але що, тоді, ви тут робите, вам треба вашими олігархічними справами займатися а не на форумах бідняків сидіти.
Інакше новий генпрокурор - балабол.
Кожен новий призначенець Зеленського - гірше попередника.
Це аксіома!
Чувака спецом призначили для відмазування своїх від кримінальних справ, а він нульовий до корупції. 😁
Навіть головний по Мінєту вирішив повернутися в Україну - така боротьба з корупцією розвернулася.
Будуть копати під порохом і кличком.
а ті хто краде мільйонами - чухатимуть себе в безпеці. Зі змін - хіба крастимуть більше бо відкати зростуть.
Татарова саме так відмазали - передали в СБУ і там справа померла.
чи чувак вже послом готується стати й на фотку на диппаспорт робить зараз, щоб потім двічі не вставати ?
Що вже написав заяву на звільнення ?
🤣🤣🤣🤣
Вибачте, я забув; усі корупціонери вже виїхали за кордон.
Ролі виконують: ті самі )))
1.визначається субʼєкт, який вже нагрібся по завʼязку
2.субʼєкт про це попереджується
3.субʼєкт тихенько іде в "ліс"
4.починається двіжуха зі шмонами і розшуками субʼєкта
Квартал-95 рулить.
Вас вже почали хейтити, але очевилно, що для вас це як для слона дробина і це дуже добре.
Цей зейт спосіб зломати вас і як всіх інших зробити заручником грантодурів, мафії і «антикорупціонерів, які по суті є хрещеними батьками тотально корупції і беззаконння та абсолютної.залежності від їх ботоферм.
Сподіваюсь ви зламаєте хребет безкарності бездоказовазового хейту і приниження всього правоохоронного сектору держави і судової гілки влади, в т.ч. прокурорів . А також повернете забране фріками право брати на роботу не тих кого вони одобряють, а тих хто досконало володіє законами і їх застосуванням, а ще повернете загальний нагляд та повноцінну військову прокуратуру.
Ви маєте бути сильним і ви мене саме таким здаєтесь, зважаюче на ваші заяви і глибокого розуміння проблем.