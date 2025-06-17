Ймовірність початку переговорів про вступ України та Молдови до ЄС у червні - низька, - ЗМІ

Ймовірність відкриття переговорів про вступ України та Молдови до Європейського Союзу в червні 2025 року залишається низькою.

Про це повідомив редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк із посиланням на джерела у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ.

"На даний час виглядає малоймовірно, що перемовини про вступ з Україною і Молдовою можна буде відкрити у цьому місяці. Це великий удар, оскільки були сподівання, що це відбудеться у першій половині 2025 року", - зазначив журналіст.

За даними, у дипломатичних колах очікують, що процес вдасться розблокувати після завершення польського головування в Раді ЄС, тобто з липня.

У зв’язку з цим наразі відкладається ідея розділення євроінтеграційного пакета Молдови та України, вважаючи, що угорський прем’єр Віктор Орбан може зняти вето, і поділ стане непотрібним.

