РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10279 посетителей онлайн
Новости Назначение Кравченко генеральным прокурором
8 045 57

Верховная Рада назначила Кравченко Генпрокурором

Руслан Кравченко новый генпрокурор Украины

Верховная Рада Украины поддержала назначение Руслана Кравченко Генеральным прокурором Украины.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Решение поддержали 273 нардепа.

Руслан Кравченко новый генпрокурор Украины

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил глав восьми РГА Киева, - распоряжение

Напомним, 31 декабря 2024 года Кабмин назначил Кравченко главой налоговой службы. Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Зеленский уволил Кравченко с должности руководителя Киевской ОГА.

22 октября 2024 года тогдашний генпрокурор Костин подал в отставку. Это произошло на фоне расследований в связи с распространением информации о том, что 50 прокуроров Хмельницкой области незаконно получили статус инвалидности.

28 октября президент Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Генпрокурора.

29 октября Верховная Рада поддержала увольнение Костина.

31 октября президент Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Костина с должности Генпрокурора.

Читайте: Зеленский назначил Ярослава Шанько начальником Херсонской ГВА

Автор: 

ВР (29426) назначение (2212) Кравченко Руслан (86) Офис Генпрокурора (2641) Генпрокурор (30)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+34
Це то біднятко, яке хапнуло державну квартиру і продало її? Потрібний досвід для посади генпрокурора... Скажи мені, за яким критерієм ти відбираєш кадри, і я скажу тобі, який ти зелений злодій. Або, як кажуть, свій до свого...
показать весь комментарий
17.06.2025 13:53 Ответить
+21
Призначили чергове непрофесійне шахраювате сміття!
показать весь комментарий
17.06.2025 13:56 Ответить
+21
Україна стала державою дружбанів Єрмачка і його денщика Зеленського.
Черговий зелений сцикун "чего изволітє" - ледве нарили, бо дружбанів Єрмачка не так вже й багато - усі діри заткнути важко.
показать весь комментарий
17.06.2025 14:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
..за пів року буде послом
в Зімбабві..
показать весь комментарий
17.06.2025 13:50 Ответить
Якби в Зімбабві , а то може в Америці Маркарову змінить та свій ресторан відкриє !
показать весь комментарий
17.06.2025 20:36 Ответить
..так неожиданно.. умеют удивлять.. кузница послов..
показать весь комментарий
17.06.2025 13:51 Ответить
Це то біднятко, яке хапнуло державну квартиру і продало її? Потрібний досвід для посади генпрокурора... Скажи мені, за яким критерієм ти відбираєш кадри, і я скажу тобі, який ти зелений злодій. Або, як кажуть, свій до свого...
показать весь комментарий
17.06.2025 13:53 Ответить
Те саме
показать весь комментарий
17.06.2025 13:55 Ответить
Черговий "свій на 100%".
показать весь комментарий
17.06.2025 14:53 Ответить
У 2016 році нагороджений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE орденом Данила Галицькогоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-20 [20] та відзнакою Президента України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%C2%BB «За участь в антитерористичній операції».

