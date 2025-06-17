УКР
Ймовірність початку переговорів про вступ України та Молдови до ЄС у червні - низька, - ЗМІ

Україна та ЄС

Ймовірність відкриття переговорів про вступ України та Молдови до Європейського Союзу в червні 2025 року залишається низькою.

Про це повідомив редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк із посиланням на джерела у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ.

"На даний час виглядає малоймовірно, що перемовини про вступ з Україною і Молдовою можна буде відкрити у цьому місяці. Це великий удар, оскільки були сподівання, що це відбудеться у першій половині 2025 року", - зазначив журналіст.

За даними, у дипломатичних колах очікують, що процес вдасться розблокувати після завершення польського головування в Раді ЄС, тобто з липня.

У зв’язку з цим наразі відкладається ідея розділення євроінтеграційного пакета Молдови та України, вважаючи, що угорський прем’єр Віктор Орбан може зняти вето, і поділ стане непотрібним.

А побалакати - люди ж не повинні дурно хліб їсти
17.06.2025 12:32 Відповісти
Хтось реально вірить, що нас чекають у ЄС, коли корупція досягла таких масштабів, що 700 лямів баксів просто розчиняються?
17.06.2025 12:32 Відповісти
Ой, скільки Туреччина чекає на вступ? 30 років? Наш вступ заблокують по любому якісь орбани, фіцо та ін, а ЄС тільки розведе руками - ну ми ж не можемо, консенсус... І будуть праві - таку корупційну помийку брати в ЄС - це знищити його.
17.06.2025 14:04 Відповісти
Хто ж тоді буде виконувати забаганки по кластерам.
17.06.2025 13:37 Відповісти
Плісняві це й не потрібно. Вони роблять все, як кацапи. Їх родини в Європі, батраки в Україні.
За що голосували.
17.06.2025 13:29 Відповісти
стосовно України - переговори заблоковані, саме через невиконання владою України своїх зобов'язань.
17.06.2025 18:09 Відповісти
 
 