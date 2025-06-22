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Новини Призначення Кравченка генеральним прокурором
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Кравченко розповів про приватизацію службової квартири та конкурс на посаду очільника НАБУ

Кравченко розповів про службову квартиру та конкурс до НАБУ

Новопризначений генеральний прокурор Руслан Кравченко розповів про приватизацію службового житла у 2019 році та про конкурс на посаду очільника НАБУ, в якому він брав участь в 2023 році.

Про це Кравченко розповів у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Бачу, що до мене прикута підвищена увага. І це нормально. Посада генерального прокурора передбачає пильність, вимогливість і суспільну довіру. Відповідати на маніпуляції - найнижчий рівень публічного діалогу. Але я розставлю всі крапки над "і", бо маю бути чесним перед людьми, перед командою і перед собою. Лише так я можу вимагати того самого від інших", - написав генпрокурор.

Зокрема, Кравченко розповів про те, як у 2019 році приватизував службову квартиру, яку отримав від держави як учасник бойових дій. 

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"З 2015 року, після служби в Криму та зоні АТО- Дебальцевому та Бахмуті - я, як військовий прокурор, як учасник бойових дій, був зареєстрований у військовій частині та перебував на обліку осіб, які мають першочергове право на житло. У грудні 2018 року я отримав ордер на службову квартиру площею 42 квадратних метри у Подільському районі міста Києва (Виноградар). Це було моє законне право, передбачене статусом військовослужбовця ( військовий прокурор) та законодавством. Впродовж трьох років я неодноразово пропускав свою чергу, оскільки в пропозиціях були квартири більшої площі, ніж та, на яку я мав право. Я міг, як це буває, зареєструвати найближчих родичів і штучно збільшити свою житлову норму, і в такий спосіб зокрема пришвидшити отримання житла. Але я не зробив цього і отримав рівно ті 42 метри, які мені належали відповідно до закону. У 2019 році цю квартиру я приватизував і в цьому ж році я одружився. На той момент у дружини вже була власна квартира, набута до нашого знайомства. Я не мав до неї жодного юридичного чи фактичного стосунку. Ця квартира не впливала, не скасовувала і не обмежувала моє законне право на житло. Дружина також не претендувала на приватизацію цієї квартири", - розповів посадовець.

Згодом, за словами Кравченка, він продав квартиру, щоб "виручені кошти вкласти у "котлован" квартири трохи більшої площі - на 52 квадратних метри".

"Це не виняток. У тому ж році понад тисяча військовослужбовців по всій країні отримали службове житло. Це норма, яку необхідно не спотворювати, а захищати", - додав генпрокурор.

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Також Кравченко розповів, що квартира його колишньої дружини залишилася у її власності.

"Друге. Сімейний стан. З дружиною ми офіційно розлучені майже рік. Її квартира залишилась у її власності. На цьому, вважаю, тему вичерпано. Закликаю поважати моє право на приватність і залишити це у спокої. Бо тут мова не тільки про мене", - заявив генеральний прокурор.

Окрім цього, Кравченко розповів про конкурс на посаду директора НАБУ, в якому він брав участь, але не пройшов співбесіду на доброчесність.

"Третє. Конкурс до НАБУ. Це не про особисте. Це про систему, яку ми будуємо. Я відчув це на собі під час участі в конкурсі на посаду директора НАБУ. За результатами тестів на знання законодавства, аналітичне мислення, практичні навички та здібності я набрав найвищі бали і очолив рейтинг. Але не пройшов. Тоді, як це часто буває, фаховість та професіоналізм стали другорядними. Їх перекреслили суб’єктивні оцінки, умовні уявлення та тонка межа між формою і змістом. Це не мій біль, я щиро дякую долі за той вибір, справді. Але це симптом. Бо якщо ми системно будемо перекреслювати професіоналізм формалізмом - ми втратимо наших людей і ядро державної служби", - розповів генпрокурор.

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Наостанок Кравченко додав, що він "завжди відкритий до конструктивної розмови".

"Я завжди відкритий до конструктивної розмови, аргументованої критики та фактів. Але для мене залишаються принциповими три речі: професіоналізм, справедливість і готовність нести відповідальність. Це - основа. Все інше - похідне", - написав посадовець. 

Нагадаємо, що 21 червня президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора.

