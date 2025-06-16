УКР
Призначення Кравченка генеральним прокурором
12 808 83

Зеленський вніс до ВР подання про призначення Кравченка генпрокурором

Руслан Кравченко

До Верховної Ради України надійшло подання президента України Володимира Зеленського про надання згоди на призначення Руслана Кравченка на посаду Генерального прокурора.

Про це повідомив у фейсбуку голова ВР Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Верховна Рада розгляне це подання на одному із найближчих пленарних засідань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Податкову службу очолив ексголова Київської ОДА

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що завтра, 17 червня відбудеться засідання фракції "Слуга Народу", під час якого буде представлено кандидатуру генерального прокурора України.

"До парламенту уже надійшло подання президента України Володимира Зеленського на призначення Руслана Кравченка на цю посаду. Воно буде розглянуте на одному із найближчих засідань Верховної Ради", - додав він.

Нагадаємо, 31 грудня 2024 року Кабмін призначив Кравченка головою податкової служби. Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Зеленський звільнив Кравченка з посади керівника Київської ОВА. 

ВР Зеленський Володимир Арахамія Давид Кравченко Руслан Стефанчук Руслан Офіс Генпрокурора
+44
А де ж його попєрєдніки, із звітами перед Українцями у ВРУ, про результати свого сидіння, на цій посаді!!??
Чому вони, так «раптово» тікають усі за кордон, а не на медкомісію у ТЦК??!! Це уже відпрацьована схема в ОПУ, від зеленського з Оманськими помічниками ригоАНАЛІВ??
Пересидент, заводить чергового в ГПУ, на його поїздку за кордон, через бездіяльність!???
показати весь коментар
16.06.2025 11:34 Відповісти
+38
Хлопчик - коллекционер блатных посад,нигде подолгу не задерживался,какого регионала был помощник?
показати весь коментар
16.06.2025 11:35 Відповісти
+38
О! Ну як з Луганської області, то це цінний кадр!
показати весь коментар
16.06.2025 12:25 Відповісти
Заслужив?
показати весь коментар
16.06.2025 11:29 Відповісти
інвалід
показати весь коментар
16.06.2025 11:30 Відповісти
Руслан Андрійович Кравченко (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 14 березня https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1990 1990, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%94%D0%B2%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA Сєвєродонецьк, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Луганська область, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Українська РСР, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР) - український політик та прокурор, голова https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Державної податкової служби України.
показати весь коментар
16.06.2025 12:03 Відповісти
О! Ну як з Луганської області, то це цінний кадр!
показати весь коментар
16.06.2025 12:25 Відповісти
А тим паче з податкової служби
показати весь коментар
16.06.2025 12:28 Відповісти
у 2018 році приватизував службове житло ,а потім його продав і купив краще житло,у цього махінатора треба "вчитись" як треба "жити",напевно друган татарова,якщо пройшов на цю посаду
показати весь коментар
16.06.2025 13:51 Відповісти
І щуку кинули у річку.... Зелений фсбешний виродок призначив чергового посла...
показати весь коментар
16.06.2025 14:13 Відповісти
Короста ригова.
показати весь коментар
16.06.2025 18:16 Відповісти
Цікаво,що буде тепер з Коломойський....
показати весь коментар
16.06.2025 11:34 Відповісти
Всьо харашо
показати весь коментар
16.06.2025 11:35 Відповісти
Вийде по "закону Савченко" чистим як янгол
показати весь коментар
16.06.2025 12:11 Відповісти
Верно тепер боїться не тільки Америки але і рашки, немає де інкогніто полікуватися, вже ахмадит йому не допоміг
показати весь коментар
16.06.2025 12:32 Відповісти
Вийде на волю "з чистою совістю" і при своєму баблі і ще українська держава залишиться йому винна немало бабла. Ну не може постраждати наставник, шеф і пахан самого Зєлі Оманського.
показати весь коментар
16.06.2025 15:42 Відповісти
А де ж його попєрєдніки, із звітами перед Українцями у ВРУ, про результати свого сидіння, на цій посаді!!??
Чому вони, так «раптово» тікають усі за кордон, а не на медкомісію у ТЦК??!! Це уже відпрацьована схема в ОПУ, від зеленського з Оманськими помічниками ригоАНАЛІВ??
Пересидент, заводить чергового в ГПУ, на його поїздку за кордон, через бездіяльність!???
показати весь коментар
16.06.2025 11:34 Відповісти
Хлопчик - коллекционер блатных посад,нигде подолгу не задерживался,какого регионала был помощник?
показати весь коментар
16.06.2025 11:35 Відповісти
Хотел Януковича, посадить пожизненно
показати весь коментар
16.06.2025 11:57 Відповісти
Да,посадил он многих,только никто из них не сидит,все на свободе,странное, подозрительное и избирательное прокурорское мышление - не замечал предателей,которых можно арестовать и посадить,но прекрасно "сажал" тех,кто за кордоном.
показати весь коментар
16.06.2025 12:22 Відповісти
с каких пор в юриспруденции хотел имеет больший вес чем сделал?
