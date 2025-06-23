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Новости Назначение Кравченко генеральным прокурором
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Новый генпрокурор Кравченко приступил к работе. Среди приоритетов - нулевая терпимость к коррупции

Кравченко приступил к работе в должности генпрокурора

Руслан Кравченко начал работу в должности генерального прокурора Украины.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Старого, бюрократического ритуала представления Президентом Украины не будет, и это наше с ним совместное и взвешенное решение.

Во-первых, Президент Украины сегодня в командировке, решает действительно важные для нашего государства на международном уровне вопросы, в частности те, которые касаются укрепления нашей защиты - всех украинцев, всего государства. Это приоритет, который не требует объяснений.

Во-вторых, мы не тратим время на пустые формальности и отходим от советских привычек. Вместо бюрократии - действия и решения. Вместо торжеств - ответственность", - отметил он.

Кравченко озвучил приоритеты на должности генпрокурора

  • Укрепление роли прокуратуры как главного координатора работы правоохранительных органов в сфере противодействия преступности и функционирования системы уголовной юстиции в целом;
  • Обеспечение реального доверия к органам прокуратуры как со стороны нашего общества, общественности, так и от наших международных партнеров;
  • Контроль за законностью использования бюджетных средств, нулевая толерантность к проявлениям коррупции в любой сфере;
  • Создание условий для дальнейшего внедрения действенных гарантий защиты прав и законных интересов бизнеса;
  • Обеспечение справедливости в каждом уголовном производстве и в первую очередь тех, которые касаются национальной безопасности государства;
  • Личный контроль за эффективностью осуществления уголовных производств, касающихся посягательств на жизнь и здоровье детей и несовершеннолетних;
  • Неотвратимость наказания для преступников как в национальных судах, так и на международном уровне, и особый акцент - в отношении преступлений агрессии и военных преступлений, а также установление персональной ответственности каждого военного преступника.

Кравченко приступил к работе в должности генпрокурора

Читайте: Кандидатуру Кравченко поддержали нардепы - фигуранты коррупционных дел, - ЦПК

Напомним, 31 декабря 2024 года Кабмин назначил Кравченко главой налоговой службы. Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Зеленский уволил Кравченко с должности руководителя Киевской ОГА.

22 октября 2024 года тогдашний генпрокурор Костин подал в отставку. Это произошло на фоне расследований в связи с распространением информации о том, что 50 прокуроров Хмельницкой области незаконно получили статус инвалидности.

28 октября президент Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Генпрокурора.

29 октября Верховная Рада поддержала увольнение Костина.

31 октября президент Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Костина с должности Генпрокурора.

17 июня 2025 года Верховная Рада Украины поддержала назначение Руслана Кравченко Генеральным прокурором Украины.

21 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Руслана Кравченко на должность генерального прокурора.

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Автор: 

Кравченко Руслан (51) Генпрокурор (30)


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Топ комментарии
+32
бугага-ще один комік
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23.06.2025 11:01 Ответить
+32
Це вже 15 - й Генпрокурор нам це обіцяє.
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23.06.2025 11:02 Ответить
+17
не смішіть мої капці
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23.06.2025 11:02 Ответить
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бугага-ще один комік
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23.06.2025 11:01 Ответить
Це вже 15 - й Генпрокурор нам це обіцяє.
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23.06.2025 11:02 Ответить
Тут вважаєш, що тут всі ідіоти з амнезією?Зеленський перепризначив Авакова міністром МВС.

Травень 2020
"Президент України Володимир Зеленський назвав «потужним міністром» очільника Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова"
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23.06.2025 12:04 Ответить
Ти сам читаєш, що пишеш чи твоя задача вкинути брехню, яку може хтось і схаває?

