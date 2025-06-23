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Новини Призначення Кравченка генеральним прокурором
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Новий генпрокурор Кравченко розпочав роботу. Серед пріоритетів - нульова толерантність до корупції

Кравченко розпочав роботу на посаді генпрокурора

Руслан Кравченко розпочав роботу на посаді генерального прокурора України.

Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Старого, бюрократичного ритуалу представлення Президентом України не буде, і це наше з ним спільне і зважене рішення. 

По-перше, Президент України сьогодні у відрядженні, вирішує дійсно важливі для нашої держави на міжнародному рівні питання, зокрема ті, що стосуються зміцнення нашого захисту – всіх українців, всієї держави. Це пріоритет, який не потребує пояснень.

По-друге, ми не витрачаємо час на пусті формальності та відходимо від радянських звичок. Замість бюрократії – дії та рішення. Замість урочистостей – відповідальність", - зазначив він.

Кравченко озвучив пріоритети на посаді генпрокурора

  • Зміцнення ролі прокуратури як головного координатора роботи правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та функціонування системи кримінальної юстиції загалом;
  • Забезпечення реальної довіри до органів прокуратури як зі сторони нашого суспільства, громадськості, так і від наших міжнародних партнерів;
  • Контроль за законністю використання бюджетних коштів, нульова толерантність до проявів корупції у будь-якій сфері;
  • Створення умов для подальшого впровадження дієвих гарантій захисту прав та законних інтересів бізнесу;
  • Забезпечення справедливості у кожному кримінальному провадженні і в першу чергу тих, що стосуються національної безпеки держави;
  • Особистий контроль за ефективністю здійснення кримінальних проваджень, що стосуються посягань на життя та здоровʼя дітей і неповнолітніх;
  • Невідворотність покарання для злочинців як в національних судах, так і на міжнародному рівні, і особливий акцент – щодо злочинів агресії та воєнних злочинів, а також встановлення персональної відповідальності кожного воєнного злочинця.

Кравченко розпочав роботу на посаді генпрокурора

Читайте: Кандидатуру Кравченка підтримали нардепи - фігуранти корупційних справ, - ЦПК

Нагадаємо, 31 грудня 2024 року Кабмін призначив Кравченка головою податкової служби. Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Зеленський звільнив Кравченка з посади керівника Київської ОВА.

22 жовтня 2024 року тодішній генпрокурор Костін подав у відставку. Це відбулося на тлі розслідувань у зв’язку з поширенням інформації про те, що 50 прокурорів Хмельницької області незаконно отримали статус інвалідності.

28 жовтня президент Зеленський вніс до Ради проєкт постанови про звільнення Генпрокурора.

29 жовтня Верховна Рада підтримала звільнення Костіна.

31 жовтня президент Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Костіна з посади Генпрокурора.

17 червня 2025 року Верховна Рада України підтримала призначення Руслана Кравченка Генеральним прокурором України.

21 червня президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора.

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Автор: 

Кравченко Руслан (76) Генпрокурор (42)


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Топ коментарі
+32
бугага-ще один комік
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23.06.2025 11:01 Відповісти
+32
Це вже 15 - й Генпрокурор нам це обіцяє.
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23.06.2025 11:02 Відповісти
+17
не смішіть мої капці
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23.06.2025 11:02 Відповісти
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23.06.2025 11:01 Відповісти
Це вже 15 - й Генпрокурор нам це обіцяє.
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23.06.2025 11:02 Відповісти
Тут вважаєш, що тут всі ідіоти з амнезією?Зеленський перепризначив Авакова міністром МВС.

Травень 2020
"Президент України Володимир Зеленський назвав «потужним міністром» очільника Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова"
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23.06.2025 12:04 Відповісти
Ти сам читаєш, що пишеш чи твоя задача вкинути брехню, яку може хтось і схаває?