показати весь коментар
17.06.2025 05:17 Відповісти
У 2014-2015 роках брав безпосередню участь в антитерористичній операції при виконанні службових обов'язків на посаді прокурора 33-ї військової прокуратури Південного регіону України (м. Дебальцеве, м. Артемівськ - з 2016 року Бахмут). Отримав статус учасника бойових дій.
показати весь коментар
16.06.2025 11:36 Відповісти
Ще й ордени має мабуть
показати весь коментар
16.06.2025 11:49 Відповісти
Невже разом проходив службу з паном прокурором-зрадником Костянтином Геннадійовичем Куликом? У 2024 році відповідно до рішення РНБО Кулик держнагород. Того ж року ДБР завершило розслідування щодо державної зради учасників злочинної організації, до складу якої входив Кулик.Слідство встановило, що він, екснардеп Деркач та нардеп Дубинський за вказівкою російських спецслужб організували заходи з дискредитації іміджу України на міжнародній арені для погіршення дипломатичних відносин з США та ускладнення вступу України до Європейського Союзу та НАТО. У 2023 році Костянтин Кулик отримав підозру в державній зраді. Слідство встановило, що він входив до злочинної організації разом з Дубінським під керівництвом Ігоря Колеснікова. Кулик публічно займався просуванням фейків на користь росії. Він мав позивний "Птичка" та переховувався за кордоном.У 2023 році на Кулика накладено персональні санкції міністерством торгівлі США.У 2021 році на Кулика накладено санкції США разом з Дубінським. Кулик входив до російської мережі іноземного впливу, пов'язаної з Андрієм Деркачем. У 2020 році Слідство.Інфо встановило, що Офіс Генерального прокурора виплатив майже 20,5 мільйонів гривень компенсацій своїм колишнім працівникам. Зокрема, підсанкційному Костянтину Кулику майже 1,4 мільйона гривень. У 2020 році балатувався в Харківську обласну та міську ради від політичної партії "Наш Край", не був обраний. У 2019 році Констянтин Кулик склав англомовне досьє про корупцію Хантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента США, чим сприяв боротьбі, що призвела до розслідування щодо президента Дональда Трампа.У березні 2019 року Кулик нібито висунув підозри представникам оточення президента Петра Порошенка. Звинувачення були пізніше спростовані https://www.pravda.com.ua/news/2019/03/29/7210588/ Генеральною Прокуратурою України. У 2016 році САП і НАБУ скерували до суду справу про незаконне збагачення Кулика. У 2015 році очолив Військову прокуратуру сил АТО. У 2014 році подавав документи на посаду в САП, щоб стати антикорупційним прокурором, проте його спіткала невдача. У 2004 році обійняв https://www.slidstvo.info/articles/elitni-kvartyry-nezadeklarovani-avto-dosie-na-baydena-molodshoho-shcho-vidomo-pro-eksprokurora-syl-ato-pidozriuvanoho-u-derzhzradi/ посаду прокурора нагляду за дотриманням законів у транспортній сфері прокуратури Київської області, працював на аналогічній посаді на Миколаївщині. У 1999 році почав свою кар'єру слідчого в органах прокуратури Харкові. Народився 3.10.1977 року в м.Харків.
показати весь коментар
16.06.2025 12:03 Відповісти
Але це все робилося при Генпрокурорі Луценку і Президенту Порошенко. Тепер це питання до Луценка: навіщо він тримав цього Кулика і нагороджував його. Може тому, що той був готовий виконувати брудну роботу для Луценка. Ще там був такий собі Матіос, теж дуже любив гнобити добровольців. Тепер багато з тих добровольців загинули, захищаючи Україну, а Матіоса і не видно і не чути.
показати весь коментар
16.06.2025 12:47 Відповісти
бо жодна влада не була патріотами
бариги або агенти кацапів
або джекпот
показати весь коментар
16.06.2025 12:51 Відповісти
саме так. У нас не було жодної влади патріотичної. Всі приходили лише з одною метою: грабувати Україну і вирішувати свої питання. Для цього в силові структури тягли всяких покидьків, готових прикривати їхні брудні оборудки.
показати весь коментар
16.06.2025 12:59 Відповісти
бо осі ті сбу мвс гпу і прочі дармоїди захищають владу а не державу та народ!
вони повинні бути виборчими посадами по електронному референдуму
а так призначив ********** - він його й захищає
показати весь коментар
16.06.2025 13:09 Відповісти
Не робіть таких жорстоких вердиктів. Хата скраю?🤔
показати весь коментар
16.06.2025 19:37 Відповісти
Так та не зовсім так, бо у 2016 році при генпрокурору Юрію Луценко і президенту Петру Порошенко кримінальна справа проти Кулика направлена до суду. Виходить, що вони його виявили і задокументували. А вже при шостому президенту він разом із Андрієм Деркач і Дубінським шкодили Україні.
показати весь коментар
16.06.2025 15:02 Відповісти
...а чого Ви так тихенько промовчали..що при Луценко та Порошенко справа Кулика була у суді... ??? І виринув Кулик вже після 2019 року...як і інши паскуди!!!
показати весь коментар
16.06.2025 16:05 Відповісти
справи на нього завело НАБУ, яке створили на вимогу американців і яке Луценко так намагався під себе підімяти, але воно все таки було відносно незалежне. Натомість у 2015 році Кулик став військовим прокурором у зоні АТО. Через 2 роки він перейшов на аналогічну посаду до Генпрокуратури України. І це завдяки Шокіну і Луценку.