Твоє "после избрания аваков стал министром"

Коли відбулось "избрание"? Якого числа і місяця?
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23.06.2025 11:56 Ответить
По-перше, Порошенко не мав монобільшості в Раді, щоб зняти з посади міністра, який був представником іншої партії, депутати якої не дали б голосів за його зняття. Хоча кілька років Аваков був відверто проти Пороха і конкретно гадив йому.
По-друге, Лідор Зе МАВ монобільшість у ВР і перепризначив Авакова міністром, хоча мав можливість призначити когось іншого. І називав Авакова найкращим міністром.
Не знаєш чому?
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23.06.2025 12:01 Ответить
І п'ятнадцятий бореться, щоб не заржати на фото. У цього теж тільки із зусиллям вийшло
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23.06.2025 12:51 Ответить
АХАХХАХХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХХАХА - хороші анектоди. Видно що при владі клоуни
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23.06.2025 11:01 Ответить
Не нульова толерантність а корупціонерів до цугундеру
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23.06.2025 11:02 Ответить
не те біда що 34 роки на посади пролазять корупціонери що обіцяють не бути корупціонерами.
а те що ми не здатні розрізняти брехню.
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23.06.2025 11:02 Ответить
Брехню то ми відрізняємо але нікого за цю брехню не наказуємо
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23.06.2025 11:04 Ответить
народ жодного дня при владі за 34 роки не був, як ми можемо когось карати.
хіба що ви олігарх, але що, тоді, ви тут робите, вам треба вашими олігархічними справами займатися а не на форумах бідняків сидіти.
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23.06.2025 11:59 Ответить
Якби не одне "але"----це все черговий писдіж
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23.06.2025 11:02 Ответить
не смішіть мої капці
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23.06.2025 11:02 Ответить
Перекладаю з прокурорської на людську мову: "багатонульова толерантність до корупції". Тобто цінники зростусть
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23.06.2025 11:03 Ответить
Принципові люди дешево не продаються.
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23.06.2025 11:21 Ответить
Ще один пАтужній. Завалив два попередні відбори на інші посади, так пройшов на посаду за кумовство ? Чи за червонці знову ? Раніше приносив мало ? Зараз визначився з цифрою. Який розум, так і буде працювати. Скоріше даремно. Для справи, але на користь кращого у світі Віслючка.
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23.06.2025 11:03 Ответить
Невідворотність покарання - Америку відкрив....Це один з головних принципів роботи всієї правоохоронної системи...Нда...шедевральний заклик
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23.06.2025 11:04 Ответить
Нульова толерантність в уяві кравченка - це нуль уваги? Тоді вірю.
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23.06.2025 11:04 Ответить
Це така ж сама толерантність, як і у того, хто його пропонував. Один в один.
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23.06.2025 11:50 Ответить
Чекаємо на звільнення, судові процеси та конфіскації у зашкварених прокурорів-інвалідів.
Інакше новий генпрокурор - балабол.
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23.06.2025 11:04 Ответить
,,нульова толерантність до корупції ,, але це не точно,все залежить віід кількості нулів у сумах та номерах телефонів просящих
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23.06.2025 11:05 Ответить
Він податківець, тож почуйте правильно - кожен корупціонер буде оподаткований....
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23.06.2025 11:06 Ответить
Ой ой....козли в капусті вже переполохались
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23.06.2025 11:06 Ответить
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23.06.2025 11:07 Ответить
Це великий злочин, скумбрію скривдив
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23.06.2025 11:12 Ответить
То його судили за напад на депутата чи за образу державних символів?
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23.06.2025 11:23 Ответить
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23.06.2025 11:26 Ответить
Не сподівайтеся.
Кожен новий призначенець Зеленського - гірше попередника.
Це аксіома!
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23.06.2025 11:08 Ответить
Обосратцо.
Чувака спецом призначили для відмазування своїх від кримінальних справ, а він нульовий до корупції. 😁

Навіть головний по Мінєту вирішив повернутися в Україну - така боротьба з корупцією розвернулася.
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23.06.2025 11:10 Ответить
Побачимо, як він буде шукати корупцію у Порошенка
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23.06.2025 11:10 Ответить
100%
Будуть копати під порохом і кличком.
а ті хто краде мільйонами - чухатимуть себе в безпеці. Зі змін - хіба крастимуть більше бо відкати зростуть.
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23.06.2025 11:25 Ответить
цікаво, чи з-за нульової толерантності до корупції чи буде Чернишов сидіти, хоч на час до внесення застави? І який орган буде його розслідувати: НАБУ, чи всім можновладцям зручне ДБР?
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23.06.2025 11:10 Ответить
Зазвичай для зливання справ їх передають у потужне СБУ.

