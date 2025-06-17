Верховна Рада призначила Кравченка Генпрокурором

Верховна Рада України підтримала призначення Руслана Кравченка Генеральним прокурором України.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення підтримали 273 нардепи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив голів восьми РДА Києва, - розпорядження

Нагадаємо, 31 грудня 2024 року Кабмін призначив Кравченка головою податкової служби. Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Зеленський звільнив Кравченка з посади керівника Київської ОВА.

22 жовтня 2024 року тодішній генпрокурор Костін подав у відставку. Це відбулося на тлі розслідувань у зв’язку з поширенням інформації про те, що 50 прокурорів Хмельницької області незаконно отримали статус інвалідності.

28 жовтня президент Зеленський вніс до Ради проєкт постанови про звільнення Генпрокурора.

29 жовтня Верховна Рада підтримала звільнення Костіна.

31 жовтня президент Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Костіна з посади Генпрокурора.

Читайте: Зеленський призначив Ярослава Шанька начальником Херсонської МВА