Кандидатуру Кравченко поддержали даже нардепы - фигуранты коррупционных дел, - ЦПК

За назначение Руслана Кравченко Генеральным прокурором Украины проголосовали даже народные депутаты - фигуранты коррупционных дел.

На это обращает внимание Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

"Собрали список депутатов, которые проголосовали за назначение Руслана Кравченко генпрокурором. Человека, который дважды провалился на конкурсах в НАБУ и САП и сомнительным образом получил служебную квартиру и сразу продал ее", - говорится в заметке ЦПК.

Отмечается, что за кандидатуру Кравченко преимущественно голосовали депутаты Зеленского (190 человек), в частности, это известные вам Брагар, Бужанский, Вениславский, Гетманцев, Ионушас, Касай, Халимон, Фрис, Янченко и другие. Кроме того, кнопку "За" нажали "слуги", которые были/являются фигурантами коррупционных дел, в частности, Задорожный, Камельчук, Клочко, Кузьминых, Пашковский и Юрченко.

Показательно, по мнению ЦПК, что эту кандидатуру поддержали более двух десятков ОПЗЖистов, в частности, Бойко, Левочкин, Столар, Славицкая, а также группа внефракционных депутатов - типа Тищенко и Яценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховная Рада назначила Кравченко Генпрокурором

За назначение Кравченко также почти в полном составе проголосовала "Батькивщина" во главе с Тимошенко, а также "Довира" и "За Майбутнє", в частности, Вацак, Герега, Лабазюк и другие.

"Европейская Солидарность" и "Голос" не дали ни одного голоса за кандидатуру Кравченко.