Татарова саме так відмазали - передали в СБУ і там справа померла.
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23.06.2025 11:19 Ответить
тю, лише "нульова толерантність"? а чому не потужна нульова?! і взагалі, чому у костюмі, а не в зеленій піжамі?! чому поголений?
чи чувак вже послом готується стати й на фотку на диппаспорт робить зараз, щоб потім двічі не вставати ?
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23.06.2025 11:14 Ответить
Неможливо боротись з тим, чим сам являєшся частиною того.
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23.06.2025 11:14 Ответить
він ще не частина, але перший крок зроблено... всі знають, що робиться зі свіжими огірками у бочці з солоними...
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23.06.2025 11:16 Ответить
А невже він свіжий?
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23.06.2025 11:30 Ответить
Потужно! Хана тепер бабцям з петрушкою на зупинках та біля метро....
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23.06.2025 11:14 Ответить
Серед пріоритетів - нульова толерантність до корупції Джерело: https://censor.net/ua/n3559378\
Що вже написав заяву на звільнення ?
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23.06.2025 11:15 Ответить
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23.06.2025 11:15 Ответить
нульова толерантність до корупції і на Єрмака розповсюджується чи тільки на Порошенка.
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23.06.2025 11:16 Ответить
Корупціонери заспокойтеся...Це заява шоб поржать
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23.06.2025 11:16 Ответить
Оце вже точно з прокурорами інвалідами розберуться! Раніше не виходило, бо толерантність до корупції була ненульова, а тепер то вже нульова.
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23.06.2025 11:17 Ответить
Хахаха,не сидевший в окопах убдэшник с квартиркой от налогоплательщиков будет воевать с коррупцией,верим нах,ве-рииииим.
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23.06.2025 11:17 Ответить
Нульова- треба розуміти нуль уваги на корупцію?Хай буде?
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23.06.2025 11:22 Ответить
я, аж перднув від сміху.
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23.06.2025 11:27 Ответить
6 років наш Лідор чекав на цього потужно-ефективного інквизитора. Зробимо корупцію разом!
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23.06.2025 11:27 Ответить
Це голобородько сказав? Чи сам особисто прокурор ?)))))
🤣🤣🤣🤣
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23.06.2025 11:29 Ответить
Права власності на сказанія - звісно у дерьмака.
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23.06.2025 11:34 Ответить
А якшо конкретно: скільки тисяч справ вже завели на фоні вашої "нульової толерантності"?
Вибачте, я забув; усі корупціонери вже виїхали за кордон.
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23.06.2025 11:35 Ответить
з'єдун чернишов повернувся під гарантії, що його ніхто не троне, і тут заява цього зеленого новопризначеного лайна.....sук@досліз, стендапер kyiv
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23.06.2025 11:36 Ответить
Тобто у перекладні з прокурорського на українську: "Такса виросте мінімум вдвічі"
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23.06.2025 11:37 Ответить
класна історія, жалко шо піздьож!
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23.06.2025 11:38 Ответить
Нужно попросить ШІ построить график "нулевой толерантности" всех украинских прокуроров с 1991 года! И следующая кривая, результат их работы!
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23.06.2025 11:41 Ответить
Прем'єра нової вистави: "Переможемо корупцію"
Ролі виконують: ті самі )))
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23.06.2025 11:41 Ответить
Які можуть бути успіхи з маломобільними прокурорами!
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23.06.2025 11:42 Ответить
Щось мені нагадує "зробимо Америку знову великою..."Скільки їх вже було....відсидів,у розшуку....притягнуті. Якщо цікаво про корупцію - почни з автостоянки прокурорських авто біля прокуратур Київа.....потім по маєткам....запити у банки...50 відсотків роботи буде зроблено!!
