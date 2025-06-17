УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9492 відвідувача онлайн
Новини Призначення Кравченка генеральним прокурором
8 045 57

Верховна Рада призначила Кравченка Генпрокурором

Руслан Кравченко новий генпрокурор України

Верховна Рада України підтримала призначення Руслана Кравченка Генеральним прокурором України.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення підтримали 273 нардепи.

Руслан Кравченко новий генпрокурор України

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив голів восьми РДА Києва, - розпорядження

Нагадаємо, 31 грудня 2024 року Кабмін призначив Кравченка головою податкової служби. Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Зеленський звільнив Кравченка з посади керівника Київської ОВА.

22 жовтня 2024 року тодішній генпрокурор Костін подав у відставку. Це відбулося на тлі розслідувань у зв’язку з поширенням інформації про те, що 50 прокурорів Хмельницької області незаконно отримали статус інвалідності.

28 жовтня президент Зеленський вніс до Ради проєкт постанови про звільнення Генпрокурора.

29 жовтня Верховна Рада підтримала звільнення Костіна.

31 жовтня президент Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Костіна з посади Генпрокурора.

Читайте: Зеленський призначив Ярослава Шанька начальником Херсонської МВА

Автор: 

ВР (15235) призначення (2355) Кравченко Руслан (117) Офіс Генпрокурора (3438) Генпрокурор (44)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+34
Це то біднятко, яке хапнуло державну квартиру і продало її? Потрібний досвід для посади генпрокурора... Скажи мені, за яким критерієм ти відбираєш кадри, і я скажу тобі, який ти зелений злодій. Або, як кажуть, свій до свого...
показати весь коментар
17.06.2025 13:53 Відповісти
+21
Призначили чергове непрофесійне шахраювате сміття!
показати весь коментар
17.06.2025 13:56 Відповісти
+21
Україна стала державою дружбанів Єрмачка і його денщика Зеленського.
Черговий зелений сцикун "чего изволітє" - ледве нарили, бо дружбанів Єрмачка не так вже й багато - усі діри заткнути важко.
показати весь коментар
17.06.2025 14:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
..за пів року буде послом
в Зімбабві..
показати весь коментар
17.06.2025 13:50 Відповісти
Якби в Зімбабві , а то може в Америці Маркарову змінить та свій ресторан відкриє !
показати весь коментар
17.06.2025 20:36 Відповісти
..так неожиданно.. умеют удивлять.. кузница послов..
показати весь коментар
17.06.2025 13:51 Відповісти
Це то біднятко, яке хапнуло державну квартиру і продало її? Потрібний досвід для посади генпрокурора... Скажи мені, за яким критерієм ти відбираєш кадри, і я скажу тобі, який ти зелений злодій. Або, як кажуть, свій до свого...
показати весь коментар
17.06.2025 13:53 Відповісти
Те саме
показати весь коментар
17.06.2025 13:55 Відповісти
Черговий "свій на 100%".
показати весь коментар
17.06.2025 14:53 Відповісти
У 2016 році нагороджений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE орденом Данила Галицькогоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-20 [20] та відзнакою Президента України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%C2%BB «За участь в антитерористичній операції».

