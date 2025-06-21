РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9469 посетителей онлайн
Новости Назначение Кравченко генеральным прокурором
2 187 34

Зеленский назначил Кравченко генеральным прокурором

Руслан Кравченко новый генпрокурор Украины

21 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Руслана Кравченко на должность генерального прокурора.

Соответствующий документ №416 опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Назначить Кравченко Руслана Андреевича Генеральным прокурором", - говорится в указе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кандидатуру Кравченко поддержали нардепы - фигуранты коррупционных дел, - ЦПК

Напомним, 31 декабря 2024 года Кабмин назначил Кравченко главой налоговой службы. Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Зеленский уволил Кравченко с должности руководителя Киевской ОГА.

22 октября 2024 года тогдашний генпрокурор Костин подал в отставку. Это произошло на фоне расследований в связи с распространением информации о том, что 50 прокуроров Хмельницкой области незаконно получили статус инвалидности.

28 октября президент Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Генпрокурора.

29 октября Верховная Рада поддержала увольнение Костина.

31 октября президент Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Костина с должности Генпрокурора.

17 июня 2025 года Верховная Рада Украины поддержала назначение Руслана Кравченко Генеральным прокурором Украины.

Также читайте: Рада назначила Кравченко на должность генпрокурора

Автор: 

Зеленский Владимир (22050) Кравченко Руслан (87) Генпрокурор (30)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
показать весь комментарий
21.06.2025 12:57 Ответить
+20
показать весь комментарий
21.06.2025 12:51 Ответить
+20
Це вже Четвертий 100% генеральний прокурор Зеленського.
Попередні Троє генпрокурорів Зеленського дружньо обісрались і виїхали з награбованим за кордон.
''Слава'' Зеленському - найвеличнішому лідеру **********, найкращому в світі спеціалісту по грі пенісом на роялі.
показать весь комментарий
21.06.2025 12:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
і... що ? ще один кварталовець або кандидат трускавецьких наук ?
показать весь комментарий
21.06.2025 12:45 Ответить
Сєвєроданєцкій...
показать весь комментарий
21.06.2025 14:04 Ответить
Знову почнеться потужна боротьба нового генпрокурора з Порохом?
показать весь комментарий
21.06.2025 12:48 Ответить
Порошенко , який невпинно постачає військову зброю для наших захисників , є головним болем для ЗепреЗедента !!
Зеленський призначив кишенькового прокурора для того ,
щоби всіх
опозиціонерів прищучити , допоки його щури зелені тікають
з Украіни ??
показать весь комментарий
21.06.2025 13:43 Ответить
Контролюємо, після яких дивних СПРАВ, він теж утече за кордон, як і його »папєрєднікі»!?
«Схематоз» па тіхаму в лєс, в ОПУ, працює з 2019 року!!
показать весь комментарий
21.06.2025 12:50 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2025 12:51 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin?__cft__[0]=AZXYsi8oQFNF1ht7jXuNHcWtfMkfSXoQ6agTElxCF__PANkIDDR-NXdTKIpflK0WY6at1rSqj7SOyT6M8uOKh7c1ICgRlycHSK6Px_2XrmDADIM5X6uh_zeF-Cdb5o4V5NPgv_nHkNEDzfUyN7QeOBe5W7DgJ5o--SIuSxwcX4IJlEwSUwDoyBdWIyqXGXInzSYFnJ3ojobVg82uctfC56Cbtd7rq-bwYWpNUXn6CKJojg&__tn__=-UC*F Дмитрий Чекалкин

https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/posts/1246646863497736?__cft__[0]=AZXYsi8oQFNF1ht7jXuNHcWtfMkfSXoQ6agTElxCF__PANkIDDR-NXdTKIpflK0WY6at1rSqj7SOyT6M8uOKh7c1ICgRlycHSK6Px_2XrmDADIM5X6uh_zeF-Cdb5o4V5NPgv_nHkNEDzfUyN7QeOBe5W7DgJ5o--SIuSxwcX4IJlEwSUwDoyBdWIyqXGXInzSYFnJ3ojobVg82uctfC56Cbtd7rq-bwYWpNUXn6CKJojg&__tn__=%2CO*F 2 год ·

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81?__eep__=6&__cft__[0]=AZXYsi8oQFNF1ht7jXuNHcWtfMkfSXoQ6agTElxCF__PANkIDDR-NXdTKIpflK0WY6at1rSqj7SOyT6M8uOKh7c1ICgRlycHSK6Px_2XrmDADIM5X6uh_zeF-Cdb5o4V5NPgv_nHkNEDzfUyN7QeOBe5W7DgJ5o--SIuSxwcX4IJlEwSUwDoyBdWIyqXGXInzSYFnJ3ojobVg82uctfC56Cbtd7rq-bwYWpNUXn6CKJojg&__tn__=*NK*F #БлогерКлубСенс
Judge Rico Dredd:
Міністр повернення не повернувся,
міністр освіти - плагіатор,
міністр юстиції підозрювана в корупції,
міністр соцполітики закликає скасувати соціальні допомоги,
міністр економіки про..бав економіку, верховний головнокомандувач - ухилянт (список доповнюється).
Доброго ранку, українці!
Ще один день у нашій країні мрій.

Жоден з команди Зеленського після відставки не пішов на фронт, навіть в країні не залишився.
Ото таких ви патріотів наобирали.

Гросмейстер Бандера:
Міністр нацєдності - в бігах
Мовний омбудсмен - з секти московських попів Головний дипломат - бичара-завгосп
Міністр оборони - з рос. паспортом
Міністр юстиції - під слідством за корупцію
Журналіст-розслідувач - стукач.
Нє, ну реально можна поржати.