У 2018 році нагороджений нагрудним знаком https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%C2%AB%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%C2%BB «Знак пошани».--------------а знайшли його в капусті------------------Згідно з інформацією з відкритих джерел, про батьків Кравченка Руслана Андрійовича нічого невідомо. Відповідно до Вікіпедії та інших джерел, в яких згадується Руслан Кравченко, не міститься інформації про його батьків.
показать весь комментарий
17.06.2025 15:44 Ответить
Призначили чергове непрофесійне шахраювате сміття!
показать весь комментарий
17.06.2025 13:56 Ответить
Якщо ви про Юру Луценко, то його вже зняли з посади.
показать весь комментарий
17.06.2025 14:38 Ответить
Ви з засліпленої секти підтримки зеленого лайна?
Луценко, на відміну від цього фейкового УБД, воював!
показать весь комментарий
17.06.2025 14:55 Ответить
Ви пане не змішуйте акценти. Як воював Луценко я приблизно уявляю. Оскільки я не вояка, то тут нічого критичного говорити не буду щодо цього. Мова про призначення генпрокурора. І коли Порошенко прогнув верховну раду свого часу, щоб прийняли зміни і призначили зручну йому людину. То вам напевно було ок. А тут все чисто прийняли, але звісно вам не догодили. То ви будьте послідовним, а не згадуйте зручні для вас факти
показать весь комментарий
17.06.2025 15:27 Ответить
А цих не треба прогинати, вони з самого початку прогнуті. Оце досягнення. Зєльоним холопам подобається.
показать весь комментарий
17.06.2025 15:44 Ответить
Щось Вас плавить нормально я бачу. Ви думаєте я не знаю образливих слів і не можу вам тут насипати ? Ви вбачаєте в цьому конструктив називати співгромадян холопами, продукувати ненависть і погрожувати повішанням цим недолугим 73 відсоткам ? Я не менше вашого хочу, щоб війна закінчилась нашою перемогою. І от тоді вже на виборах підете обирати свого Президента і там результати покажуть, хто і чого вартий.
показать весь комментарий
17.06.2025 16:00 Ответить
звісно, ​​покажуть.
73% нікуди не поділися.
показать весь комментарий
17.06.2025 16:08 Ответить
Кому і кобила наречена.
показать весь комментарий
17.06.2025 16:49 Ответить
Богдан ,ви хоч не п#здіть ротом , те лайно ,яке барани завели у владу в 2019 р, замість "поржать" відхаркується кров`ю ,при чому всіма , а не лише такими тупорило- зебільними голобородьковатними нікчемами,які привели у владу те що завели.
показать весь комментарий
17.06.2025 15:48 Ответить
Ви своїм друзям і дітям розповідайте що їм робити і говорити. І також їх називайте і іншими єпітетами, які ви мені тут пишете. В 2019 був по суті політичний майдан, оскільки діючий на той час президент не виправдав очікувань людей, звідси і така цифра. І люди обрали кандидата не із старих політичних еліт, а нове обличчя. Якщо це вам не зрозуміло, то напевно пояснювати вам нічого не буду. Особливо з огляду на ту бредятену, яку написали у попередньому повідомленні.
показать весь комментарий
17.06.2025 16:07 Ответить
нові обличчя - це ці манкурти ? Чи татаров з подоляком від януковуща?

Богдан ви також явно не простий тютюн потягуєте.

Немає про що говорити з вами .
показать весь комментарий
17.06.2025 16:36 Ответить
Фрази типу ******* ротом це по вашому говорити? То говоріть так із своїми знайомими і близькими. А як на мене це пряма образа і свідчення того, що маю справу з бидлом звичайнісіньким. Чао
показать весь комментарий
17.06.2025 20:22 Ответить
А звідки ви знаєте, що коли призначали Луценка генпрокурором, мені було ОК? Як раз зовсім ні!
показать весь комментарий
17.06.2025 16:37 Ответить
Треш!!!!!!!!
показать весь комментарий
17.06.2025 13:57 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=jZw1DnAfh-E

Рейтерович про це єрамківське гівно вже відторгнене комісєю ( а саме голосами представниками з іноземців) на виборах директора НАБУ
показать весь комментарий
17.06.2025 14:22 Ответить
Отримав УБД за те що рік був військовим прокурором в Дебальцево - це все що треба знати.
показать весь комментарий
17.06.2025 13:57 Ответить
Україна стала державою дружбанів Єрмачка і його денщика Зеленського.
Черговий зелений сцикун "чего изволітє" - ледве нарили, бо дружбанів Єрмачка не так вже й багато - усі діри заткнути важко.
показать весь комментарий
17.06.2025 14:09 Ответить
гниль корумповану та лояльну до обрызаного гундоса знову призначили....
Воюйте за це кошерне ублюююдочне царство, гої!
показать весь комментарий
17.06.2025 14:11 Ответить
чому людину 35 років призначають на таку посаду? досвід скільки років в прокуратурі?
показать весь комментарий
17.06.2025 14:17 Ответить
15 серпня 2012 року Руслана Кравченка було призначено на посаду слідчого Севастопольської прокуратури, де він брав участь у заходах із забезпечення дотримання законів у воєнній сфері Кримського регіону України. Вже за рік Кравченка підвищили до посади старшого слідчого, на якій він працював до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_(2014) анексії Криму в 2014 році.

