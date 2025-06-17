Верховная Рада назначила Кравченко Генпрокурором
Верховная Рада Украины поддержала назначение Руслана Кравченко Генеральным прокурором Украины.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
Решение поддержали 273 нардепа.
Напомним, 31 декабря 2024 года Кабмин назначил Кравченко главой налоговой службы. Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Зеленский уволил Кравченко с должности руководителя Киевской ОГА.
22 октября 2024 года тогдашний генпрокурор Костин подал в отставку. Это произошло на фоне расследований в связи с распространением информации о том, что 50 прокуроров Хмельницкой области незаконно получили статус инвалидности.
28 октября президент Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Генпрокурора.
29 октября Верховная Рада поддержала увольнение Костина.
31 октября президент Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Костина с должности Генпрокурора.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
в Зімбабві..
У 2018 році нагороджений нагрудним знаком https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%C2%AB%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%C2%BB «Знак пошани».--------------а знайшли його в капусті------------------Згідно з інформацією з відкритих джерел, про батьків Кравченка Руслана Андрійовича нічого невідомо. Відповідно до Вікіпедії та інших джерел, в яких згадується Руслан Кравченко, не міститься інформації про його батьків.
Луценко, на відміну від цього фейкового УБД, воював!
73% нікуди не поділися.
Богдан ви також явно не простий тютюн потягуєте.
Немає про що говорити з вами .
Рейтерович про це єрамківське гівно вже відторгнене комісєю ( а саме голосами представниками з іноземців) на виборах директора НАБУ
Черговий зелений сцикун "чего изволітє" - ледве нарили, бо дружбанів Єрмачка не так вже й багато - усі діри заткнути важко.
Воюйте за це кошерне ублюююдочне царство, гої!
У 2014 році отримав призначення на посаду старшого прокурора Рівненської, а згодом Львівської прокуратури з нагляду за дотриманням законів у воєнній сфері Західного регіону України.
З 2015 по 2019 рік працював у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Головній військовій прокуратурі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0 Генеральної прокуратури України на таких посадах:
прокурора відділу процесуального керівництва;заступника начальника відділу процесуального керівництва;начальника першого відділу процесуального керівництва з досудових розслідувань та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу Управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.
З 2019 по 2020 рік працював на посаді заступника військового прокурора Центрального регіону України, переведений на посаду прокурора відділу процесуального керівництва та нагляду за додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності управління організації процесуального керівництва, нагляду за виконанням судових рішень та при проведенні оперативно-розшукової діяльності Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіонуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-1 [1].
З 2020 по 2021 рік Руслан Кравченко працював начальником управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини у сфері оборонно-промислового комплексу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сферах Офісу Генерального прокурора Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3].
У 2021 році Руслан Кравченко очолив Бучанську окружну прокуратуру https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Київської області. З 31 березня 2022 року проводив фіксацію та розслідування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0 військових злочинів росіян у м. Бучі
На жаль, більшість - це бидло....
обдуреніобділені розумом ще з раннього віку, а зараз так і ходять обділені, бо ще ні одна падлюка з моїх знайомих не вибачилась за ті слова, які я почув від них у 19-му році. І зараз ці "обдурені" або пливуть через Тису, або нишпорять у тєлєграмі у пошуках нелегального швидкого заробітку
Пліснява навчається в кацапів, тільки ті , щоб тільки не починали роботи - виходить ГУЛАГ, а в зєрмаків - кримінальні справи проти Порошенка з опозицією, ну і відповідно КРАСТИ. Красти вони вміють так , що можна відкивати міжнародний сімпозіум по передачі досвіду. Унікуми!
Тобто, новий прокурор зараз цю проблему нарешті вирішить? Всіх зашкварених прокурВорів звільнить і позбавить усіх виплат та регалій? Чекаємо...
У 2014-2015 роках брав безпосередню участь в антитерористичній операції при виконанні службових обов'язків на посаді прокурора 33-ї військової прокуратури Південного регіону України (м. Дебальцеве, м. Артемівськ - з 2016 року Бахмут). Отримав статус учасника бойових дій.
злосних зелених злодюг ,
кишенькового генерального прокурора !
Так раніше він казав Трампу ,
що генеральний прокурор
у його кишені , а сьогодні його мрія здійснилась 😡
відкривати нові справи проти Петра Олексійовича , але і ця істота обламає зуби 🤬
Тепер, це буде усе легалізовано!!??
За даними ЗМІ, в Австрії перебувають олігарх https://www.dw.com/uk/sbu-povidomila-firtasu-ta-nizci-topmenedzeriv-pro-pidozru-u-rozkradanni-gazu/a-65626339 Дмитро Фірташ, колишній очільник VAB Банку https://www.dw.com/uk/sud-postanoviv-bahmatuku-splatiti-nacbanku-18-milarda-griven/a-66257868 Олег Бахматюк, ексголова Конституційного суду https://www.dw.com/uk/slidstvo-vikrilo-pravoohoronciv-aki-dopomogli-tupickomu-vtekti-za-kordon/a-70429561 Олександр Тупицький, ексголова Вищого господарського суду Віктор Татьков, ексдепутат Київської міської ради https://www.dw.com/uk/nabu-rozsukue-eksdeputata-kiivskoi-miskradi-komarnickogo/a-71563895 Денис Комарницький. Всі вони є фігурантами кримінальних справ в Україні. Тепер їм, «портновські» з ГПУ, лапті пришлють??
що потрібно підняти заробітну плату всім прокурорам і суддям !!
Я в шоці від цих зелених покидьків !!
Чи через кілька днів ?