"NYT зазначає, що Костянтина Кулика та Юрія Луценка вважали відданими президенту Петру Порошенку, однак за два дні до першого туру президентських виборів Кулик відкрив кримінальні справи за звинуваченнями в корупції проти людей із оточення Порошенка.

Нібито перед цим, у березні, Кулик і Луценко спілкувалися з особистим адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані." (с)
показати весь коментар
16.06.2025 16:26 Відповісти
У цей період Кулик познайомився з Євгеном Жиліним. Через 10 років останній буде активним противником Євромайдану, воюватиме на Донбасі на боці сепаратистів, утече в Росію, а в 2016 році його там вбʼють. До усіх цих подій Жилін працював в Управлінні по боротьбі з оргзлочинністю в Харківській області. Разом з Куликом вони розслідували економічні злочини, потоваришували і навіть стали кумами. Згодом їхні шляхи розійшлися - Кулика перевели в Полтаву, згодом - у прокуратуру Київської області. У 2014 році він пішов працювати у новостворену військову прокуратуру і добровільно поїхав слідчим в АТО.

З 2014 року вів гучну справу про 1,5 мільярда активів «сумнівного походження організованого злочинного угрупування Януковича». У березні 2017 року Краматорський суд вирішив конфіскувати всю суму в держбюджет. Генпрокурор Юрій Луценко назвав це одним з найбільших досягнень ГПУ, але текст рішення суду засекретив.

Телеканалу Al Jazeera вдалося отримати https://www.pravda.com.ua/articles/2018/01/10/7167931/ секретний документ. У ньому йдеться про діяльність «злочинної організації Януковича» та її «підрозділу» - так званої «групи компаній СЄПЕК». За версією слідства, останньою керував Сергій Курченко. У засекреченому Луценком рішенні також фігурувала компанія ICU. Її засновниками були екс-голова НБУ Валерія Гонтарева та Макар Пасенюк - «фінансист Порошенка».

У травні 2016 року Луценко ввів Кулика до групи прокурорів, які розслідували так звану «справу Курченка». Це рішення публічно розкритикував голова Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький. Він наполягав: до важливої справи Кулика залучили, щоб допомогти уникнути відповідальності за корупційні злочини, які розслідували САП і НАБУ.

