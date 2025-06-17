УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5573 відвідувача онлайн
Новини Призначення Кравченка генеральним прокурором
6 579 64

Кандидатуру Кравченка підтримали нардепи - фігуранти корупційних справ, - ЦПК

ЦПК про нового генпрокурора Кравченка

За призначення Руслана Кравченка Генеральним прокурором України  проголосували навіть народні депутати - фігуранти корупційних справ.

На це звертає увагу Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

"Зібрали список депутатів, які проголосували за призначення Руслана Кравченка генпрокурором. Людину, яка двічі провалилась на конкурсах в НАБУ і САП і сумнівним чином отримала службову квартиру і одразу продала її", ідеться у дописі ЦПК.

Зазначається, що за кандидатуру Кравченка переважно голосували депутати Зеленського (190 осіб), зокрема, це відомі вам Брагар, Бужанський, Веніславський, Гетманцев, Іонушас, Касай, Халімон, Фріс, Янченко та інші. Крім того, кнопку За натиснули "слуги", які були/є фігурантами корупційних справ, зокрема, Задорожній, Камельчук, Клочко, Кузьміних, Пашковський та Юрченко.

Показово, на думку ЦПК, що цю кандидатуру підтримали більше двох десятків ОПЗЖистів, зокрема, Бойко, Льовочкін, Столар, Славицька, а також група позафракційних депутатів типу Тищенка та Яценка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховна Рада призначила Кравченка Генпрокурором

За призначення Кравченка також майже у повному складі проголосувала "Батьківщина" на чолі з Тимошенко, а також "Довіра" та "За Майбутнє", зокрема, Вацак, Герега, Лабазюк та інші.

"Європейська Солідарність" та "Голос" не дали жодного голосу за кандидатуру Кравченка.

Автор: 

ВР (15235) Кравченко Руслан (117) Генпрокурор (44)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
Немає вже тут на що звертати увагу. Якийсь там черговий клєрк татарова кравченко чи жопарченко-все це-суцільна зелена трясовина, яка поглинає країну.
показати весь коментар
17.06.2025 22:40 Відповісти
+23
Кодло при владі поставить лише свого, лояльного генерального прокурора.
показати весь коментар
17.06.2025 22:38 Відповісти
+22
показати весь коментар
17.06.2025 22:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кодло при владі поставить лише свого, лояльного генерального прокурора.
показати весь коментар
17.06.2025 22:38 Відповісти
Кодло при влади - это триста еврейцев .
показати весь коментар
17.06.2025 23:26 Відповісти
Немає вже тут на що звертати увагу. Якийсь там черговий клєрк татарова кравченко чи жопарченко-все це-суцільна зелена трясовина, яка поглинає країну.
показати весь коментар
17.06.2025 22:40 Відповісти
показати весь коментар
17.06.2025 23:09 Відповісти
Тому що ви в жопі - відповів Байден
показати весь коментар
17.06.2025 23:19 Відповісти
черговий на 100% свій покурор

