Вероятность начала переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС в июне - низкая, - СМИ
Вероятность открытия переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Европейский Союз в июне 2025 года остается низкой.
Об этом сообщил редактор по вопросам Европы "Радио Свобода" Рикард Джозвяк со ссылкой на источники в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ.
"В настоящее время выглядит маловероятным, что переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой можно будет открыть в этом месяце. Это большой удар, поскольку были надежды, что это произойдет в первой половине 2025 года", - отметил журналист.
По данным, в дипломатических кругах ожидают, что процесс удастся разблокировать после завершения польского председательства в Совете ЕС, то есть с июля.
В связи с этим пока откладывается идея разделения евроинтеграционного пакета Молдовы и Украины, считая, что венгерский премьер Виктор Орбан может снять вето, и разделение станет ненужным.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
За що голосували.