Офіційні звинувачення Кулику висунули 29 червня 2016 року. Його підозрювали в тому, що за 8 місяців 2015 року він разом із цивільною дружиною отримав і не задекларував майже 3 млн грн. До того ж, його видатки перевищували доходи. Якби вину Кулика довели, він міг би отримати від 2 до 5 років тюрми з конфіскацією майна.

Луценко обіцяв не вигороджувати прокурора, але публічно https://www.pravda.com.ua/news/2016/07/24/7115737/ наголошував, що той незамінний у «справі Курченка»: «Пан Кулик, в голові якого весь план по злочинній організації Курченка і Клименка, для мене дуже важливий».

Відсторонити від роботи Кулика детективам САП не вдалося - апеляційний суд поновив його на посаді. З жовтня 2016 року він ходив на суд у своїй справі прямо із прокуратури. А вже у 2019 році після недавнього рішення Конституційного суду, який скасував кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, справу проти Кулика закрили.

У квітні 2017 року Кулика звільнили з військової прокуратури і одразу взяли на роботу в ГПУ. Луценко призначив його заступником начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва.

Вже після цього у своєму інтерв'ю колишній керівник Кулика, головний військовий прокурор Анатолій Матіос сказав, що моральні засади його колишнього підлеглого - «нікчемні». «Професіоналізм - він достатньо грамотна людина. Але грамотність та порядність - не слова-синоніми».

Така характеристика не завадила Кулику у червні 2017 року https://www.president.gov.ua/documents/1682017-22090 отримати від президента орден «За заслуги» ІІІ ступеня.