майже у повному складі проголосувала "Батьківщина" на чолі з Тимошенко
показати весь коментар
17.06.2025 22:42 Відповісти
"Батьківщина" в долі, чи обездолена?
показати весь коментар
17.06.2025 22:46 Відповісти
В жопі.
показати весь коментар
18.06.2025 08:11 Відповісти
Згадав, що у Тимошенко навіть квартири ніколи не було. Мабуть вся платня пішла на лабутени. Про це ще Ющенко говорив - Тимошенко бомж, ні кола і двора по деклараціям не має.
показати весь коментар
17.06.2025 22:48 Відповісти
Тимошенко бомж - не бомж, але в мене для себе квартиру знімала (коли я в Канаду виїхав). Платила зі скандалом. А в кінці Труш, її управляющий, ще й кондиціонери покрав.
показати весь коментар
17.06.2025 23:00 Відповісти
Хузяїчка.
показати весь коментар
17.06.2025 23:05 Відповісти
Дружина приїхала в Україну, щоб вигнати квартирантку, так прибіг Труш і став умовляти та залякувати.
показати весь коментар
17.06.2025 23:12 Відповісти
Насправді, це страшно. З глотки лізе, а воно не нажереться. Це свідчення того, що й матір рідну продасть, не те що якусь Україну.
показати весь коментар
17.06.2025 23:15 Відповісти
😂😂😂👍🏼👍🏼👍🏼
показати весь коментар
17.06.2025 23:14 Відповісти
так гниломордий з зеком грабили Україну
показати весь коментар
18.06.2025 06:05 Відповісти
Та забудьте ви про цю стару курву. Всім, хто більше заплатить
показати весь коментар
18.06.2025 01:43 Відповісти
Кому війна, а кого треба за законом воєного часу...
показати весь коментар
17.06.2025 22:43 Відповісти
Навіть якщо людина НЕ сумнівним способом одержала СЛУЖБОВУ квартиру, то продаж такої квартири має бути законодавчо забороненим. Інакше українські пересічні громадяни будуть вічно працювати тільки на квартири службовців. Це нонсенс. Навіть якщо службовець 50 років жив би в цій службовій квартирі вона в любому випадку має бути власністю держави.
показати весь коментар
17.06.2025 22:46 Відповісти
показати весь коментар
17.06.2025 22:46 Відповісти
скажи мені.хто за Тебе голосував і я Тобі скажу, що Ти корупційний прокурор...(((й портнов такой маладой й татрін всєгда в пєреді)))" уря тавагіщі.а теперь нє мєнєє по тгаячку і нєпгєменно с *******.а мало будєт.єщо одну українскую атомную куйлу пгададім"""
показати весь коментар
17.06.2025 22:48 Відповісти
Я як побачила, що голос не голосував, одразу зрозуміла, кандидат достойной.
показати весь коментар
17.06.2025 22:49 Відповісти
Тобто, весь цей перелік лайна, що голосував "За", ні на які думки тебе не наштовхнув.
показати весь коментар
17.06.2025 23:01 Відповісти
І знов помиї. Може хватить мутити воду.і нищити все на своєму шляху до грантів, яких вже ніхто не дасть, хіба що пінчук і місцеві розкрадачі.
Доречі, Кравченко видався першим кандидатом який не мямлив, не ніс чухні, а казав все чітко і правдиво, і не тільки робив висновки але і окреслив шляхи повернення до дотримання законів всіма. Те як він казав і про що справило враження сильної і самостійної людини, тверезомислячої.
Дай Бог так і є.
Треба з руїн реформ фріками відбудовувати основи держави і права.
показати весь коментар
17.06.2025 22:48 Відповісти
Жодного слова не сказав про боротьбу з корупцією
показати весь коментар
18.06.2025 00:18 Відповісти
Натомість радіна, шабунін, желєзняк не тільки сказали кілометри слів, а провели революційну реформу по боротьбі з корупцією, в результаті якої корупція стала нашим повітрям, тотальної і ніким не обмеженною, автономною абсолютно.
Дякуйте саме оцим фрікам по реформам і будівництву маяків, за світлом яких вони вели і привели країну не на мілину, ні, напороли на рифи в шторм.

Р.С. про боротьбу з корупцією, на питання Гончаренко, відповів блискучо, з сарказмом який кількома словами описав результати «реформ».

Понос зі слів набрид. Треба справи.
показати весь коментар
18.06.2025 06:45 Відповісти
Що ти плетеш? Подивися ким цей немамлячий тільки не був. Ще один "незамінний менеджер"
показати весь коментар
18.06.2025 01:47 Відповісти
Подивилась. Добре, що генпрокурором нарешті буде прокурор. Це вже досягнення.
показати весь коментар
18.06.2025 06:46 Відповісти
Сильний злодій, який знає як красти і з ким ділитися !!!
показати весь коментар
18.06.2025 06:45 Відповісти
😂😂😂😂😂😂😂😂

Треба методичкі міняти) ці вже набридли ....причому з будь якого боку)
показати весь коментар
18.06.2025 06:48 Відповісти
нічого дивного- бо свій до свого по своє...
показати весь коментар
17.06.2025 22:48 Відповісти
Навіть сказати щось важко - депутати-корупціонери, все сказали, коли радісно голосували за цього "чесного" прокурора.
показати весь коментар
17.06.2025 22:48 Відповісти
Лідор уже озвучив в яке посольство прилаштує свого сиавленика
показати весь коментар
17.06.2025 22:56 Відповісти
За призначення Кравченка також майже у повному складі проголосувала "Батьківщина" на чолі з Тимошенко.