Твоє "после избрания аваков стал министром"

Коли відбулось "избрание"? Якого числа і місяця?
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23.06.2025 11:56 Відповісти
По-перше, Порошенко не мав монобільшості в Раді, щоб зняти з посади міністра, який був представником іншої партії, депутати якої не дали б голосів за його зняття. Хоча кілька років Аваков був відверто проти Пороха і конкретно гадив йому.
По-друге, Лідор Зе МАВ монобільшість у ВР і перепризначив Авакова міністром, хоча мав можливість призначити когось іншого. І називав Авакова найкращим міністром.
Не знаєш чому?
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23.06.2025 12:01 Відповісти
І п'ятнадцятий бореться, щоб не заржати на фото. У цього теж тільки із зусиллям вийшло
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23.06.2025 12:51 Відповісти
АХАХХАХХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХХАХА - хороші анектоди. Видно що при владі клоуни
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23.06.2025 11:01 Відповісти
Не нульова толерантність а корупціонерів до цугундеру
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23.06.2025 11:02 Відповісти
не те біда що 34 роки на посади пролазять корупціонери що обіцяють не бути корупціонерами.
а те що ми не здатні розрізняти брехню.
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23.06.2025 11:02 Відповісти
Брехню то ми відрізняємо але нікого за цю брехню не наказуємо
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23.06.2025 11:04 Відповісти
народ жодного дня при владі за 34 роки не був, як ми можемо когось карати.
хіба що ви олігарх, але що, тоді, ви тут робите, вам треба вашими олігархічними справами займатися а не на форумах бідняків сидіти.
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23.06.2025 11:59 Відповісти
Якби не одне "але"----це все черговий писдіж
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23.06.2025 11:02 Відповісти
не смішіть мої капці
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23.06.2025 11:02 Відповісти
Перекладаю з прокурорської на людську мову: "багатонульова толерантність до корупції". Тобто цінники зростусть
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23.06.2025 11:03 Відповісти
Принципові люди дешево не продаються.
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23.06.2025 11:21 Відповісти
Ще один пАтужній. Завалив два попередні відбори на інші посади, так пройшов на посаду за кумовство ? Чи за червонці знову ? Раніше приносив мало ? Зараз визначився з цифрою. Який розум, так і буде працювати. Скоріше даремно. Для справи, але на користь кращого у світі Віслючка.
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23.06.2025 11:03 Відповісти
Невідворотність покарання - Америку відкрив....Це один з головних принципів роботи всієї правоохоронної системи...Нда...шедевральний заклик
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23.06.2025 11:04 Відповісти
Нульова толерантність в уяві кравченка - це нуль уваги? Тоді вірю.
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23.06.2025 11:04 Відповісти
Це така ж сама толерантність, як і у того, хто його пропонував. Один в один.
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23.06.2025 11:50 Відповісти
Чекаємо на звільнення, судові процеси та конфіскації у зашкварених прокурорів-інвалідів.
Інакше новий генпрокурор - балабол.
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23.06.2025 11:04 Відповісти
,,нульова толерантність до корупції ,, але це не точно,все залежить віід кількості нулів у сумах та номерах телефонів просящих
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23.06.2025 11:05 Відповісти
Він податківець, тож почуйте правильно - кожен корупціонер буде оподаткований....
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23.06.2025 11:06 Відповісти
Ой ой....козли в капусті вже переполохались
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23.06.2025 11:06 Відповісти
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23.06.2025 11:07 Відповісти
Це великий злочин, скумбрію скривдив
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23.06.2025 11:12 Відповісти
То його судили за напад на депутата чи за образу державних символів?
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23.06.2025 11:23 Відповісти
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23.06.2025 11:26 Відповісти
Не сподівайтеся.
Кожен новий призначенець Зеленського - гірше попередника.
Це аксіома!
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23.06.2025 11:08 Відповісти
Обосратцо.
Чувака спецом призначили для відмазування своїх від кримінальних справ, а він нульовий до корупції. 😁

Навіть головний по Мінєту вирішив повернутися в Україну - така боротьба з корупцією розвернулася.
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23.06.2025 11:10 Відповісти
Побачимо, як він буде шукати корупцію у Порошенка
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23.06.2025 11:10 Відповісти
100%
Будуть копати під порохом і кличком.
а ті хто краде мільйонами - чухатимуть себе в безпеці. Зі змін - хіба крастимуть більше бо відкати зростуть.
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23.06.2025 11:25 Відповісти
цікаво, чи з-за нульової толерантності до корупції чи буде Чернишов сидіти, хоч на час до внесення застави? І який орган буде його розслідувати: НАБУ, чи всім можновладцям зручне ДБР?
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23.06.2025 11:10 Відповісти
Зазвичай для зливання справ їх передають у потужне СБУ.