У грудні 2017 року Кулик брав участь у ще одній знаковій для влади операції - затримував екс-голову Одеської області і лідера Руху нових сил Михеїла Саакашвілі. У останнього тоді був особистий конфлікт із Порошенком. У підсумку Саакашвілі видворили з країни і позбавили українського громадянства. А 16 листопада 2018 року Кулика знову підвищили. Він став начальником відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях і продовжив працювати над справою Курченка. (с)
показати весь коментар
16.06.2025 16:36 Відповісти
Гнилий зе-опівський базар. Матеріал про кого? Про Кравченка! То до чого тут Кулік, Матіос, Луценко, Порошенко, Гонтарєва?! Не переводь стрілки з зе-шобли на "клятих папаредників"
показати весь коментар
16.06.2025 20:50 Відповісти
Ухилянти не ******* теперішню владу, хоча більшість з них її обирала, бо вона примушує їх виконувати Конституцію по захисту країни. У них не ху?ло винен в війні, а зеленський, байден, трамп, гнила європа. Самі за хабарі звалили в ту ж гнилу європу і звідти клянуть усіх. Може треба брати відповідальність на себе і зараз перше завдання - захищати країну, а потім думати кого обираєш у владу.
показати весь коментар
16.06.2025 21:01 Відповісти
Зе-владу не ******* патріоти України - ще з тих часів, коли зе-шобла не була владою. А ухилянти зе-владу дуже навіть *******, бо вона їх за кеш випускає з країни. І не плутай гонорар з гонореєю. Байден та Європа працюють на Україну. А трамп та зеленський працюють на кремль.
показати весь коментар
16.06.2025 21:14 Відповісти
Ну то ти за скільки звалив з України? Ти ж, мабуть, - патріот, то чому з під німецького прапору. У нас всі самі більші "патріоти" чомусь за кордоном. Ну і Байден вже давно ні на кого не працює, дід вже пішов на спочинок.
показати весь коментар
16.06.2025 21:53 Відповісти
Оце і все, до чого можеш причепитися? Прапорець не подобається? А якщо я зараз зайду під іншим ІР, то до чого чіплятися будеш? Був тут один, такий же зе-ботофермений, як ти, так він примудрявся протягом доби по 3 прапорці міняти! Зранку під українським, в вечорі під США, наступного ранку під британським, а потім знову - український. Мабуть вів з одного терміналу по кілька ботів і замахувався ІР міняти. Але дупу за зе-шоблу рвав затятіше від тебе!
показати весь коментар
16.06.2025 22:42 Відповісти
.. коли людина так реагує на іноземний прапор біля ніку... то це говорить..що дурноголовість прогресує по повній! Завтра я поїду до свого літака у Європі... у мене будуть мінятися прапори... Ви теж будете скавчати про ухилянта? Ну а про Конституцію..яку вимагає)))) виконувати зелена влада .. це вже шедевр дурноголовості!!! І якщо Ви до сьогодні не зрозуміли ..хто винен у цій війні... то винні ..***** і мудрий українській нарід...коли навесні 2019 року зробив все...щоб Україна потонула у крові і сльозах! Не Байден... ні Європа.. Зв
показати весь коментар
16.06.2025 22:59 Відповісти
Влада Зеленського все одно залишиться борделем , перестановка ліжок тут не допоможе .
показати весь коментар
16.06.2025 11:37 Відповісти
💯🤡🤑🤮
показати весь коментар
16.06.2025 12:52 Відповісти
Цей вже напевно 300-відсотків свій
показати весь коментар
16.06.2025 11:40 Відповісти
Был и главой Киевской ОВА и глава налоговой... На такие должности уж точно, "чужих" не назначают.
показати весь коментар
16.06.2025 11:45 Відповісти
Поверне прем'єр-міністра Чернишова з Чехії, куди влада сховала від затримання ДБР?
показати весь коментар
16.06.2025 11:40 Відповісти
кругооббіг гівна у владі зелених уродів з головкою ЕрЗе
показати весь коментар
16.06.2025 11:43 Відповісти
А він зуміє впоратися з підлеглими інвалідами на пенсії?
показати весь коментар
16.06.2025 11:58 Відповісти
Н,да.
Багато думок, але кому вони потрібні(
Я не знаю цю людину, тому не буду судити на,кільки він буде професійним Генпрокурором. Одне знаю, це має бути сильна людина та незалежна перш за все, для якої підлеглі не раби і не ресурс, а його опора і підтримка рівного серед рівних, аби не проста втриматись на посаді, а отримати можливість мати сильну прзицію у владі і повертати повагу і дотримання законність всіма. До нього вже змінилась купа генпрокурорів, наче це посада сезонного робітника в гардиропі, що дозволило мафії і грантожерам, зайтойопам, максимально принизити саму значимість і місце ОГП в структурі державного управління, що повернулось країні повним і тотальним нехтуванням прокуратури і і приниженням її співробітників всіма кому не лінь. Це біда. Якщо він перш за все відстоїть незаоежність прокуратури і припинення будь яких диструктивних дій що до самого органу і його підлеглих, якщо він примусить всіх рахуватися з його позицією і конституційними вимогами ст. статусу щодо прокуратури і прокурорів, країна виграї неаби як. Нам потрібна законість як повітря! Добре б було якби новий Генпрокурор мав силу все це донести до президента та ще й повернув загальний нагляд, бо реально ми в ср...ці з реформами які на колисть лише мафії.
показати весь коментар
16.06.2025 12:10 Відповісти
На початку 2023 року Руслан Кравченко також хотів стати головою Національного антикорупційного бюро і навіть брав участь у конкурсі на цю посаду.
Проте згодом виявилось, що спеціальна комісія, яка розглядала кандидатів, визнала Кравченка недоброчесним.
Річ у тому, що ще у 2019 році він вирішив приватизувати свою службову квартиру, а потім майже одразу продав її.

https://regionews.ua/ukr/dossier/kravchenko-ruslan-andreevich-20022024#goog_rewarded
показати весь коментар
16.06.2025 13:04 Відповісти
Н, да. Біда та й годі(
Там як виявляється і тесть. не з простих, з «за майбутнє». Можливо цим і пояснюється таке стрімке зростання по службі майже двічі на рік.
Коротше не він керуватИме ОГП.
І це не є добре.
Там потрібна понадсильна і понаднещалежна та фахова людина.
З таких руїн і ями хейту витащити ОГПУ, щоб його не пінали фріки і гетьманцеви-третякові, треба мати стальні жили і залізну хватку.
Погано, що фрікам реформаторам, вдалося висратися в мізки народу щодо «нікчемності поокуратури». Срали як ***** в валізу, і результати такі самі.
Тут треба Геракл, аби розкидати всіх опаригів і все це гімно аби примусити поважати себе, підлеглих і в результати закон.
показати весь коментар
16.06.2025 13:22 Відповісти
"Якщо він перш за все відстоїть незаоежність прокуратури і припинення будь яких диструктивних дій що до самого органу і його підлеглих, якщо він примусить всіх рахуватися з його позицією і конституційними вимогами ст. статусу щодо прокуратури і прокурорів, країна виграї неаби як"

