РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6410 посетителей онлайн
Новости Назначение Кравченко генеральным прокурором
6 579 64

Кандидатуру Кравченко поддержали даже нардепы - фигуранты коррупционных дел, - ЦПК

ЦПК о новом генпрокуроре Кравченко

За назначение Руслана Кравченко Генеральным прокурором Украины проголосовали даже народные депутаты - фигуранты коррупционных дел.

На это обращает внимание Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

"Собрали список депутатов, которые проголосовали за назначение Руслана Кравченко генпрокурором. Человека, который дважды провалился на конкурсах в НАБУ и САП и сомнительным образом получил служебную квартиру и сразу продал ее", - говорится в заметке ЦПК.

Отмечается, что за кандидатуру Кравченко преимущественно голосовали депутаты Зеленского (190 человек), в частности, это известные вам Брагар, Бужанский, Вениславский, Гетманцев, Ионушас, Касай, Халимон, Фрис, Янченко и другие. Кроме того, кнопку "За" нажали "слуги", которые были/являются фигурантами коррупционных дел, в частности, Задорожный, Камельчук, Клочко, Кузьминых, Пашковский и Юрченко.

Показательно, по мнению ЦПК, что эту кандидатуру поддержали более двух десятков ОПЗЖистов, в частности, Бойко, Левочкин, Столар, Славицкая, а также группа внефракционных депутатов - типа Тищенко и Яценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховная Рада назначила Кравченко Генпрокурором

За назначение Кравченко также почти в полном составе проголосовала "Батькивщина" во главе с Тимошенко, а также "Довира" и "За Майбутнє", в частности, Вацак, Герега, Лабазюк и другие.

"Европейская Солидарность" и "Голос" не дали ни одного голоса за кандидатуру Кравченко.

Автор: 

ВР (29426) Кравченко Руслан (86) Генпрокурор (30)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+26
Немає вже тут на що звертати увагу. Якийсь там черговий клєрк татарова кравченко чи жопарченко-все це-суцільна зелена трясовина, яка поглинає країну.
показать весь комментарий
17.06.2025 22:40 Ответить
+23
Кодло при владі поставить лише свого, лояльного генерального прокурора.
показать весь комментарий
17.06.2025 22:38 Ответить
+22
показать весь комментарий
17.06.2025 22:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кодло при владі поставить лише свого, лояльного генерального прокурора.
показать весь комментарий
17.06.2025 22:38 Ответить
Кодло при влади - это триста еврейцев .
показать весь комментарий
17.06.2025 23:26 Ответить
Немає вже тут на що звертати увагу. Якийсь там черговий клєрк татарова кравченко чи жопарченко-все це-суцільна зелена трясовина, яка поглинає країну.
показать весь комментарий
17.06.2025 22:40 Ответить
показать весь комментарий
17.06.2025 23:09 Ответить
Тому що ви в жопі - відповів Байден
показать весь комментарий
17.06.2025 23:19 Ответить
черговий на 100% свій покурор