Татарова саме так відмазали - передали в СБУ і там справа померла.
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23.06.2025 11:19 Відповісти
тю, лише "нульова толерантність"? а чому не потужна нульова?! і взагалі, чому у костюмі, а не в зеленій піжамі?! чому поголений?
чи чувак вже послом готується стати й на фотку на диппаспорт робить зараз, щоб потім двічі не вставати ?
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23.06.2025 11:14 Відповісти
Неможливо боротись з тим, чим сам являєшся частиною того.
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23.06.2025 11:14 Відповісти
він ще не частина, але перший крок зроблено... всі знають, що робиться зі свіжими огірками у бочці з солоними...
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23.06.2025 11:16 Відповісти
А невже він свіжий?
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23.06.2025 11:30 Відповісти
Потужно! Хана тепер бабцям з петрушкою на зупинках та біля метро....
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23.06.2025 11:14 Відповісти
Серед пріоритетів - нульова толерантність до корупції Джерело: https://censor.net/ua/n3559378\
Що вже написав заяву на звільнення ?
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23.06.2025 11:15 Відповісти
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23.06.2025 11:15 Відповісти
нульова толерантність до корупції і на Єрмака розповсюджується чи тільки на Порошенка.
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23.06.2025 11:16 Відповісти
Корупціонери заспокойтеся...Це заява шоб поржать
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23.06.2025 11:16 Відповісти
Оце вже точно з прокурорами інвалідами розберуться! Раніше не виходило, бо толерантність до корупції була ненульова, а тепер то вже нульова.
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23.06.2025 11:17 Відповісти
Хахаха,не сидевший в окопах убдэшник с квартиркой от налогоплательщиков будет воевать с коррупцией,верим нах,ве-рииииим.
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23.06.2025 11:17 Відповісти
Нульова- треба розуміти нуль уваги на корупцію?Хай буде?
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23.06.2025 11:22 Відповісти
я, аж перднув від сміху.
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23.06.2025 11:27 Відповісти
6 років наш Лідор чекав на цього потужно-ефективного інквизитора. Зробимо корупцію разом!
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23.06.2025 11:27 Відповісти
Це голобородько сказав? Чи сам особисто прокурор ?)))))
🤣🤣🤣🤣
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23.06.2025 11:29 Відповісти
Права власності на сказанія - звісно у дерьмака.
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23.06.2025 11:34 Відповісти
А якшо конкретно: скільки тисяч справ вже завели на фоні вашої "нульової толерантності"?
Вибачте, я забув; усі корупціонери вже виїхали за кордон.
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23.06.2025 11:35 Відповісти
з'єдун чернишов повернувся під гарантії, що його ніхто не троне, і тут заява цього зеленого новопризначеного лайна.....sук@досліз, стендапер kyiv
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23.06.2025 11:36 Відповісти
Тобто у перекладні з прокурорського на українську: "Такса виросте мінімум вдвічі"
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23.06.2025 11:37 Відповісти
класна історія, жалко шо піздьож!
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23.06.2025 11:38 Відповісти
Нужно попросить ШІ построить график "нулевой толерантности" всех украинских прокуроров с 1991 года! И следующая кривая, результат их работы!
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23.06.2025 11:41 Відповісти
Прем'єра нової вистави: "Переможемо корупцію"
Ролі виконують: ті самі )))
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23.06.2025 11:41 Відповісти
Які можуть бути успіхи з маломобільними прокурорами!
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23.06.2025 11:42 Відповісти
Щось мені нагадує "зробимо Америку знову великою..."Скільки їх вже було....відсидів,у розшуку....притягнуті. Якщо цікаво про корупцію - почни з автостоянки прокурорських авто біля прокуратур Київа.....потім по маєткам....запити у банки...50 відсотків роботи буде зроблено!!
