Кандидатуру Кравченко поддержали даже нардепы - фигуранты коррупционных дел, - ЦПК
За назначение Руслана Кравченко Генеральным прокурором Украины проголосовали даже народные депутаты - фигуранты коррупционных дел.
На это обращает внимание Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.
"Собрали список депутатов, которые проголосовали за назначение Руслана Кравченко генпрокурором. Человека, который дважды провалился на конкурсах в НАБУ и САП и сомнительным образом получил служебную квартиру и сразу продал ее", - говорится в заметке ЦПК.
Отмечается, что за кандидатуру Кравченко преимущественно голосовали депутаты Зеленского (190 человек), в частности, это известные вам Брагар, Бужанский, Вениславский, Гетманцев, Ионушас, Касай, Халимон, Фрис, Янченко и другие. Кроме того, кнопку "За" нажали "слуги", которые были/являются фигурантами коррупционных дел, в частности, Задорожный, Камельчук, Клочко, Кузьминых, Пашковский и Юрченко.
Показательно, по мнению ЦПК, что эту кандидатуру поддержали более двух десятков ОПЗЖистов, в частности, Бойко, Левочкин, Столар, Славицкая, а также группа внефракционных депутатов - типа Тищенко и Яценко.
За назначение Кравченко также почти в полном составе проголосовала "Батькивщина" во главе с Тимошенко, а также "Довира" и "За Майбутнє", в частности, Вацак, Герега, Лабазюк и другие.
"Европейская Солидарность" и "Голос" не дали ни одного голоса за кандидатуру Кравченко.
майже у повному складі проголосувала "Батьківщина" на чолі з Тимошенко
Доречі, Кравченко видався першим кандидатом який не мямлив, не ніс чухні, а казав все чітко і правдиво, і не тільки робив висновки але і окреслив шляхи повернення до дотримання законів всіма. Те як він казав і про що справило враження сильної і самостійної людини, тверезомислячої.
Дай Бог так і є.
Треба з руїн реформ фріками відбудовувати основи держави і права.
Дякуйте саме оцим фрікам по реформам і будівництву маяків, за світлом яких вони вели і привели країну не на мілину, ні, напороли на рифи в шторм.
Р.С. про боротьбу з корупцією, на питання Гончаренко, відповів блискучо, з сарказмом який кількома словами описав результати «реформ».
Понос зі слів набрид. Треба справи.
Треба методичкі міняти) ці вже набридли ....причому з будь якого боку)
Ну отака вона правдолюбка та борцица.
Нарешті все лайно разом.
у цієі держави , потрібно вішати 🤬
Підар
в обох була вже розмова 😡
Порох взяв і зробив.
Портновські, йому гроші «спонсрхорують», кинувши шапку по колу, щоб усьо ж парішав, як треба!! А в ОПУ, усе ж сваї!…
Рябошапка з костіним, перераховують отримані «подарунки»….