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23.06.2025 11:54 Ответить
Три ха-ха!!!!! Чергова мерзота дорвалась до корита. Мабуть чемпіон по відсосе дерьмаку!!!!
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23.06.2025 11:56 Ответить
И что всех прокуроров-инвалидов уволит?
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23.06.2025 11:58 Ответить
нульова толерантність розуміється ним, як і рештою зєлєні, це нульові результати в боротьбі з нею. нуль протидії ))
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23.06.2025 12:00 Ответить
Кто то уже написал что это пчелы против меда?
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23.06.2025 12:08 Ответить
хотел написать, но опоздал
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23.06.2025 12:17 Ответить
переклад на людську мову - "Нищити рейтинг Пороха, і гнобити опозицію"
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23.06.2025 12:09 Ответить
Бджілка проти меду...
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23.06.2025 12:13 Ответить
Дай Боже українцям розуму і навчи ним користуватися
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23.06.2025 12:16 Ответить
Схема шоу з нульової толерантності вже відпрацьована:
1.визначається субʼєкт, який вже нагрібся по завʼязку
2.субʼєкт про це попереджується
3.субʼєкт тихенько іде в "ліс"
4.починається двіжуха зі шмонами і розшуками субʼєкта
Квартал-95 рулить.
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23.06.2025 12:29 Ответить
Уже третій ставлникк завгоспа , а хто завгосп і на кого працює усі розуміють
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23.06.2025 12:50 Ответить
Бажаю новому генпрокурору залишатися сильним і наполегливим в усуз ним обозначених напрямках, бо це реально життєво потрібно для України.
Вас вже почали хейтити, але очевилно, що для вас це як для слона дробина і це дуже добре.
Цей зейт спосіб зломати вас і як всіх інших зробити заручником грантодурів, мафії і «антикорупціонерів, які по суті є хрещеними батьками тотально корупції і беззаконння та абсолютної.залежності від їх ботоферм.
Сподіваюсь ви зламаєте хребет безкарності бездоказовазового хейту і приниження всього правоохоронного сектору держави і судової гілки влади, в т.ч. прокурорів . А також повернете забране фріками право брати на роботу не тих кого вони одобряють, а тих хто досконало володіє законами і їх застосуванням, а ще повернете загальний нагляд та повноцінну військову прокуратуру.
Ви маєте бути сильним і ви мене саме таким здаєтесь, зважаюче на ваші заяви і глибокого розуміння проблем.
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23.06.2025 12:52 Ответить
Це вже й не смішно.
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23.06.2025 12:52 Ответить
Через три дні накриють на хабарі
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23.06.2025 12:53 Ответить
Ги - ги.
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23.06.2025 12:53 Ответить
ВСьо!!!! Посадить сам себе!
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23.06.2025 13:04 Ответить
за цієї влади нічого не зміниться,і всі прокурори інваліди), такого крінжа в жодній країні немає.
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23.06.2025 13:07 Ответить
Нульову толерантність до корупції обіцяє людина, яка намутила зі службовою квартирою і провалювала незалежні конкурси та призначена на посаду верховним командувачем, який косив від армії. Це тільки у мене це все не складається...?
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23.06.2025 13:08 Ответить
Просто давайте зараз він випадкову область перевірить Полтавську чи Вінницьку і скільки там у його відомстві буде тих липових інвалідів прокурорів.
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23.06.2025 13:13 Ответить
луценко був самий непримирий
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23.06.2025 13:39 Ответить
всі генеральні прокурори в перші години каденції роблять подібні заяви. традиція у них така. а потім починається реальна робота, в реаліях тотальної корупції. і все - оптимізм генерального закидують капустою. і він здувається та перетворюється в ждуна кабана з цілою сімєю підсвинків.
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23.06.2025 13:54 Ответить
 
 