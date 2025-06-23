Новый генпрокурор Кравченко приступил к работе. Среди приоритетов - нулевая терпимость к коррупции
Руслан Кравченко начал работу в должности генерального прокурора Украины.
Об этом он сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Старого, бюрократического ритуала представления Президентом Украины не будет, и это наше с ним совместное и взвешенное решение.
Во-первых, Президент Украины сегодня в командировке, решает действительно важные для нашего государства на международном уровне вопросы, в частности те, которые касаются укрепления нашей защиты - всех украинцев, всего государства. Это приоритет, который не требует объяснений.
Во-вторых, мы не тратим время на пустые формальности и отходим от советских привычек. Вместо бюрократии - действия и решения. Вместо торжеств - ответственность", - отметил он.
Кравченко озвучил приоритеты на должности генпрокурора
- Укрепление роли прокуратуры как главного координатора работы правоохранительных органов в сфере противодействия преступности и функционирования системы уголовной юстиции в целом;
- Обеспечение реального доверия к органам прокуратуры как со стороны нашего общества, общественности, так и от наших международных партнеров;
- Контроль за законностью использования бюджетных средств, нулевая толерантность к проявлениям коррупции в любой сфере;
- Создание условий для дальнейшего внедрения действенных гарантий защиты прав и законных интересов бизнеса;
- Обеспечение справедливости в каждом уголовном производстве и в первую очередь тех, которые касаются национальной безопасности государства;
- Личный контроль за эффективностью осуществления уголовных производств, касающихся посягательств на жизнь и здоровье детей и несовершеннолетних;
- Неотвратимость наказания для преступников как в национальных судах, так и на международном уровне, и особый акцент - в отношении преступлений агрессии и военных преступлений, а также установление персональной ответственности каждого военного преступника.
Напомним, 31 декабря 2024 года Кабмин назначил Кравченко главой налоговой службы. Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Зеленский уволил Кравченко с должности руководителя Киевской ОГА.
22 октября 2024 года тогдашний генпрокурор Костин подал в отставку. Это произошло на фоне расследований в связи с распространением информации о том, что 50 прокуроров Хмельницкой области незаконно получили статус инвалидности.
28 октября президент Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Генпрокурора.
29 октября Верховная Рада поддержала увольнение Костина.
31 октября президент Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Костина с должности Генпрокурора.
17 июня 2025 года Верховная Рада Украины поддержала назначение Руслана Кравченко Генеральным прокурором Украины.
21 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Руслана Кравченко на должность генерального прокурора.
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Травень 2020
"Президент України Володимир Зеленський назвав «потужним міністром» очільника Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова"
Твоє "после избрания аваков стал министром"
Коли відбулось "избрание"? Якого числа і місяця?
По-друге, Лідор Зе МАВ монобільшість у ВР і перепризначив Авакова міністром, хоча мав можливість призначити когось іншого. І називав Авакова найкращим міністром.
Не знаєш чому?
а те що ми не здатні розрізняти брехню.
хіба що ви олігарх, але що, тоді, ви тут робите, вам треба вашими олігархічними справами займатися а не на форумах бідняків сидіти.
Інакше новий генпрокурор - балабол.
Кожен новий призначенець Зеленського - гірше попередника.
Це аксіома!
Чувака спецом призначили для відмазування своїх від кримінальних справ, а він нульовий до корупції. 😁
Навіть головний по Мінєту вирішив повернутися в Україну - така боротьба з корупцією розвернулася.
Будуть копати під порохом і кличком.
а ті хто краде мільйонами - чухатимуть себе в безпеці. Зі змін - хіба крастимуть більше бо відкати зростуть.
Татарова саме так відмазали - передали в СБУ і там справа померла.
чи чувак вже послом готується стати й на фотку на диппаспорт робить зараз, щоб потім двічі не вставати ?
Що вже написав заяву на звільнення ?
🤣🤣🤣🤣
Вибачте, я забув; усі корупціонери вже виїхали за кордон.
Ролі виконують: ті самі )))
1.визначається субʼєкт, який вже нагрібся по завʼязку
2.субʼєкт про це попереджується
3.субʼєкт тихенько іде в "ліс"
4.починається двіжуха зі шмонами і розшуками субʼєкта
Квартал-95 рулить.
Вас вже почали хейтити, але очевилно, що для вас це як для слона дробина і це дуже добре.
Цей зейт спосіб зломати вас і як всіх інших зробити заручником грантодурів, мафії і «антикорупціонерів, які по суті є хрещеними батьками тотально корупції і беззаконння та абсолютної.залежності від їх ботоферм.
Сподіваюсь ви зламаєте хребет безкарності бездоказовазового хейту і приниження всього правоохоронного сектору держави і судової гілки влади, в т.ч. прокурорів . А також повернете забране фріками право брати на роботу не тих кого вони одобряють, а тих хто досконало володіє законами і їх застосуванням, а ще повернете загальний нагляд та повноцінну військову прокуратуру.
Ви маєте бути сильним і ви мене саме таким здаєтесь, зважаюче на ваші заяви і глибокого розуміння проблем.