Ну отака вона правдолюбка та борцица.
Нарешті все лайно разом.
показати весь коментар
17.06.2025 22:57 Відповісти
Це добрий знак.
показати весь коментар
18.06.2025 06:49 Відповісти
Підараси, а потім питають а чого ж люди воювати і захищати цю "державу" не йдуть.
показати весь коментар
17.06.2025 23:01 Відповісти
Державу захищати потрібно , а злодюг, які безбожно крадуть все
у цієі держави , потрібно вішати 🤬
показати весь коментар
17.06.2025 23:07 Відповісти
Ага, вже 800 штук повішали, провіряй
показати весь коментар
17.06.2025 23:25 Відповісти
Кордони може і відкриють. Але це не факт. Решта все буде печально. Але людям пофіг. Мається на увазі тим, хто потенційно може бути забусярений.
показати весь коментар
18.06.2025 05:24 Відповісти
Худоба буде волати що я бот кремля і зрадник, але питання: хто тоді ті, хто призначають таких людей на посади? Звісно що відповіді ми не отримаємо
Підар
показати весь коментар
18.06.2025 00:10 Відповісти
цікаво а в німеціі усі підари чи через одного ???
показати весь коментар
18.06.2025 06:15 Відповісти
Щоб було краще ,тобі підар треба підірвати свою дупу, і щось робити з тими кого ти підар обрав до влади.Потім задавати свої підарські питання.
показати весь коментар
18.06.2025 17:59 Відповісти
У Зеленського ,свій ,, так званий прокурор" в кишені і на цю тему
в обох була вже розмова 😡
показати весь коментар
17.06.2025 23:05 Відповісти
Ніякого вступу до ЄС україни не буде, вона не відповідає основоположним принципам: вільний ринок, верховенство права, права людей. Так що не переживай, ніколи цього не станеться, як і з Туреччиною
показати весь коментар
18.06.2025 00:08 Відповісти
Пам'ятаю, як ваша старушка-веселуша те ж саме казала про безвіз.
Порох взяв і зробив.
показати весь коментар
18.06.2025 00:14 Відповісти
Порох зробив, Зеленський насрав. І того і того обрали. Цей народ сам себе знищує прекрасно і без всяких орків. Придурошні суіцидники з культом смерті
показати весь коментар
18.06.2025 00:40 Відповісти
Чекаємо нового втікача з ГПУ, на кордоні!
Портновські, йому гроші «спонсрхорують», кинувши шапку по колу, щоб усьо ж парішав, як треба!! А в ОПУ, усе ж сваї!…
Рябошапка з костіним, перераховують отримані «подарунки»….
показати весь коментар
17.06.2025 23:38 Відповісти
Всі прокурори, разом взяті, нічого не зможуть зробити з будь яким суддєю
показати весь коментар
17.06.2025 23:48 Відповісти
Якщо голосував гетьманцева, то тут нема й чого казати. Це ще одна зелена гнида!!!
показати весь коментар
18.06.2025 00:01 Відповісти
Може відразу пшонку вернули
показати весь коментар
18.06.2025 00:01 Відповісти
Ця країна більше не існує
показати весь коментар
18.06.2025 00:39 Відповісти
"Чия б корова мичала, а шабунькіна (ЦПК) б мовчала" З пІська цієї субстанції та його ЦПК, на якій клейма ніде ставити та яка перетворила "боротьбу з корупцією" у прибутковий бізнес та захист цього бізнесу від закону, виглядає як знущання та глузування над плебсом і не більше. Навіть не треба згадувати його протяже - дорогу подругу мУдян (Монтян), шантаж Ігора Луценка заявою до НАЗК прикриваючи майно заступника Шокіна та відмивання грантових коштів через структури посадовців, достатньо лише знати про його фіктивну військову "службу" у макдональдсах Києва, участь у "боях" в якості сержанта у пересувному хлібзаводі та "ухилянта" від сплати податків. Ось таке воно "рило" suchasn-ого (прийшлося частково латиницею, бо місцеві модератори вважають це нецензурним словом ) "борцюна" з корупцією та за "свободу слова"...
показати весь коментар
18.06.2025 00:41 Відповісти
З Шабуніним зрозуміло. Але це якось змінює корупційну суть "маладова пракурора"?
показати весь коментар
18.06.2025 06:54 Відповісти
"Рыбак рыбака видит издалека"!
показати весь коментар
18.06.2025 06:05 Відповісти
від прокурора а тим паче генерального залежить дуже багато . він може бути або ..чаво ізволітє.. або принциповим державним діячем --- бенядіктова була ..чаво ізволітє.. і ********* ослицею у казкову швейцарію --- костін був ..чаво ізволітє і **** ослом в нідерланди . цей теж буде десь в європейському союзі ослом . а от данілов мордой не вийшов і попав ослом в молдову
показати весь коментар
18.06.2025 06:25 Відповісти
довіра до прокуратури в Україні - 9 %....нах туди взагалі пертись - шістьоркою кагалу хіба що.такий той КРАВченко.
показати весь коментар
18.06.2025 07:28 Відповісти
Фігуранти копупційних справ у ВР... яскравий маркер чинної влади.
показати весь коментар
18.06.2025 08:32 Відповісти
Единственная функция ген пракурора с маленькой буквы, это лизать задницу властной кодле. напоминает михал иваныча калинина, при товарище сталине. жалюгидное зрелище.
показати весь коментар
18.06.2025 08:56 Відповісти
Що це за турист? Навіщо він йшов в ДПС? Щоб там побути безрезультатно пару місяців? Тепер побуде трохи генпрокурором. Ще й убд має, в яких боях він брав участь, хтось в курсі?
показати весь коментар
18.06.2025 11:59 Відповісти
 
 