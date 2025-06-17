Кандидатуру Кравченка підтримали нардепи - фігуранти корупційних справ, - ЦПК
За призначення Руслана Кравченка Генеральним прокурором України проголосували навіть народні депутати - фігуранти корупційних справ.
На це звертає увагу Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.
"Зібрали список депутатів, які проголосували за призначення Руслана Кравченка генпрокурором. Людину, яка двічі провалилась на конкурсах в НАБУ і САП і сумнівним чином отримала службову квартиру і одразу продала її", ідеться у дописі ЦПК.
Зазначається, що за кандидатуру Кравченка переважно голосували депутати Зеленського (190 осіб), зокрема, це відомі вам Брагар, Бужанський, Веніславський, Гетманцев, Іонушас, Касай, Халімон, Фріс, Янченко та інші. Крім того, кнопку За натиснули "слуги", які були/є фігурантами корупційних справ, зокрема, Задорожній, Камельчук, Клочко, Кузьміних, Пашковський та Юрченко.
Показово, на думку ЦПК, що цю кандидатуру підтримали більше двох десятків ОПЗЖистів, зокрема, Бойко, Льовочкін, Столар, Славицька, а також група позафракційних депутатів типу Тищенка та Яценка.
За призначення Кравченка також майже у повному складі проголосувала "Батьківщина" на чолі з Тимошенко, а також "Довіра" та "За Майбутнє", зокрема, Вацак, Герега, Лабазюк та інші.
"Європейська Солідарність" та "Голос" не дали жодного голосу за кандидатуру Кравченка.
майже у повному складі проголосувала "Батьківщина" на чолі з Тимошенко
Доречі, Кравченко видався першим кандидатом який не мямлив, не ніс чухні, а казав все чітко і правдиво, і не тільки робив висновки але і окреслив шляхи повернення до дотримання законів всіма. Те як він казав і про що справило враження сильної і самостійної людини, тверезомислячої.
Дай Бог так і є.
Треба з руїн реформ фріками відбудовувати основи держави і права.
Дякуйте саме оцим фрікам по реформам і будівництву маяків, за світлом яких вони вели і привели країну не на мілину, ні, напороли на рифи в шторм.
Р.С. про боротьбу з корупцією, на питання Гончаренко, відповів блискучо, з сарказмом який кількома словами описав результати «реформ».
Понос зі слів набрид. Треба справи.
Треба методичкі міняти) ці вже набридли ....причому з будь якого боку)
Ну отака вона правдолюбка та борцица.
Нарешті все лайно разом.
у цієі держави , потрібно вішати 🤬
Підар
в обох була вже розмова 😡
Порох взяв і зробив.
Портновські, йому гроші «спонсрхорують», кинувши шапку по колу, щоб усьо ж парішав, як треба!! А в ОПУ, усе ж сваї!…
Рябошапка з костіним, перераховують отримані «подарунки»….