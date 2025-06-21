Зеленский назначил Кравченко генеральным прокурором
21 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Руслана Кравченко на должность генерального прокурора.
Соответствующий документ №416 опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"Назначить Кравченко Руслана Андреевича Генеральным прокурором", - говорится в указе.
Напомним, 31 декабря 2024 года Кабмин назначил Кравченко главой налоговой службы. Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Зеленский уволил Кравченко с должности руководителя Киевской ОГА.
22 октября 2024 года тогдашний генпрокурор Костин подал в отставку. Это произошло на фоне расследований в связи с распространением информации о том, что 50 прокуроров Хмельницкой области незаконно получили статус инвалидности.
28 октября президент Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Генпрокурора.
29 октября Верховная Рада поддержала увольнение Костина.
31 октября президент Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Костина с должности Генпрокурора.
17 июня 2025 года Верховная Рада Украины поддержала назначение Руслана Кравченко Генеральным прокурором Украины.
Зеленський призначив кишенькового прокурора для того ,
щоби всіх
опозиціонерів прищучити , допоки його щури зелені тікають
з Украіни ??
«Схематоз» па тіхаму в лєс, в ОПУ, працює з 2019 року!!
https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/posts/1246646863497736?__cft__[0]=AZXYsi8oQFNF1ht7jXuNHcWtfMkfSXoQ6agTElxCF__PANkIDDR-NXdTKIpflK0WY6at1rSqj7SOyT6M8uOKh7c1ICgRlycHSK6Px_2XrmDADIM5X6uh_zeF-Cdb5o4V5NPgv_nHkNEDzfUyN7QeOBe5W7DgJ5o--SIuSxwcX4IJlEwSUwDoyBdWIyqXGXInzSYFnJ3ojobVg82uctfC56Cbtd7rq-bwYWpNUXn6CKJojg&__tn__=%2CO*F 2 год ·
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81?__eep__=6&__cft__[0]=AZXYsi8oQFNF1ht7jXuNHcWtfMkfSXoQ6agTElxCF__PANkIDDR-NXdTKIpflK0WY6at1rSqj7SOyT6M8uOKh7c1ICgRlycHSK6Px_2XrmDADIM5X6uh_zeF-Cdb5o4V5NPgv_nHkNEDzfUyN7QeOBe5W7DgJ5o--SIuSxwcX4IJlEwSUwDoyBdWIyqXGXInzSYFnJ3ojobVg82uctfC56Cbtd7rq-bwYWpNUXn6CKJojg&__tn__=*NK*F #БлогерКлубСенс
Judge Rico Dredd:
Міністр повернення не повернувся,
міністр освіти - плагіатор,
міністр юстиції підозрювана в корупції,
міністр соцполітики закликає скасувати соціальні допомоги,
міністр економіки про..бав економіку, верховний головнокомандувач - ухилянт (список доповнюється).
Доброго ранку, українці!
Ще один день у нашій країні мрій.
Жоден з команди Зеленського після відставки не пішов на фронт, навіть в країні не залишився.
Ото таких ви патріотів наобирали.
Гросмейстер Бандера:
Міністр нацєдності - в бігах
Мовний омбудсмен - з секти московських попів Головний дипломат - бичара-завгосп
Міністр оборони - з рос. паспортом
Міністр юстиції - під слідством за корупцію
Журналіст-розслідувач - стукач.
Нє, ну реально можна поржати.
Стерненко обурюється, що викриття нюансів життя Бігуса становить ризики для життя колеги.
А я думаю про те, скільки життів забрав ворог, коли з подання Бігуса ДБР зняла клістрони з ППО північного та південного напрямків, які повернули лише через пів року після початку вторгнення.
Kurt Wootz:
З подивом дізнався, що волонтери в Ізраїлі це не аферисти на броньованих джипах з безконтрольними мільярдними рахунками в монобанку, а люди з лопатами, металошукачами та болторізами для безоплатного розбору завалів.
Яна:
Серненка взяли за горішки і схилили до ,,співпраці", коли той зарізав військового, бігуса - на вживанні наркотиків. Відчутний почерк сусідньої ментівсько- гебешної держави.
ПРОГНОЗОВАНО…
Аллі Борисівні вже і прізвисько в Штатах придумали - «Двопартійний подразник»…
Не сприймають Андрія Борисовича… Ні республіканці, ні демократи…
А «вигрібають» за всю цю некомпетентність - Україна і українці!
Але більшість українців не бачать зв'язку між "двопартійний подразник"=смерть рідних на фронті…
Зріють гніву грізні грона
Потороч гарує вільно
Тонко мелють Божі жорна
Лиш шкода, що так повільно
рашист , з яким ти вже згоден зустрітися і підписати договір про капітуляцію !!
Попередні Троє генпрокурорів Зеленського дружньо обісрались і виїхали з награбованим за кордон.
''Слава'' Зеленському - найвеличнішому лідеру **********, найкращому в світі спеціалісту по грі пенісом на роялі.
виїхали з награбованим:
- Рябошапка у Францію
- Вєнєдіктова у Швейцарію
- Костін у Нідерланди.
- Кравченко ........
Раніше, після їх призначення в ГПУ, бігали кабанчиками шістки з кадровиків, і все ВРЕГУЛЬОВУВАЛИ, за них!!
Топ-менеджмент Шапітолію - всі, як на підбір, зрадники та крадії. Жодного нормального.