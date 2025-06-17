Верховная Рада назначила Кравченко Генпрокурором

Верховная Рада Украины поддержала назначение Руслана Кравченко Генеральным прокурором Украины.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Решение поддержали 273 нардепа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил глав восьми РГА Киева, - распоряжение

Напомним, 31 декабря 2024 года Кабмин назначил Кравченко главой налоговой службы. Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Зеленский уволил Кравченко с должности руководителя Киевской ОГА.

22 октября 2024 года тогдашний генпрокурор Костин подал в отставку. Это произошло на фоне расследований в связи с распространением информации о том, что 50 прокуроров Хмельницкой области незаконно получили статус инвалидности.

28 октября президент Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Генпрокурора.

29 октября Верховная Рада поддержала увольнение Костина.

31 октября президент Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Костина с должности Генпрокурора.

Читайте: Зеленский назначил Ярослава Шанько начальником Херсонской ГВА