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23.06.2025 11:54 Відповісти
Три ха-ха!!!!! Чергова мерзота дорвалась до корита. Мабуть чемпіон по відсосе дерьмаку!!!!
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23.06.2025 11:56 Відповісти
И что всех прокуроров-инвалидов уволит?
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23.06.2025 11:58 Відповісти
нульова толерантність розуміється ним, як і рештою зєлєні, це нульові результати в боротьбі з нею. нуль протидії ))
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23.06.2025 12:00 Відповісти
Кто то уже написал что это пчелы против меда?
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23.06.2025 12:08 Відповісти
хотел написать, но опоздал
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23.06.2025 12:17 Відповісти
переклад на людську мову - "Нищити рейтинг Пороха, і гнобити опозицію"
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23.06.2025 12:09 Відповісти
Бджілка проти меду...
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23.06.2025 12:13 Відповісти
Дай Боже українцям розуму і навчи ним користуватися
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23.06.2025 12:16 Відповісти
Схема шоу з нульової толерантності вже відпрацьована:
1.визначається субʼєкт, який вже нагрібся по завʼязку
2.субʼєкт про це попереджується
3.субʼєкт тихенько іде в "ліс"
4.починається двіжуха зі шмонами і розшуками субʼєкта
Квартал-95 рулить.
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23.06.2025 12:29 Відповісти
Уже третій ставлникк завгоспа , а хто завгосп і на кого працює усі розуміють
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23.06.2025 12:50 Відповісти
Бажаю новому генпрокурору залишатися сильним і наполегливим в усуз ним обозначених напрямках, бо це реально життєво потрібно для України.
Вас вже почали хейтити, але очевилно, що для вас це як для слона дробина і це дуже добре.
Цей зейт спосіб зломати вас і як всіх інших зробити заручником грантодурів, мафії і «антикорупціонерів, які по суті є хрещеними батьками тотально корупції і беззаконння та абсолютної.залежності від їх ботоферм.
Сподіваюсь ви зламаєте хребет безкарності бездоказовазового хейту і приниження всього правоохоронного сектору держави і судової гілки влади, в т.ч. прокурорів . А також повернете забране фріками право брати на роботу не тих кого вони одобряють, а тих хто досконало володіє законами і їх застосуванням, а ще повернете загальний нагляд та повноцінну військову прокуратуру.
Ви маєте бути сильним і ви мене саме таким здаєтесь, зважаюче на ваші заяви і глибокого розуміння проблем.
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23.06.2025 12:52 Відповісти
Це вже й не смішно.
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23.06.2025 12:52 Відповісти
Через три дні накриють на хабарі
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23.06.2025 12:53 Відповісти
Ги - ги.
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23.06.2025 12:53 Відповісти
ВСьо!!!! Посадить сам себе!
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23.06.2025 13:04 Відповісти
за цієї влади нічого не зміниться,і всі прокурори інваліди), такого крінжа в жодній країні немає.
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23.06.2025 13:07 Відповісти
Нульову толерантність до корупції обіцяє людина, яка намутила зі службовою квартирою і провалювала незалежні конкурси та призначена на посаду верховним командувачем, який косив від армії. Це тільки у мене це все не складається...?
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23.06.2025 13:08 Відповісти
Просто давайте зараз він випадкову область перевірить Полтавську чи Вінницьку і скільки там у його відомстві буде тих липових інвалідів прокурорів.
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23.06.2025 13:13 Відповісти
луценко був самий непримирий
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23.06.2025 13:39 Відповісти
всі генеральні прокурори в перші години каденції роблять подібні заяви. традиція у них така. а потім починається реальна робота, в реаліях тотальної корупції. і все - оптимізм генерального закидують капустою. і він здувається та перетворюється в ждуна кабана з цілою сімєю підсвинків.
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23.06.2025 13:54 Відповісти
 
 