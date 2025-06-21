УКР
Призначення Кравченка генеральним прокурором
2 187 34

Зеленський призначив Кравченка генеральним прокурором

Руслан Кравченко новий генпрокурор України

21 червня президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора.

Відповідний документ №416 опублікований на сайті голови держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Призначити Кравченка Руслана Андрійовича Генеральним прокурором", - йдеться в указі. 

Нагадаємо, 31 грудня 2024 року Кабмін призначив Кравченка головою податкової служби. Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Зеленський звільнив Кравченка з посади керівника Київської ОВА.

22 жовтня 2024 року тодішній генпрокурор Костін подав у відставку. Це відбулося на тлі розслідувань у зв’язку з поширенням інформації про те, що 50 прокурорів Хмельницької області незаконно отримали статус інвалідності.

28 жовтня президент Зеленський вніс до Ради проєкт постанови про звільнення Генпрокурора.

29 жовтня Верховна Рада підтримала звільнення Костіна.

31 жовтня президент Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Костіна з посади Генпрокурора.

17 червня 2025 року Верховна Рада України підтримала призначення Руслана Кравченка Генеральним прокурором України.

Автор: 

+22
21.06.2025 12:57
+20
21.06.2025 12:51
+20
Це вже Четвертий 100% генеральний прокурор Зеленського.
Попередні Троє генпрокурорів Зеленського дружньо обісрались і виїхали з награбованим за кордон.
''Слава'' Зеленському - найвеличнішому лідеру **********, найкращому в світі спеціалісту по грі пенісом на роялі.
21.06.2025 12:53
і... що ? ще один кварталовець або кандидат трускавецьких наук ?
21.06.2025 12:45
Сєвєроданєцкій...
показати весь коментар
21.06.2025 14:04
Знову почнеться потужна боротьба нового генпрокурора з Порохом?
21.06.2025 12:48
Порошенко , який невпинно постачає військову зброю для наших захисників , є головним болем для ЗепреЗедента !!
Зеленський призначив кишенькового прокурора для того ,
щоби всіх
опозиціонерів прищучити , допоки його щури зелені тікають
з Украіни ??
21.06.2025 13:43
Контролюємо, після яких дивних СПРАВ, він теж утече за кордон, як і його »папєрєднікі»!?
«Схематоз» па тіхаму в лєс, в ОПУ, працює з 2019 року!!
21.06.2025 12:50
21.06.2025 12:51
https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin?__cft__[0]=AZXYsi8oQFNF1ht7jXuNHcWtfMkfSXoQ6agTElxCF__PANkIDDR-NXdTKIpflK0WY6at1rSqj7SOyT6M8uOKh7c1ICgRlycHSK6Px_2XrmDADIM5X6uh_zeF-Cdb5o4V5NPgv_nHkNEDzfUyN7QeOBe5W7DgJ5o--SIuSxwcX4IJlEwSUwDoyBdWIyqXGXInzSYFnJ3ojobVg82uctfC56Cbtd7rq-bwYWpNUXn6CKJojg&__tn__=-UC*F Дмитрий Чекалкин

https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/posts/1246646863497736?__cft__[0]=AZXYsi8oQFNF1ht7jXuNHcWtfMkfSXoQ6agTElxCF__PANkIDDR-NXdTKIpflK0WY6at1rSqj7SOyT6M8uOKh7c1ICgRlycHSK6Px_2XrmDADIM5X6uh_zeF-Cdb5o4V5NPgv_nHkNEDzfUyN7QeOBe5W7DgJ5o--SIuSxwcX4IJlEwSUwDoyBdWIyqXGXInzSYFnJ3ojobVg82uctfC56Cbtd7rq-bwYWpNUXn6CKJojg&__tn__=%2CO*F 2 год ·

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81?__eep__=6&__cft__[0]=AZXYsi8oQFNF1ht7jXuNHcWtfMkfSXoQ6agTElxCF__PANkIDDR-NXdTKIpflK0WY6at1rSqj7SOyT6M8uOKh7c1ICgRlycHSK6Px_2XrmDADIM5X6uh_zeF-Cdb5o4V5NPgv_nHkNEDzfUyN7QeOBe5W7DgJ5o--SIuSxwcX4IJlEwSUwDoyBdWIyqXGXInzSYFnJ3ojobVg82uctfC56Cbtd7rq-bwYWpNUXn6CKJojg&__tn__=*NK*F #БлогерКлубСенс
Judge Rico Dredd:
Міністр повернення не повернувся,
міністр освіти - плагіатор,
міністр юстиції підозрювана в корупції,
міністр соцполітики закликає скасувати соціальні допомоги,
міністр економіки про..бав економіку, верховний головнокомандувач - ухилянт (список доповнюється).
Доброго ранку, українці!
Ще один день у нашій країні мрій.

Жоден з команди Зеленського після відставки не пішов на фронт, навіть в країні не залишився.
Ото таких ви патріотів наобирали.

