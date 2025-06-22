Кравченко розповів про приватизацію службової квартири та конкурс на посаду очільника НАБУ
Новопризначений генеральний прокурор Руслан Кравченко розповів про приватизацію службового житла у 2019 році та про конкурс на посаду очільника НАБУ, в якому він брав участь в 2023 році.
Про це Кравченко розповів у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Бачу, що до мене прикута підвищена увага. І це нормально. Посада генерального прокурора передбачає пильність, вимогливість і суспільну довіру. Відповідати на маніпуляції - найнижчий рівень публічного діалогу. Але я розставлю всі крапки над "і", бо маю бути чесним перед людьми, перед командою і перед собою. Лише так я можу вимагати того самого від інших", - написав генпрокурор.
Зокрема, Кравченко розповів про те, як у 2019 році приватизував службову квартиру, яку отримав від держави як учасник бойових дій.
"З 2015 року, після служби в Криму та зоні АТО- Дебальцевому та Бахмуті - я, як військовий прокурор, як учасник бойових дій, був зареєстрований у військовій частині та перебував на обліку осіб, які мають першочергове право на житло. У грудні 2018 року я отримав ордер на службову квартиру площею 42 квадратних метри у Подільському районі міста Києва (Виноградар). Це було моє законне право, передбачене статусом військовослужбовця ( військовий прокурор) та законодавством. Впродовж трьох років я неодноразово пропускав свою чергу, оскільки в пропозиціях були квартири більшої площі, ніж та, на яку я мав право. Я міг, як це буває, зареєструвати найближчих родичів і штучно збільшити свою житлову норму, і в такий спосіб зокрема пришвидшити отримання житла. Але я не зробив цього і отримав рівно ті 42 метри, які мені належали відповідно до закону. У 2019 році цю квартиру я приватизував і в цьому ж році я одружився. На той момент у дружини вже була власна квартира, набута до нашого знайомства. Я не мав до неї жодного юридичного чи фактичного стосунку. Ця квартира не впливала, не скасовувала і не обмежувала моє законне право на житло. Дружина також не претендувала на приватизацію цієї квартири", - розповів посадовець.
Згодом, за словами Кравченка, він продав квартиру, щоб "виручені кошти вкласти у "котлован" квартири трохи більшої площі - на 52 квадратних метри".
"Це не виняток. У тому ж році понад тисяча військовослужбовців по всій країні отримали службове житло. Це норма, яку необхідно не спотворювати, а захищати", - додав генпрокурор.
Також Кравченко розповів, що квартира його колишньої дружини залишилася у її власності.
"Друге. Сімейний стан. З дружиною ми офіційно розлучені майже рік. Її квартира залишилась у її власності. На цьому, вважаю, тему вичерпано. Закликаю поважати моє право на приватність і залишити це у спокої. Бо тут мова не тільки про мене", - заявив генеральний прокурор.
Окрім цього, Кравченко розповів про конкурс на посаду директора НАБУ, в якому він брав участь, але не пройшов співбесіду на доброчесність.
"Третє. Конкурс до НАБУ. Це не про особисте. Це про систему, яку ми будуємо. Я відчув це на собі під час участі в конкурсі на посаду директора НАБУ. За результатами тестів на знання законодавства, аналітичне мислення, практичні навички та здібності я набрав найвищі бали і очолив рейтинг. Але не пройшов. Тоді, як це часто буває, фаховість та професіоналізм стали другорядними. Їх перекреслили суб’єктивні оцінки, умовні уявлення та тонка межа між формою і змістом. Це не мій біль, я щиро дякую долі за той вибір, справді. Але це симптом. Бо якщо ми системно будемо перекреслювати професіоналізм формалізмом - ми втратимо наших людей і ядро державної служби", - розповів генпрокурор.
Наостанок Кравченко додав, що він "завжди відкритий до конструктивної розмови".
"Я завжди відкритий до конструктивної розмови, аргументованої критики та фактів. Але для мене залишаються принциповими три речі: професіоналізм, справедливість і готовність нести відповідальність. Це - основа. Все інше - похідне", - написав посадовець.
Нагадаємо, що 21 червня президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора.
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Предьявить запрос Наталич П на вашу допомогу.
Він шо відмовився від ордену?
Коли?
Вариантів багато. Оно в 90-ті та нулеві генерали кузьмука в кожному місті приватизовували. Призначили на посадк в Дніпрі -приватизував. Призначили згодом до Львову - там приватизував. До Одеси - там приватизував. До Києва - там приватизував. Та ще повсюди дачку збудував.
Приватизація житла триває до цих пір. Колега казав, що свою квартиру, яка була колись у комунальній власності, приватизував тільки у минулому році.
Мені теж не подобається, що приватизуються службові квартири.
Але ми приватизували, свого часу, квартиру, яка формально була у комунальній власності. Як всі.
Зараз де пан Кравченко проживає? У гуртожитку, у булої жінки, чи знову на службовій квартирі?
Думаю скоро познайомимось ближче і з новим прокурором
Про псевдоконуурси дуже влучно. Їх результат вилився в суцільну руйнацію державного управління, бо фріки УМИСНО віжсікали і відсікають найрозумніших і найпрофесіональніших. Особливо це стосується відбору на посали прокурорів і суддів. Фріки від грд і грме на 100% адвокатські лобісти, яким не потрібно допустити професіональних і сильних прокурорів і суддів.
За багато років це перший Генпрокурор з прокурорів і це вселяє довіру і надію, що він зробить прокуратуру знов сильною інституцією влади і дотримання законності в державі, і більше не допустить безкарного і бездоказового хейту і приниження прокурорів.
а не своєю бездіяльністю допомагати шахраям уникати відповідальності
Арестович теж не вилазив з "бойових виходів" (за баблом).
Львы напали на владельца крымского парка «Тайган» Олега Зубкова. В тяжелом состоянии его доставили в больницу
Сначала Мадрид
Теперь Ялта ...
Якщо хочеш я ще раз опублікую твою декларацію ле ти не просто мільйонер, а латифундист, барига з кіл кома сотня метрів кв житла, а також семідєлка яка одночасно примудряється працювати в трьох державних установ?
У вас тут, що «перекличка»?
Гендиректор Державного оператору тилу Жумаділов став холостяком
Люди з оточення віцепрем'єрки Стефанішиної (ексчоловік) отримали в управління через АРМА чотири об'єкти нерухомості
Якась зелена пошесть.
який вистрелив собі два рази в голову...
цікаво цей кіздкн зробить теж саме???
Тут свіжий носатий клієнт на вручення підозри сьогодні повернувся на місце злочину: от на днях і побачимо,який з тебе прокурор.
Кого Ви можете назвати, притомних, чесних, нормальних ??