У 2018 році нагороджений нагрудним знаком https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%C2%AB%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%C2%BB «Знак пошани».--------------а знайшли його в капусті------------------Згідно з інформацією з відкритих джерел, про батьків Кравченка Руслана Андрійовича нічого невідомо. Відповідно до Вікіпедії та інших джерел, в яких згадується Руслан Кравченко, не міститься інформації про його батьків.
показати весь коментар
17.06.2025 15:44 Відповісти
Призначили чергове непрофесійне шахраювате сміття!
показати весь коментар
17.06.2025 13:56 Відповісти
Якщо ви про Юру Луценко, то його вже зняли з посади.
показати весь коментар
17.06.2025 14:38 Відповісти
Ви з засліпленої секти підтримки зеленого лайна?
Луценко, на відміну від цього фейкового УБД, воював!
показати весь коментар
17.06.2025 14:55 Відповісти
Ви пане не змішуйте акценти. Як воював Луценко я приблизно уявляю. Оскільки я не вояка, то тут нічого критичного говорити не буду щодо цього. Мова про призначення генпрокурора. І коли Порошенко прогнув верховну раду свого часу, щоб прийняли зміни і призначили зручну йому людину. То вам напевно було ок. А тут все чисто прийняли, але звісно вам не догодили. То ви будьте послідовним, а не згадуйте зручні для вас факти
показати весь коментар
17.06.2025 15:27 Відповісти
А цих не треба прогинати, вони з самого початку прогнуті. Оце досягнення. Зєльоним холопам подобається.
показати весь коментар
17.06.2025 15:44 Відповісти
Щось Вас плавить нормально я бачу. Ви думаєте я не знаю образливих слів і не можу вам тут насипати ? Ви вбачаєте в цьому конструктив називати співгромадян холопами, продукувати ненависть і погрожувати повішанням цим недолугим 73 відсоткам ? Я не менше вашого хочу, щоб війна закінчилась нашою перемогою. І от тоді вже на виборах підете обирати свого Президента і там результати покажуть, хто і чого вартий.
показати весь коментар
17.06.2025 16:00 Відповісти
звісно, ​​покажуть.
73% нікуди не поділися.
показати весь коментар
17.06.2025 16:08 Відповісти
Кому і кобила наречена.
показати весь коментар
17.06.2025 16:49 Відповісти
Богдан ,ви хоч не п#здіть ротом , те лайно ,яке барани завели у владу в 2019 р, замість "поржать" відхаркується кров`ю ,при чому всіма , а не лише такими тупорило- зебільними голобородьковатними нікчемами,які привели у владу те що завели.
показати весь коментар
17.06.2025 15:48 Відповісти
Ви своїм друзям і дітям розповідайте що їм робити і говорити. І також їх називайте і іншими єпітетами, які ви мені тут пишете. В 2019 був по суті політичний майдан, оскільки діючий на той час президент не виправдав очікувань людей, звідси і така цифра. І люди обрали кандидата не із старих політичних еліт, а нове обличчя. Якщо це вам не зрозуміло, то напевно пояснювати вам нічого не буду. Особливо з огляду на ту бредятену, яку написали у попередньому повідомленні.
показати весь коментар
17.06.2025 16:07 Відповісти
нові обличчя - це ці манкурти ? Чи татаров з подоляком від януковуща?

Богдан ви також явно не простий тютюн потягуєте.

Немає про що говорити з вами .
показати весь коментар
17.06.2025 16:36 Відповісти
Фрази типу ******* ротом це по вашому говорити? То говоріть так із своїми знайомими і близькими. А як на мене це пряма образа і свідчення того, що маю справу з бидлом звичайнісіньким. Чао
показати весь коментар
17.06.2025 20:22 Відповісти
А звідки ви знаєте, що коли призначали Луценка генпрокурором, мені було ОК? Як раз зовсім ні!
показати весь коментар
17.06.2025 16:37 Відповісти
Треш!!!!!!!!
показати весь коментар
17.06.2025 13:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=jZw1DnAfh-E

Рейтерович про це єрамківське гівно вже відторгнене комісєю ( а саме голосами представниками з іноземців) на виборах директора НАБУ
показати весь коментар
17.06.2025 14:22 Відповісти
Отримав УБД за те що рік був військовим прокурором в Дебальцево - це все що треба знати.
показати весь коментар
17.06.2025 13:57 Відповісти
Україна стала державою дружбанів Єрмачка і його денщика Зеленського.
Черговий зелений сцикун "чего изволітє" - ледве нарили, бо дружбанів Єрмачка не так вже й багато - усі діри заткнути важко.
показати весь коментар
17.06.2025 14:09 Відповісти
гниль корумповану та лояльну до обрызаного гундоса знову призначили....
Воюйте за це кошерне ублюююдочне царство, гої!
показати весь коментар
17.06.2025 14:11 Відповісти
чому людину 35 років призначають на таку посаду? досвід скільки років в прокуратурі?
показати весь коментар
17.06.2025 14:17 Відповісти
15 серпня 2012 року Руслана Кравченка було призначено на посаду слідчого Севастопольської прокуратури, де він брав участь у заходах із забезпечення дотримання законів у воєнній сфері Кримського регіону України. Вже за рік Кравченка підвищили до посади старшого слідчого, на якій він працював до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_(2014) анексії Криму в 2014 році.