Гросмейстер Бандера:
Міністр нацєдності - в бігах
Мовний омбудсмен - з секти московських попів Головний дипломат - бичара-завгосп
Міністр оборони - з рос. паспортом
Міністр юстиції - під слідством за корупцію
Журналіст-розслідувач - стукач.
Нє, ну реально можна поржати.

Стерненко обурюється, що викриття нюансів життя Бігуса становить ризики для життя колеги.
А я думаю про те, скільки життів забрав ворог, коли з подання Бігуса ДБР зняла клістрони з ППО північного та південного напрямків, які повернули лише через пів року після початку вторгнення.

Kurt Wootz:
З подивом дізнався, що волонтери в Ізраїлі це не аферисти на броньованих джипах з безконтрольними мільярдними рахунками в монобанку, а люди з лопатами, металошукачами та болторізами для безоплатного розбору завалів.

Яна:
Серненка взяли за горішки і схилили до ,,співпраці", коли той зарізав військового, бігуса - на вживанні наркотиків. Відчутний почерк сусідньої ментівсько- гебешної держави.

ПРОГНОЗОВАНО…
Аллі Борисівні вже і прізвисько в Штатах придумали - «Двопартійний подразник»…
Не сприймають Андрія Борисовича… Ні республіканці, ні демократи…

А «вигрібають» за всю цю некомпетентність - Україна і українці!
Але більшість українців не бачать зв'язку між "двопартійний подразник"=смерть рідних на фронті…

Зріють гніву грізні грона
Потороч гарує вільно
Тонко мелють Божі жорна
Лиш шкода, що так повільно
21.06.2025 12:54
21.06.2025 12:57
Зелень , тікай поки ноги носять , бо ти зло для Украіни , як і кремлівський
рашист , з яким ти вже згоден зустрітися і підписати договір про капітуляцію !!
21.06.2025 13:45
Канєшна! Владімір Сцановіч здесь ні прі чьом.
21.06.2025 14:00
Всіх повісити
21.06.2025 14:12
Ну чого в розшуку і знов в розшуку, портнова ж знайшли
21.06.2025 14:18
21.06.2025 14:35
операція "Спасєниє рядавова чєрнишова" началась.
21.06.2025 12:51
Безсумнівно, інвалід!
21.06.2025 12:51
Це вже Четвертий 100% генеральний прокурор Зеленського.
Попередні Троє генпрокурорів Зеленського дружньо обісрались і виїхали з награбованим за кордон.
''Слава'' Зеленському - найвеличнішому лідеру **********, найкращому в світі спеціалісту по грі пенісом на роялі.
21.06.2025 12:53
Дякуючи Зеленському
виїхали з награбованим:
- Рябошапка у Францію
- Вєнєдіктова у Швейцарію
- Костін у Нідерланди.
- Кравченко ........
21.06.2025 13:17
Раз четвертий, то вже, мабуть, 400% прокурор-прохвост!
21.06.2025 13:35
Левый убдэшник и его подчиненные левые инвалиды начинают настоящую борьбу с беззаконием.
21.06.2025 12:55
Тепер, усі звільнені ним з ГПУ, військовозобов'язані, мають особисто прибути до ТЦК, для проходження медкомісії та уточнення данних!!
Раніше, після їх призначення в ГПУ, бігали кабанчиками шістки з кадровиків, і все ВРЕГУЛЬОВУВАЛИ, за них!!
21.06.2025 12:56
Самий гєнєральний , гєнєральнєй вже не буде..
21.06.2025 12:57
Мабуть дав обіцянку загнати Порошенко.....
21.06.2025 13:03
****** квартальні виродки.
21.06.2025 13:04
Нехай новопризначений для початку пояснить, як отримав УБД.
21.06.2025 13:18
Чергова шльондра татарова- генпрокурор. Безумовно перемога.
21.06.2025 13:35
Муйня муйню призначило
21.06.2025 13:48
А старий куди подівся, хоча мені, що старий, що новий вшистко єдно. Що там казав Соломон, все минає і це теж пройде
21.06.2025 14:17
елементарне пограбування України і її народу "зеленим шахраєм" через призначення на державні посади своїх "слуг" .які через певний період часу звільняються.але попередньо добре поділившись і "зеграбіжником" частиною зароблених грошей
21.06.2025 14:26
Кінець корупції і грабунку бюджетних коштів???
21.06.2025 14:38
🤣
21.06.2025 18:05
Ну така ж кришталево чесна і незаплямована людинка, як все оточення ЗЄ. 😁
Топ-менеджмент Шапітолію - всі, як на підбір, зрадники та крадії. Жодного нормального.
21.06.2025 18:23
Кузница кадров для посольств Украины, а не генпрокуратура Закрыть и ликвидировать институт международных отношений.... Не фиг деньги тратить на безработных
22.06.2025 00:31
Ще одна риг призначений зелею на відповідальну посаду.
22.06.2025 00:45
 
 