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Автор: 

НАБУ (5109) Кравченко Руслан (76) Генпрокурор (42)


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Топ коментарі
+23
Чергова брехлива потвора яка навіть не спльовує.
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22.06.2025 20:24 Відповісти
+23
В НАБУ не пройшов на доброчесність а на Генпрокурора знадобився - їбать - копать - "весело" живем
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22.06.2025 20:30 Відповісти
+21
Святий
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22.06.2025 20:23 Відповісти
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22.06.2025 20:23 Відповісти
А ви каартиру приватузавали?
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22.06.2025 20:43 Відповісти
Суттєва різниця між звичайним житлом і службовим. Прокурори перебували на посаді 5 років. Отже кожні 5 років нова хатинка, яку потім можно або продати, або залишити діткам - батькам - коханкам
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22.06.2025 21:11 Відповісти
Ви Наталия П?
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22.06.2025 21:44 Відповісти
Не подобається? а коли сам? та й несеш нісенітницю про чесних прокурорів. Він каже що брав участь в АТО. Прокурором... за десяткі километрів від лініх боїв., тому і нагороди так собі, як у Абдрестовича. На останок. Це форум і кожен маж ПРАВО висловлювати свою думку .Це зрозуміло, солдате?
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22.06.2025 21:58 Відповісти
Подобается не подоьается то питання друге і філосовське, а на перше питання ви не відповили. То ви Наталия П чи ні?
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23.06.2025 05:35 Відповісти
Хвичайно ні. Але вступитися за жінку, до якої чіпляються яку "********" добра справа. Ще питання?
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23.06.2025 05:45 Відповісти
Дивно шо звичайне питання вважаєтє **********.
Предьявить запрос Наталич П на вашу допомогу.
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23.06.2025 06:04 Відповісти
може вас спитати, чому напали на Натали. Не подобається її комантар? Чи ви адвокат зеленого прокурора?
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23.06.2025 08:54 Відповісти
Борони Боже шоб я ім був захистником.
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23.06.2025 09:55 Відповісти
Оно кошевие з пікаловим ордена отримали за концерти перед сепарами на ТОТ за десятки км від ЛБЗ і шо, це вас та Наталію П не бентежить. Чи ви одна з Наталия П особа?
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23.06.2025 05:47 Відповісти
а хто вам казав що "ордленоносії" Кошевий та Пікалов мені байдужі? Сам вигадав? Але вони лише коміки, не те що прокурорські. Взагалі про прокуроські пенсії по "інвалідності" чули? Саме так і службові хатинки
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23.06.2025 09:03 Відповісти
А шо плешивий кретин не орденоносець?
Він шо відмовився від ордену?
Коли?
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23.06.2025 09:56 Відповісти
це за кого?
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23.06.2025 11:30 Відповісти
Я так в не зрозумів, ви та Наталия П одна особа чи ні? Бо шось вона мовчить і ви собі замість ней шось рвете на британський прапор.
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23.06.2025 10:31 Відповісти
головне щоб ти із власної "щось рвете" двуголову курку не витягли. А щодо Наиалі не знаю, може вона е вважає за потрібне спілкуватися із "адвокатами" прокурорів
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23.06.2025 11:29 Відповісти
Якщо житло приватизоване згідно Закону про приватизацію, то цю можливість можна використати лише один раз. Далі варіанти.
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22.06.2025 23:47 Відповісти
Моє теж.
Вариантів багато. Оно в 90-ті та нулеві генерали кузьмука в кожному місті приватизовували. Призначили на посадк в Дніпрі -приватизував. Призначили згодом до Львову - там приватизував. До Одеси - там приватизував. До Києва - там приватизував. Та ще повсюди дачку збудував.
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23.06.2025 05:52 Відповісти
Неясно. Може є якісь "особливості". Згідно Закону про приватизацію, цю можливість можна використати лише один раз.
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23.06.2025 12:56 Відповісти
Дивне питання.
Приватизація житла триває до цих пір. Колега казав, що свою квартиру, яка була колись у комунальній власності, приватизував тільки у минулому році.
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22.06.2025 23:45 Відповісти
Дввне то, шо з цього роблчть щось незрозуміле. Кинули кістку собаці а вона в рада. Житло асі приватизують, службове к тому чеслі. В нема в цьому ничого особливого.
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23.06.2025 05:39 Відповісти
а як же Закон? Чи прокурорам Закон не "писан"?
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23.06.2025 09:05 Відповісти