У 2014 році отримав призначення на посаду старшого прокурора Рівненської, а згодом Львівської прокуратури з нагляду за дотриманням законів у воєнній сфері Західного регіону України.

З 2015 по 2019 рік працював у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Головній військовій прокуратурі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0 Генеральної прокуратури України на таких посадах:

прокурора відділу процесуального керівництва;заступника начальника відділу процесуального керівництва;начальника першого відділу процесуального керівництва з досудових розслідувань та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу Управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

З 2019 по 2020 рік працював на посаді заступника військового прокурора Центрального регіону України, переведений на посаду прокурора відділу процесуального керівництва та нагляду за додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності управління організації процесуального керівництва, нагляду за виконанням судових рішень та при проведенні оперативно-розшукової діяльності Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіонуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-1 [1].

З 2020 по 2021 рік Руслан Кравченко працював начальником управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини у сфері оборонно-промислового комплексу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сферах Офісу Генерального прокурора Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3].

У 2021 році Руслан Кравченко очолив Бучанську окружну прокуратуру https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Київської області. З 31 березня 2022 року проводив фіксацію та розслідування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0 військових злочинів росіян у м. Бучі
показати весь коментар
17.06.2025 14:18 Відповісти
на посадах в прокуратурі пан кравченко провів 7 років. цього достатньо для того щоб займати посаду генерального прокурора? в якій країні призначають генеральним прокурором молоду 35 річну людину з досвідом 7 років??? сша, країни єс, японія?
показати весь коментар
17.06.2025 14:30 Відповісти
Ну, ти ж п*ять днів на сайті і вже спєц з питань прокуратури...
показати весь коментар
17.06.2025 14:39 Відповісти
а ти до людей вийди на вулицю і запитай, вони погоджуються чи ні? їхню думку спитай.
показати весь коментар
17.06.2025 14:43 Відповісти
У 2019 році їх вже питали і 73% сказали, що хочуть бачити верховним ортодоксального ухилянта!
На жаль, більшість - це бидло....
показати весь коментар
17.06.2025 14:51 Відповісти
а ось тут я з тобою погоджуюсь, але не в сенсі не питати людей, людей обдурили.
показати весь коментар
17.06.2025 15:01 Відповісти
наівних невігласів не треба обдурювати, бо вони обдуреніобділені розумом ще з раннього віку, а зараз так і ходять обділені, бо ще ні одна падлюка з моїх знайомих не вибачилась за ті слова, які я почув від них у 19-му році. І зараз ці "обдурені" або пливуть через Тису, або нишпорять у тєлєграмі у пошуках нелегального швидкого заробітку
показати весь коментар
17.06.2025 15:20 Відповісти
А кого ж ви хотіли, не юзіка ж призначати, він хоч і юрист- заочник, але крісло спеціальне для цього треба робити
показати весь коментар
17.06.2025 14:22 Відповісти
Попробую вгадати з чого почне свою діяльність новий зелений прокурор - відкриє штук 4-5 справ проти Порошенка і опозиції.
Пліснява навчається в кацапів, тільки ті , щоб тільки не починали роботи - виходить ГУЛАГ, а в зєрмаків - кримінальні справи проти Порошенка з опозицією, ну і відповідно КРАСТИ. Красти вони вміють так , що можна відкивати міжнародний сімпозіум по передачі досвіду. Унікуми!
показати весь коментар
17.06.2025 14:25 Відповісти
Ну всьо, пацан, готуй посвідчення адвоката. Скоро знадобиться.
показати весь коментар
17.06.2025 14:28 Відповісти
Давайте згадаємо, чому "пішли" з посади папєрєдніка. Після скандалу з "інвалідами".
Тобто, новий прокурор зараз цю проблему нарешті вирішить? Всіх зашкварених прокурВорів звільнить і позбавить усіх виплат та регалій? Чекаємо...
показати весь коментар
17.06.2025 14:44 Відповісти
інвалід?
показати весь коментар
17.06.2025 14:51 Відповісти
повний кавалєр трьох груп інвалідності.
показати весь коментар
17.06.2025 15:08 Відповісти
показати весь коментар
17.06.2025 15:29 Відповісти
Не просто "інвалід", а "ветеран"!