майже у повному складі проголосувала "Батьківщина" на чолі з Тимошенко
показать весь комментарий
17.06.2025 22:42 Ответить
"Батьківщина" в долі, чи обездолена?
показать весь комментарий
17.06.2025 22:46 Ответить
В жопі.
показать весь комментарий
18.06.2025 08:11 Ответить
Згадав, що у Тимошенко навіть квартири ніколи не було. Мабуть вся платня пішла на лабутени. Про це ще Ющенко говорив - Тимошенко бомж, ні кола і двора по деклараціям не має.
показать весь комментарий
17.06.2025 22:48 Ответить
Тимошенко бомж - не бомж, але в мене для себе квартиру знімала (коли я в Канаду виїхав). Платила зі скандалом. А в кінці Труш, її управляющий, ще й кондиціонери покрав.
показать весь комментарий
17.06.2025 23:00 Ответить
Хузяїчка.
показать весь комментарий
17.06.2025 23:05 Ответить
Дружина приїхала в Україну, щоб вигнати квартирантку, так прибіг Труш і став умовляти та залякувати.
показать весь комментарий
17.06.2025 23:12 Ответить
Насправді, це страшно. З глотки лізе, а воно не нажереться. Це свідчення того, що й матір рідну продасть, не те що якусь Україну.
показать весь комментарий
17.06.2025 23:15 Ответить
😂😂😂👍🏼👍🏼👍🏼
показать весь комментарий
17.06.2025 23:14 Ответить
так гниломордий з зеком грабили Україну
показать весь комментарий
18.06.2025 06:05 Ответить
Та забудьте ви про цю стару курву. Всім, хто більше заплатить
показать весь комментарий
18.06.2025 01:43 Ответить
Кому війна, а кого треба за законом воєного часу...
показать весь комментарий
17.06.2025 22:43 Ответить
Навіть якщо людина НЕ сумнівним способом одержала СЛУЖБОВУ квартиру, то продаж такої квартири має бути законодавчо забороненим. Інакше українські пересічні громадяни будуть вічно працювати тільки на квартири службовців. Це нонсенс. Навіть якщо службовець 50 років жив би в цій службовій квартирі вона в любому випадку має бути власністю держави.
показать весь комментарий
17.06.2025 22:46 Ответить
показать весь комментарий
17.06.2025 22:46 Ответить
скажи мені.хто за Тебе голосував і я Тобі скажу, що Ти корупційний прокурор...(((й портнов такой маладой й татрін всєгда в пєреді)))" уря тавагіщі.а теперь нє мєнєє по тгаячку і нєпгєменно с *******.а мало будєт.єщо одну українскую атомную куйлу пгададім"""
показать весь комментарий
17.06.2025 22:48 Ответить
Я як побачила, що голос не голосував, одразу зрозуміла, кандидат достойной.
показать весь комментарий
17.06.2025 22:49 Ответить
Тобто, весь цей перелік лайна, що голосував "За", ні на які думки тебе не наштовхнув.
показать весь комментарий
17.06.2025 23:01 Ответить
І знов помиї. Може хватить мутити воду.і нищити все на своєму шляху до грантів, яких вже ніхто не дасть, хіба що пінчук і місцеві розкрадачі.
Доречі, Кравченко видався першим кандидатом який не мямлив, не ніс чухні, а казав все чітко і правдиво, і не тільки робив висновки але і окреслив шляхи повернення до дотримання законів всіма. Те як він казав і про що справило враження сильної і самостійної людини, тверезомислячої.
Дай Бог так і є.
Треба з руїн реформ фріками відбудовувати основи держави і права.
показать весь комментарий
17.06.2025 22:48 Ответить
Жодного слова не сказав про боротьбу з корупцією
показать весь комментарий
18.06.2025 00:18 Ответить
Натомість радіна, шабунін, желєзняк не тільки сказали кілометри слів, а провели революційну реформу по боротьбі з корупцією, в результаті якої корупція стала нашим повітрям, тотальної і ніким не обмеженною, автономною абсолютно.
Дякуйте саме оцим фрікам по реформам і будівництву маяків, за світлом яких вони вели і привели країну не на мілину, ні, напороли на рифи в шторм.

Р.С. про боротьбу з корупцією, на питання Гончаренко, відповів блискучо, з сарказмом який кількома словами описав результати «реформ».

Понос зі слів набрид. Треба справи.
показать весь комментарий
18.06.2025 06:45 Ответить
Що ти плетеш? Подивися ким цей немамлячий тільки не був. Ще один "незамінний менеджер"
показать весь комментарий
18.06.2025 01:47 Ответить
Подивилась. Добре, що генпрокурором нарешті буде прокурор. Це вже досягнення.
показать весь комментарий
18.06.2025 06:46 Ответить
Сильний злодій, який знає як красти і з ким ділитися !!!
показать весь комментарий
18.06.2025 06:45 Ответить
😂😂😂😂😂😂😂😂

Треба методичкі міняти) ці вже набридли ....причому з будь якого боку)
показать весь комментарий
18.06.2025 06:48 Ответить
нічого дивного- бо свій до свого по своє...
показать весь комментарий
17.06.2025 22:48 Ответить
Навіть сказати щось важко - депутати-корупціонери, все сказали, коли радісно голосували за цього "чесного" прокурора.
показать весь комментарий
17.06.2025 22:48 Ответить
Лідор уже озвучив в яке посольство прилаштує свого сиавленика
показать весь комментарий
17.06.2025 22:56 Ответить
За призначення Кравченка також майже у повному складі проголосувала "Батьківщина" на чолі з Тимошенко.

