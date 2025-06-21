Зеленський призначив Кравченка генеральним прокурором
21 червня президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора.
Відповідний документ №416 опублікований на сайті голови держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Призначити Кравченка Руслана Андрійовича Генеральним прокурором", - йдеться в указі.
Нагадаємо, 31 грудня 2024 року Кабмін призначив Кравченка головою податкової служби. Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Зеленський звільнив Кравченка з посади керівника Київської ОВА.
22 жовтня 2024 року тодішній генпрокурор Костін подав у відставку. Це відбулося на тлі розслідувань у зв’язку з поширенням інформації про те, що 50 прокурорів Хмельницької області незаконно отримали статус інвалідності.
28 жовтня президент Зеленський вніс до Ради проєкт постанови про звільнення Генпрокурора.
29 жовтня Верховна Рада підтримала звільнення Костіна.
31 жовтня президент Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Костіна з посади Генпрокурора.
17 червня 2025 року Верховна Рада України підтримала призначення Руслана Кравченка Генеральним прокурором України.
Зеленський призначив кишенькового прокурора для того ,
щоби всіх
опозиціонерів прищучити , допоки його щури зелені тікають
з Украіни ??
«Схематоз» па тіхаму в лєс, в ОПУ, працює з 2019 року!!
https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/posts/1246646863497736?__cft__[0]=AZXYsi8oQFNF1ht7jXuNHcWtfMkfSXoQ6agTElxCF__PANkIDDR-NXdTKIpflK0WY6at1rSqj7SOyT6M8uOKh7c1ICgRlycHSK6Px_2XrmDADIM5X6uh_zeF-Cdb5o4V5NPgv_nHkNEDzfUyN7QeOBe5W7DgJ5o--SIuSxwcX4IJlEwSUwDoyBdWIyqXGXInzSYFnJ3ojobVg82uctfC56Cbtd7rq-bwYWpNUXn6CKJojg&__tn__=%2CO*F 2 год ·
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81?__eep__=6&__cft__[0]=AZXYsi8oQFNF1ht7jXuNHcWtfMkfSXoQ6agTElxCF__PANkIDDR-NXdTKIpflK0WY6at1rSqj7SOyT6M8uOKh7c1ICgRlycHSK6Px_2XrmDADIM5X6uh_zeF-Cdb5o4V5NPgv_nHkNEDzfUyN7QeOBe5W7DgJ5o--SIuSxwcX4IJlEwSUwDoyBdWIyqXGXInzSYFnJ3ojobVg82uctfC56Cbtd7rq-bwYWpNUXn6CKJojg&__tn__=*NK*F #БлогерКлубСенс
Judge Rico Dredd:
Міністр повернення не повернувся,
міністр освіти - плагіатор,
міністр юстиції підозрювана в корупції,
міністр соцполітики закликає скасувати соціальні допомоги,
міністр економіки про..бав економіку, верховний головнокомандувач - ухилянт (список доповнюється).
Доброго ранку, українці!
Ще один день у нашій країні мрій.
Жоден з команди Зеленського після відставки не пішов на фронт, навіть в країні не залишився.
Ото таких ви патріотів наобирали.
Гросмейстер Бандера:
Міністр нацєдності - в бігах
Мовний омбудсмен - з секти московських попів Головний дипломат - бичара-завгосп
Міністр оборони - з рос. паспортом
Міністр юстиції - під слідством за корупцію
Журналіст-розслідувач - стукач.
Нє, ну реально можна поржати.
Стерненко обурюється, що викриття нюансів життя Бігуса становить ризики для життя колеги.
А я думаю про те, скільки життів забрав ворог, коли з подання Бігуса ДБР зняла клістрони з ППО північного та південного напрямків, які повернули лише через пів року після початку вторгнення.
Kurt Wootz:
З подивом дізнався, що волонтери в Ізраїлі це не аферисти на броньованих джипах з безконтрольними мільярдними рахунками в монобанку, а люди з лопатами, металошукачами та болторізами для безоплатного розбору завалів.
Яна:
Серненка взяли за горішки і схилили до ,,співпраці", коли той зарізав військового, бігуса - на вживанні наркотиків. Відчутний почерк сусідньої ментівсько- гебешної держави.
ПРОГНОЗОВАНО…
Аллі Борисівні вже і прізвисько в Штатах придумали - «Двопартійний подразник»…
Не сприймають Андрія Борисовича… Ні республіканці, ні демократи…
А «вигрібають» за всю цю некомпетентність - Україна і українці!
Але більшість українців не бачать зв'язку між "двопартійний подразник"=смерть рідних на фронті…
Зріють гніву грізні грона
Потороч гарує вільно
Тонко мелють Божі жорна
Лиш шкода, що так повільно
рашист , з яким ти вже згоден зустрітися і підписати договір про капітуляцію !!
Попередні Троє генпрокурорів Зеленського дружньо обісрались і виїхали з награбованим за кордон.
''Слава'' Зеленському - найвеличнішому лідеру **********, найкращому в світі спеціалісту по грі пенісом на роялі.
виїхали з награбованим:
- Рябошапка у Францію
- Вєнєдіктова у Швейцарію
- Костін у Нідерланди.
- Кравченко ........
Раніше, після їх призначення в ГПУ, бігали кабанчиками шістки з кадровиків, і все ВРЕГУЛЬОВУВАЛИ, за них!!
Топ-менеджмент Шапітолію - всі, як на підбір, зрадники та крадії. Жодного нормального.