Як шо особисто Zе поставив Основний Закон на паузу то Слугам ***** та прокурорам насрати на закони. Чи ви оцикували від них шось іншого?
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23.06.2025 09:52 Відповісти
щодо зелі, то ще з часів переслідування Порошенко висновок зробив остаточно - зелене кривосуддя
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23.06.2025 11:32 Відповісти
Що саме порушив Кравченко у справі приватизації житла ?
Мені теж не подобається, що приватизуються службові квартири.
Але ми приватизували, свого часу, квартиру, яка формально була у комунальній власності. Як всі.
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23.06.2025 12:59 Відповісти
Згодом, за словами Кравченка, він продав квартиру, щоб "виручені кошти вкласти у "котлован" квартири трохи більшої площі - на 52 квадратних метри". Джерело: https://censor.net/ua/n3559305
Зараз де пан Кравченко проживає? У гуртожитку, у булої жінки, чи знову на службовій квартирі?
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23.06.2025 15:09 Відповісти
З цієї статті неясно.
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24.06.2025 17:38 Відповісти
учасник бойових дій. А кажуть прокурори не воюють, бо інваліди, - вони всі учасники ще з 14-го. Не кожен боєць в окопі воює.
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22.06.2025 22:08 Відповісти
Чергова брехлива потвора яка навіть не спльовує.
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22.06.2025 20:24 Відповісти
Ми ж знаємо кого призначає Зеля.
Думаю скоро познайомимось ближче і з новим прокурором
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22.06.2025 20:25 Відповісти
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22.06.2025 20:38 Відповісти
Алоизыч и какое-то чмо.
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22.06.2025 21:03 Відповісти
Дай Боже Ксюша шоб ви як скорійш познайомились з прокурором.
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22.06.2025 20:45 Відповісти
Такий собі Няш-мяш тільки у пантолонах. Обідва з Луганська. Обідва працювали у прокаратурі Крима аж до 2014 р. В притул не бачили а ні сепаратістів, а ні колоборантів, а ні кацапськой пропаганди. Невже в Україні нема бідьш поважної людини, без плями "крим - наш"?
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22.06.2025 21:22 Відповісти
Хоч ікони з нього малюй
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22.06.2025 20:26 Відповісти
Свєжо прєданьє, да вєрітся с трудом!
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22.06.2025 20:27 Відповісти
В НАБУ не пройшов на доброчесність а на Генпрокурора знадобився - їбать - копать - "весело" живем
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22.06.2025 20:30 Відповісти
та я сам в аху...як здивований...
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22.06.2025 20:44 Відповісти
Так і живем - не верхівка а злодійське кубло
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22.06.2025 20:47 Відповісти
Один із найвєлічайших патріотів луганського окремого полка імені портнова. Навколо Боневтіка виключно луганські, донецькі, сочінські, владіміровські та криворівзькі. Свої до своїх. Пам'ятаю як колись "квартал 95" співав пісні про "своі булочкі донецкіє, северодонецкі', луганськіє, одескіє і не свої Львовскіє, Каменец-Поlольскіє, Вінніцкіє..." не проста так він їх співав, то його стан душі.
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22.06.2025 20:32 Відповісти
вибрали вже четвертого прокурорва щоб посадити Порошенка. видно і цей поїде скоро послом десь в таїланд,до жінок з кадиками.
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22.06.2025 20:33 Відповісти
Неочіковано, стримано і все по ділу.
Про псевдоконуурси дуже влучно. Їх результат вилився в суцільну руйнацію державного управління, бо фріки УМИСНО віжсікали і відсікають найрозумніших і найпрофесіональніших. Особливо це стосується відбору на посали прокурорів і суддів. Фріки від грд і грме на 100% адвокатські лобісти, яким не потрібно допустити професіональних і сильних прокурорів і суддів.
За багато років це перший Генпрокурор з прокурорів і це вселяє довіру і надію, що він зробить прокуратуру знов сильною інституцією влади і дотримання законності в державі, і більше не допустить безкарного і бездоказового хейту і приниження прокурорів.
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22.06.2025 20:35 Відповісти
Який у пані шершавий язик
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22.06.2025 20:43 Відповісти
Оце так відсос))). Мабуть також з прокуратури).
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22.06.2025 21:29 Відповісти
-"приниження прокурорів" дуже вдалий жарт...
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22.06.2025 22:34 Відповісти
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22.06.2025 20:36 Відповісти
Прокурори повинні вкладати кошти в недобудови Войцеховського, Аркади, Укрбуду,
а не своєю бездіяльністю допомагати шахраям уникати відповідальності
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22.06.2025 20:39 Відповісти
Треба шукати людей, які знають, яке вонр учасник бойових дій.