У 2014 році отримав призначення на посаду старшого прокурора Рівненської, а згодом Львівської прокуратури з нагляду за дотриманням законів у воєнній сфері Західного регіону України.

З 2015 по 2019 рік працював у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Головній військовій прокуратурі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0 Генеральної прокуратури України на таких посадах:

прокурора відділу процесуального керівництва;заступника начальника відділу процесуального керівництва;начальника першого відділу процесуального керівництва з досудових розслідувань та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу Управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

З 2019 по 2020 рік працював на посаді заступника військового прокурора Центрального регіону України, переведений на посаду прокурора відділу процесуального керівництва та нагляду за додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності управління організації процесуального керівництва, нагляду за виконанням судових рішень та при проведенні оперативно-розшукової діяльності Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіонуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-1 [1].

З 2020 по 2021 рік Руслан Кравченко працював начальником управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини у сфері оборонно-промислового комплексу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сферах Офісу Генерального прокурора Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3].

У 2021 році Руслан Кравченко очолив Бучанську окружну прокуратуру https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Київської області. З 31 березня 2022 року проводив фіксацію та розслідування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0 військових злочинів росіян у м. Бучі
показать весь комментарий
17.06.2025 14:18 Ответить
на посадах в прокуратурі пан кравченко провів 7 років. цього достатньо для того щоб займати посаду генерального прокурора? в якій країні призначають генеральним прокурором молоду 35 річну людину з досвідом 7 років??? сша, країни єс, японія?
показать весь комментарий
17.06.2025 14:30 Ответить
Ну, ти ж п*ять днів на сайті і вже спєц з питань прокуратури...
показать весь комментарий
17.06.2025 14:39 Ответить
а ти до людей вийди на вулицю і запитай, вони погоджуються чи ні? їхню думку спитай.
показать весь комментарий
17.06.2025 14:43 Ответить
У 2019 році їх вже питали і 73% сказали, що хочуть бачити верховним ортодоксального ухилянта!
На жаль, більшість - це бидло....
показать весь комментарий
17.06.2025 14:51 Ответить
а ось тут я з тобою погоджуюсь, але не в сенсі не питати людей, людей обдурили.
показать весь комментарий
17.06.2025 15:01 Ответить
наівних невігласів не треба обдурювати, бо вони обдуреніобділені розумом ще з раннього віку, а зараз так і ходять обділені, бо ще ні одна падлюка з моїх знайомих не вибачилась за ті слова, які я почув від них у 19-му році. І зараз ці "обдурені" або пливуть через Тису, або нишпорять у тєлєграмі у пошуках нелегального швидкого заробітку
показать весь комментарий
17.06.2025 15:20 Ответить
А кого ж ви хотіли, не юзіка ж призначати, він хоч і юрист- заочник, але крісло спеціальне для цього треба робити
показать весь комментарий
17.06.2025 14:22 Ответить
Попробую вгадати з чого почне свою діяльність новий зелений прокурор - відкриє штук 4-5 справ проти Порошенка і опозиції.
Пліснява навчається в кацапів, тільки ті , щоб тільки не починали роботи - виходить ГУЛАГ, а в зєрмаків - кримінальні справи проти Порошенка з опозицією, ну і відповідно КРАСТИ. Красти вони вміють так , що можна відкивати міжнародний сімпозіум по передачі досвіду. Унікуми!
показать весь комментарий
17.06.2025 14:25 Ответить
Ну всьо, пацан, готуй посвідчення адвоката. Скоро знадобиться.
показать весь комментарий
17.06.2025 14:28 Ответить
Давайте згадаємо, чому "пішли" з посади папєрєдніка. Після скандалу з "інвалідами".
Тобто, новий прокурор зараз цю проблему нарешті вирішить? Всіх зашкварених прокурВорів звільнить і позбавить усіх виплат та регалій? Чекаємо...
показать весь комментарий
17.06.2025 14:44 Ответить
інвалід?
показать весь комментарий
17.06.2025 14:51 Ответить
повний кавалєр трьох груп інвалідності.
показать весь комментарий
17.06.2025 15:08 Ответить
показать весь комментарий
17.06.2025 15:29 Ответить
Не просто "інвалід", а "ветеран"!

