Новый генпрокурор Кравченко приступил к работе. Среди приоритетов - нулевая терпимость к коррупции

Руслан Кравченко начал работу в должности генерального прокурора Украины.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Старого, бюрократического ритуала представления Президентом Украины не будет, и это наше с ним совместное и взвешенное решение.

Во-первых, Президент Украины сегодня в командировке, решает действительно важные для нашего государства на международном уровне вопросы, в частности те, которые касаются укрепления нашей защиты - всех украинцев, всего государства. Это приоритет, который не требует объяснений.

Во-вторых, мы не тратим время на пустые формальности и отходим от советских привычек. Вместо бюрократии - действия и решения. Вместо торжеств - ответственность", - отметил он.

Кравченко озвучил приоритеты на должности генпрокурора

Укрепление роли прокуратуры как главного координатора работы правоохранительных органов в сфере противодействия преступности и функционирования системы уголовной юстиции в целом;

Обеспечение реального доверия к органам прокуратуры как со стороны нашего общества, общественности, так и от наших международных партнеров;

Контроль за законностью использования бюджетных средств, нулевая толерантность к проявлениям коррупции в любой сфере;

Создание условий для дальнейшего внедрения действенных гарантий защиты прав и законных интересов бизнеса;

Обеспечение справедливости в каждом уголовном производстве и в первую очередь тех, которые касаются национальной безопасности государства;

Личный контроль за эффективностью осуществления уголовных производств, касающихся посягательств на жизнь и здоровье детей и несовершеннолетних;

Неотвратимость наказания для преступников как в национальных судах, так и на международном уровне, и особый акцент - в отношении преступлений агрессии и военных преступлений, а также установление персональной ответственности каждого военного преступника.

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Напомним, 31 декабря 2024 года Кабмин назначил Кравченко главой налоговой службы. Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Зеленский уволил Кравченко с должности руководителя Киевской ОГА.

22 октября 2024 года тогдашний генпрокурор Костин подал в отставку. Это произошло на фоне расследований в связи с распространением информации о том, что 50 прокуроров Хмельницкой области незаконно получили статус инвалидности.

28 октября президент Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Генпрокурора.

29 октября Верховная Рада поддержала увольнение Костина.

31 октября президент Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Костина с должности Генпрокурора.

17 июня 2025 года Верховная Рада Украины поддержала назначение Руслана Кравченко Генеральным прокурором Украины.

21 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Руслана Кравченко на должность генерального прокурора.

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