Арестович теж не вилазив з "бойових виходів" (за баблом).
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22.06.2025 20:42 Відповісти
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22.06.2025 21:00 Відповісти
Карма таки існує!

Львы напали на владельца крымского парка «Тайган» Олега Зубкова. В тяжелом состоянии его доставили в больницу
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22.06.2025 20:46 Відповісти
Такая радость !
Сначала Мадрид
Теперь Ялта ...
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22.06.2025 21:12 Відповісти
Зараз прокурори і судді через суди виграли собі СПЕЦпенсії на 35 млрд!!! Вдумайтеся і це коли ми воюємо.Так питання квартиру получив до одруження чи після одруження? Справа в тому що таких прокурорів, суддів і чинуш з квартирами десятки тисяч!!! І ніхто цієї схеми не хоче ламати.
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22.06.2025 20:49 Відповісти
Гетьманцев, як ти вже з...в з цією брехнею. Тебе, що сівкович за кадик тримає аби ти нес цю ху...ю? Чи портнов з того світу?
Якщо хочеш я ще раз опублікую твою декларацію ле ти не просто мільйонер, а латифундист, барига з кіл кома сотня метрів кв житла, а також семідєлка яка одночасно примудряється працювати в трьох державних установ?
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22.06.2025 20:55 Відповісти
Сівкович тримає за кадик твого шефа
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22.06.2025 21:46 Відповісти
желєзняк, це ти?
У вас тут, що «перекличка»?
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22.06.2025 22:00 Відповісти
Це складові системи. А система себе ніколи не обділить.
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22.06.2025 21:13 Відповісти
Найцікавіше це в кого в сім'ї російський паспорт. Без такої опції туди на роботу не приймають...
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22.06.2025 20:51 Відповісти
Зачетно!!!!!
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22.06.2025 21:17 Відповісти
на тлі сьогоднішніх "досягнень" Зе шобли, історія з приватизацією квартири, ІМХО не варта дирки від бублика
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22.06.2025 20:52 Відповісти
З дружиною ми розлучені,але у нас добрі стосунки
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22.06.2025 21:08 Відповісти
Одразу видно - чесна людина.
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22.06.2025 21:11 Відповісти
Влада мародерів і злочинців призначила "чесного" прокурора!!!! ВІРЮ 100 відсотків! Хіба хтось міг придумать краще за 95 квартал? ахахаах
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22.06.2025 21:14 Відповісти
Сімейний стан. З дружиною ми офіційно розлучені майже рік.

Гендиректор Державного оператору тилу Жумаділов став холостяком

Люди з оточення віцепрем'єрки Стефанішиної (ексчоловік) отримали в управління через АРМА чотири об'єкти нерухомості

Якась зелена пошесть.
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22.06.2025 21:17 Відповісти
Подібне витворяли і за радянських часів - розлучались, щоб житло на окремі сім"ї отримувати. Особливо, якщо була можливість на "прискорення" черги, або якісь пільговики.
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22.06.2025 23:51 Відповісти
Суддя Тандир теж "несподівано" розлучився (після того як, перебуваючи п'яним за кермом, вбив нацгвардійця). Досі не поніс покарання, наскільки відомо.
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23.06.2025 09:58 Відповісти
Смердюча зелена квартальна шобла.
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22.06.2025 21:31 Відповісти
в нас вже був при Кучмі прокурор Кравченко
який вистрелив собі два рази в голову...
цікаво цей кіздкн зробить теж саме???
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22.06.2025 21:35 Відповісти
Как прокуроры становятся на бумаге участниками боевых дий - это же *** абсурд,воины-защитники и прокуроры перед обществом становятся равнозначными героями,такому бардаку суд давно уже должен дать свою справедливую оценку.
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22.06.2025 22:22 Відповісти
А як цьому херою вдалося демобілізуватися? тих хто справді воює не демобілізуть!
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22.06.2025 22:33 Відповісти
демобілізують - випадків і варіантів маса
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22.06.2025 23:53 Відповісти
Воював він, вірю...
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23.06.2025 10:00 Відповісти
"Віримо".
Тут свіжий носатий клієнт на вручення підозри сьогодні повернувся на місце злочину: от на днях і побачимо,який з тебе прокурор.
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22.06.2025 22:40 Відповісти
головна риса українського прокурора - інвалідність
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22.06.2025 22:55 Відповісти
Цей не інвалід - і не підкопаєшся !
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22.06.2025 23:54 Відповісти
Гарно співає, але те що його призначив зє, говорить про те що воно ще то .........
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22.06.2025 23:42 Відповісти
І що ? Були інші Президенти, інші Генпрокурори.
Кого Ви можете назвати, притомних, чесних, нормальних ??
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22.06.2025 23:55 Відповісти
Чесно кажучи не пригадую, але тут справа в зє, коли воно когось призначає вже смердить!!!
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23.06.2025 15:15 Відповісти
свята людина. всё, расходимся.
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23.06.2025 02:26 Відповісти
украинци покажить кристально чесного прокурора якщо наше суспильство пргнило знизу до верху хай кожен подиветься на себе
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23.06.2025 09:01 Відповісти
 
 