У 2014-2015 роках брав безпосередню участь в антитерористичній операції при виконанні службових обов'язків на посаді прокурора 33-ї військової прокуратури Південного регіону України (м. Дебальцеве, м. Артемівськ - з 2016 року Бахмут). Отримав статус учасника бойових дій.
показать весь комментарий
17.06.2025 19:00 Ответить
Зеленський разом з ОПЗ обрав для себе і команди
злосних зелених злодюг ,
кишенькового генерального прокурора !
Так раніше він казав Трампу ,
що генеральний прокурор
у його кишені , а сьогодні його мрія здійснилась 😡
показать весь комментарий
17.06.2025 14:51 Ответить
Петю буде кошмарити і Залужному справу з шиють... Все як заповідав дохлий портнов...
показать весь комментарий
17.06.2025 14:54 Ответить
Порошенко, трєпєщі!
показать весь комментарий
17.06.2025 15:05 Ответить
Це правда , що призначений , так званий прокурор, спробує
відкривати нові справи проти Петра Олексійовича , але і ця істота обламає зуби 🤬
показать весь комментарий
17.06.2025 16:03 Ответить
Юзіка коли уже призначить фельдмаршалом а то якось в стороні залишився
показать весь комментарий
17.06.2025 15:16 Ответить
Юзика в майбутньому чекає буцегарня !
показать весь комментарий
17.06.2025 16:05 Ответить
Зельцман підняв з мутного дна черговий непотріб...
показать весь комментарий
17.06.2025 15:53 Ответить
Ну, з корупцією, уже на рівні урядового кварталу, повністю «завершено», бо куди уже далі! Катлєта-тищенко з
Тепер, це буде усе легалізовано!!??
За даними ЗМІ, в Австрії перебувають олігарх https://www.dw.com/uk/sbu-povidomila-firtasu-ta-nizci-topmenedzeriv-pro-pidozru-u-rozkradanni-gazu/a-65626339 Дмитро Фірташ, колишній очільник VAB Банку https://www.dw.com/uk/sud-postanoviv-bahmatuku-splatiti-nacbanku-18-milarda-griven/a-66257868 Олег Бахматюк, ексголова Конституційного суду https://www.dw.com/uk/slidstvo-vikrilo-pravoohoronciv-aki-dopomogli-tupickomu-vtekti-za-kordon/a-70429561 Олександр Тупицький, ексголова Вищого господарського суду Віктор Татьков, ексдепутат Київської міської ради https://www.dw.com/uk/nabu-rozsukue-eksdeputata-kiivskoi-miskradi-komarnickogo/a-71563895 Денис Комарницький. Всі вони є фігурантами кримінальних справ в Україні. Тепер їм, «портновські» з ГПУ, лапті пришлють??
показать весь комментарий
17.06.2025 15:57 Ответить
Цензор, ви помиляєтесь - призначили чергового посла у якусь тихеньку країну. А по іншому у гнидв ніяк.
показать весь комментарий
17.06.2025 16:16 Ответить
Цей ,, прокурор"сьогодні у ВР , нагадав всім депутатам ,
що потрібно підняти заробітну плату всім прокурорам і суддям !!
Я в шоці від цих зелених покидьків !!
показать весь комментарий
17.06.2025 16:38 Ответить
Транзитний прокурор, через 2 роки його ніхто й не згадає
показать весь комментарий
17.06.2025 16:47 Ответить
Де Гончаренків крик ?
Чи через кілька днів ?
показать весь комментарий
17.06.2025 17:39 Ответить
показать весь комментарий
17.06.2025 18:58 Ответить
У зебілів - цар хароший, тільки боярє плохіє. Тому при всіх катастрофах з країною, Лідору тримають рейтинг вище 70. Не знаю, коли вони зрозуміють, що все це - система, побудованаїх Лідором, і риба гниє з голови.
показать весь комментарий
17.06.2025 20:00 Ответить
Чим Кравченко так відзначився у податковій, що заслужив посаду Генпрокурора?
показать весь комментарий
17.06.2025 21:54 Ответить
І воно, що ветеран....напялило на себе військову форму? Чергова зелена потвора!!!
показать весь комментарий
18.06.2025 00:04 Ответить
 
 