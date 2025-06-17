Кандидатуру Кравченка підтримали нардепи - фігуранти корупційних справ, - ЦПК

За призначення Руслана Кравченка Генеральним прокурором України проголосували навіть народні депутати - фігуранти корупційних справ.

На це звертає увагу Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

"Зібрали список депутатів, які проголосували за призначення Руслана Кравченка генпрокурором. Людину, яка двічі провалилась на конкурсах в НАБУ і САП і сумнівним чином отримала службову квартиру і одразу продала її", ідеться у дописі ЦПК.

Зазначається, що за кандидатуру Кравченка переважно голосували депутати Зеленського (190 осіб), зокрема, це відомі вам Брагар, Бужанський, Веніславський, Гетманцев, Іонушас, Касай, Халімон, Фріс, Янченко та інші. Крім того, кнопку За натиснули "слуги", які були/є фігурантами корупційних справ, зокрема, Задорожній, Камельчук, Клочко, Кузьміних, Пашковський та Юрченко.

Показово, на думку ЦПК, що цю кандидатуру підтримали більше двох десятків ОПЗЖистів, зокрема, Бойко, Льовочкін, Столар, Славицька, а також група позафракційних депутатів типу Тищенка та Яценка.

За призначення Кравченка також майже у повному складі проголосувала "Батьківщина" на чолі з Тимошенко, а також "Довіра" та "За Майбутнє", зокрема, Вацак, Герега, Лабазюк та інші.

"Європейська Солідарність" та "Голос" не дали жодного голосу за кандидатуру Кравченка.