Стерненко обурюється, що викриття нюансів життя Бігуса становить ризики для життя колеги.
А я думаю про те, скільки життів забрав ворог, коли з подання Бігуса ДБР зняла клістрони з ППО північного та південного напрямків, які повернули лише через пів року після початку вторгнення.

Kurt Wootz:
З подивом дізнався, що волонтери в Ізраїлі це не аферисти на броньованих джипах з безконтрольними мільярдними рахунками в монобанку, а люди з лопатами, металошукачами та болторізами для безоплатного розбору завалів.

Яна:
Серненка взяли за горішки і схилили до ,,співпраці", коли той зарізав військового, бігуса - на вживанні наркотиків. Відчутний почерк сусідньої ментівсько- гебешної держави.

ПРОГНОЗОВАНО…
Аллі Борисівні вже і прізвисько в Штатах придумали - «Двопартійний подразник»…
Не сприймають Андрія Борисовича… Ні республіканці, ні демократи…

А «вигрібають» за всю цю некомпетентність - Україна і українці!
Але більшість українців не бачать зв'язку між "двопартійний подразник"=смерть рідних на фронті…

Зріють гніву грізні грона
Потороч гарує вільно
Тонко мелють Божі жорна
Лиш шкода, що так повільно
показать весь комментарий
21.06.2025 12:54 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2025 12:57 Ответить
Зелень , тікай поки ноги носять , бо ти зло для Украіни , як і кремлівський
рашист , з яким ти вже згоден зустрітися і підписати договір про капітуляцію !!
показать весь комментарий
21.06.2025 13:45 Ответить
Канєшна! Владімір Сцановіч здесь ні прі чьом.
показать весь комментарий
21.06.2025 14:00 Ответить
Всіх повісити
показать весь комментарий
21.06.2025 14:12 Ответить
Ну чого в розшуку і знов в розшуку, портнова ж знайшли
показать весь комментарий
21.06.2025 14:18 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2025 14:35 Ответить
операція "Спасєниє рядавова чєрнишова" началась.
показать весь комментарий
21.06.2025 12:51 Ответить
Безсумнівно, інвалід!
показать весь комментарий
21.06.2025 12:51 Ответить
Це вже Четвертий 100% генеральний прокурор Зеленського.
Попередні Троє генпрокурорів Зеленського дружньо обісрались і виїхали з награбованим за кордон.
''Слава'' Зеленському - найвеличнішому лідеру **********, найкращому в світі спеціалісту по грі пенісом на роялі.
показать весь комментарий
21.06.2025 12:53 Ответить
Дякуючи Зеленському
виїхали з награбованим:
- Рябошапка у Францію
- Вєнєдіктова у Швейцарію
- Костін у Нідерланди.
- Кравченко ........
показать весь комментарий
21.06.2025 13:17 Ответить
Раз четвертий, то вже, мабуть, 400% прокурор-прохвост!
показать весь комментарий
21.06.2025 13:35 Ответить
Левый убдэшник и его подчиненные левые инвалиды начинают настоящую борьбу с беззаконием.
показать весь комментарий
21.06.2025 12:55 Ответить
Тепер, усі звільнені ним з ГПУ, військовозобов'язані, мають особисто прибути до ТЦК, для проходження медкомісії та уточнення данних!!
Раніше, після їх призначення в ГПУ, бігали кабанчиками шістки з кадровиків, і все ВРЕГУЛЬОВУВАЛИ, за них!!
показать весь комментарий
21.06.2025 12:56 Ответить
Самий гєнєральний , гєнєральнєй вже не буде..
показать весь комментарий
21.06.2025 12:57 Ответить
Мабуть дав обіцянку загнати Порошенко.....
показать весь комментарий
21.06.2025 13:03 Ответить
****** квартальні виродки.
показать весь комментарий
21.06.2025 13:04 Ответить
Нехай новопризначений для початку пояснить, як отримав УБД.
показать весь комментарий
21.06.2025 13:18 Ответить
Чергова шльондра татарова- генпрокурор. Безумовно перемога.
показать весь комментарий
21.06.2025 13:35 Ответить
Муйня муйню призначило
показать весь комментарий
21.06.2025 13:48 Ответить
А старий куди подівся, хоча мені, що старий, що новий вшистко єдно. Що там казав Соломон, все минає і це теж пройде
показать весь комментарий
21.06.2025 14:17 Ответить
елементарне пограбування України і її народу "зеленим шахраєм" через призначення на державні посади своїх "слуг" .які через певний період часу звільняються.але попередньо добре поділившись і "зеграбіжником" частиною зароблених грошей
показать весь комментарий
21.06.2025 14:26 Ответить
Кінець корупції і грабунку бюджетних коштів???
показать весь комментарий
21.06.2025 14:38 Ответить
🤣
показать весь комментарий
21.06.2025 18:05 Ответить
Ну така ж кришталево чесна і незаплямована людинка, як все оточення ЗЄ. 😁
Топ-менеджмент Шапітолію - всі, як на підбір, зрадники та крадії. Жодного нормального.
показать весь комментарий
21.06.2025 18:23 Ответить
Кузница кадров для посольств Украины, а не генпрокуратура Закрыть и ликвидировать институт международных отношений.... Не фиг деньги тратить на безработных
показать весь комментарий
22.06.2025 00:31 Ответить
Ще одна риг призначений зелею на відповідальну посаду.
показать весь комментарий
22.06.2025 00:45 Ответить
 
 