Ну отака вона правдолюбка та борцица.
Нарешті все лайно разом.
показать весь комментарий
17.06.2025 22:57 Ответить
Це добрий знак.
показать весь комментарий
18.06.2025 06:49 Ответить
Підараси, а потім питають а чого ж люди воювати і захищати цю "державу" не йдуть.
показать весь комментарий
17.06.2025 23:01 Ответить
Державу захищати потрібно , а злодюг, які безбожно крадуть все
у цієі держави , потрібно вішати 🤬
показать весь комментарий
17.06.2025 23:07 Ответить
Ага, вже 800 штук повішали, провіряй
показать весь комментарий
17.06.2025 23:25 Ответить
Кордони може і відкриють. Але це не факт. Решта все буде печально. Але людям пофіг. Мається на увазі тим, хто потенційно може бути забусярений.
показать весь комментарий
18.06.2025 05:24 Ответить
Худоба буде волати що я бот кремля і зрадник, але питання: хто тоді ті, хто призначають таких людей на посади? Звісно що відповіді ми не отримаємо
Підар
показать весь комментарий
18.06.2025 00:10 Ответить
цікаво а в німеціі усі підари чи через одного ???
показать весь комментарий
18.06.2025 06:15 Ответить
Щоб було краще ,тобі підар треба підірвати свою дупу, і щось робити з тими кого ти підар обрав до влади.Потім задавати свої підарські питання.
показать весь комментарий
18.06.2025 17:59 Ответить
У Зеленського ,свій ,, так званий прокурор" в кишені і на цю тему
в обох була вже розмова 😡
показать весь комментарий
17.06.2025 23:05 Ответить
Ніякого вступу до ЄС україни не буде, вона не відповідає основоположним принципам: вільний ринок, верховенство права, права людей. Так що не переживай, ніколи цього не станеться, як і з Туреччиною
показать весь комментарий
18.06.2025 00:08 Ответить
Пам'ятаю, як ваша старушка-веселуша те ж саме казала про безвіз.
Порох взяв і зробив.
показать весь комментарий
18.06.2025 00:14 Ответить
Порох зробив, Зеленський насрав. І того і того обрали. Цей народ сам себе знищує прекрасно і без всяких орків. Придурошні суіцидники з культом смерті
показать весь комментарий
18.06.2025 00:40 Ответить
Чекаємо нового втікача з ГПУ, на кордоні!
Портновські, йому гроші «спонсрхорують», кинувши шапку по колу, щоб усьо ж парішав, як треба!! А в ОПУ, усе ж сваї!…
Рябошапка з костіним, перераховують отримані «подарунки»….
показать весь комментарий
17.06.2025 23:38 Ответить
Всі прокурори, разом взяті, нічого не зможуть зробити з будь яким суддєю
показать весь комментарий
17.06.2025 23:48 Ответить
Якщо голосував гетьманцева, то тут нема й чого казати. Це ще одна зелена гнида!!!
показать весь комментарий
18.06.2025 00:01 Ответить
Може відразу пшонку вернули
показать весь комментарий
18.06.2025 00:01 Ответить
Ця країна більше не існує
показать весь комментарий
18.06.2025 00:39 Ответить
"Чия б корова мичала, а шабунькіна (ЦПК) б мовчала" З пІська цієї субстанції та його ЦПК, на якій клейма ніде ставити та яка перетворила "боротьбу з корупцією" у прибутковий бізнес та захист цього бізнесу від закону, виглядає як знущання та глузування над плебсом і не більше. Навіть не треба згадувати його протяже - дорогу подругу мУдян (Монтян), шантаж Ігора Луценка заявою до НАЗК прикриваючи майно заступника Шокіна та відмивання грантових коштів через структури посадовців, достатньо лише знати про його фіктивну військову "службу" у макдональдсах Києва, участь у "боях" в якості сержанта у пересувному хлібзаводі та "ухилянта" від сплати податків. Ось таке воно "рило" suchasn-ого (прийшлося частково латиницею, бо місцеві модератори вважають це нецензурним словом ) "борцюна" з корупцією та за "свободу слова"...
показать весь комментарий
18.06.2025 00:41 Ответить
З Шабуніним зрозуміло. Але це якось змінює корупційну суть "маладова пракурора"?
показать весь комментарий
18.06.2025 06:54 Ответить
"Рыбак рыбака видит издалека"!
показать весь комментарий
18.06.2025 06:05 Ответить
від прокурора а тим паче генерального залежить дуже багато . він може бути або ..чаво ізволітє.. або принциповим державним діячем --- бенядіктова була ..чаво ізволітє.. і ********* ослицею у казкову швейцарію --- костін був ..чаво ізволітє і **** ослом в нідерланди . цей теж буде десь в європейському союзі ослом . а от данілов мордой не вийшов і попав ослом в молдову
показать весь комментарий
18.06.2025 06:25 Ответить
довіра до прокуратури в Україні - 9 %....нах туди взагалі пертись - шістьоркою кагалу хіба що.такий той КРАВченко.
показать весь комментарий
18.06.2025 07:28 Ответить
Фігуранти копупційних справ у ВР... яскравий маркер чинної влади.
показать весь комментарий
18.06.2025 08:32 Ответить
Единственная функция ген пракурора с маленькой буквы, это лизать задницу властной кодле. напоминает михал иваныча калинина, при товарище сталине. жалюгидное зрелище.
показать весь комментарий
18.06.2025 08:56 Ответить
Що це за турист? Навіщо він йшов в ДПС? Щоб там побути безрезультатно пару місяців? Тепер побуде трохи генпрокурором. Ще й убд має, в яких боях він брав участь, хтось в курсі?
показать весь комментарий
18.06.2025 11:59 Ответить
 
 