У 2014-2015 роках брав безпосередню участь в антитерористичній операції при виконанні службових обов'язків на посаді прокурора 33-ї військової прокуратури Південного регіону України (м. Дебальцеве, м. Артемівськ - з 2016 року Бахмут). Отримав статус учасника бойових дій.
показати весь коментар
17.06.2025 19:00 Відповісти
Зеленський разом з ОПЗ обрав для себе і команди
злосних зелених злодюг ,
кишенькового генерального прокурора !
Так раніше він казав Трампу ,
що генеральний прокурор
у його кишені , а сьогодні його мрія здійснилась 😡
показати весь коментар
17.06.2025 14:51 Відповісти
Петю буде кошмарити і Залужному справу з шиють... Все як заповідав дохлий портнов...
показати весь коментар
17.06.2025 14:54 Відповісти
Порошенко, трєпєщі!
показати весь коментар
17.06.2025 15:05 Відповісти
Це правда , що призначений , так званий прокурор, спробує
відкривати нові справи проти Петра Олексійовича , але і ця істота обламає зуби 🤬
показати весь коментар
17.06.2025 16:03 Відповісти
Юзіка коли уже призначить фельдмаршалом а то якось в стороні залишився
показати весь коментар
17.06.2025 15:16 Відповісти
Юзика в майбутньому чекає буцегарня !
показати весь коментар
17.06.2025 16:05 Відповісти
Зельцман підняв з мутного дна черговий непотріб...
показати весь коментар
17.06.2025 15:53 Відповісти
Ну, з корупцією, уже на рівні урядового кварталу, повністю «завершено», бо куди уже далі! Катлєта-тищенко з
Тепер, це буде усе легалізовано!!??
За даними ЗМІ, в Австрії перебувають олігарх https://www.dw.com/uk/sbu-povidomila-firtasu-ta-nizci-topmenedzeriv-pro-pidozru-u-rozkradanni-gazu/a-65626339 Дмитро Фірташ, колишній очільник VAB Банку https://www.dw.com/uk/sud-postanoviv-bahmatuku-splatiti-nacbanku-18-milarda-griven/a-66257868 Олег Бахматюк, ексголова Конституційного суду https://www.dw.com/uk/slidstvo-vikrilo-pravoohoronciv-aki-dopomogli-tupickomu-vtekti-za-kordon/a-70429561 Олександр Тупицький, ексголова Вищого господарського суду Віктор Татьков, ексдепутат Київської міської ради https://www.dw.com/uk/nabu-rozsukue-eksdeputata-kiivskoi-miskradi-komarnickogo/a-71563895 Денис Комарницький. Всі вони є фігурантами кримінальних справ в Україні. Тепер їм, «портновські» з ГПУ, лапті пришлють??
показати весь коментар
17.06.2025 15:57 Відповісти
Цензор, ви помиляєтесь - призначили чергового посла у якусь тихеньку країну. А по іншому у гнидв ніяк.
показати весь коментар
17.06.2025 16:16 Відповісти
Цей ,, прокурор"сьогодні у ВР , нагадав всім депутатам ,
що потрібно підняти заробітну плату всім прокурорам і суддям !!
Я в шоці від цих зелених покидьків !!
показати весь коментар
17.06.2025 16:38 Відповісти
Транзитний прокурор, через 2 роки його ніхто й не згадає
показати весь коментар
17.06.2025 16:47 Відповісти
Де Гончаренків крик ?
Чи через кілька днів ?
показати весь коментар
17.06.2025 17:39 Відповісти
показати весь коментар
17.06.2025 18:58 Відповісти
У зебілів - цар хароший, тільки боярє плохіє. Тому при всіх катастрофах з країною, Лідору тримають рейтинг вище 70. Не знаю, коли вони зрозуміють, що все це - система, побудованаїх Лідором, і риба гниє з голови.
показати весь коментар
17.06.2025 20:00 Відповісти
Чим Кравченко так відзначився у податковій, що заслужив посаду Генпрокурора?
показати весь коментар
17.06.2025 21:54 Відповісти
І воно, що ветеран....напялило на себе військову форму? Чергова зелена потвора!!!
показати весь коментар
18.06.2025 00:04 Відповісти
 
 