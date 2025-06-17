РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10947 посетителей онлайн
Новости Членство Украины в ЕС
1 072 7

Вероятность начала переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС в июне - низкая, - СМИ

Украина и ЕС

Вероятность открытия переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Европейский Союз в июне 2025 года остается низкой.

Об этом сообщил редактор по вопросам Европы "Радио Свобода" Рикард Джозвяк со ссылкой на источники в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время выглядит маловероятным, что переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой можно будет открыть в этом месяце. Это большой удар, поскольку были надежды, что это произойдет в первой половине 2025 года", - отметил журналист.

По данным, в дипломатических кругах ожидают, что процесс удастся разблокировать после завершения польского председательства в Совете ЕС, то есть с июля.

В связи с этим пока откладывается идея разделения евроинтеграционного пакета Молдовы и Украины, считая, что венгерский премьер Виктор Орбан может снять вето, и разделение станет ненужным.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поддержка вступления Украины в ЕС и НАТО достигла 90% во всех регионах, - опрос КМИС

Автор: 

Молдова (1923) Украина (45126) членство в ЕС (1150)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А побалакати - люди ж не повинні дурно хліб їсти
показать весь комментарий
17.06.2025 12:32 Ответить
Хтось реально вірить, що нас чекають у ЄС, коли корупція досягла таких масштабів, що 700 лямів баксів просто розчиняються?
показать весь комментарий
17.06.2025 12:32 Ответить
Ой, скільки Туреччина чекає на вступ? 30 років? Наш вступ заблокують по любому якісь орбани, фіцо та ін, а ЄС тільки розведе руками - ну ми ж не можемо, консенсус... І будуть праві - таку корупційну помийку брати в ЄС - це знищити його.
показать весь комментарий
17.06.2025 14:04 Ответить
Хто ж тоді буде виконувати забаганки по кластерам.
показать весь комментарий
17.06.2025 13:37 Ответить
Плісняві це й не потрібно. Вони роблять все, як кацапи. Їх родини в Європі, батраки в Україні.
За що голосували.
показать весь комментарий
17.06.2025 13:29 Ответить
стосовно України - переговори заблоковані, саме через невиконання владою України своїх зобов'язань.
показать весь комментарий
17.06.2025 18:09 Ответить
 
 