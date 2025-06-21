Зеленський призначив Кравченка генеральним прокурором

21 червня президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора.

Відповідний документ №416 опублікований на сайті голови держави.

"Призначити Кравченка Руслана Андрійовича Генеральним прокурором", - йдеться в указі.

Нагадаємо, 31 грудня 2024 року Кабмін призначив Кравченка головою податкової служби. Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Зеленський звільнив Кравченка з посади керівника Київської ОВА.

22 жовтня 2024 року тодішній генпрокурор Костін подав у відставку. Це відбулося на тлі розслідувань у зв’язку з поширенням інформації про те, що 50 прокурорів Хмельницької області незаконно отримали статус інвалідності.

28 жовтня президент Зеленський вніс до Ради проєкт постанови про звільнення Генпрокурора.

29 жовтня Верховна Рада підтримала звільнення Костіна.

31 жовтня президент Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Костіна з посади Генпрокурора.

17 червня 2025 року Верховна Рада України підтримала призначення Руслана Кравченка Генеральним прокурором України.