Ніка, з чого ви взяли, що ця людина буде відстоювати незалежність прокуратури, будучи під ЗЄ, Єрмаком і Татаровим?
Яка з теперешніх владних посадових осіб незалежна від них?
Назвіть хоч одне прізвище
показати весь коментар
16.06.2025 16:58 Відповісти
Це моя мрія в країні де їх знищують щодня то орки то влада то прдажні грантоїди реформатори
показати весь коментар
16.06.2025 17:14 Відповісти
Як ЗЕбіл,а вірніше д'Єрмак вирішить так Кравченко і підпише
показати весь коментар
16.06.2025 12:15 Відповісти
Кілька джерел NV сказали, що Кравченка підтримує заступник голови Офісу президента Олег Татаров, що гарантує його "лояльність і передбачуваність".

https://informator.ua/uk/eksprokuror-buchi-yakiy-********-zvinuvachennya-yanukovichu-ofis-prezidenta-viznachivsya-z-novim-genprokurorom-zmi
показати весь коментар
16.06.2025 13:02 Відповісти
Головний зрадник і мародер прокурора призначає! СЮР!
показати весь коментар
16.06.2025 12:16 Відповісти
ну теперь можно и сервера гпу сносить
показати весь коментар
16.06.2025 12:22 Відповісти
По Петру і опозиції має виконувати вказівки, тому і відривають від корита в податковій...
показати весь коментар
16.06.2025 12:29 Відповісти
На 200% свій прокурор виконає все що забажає найвеличніший.
показати весь коментар
16.06.2025 12:41 Відповісти
Погано Зеленському(Єрмаку) без "свого" прокурора?
показати весь коментар
16.06.2025 12:50 Відповісти
Интересно,какая посада жирнее,генпрокурорская или головподатковская,наверное с податковой все сливки снимает помощник сивковича,остальным остаются обглоданеые кости?
показати весь коментар
16.06.2025 12:53 Відповісти
Мабуть гетьманцеву трохи кішені зашив, а ця потвора тільки жерти почала
показати весь коментар
16.06.2025 13:24 Відповісти
Усі наші президенти проти того, щоб наші міжнародні партнери вибирали нам суддів та прокурорів бо тоді любі друзі, які крадуть для влади, для президента, можуть отримати реальні терміни. Тому всіх президентів, включаючи діючого, можна сміливо відправляти до в'язниці за кришування корупції та збагачення за державні кошти.
показати весь коментар
16.06.2025 12:56 Відповісти
І я проти.хоч я і не президент.
Якого буя якісь липові міжнародники, а по суті місцеві продажні підоргаси мть когось нам призачати? Ми що колонія. Пішли всі вони нах...й!
показати весь коментар
16.06.2025 13:26 Відповісти
а поки йдемо ми...
показати весь коментар
16.06.2025 14:50 Відповісти
Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.

….

Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.

….

https://program.ze2019.com/
показати весь коментар
16.06.2025 13:19 Відповісти
Уволенные главы ОВА Кравченко и Пронин возглавят Налоговую службу и Финмониторинг

Говорят, что новые назначения Кравченко и Пронина являются креатурой главы ОП Андрея Ермака.

https://parlament.ua/ru/news/uvolennye-glavy-ova-kravchenko-i-pronin-vozglavyat-nalogovuyu-sluzhbu-i-finmonitoring/
показати весь коментар
16.06.2025 13:23 Відповісти
У лютому 2023 року Кравченко брав https://zn.ua/ukr/POLITICS/do-nastupnoho-etapu-konkursu-na-direktora-nabu-dopustili-22-kandidativ-khto-z-nikh-viklikaje-znachni-sumnivi.html участь у конкурсі на посаду голови НАБУ, але його не обрали. Того ж року очолив Київську облвійськадміністрацію.

Під час співбесіди в рамках конкурсу на посаду директора НАБУ він не зміг відповісти, хто у 2014 році подарував його дружині квартиру у центрі Києва площею 89,9 кв.м..

Тоді кандидат заявив, що одружилась пара у 2019 році, а дружина дарувальника назвати не захотіла. Водночас дружина Кравченка, Олена Шкробанець, тривалий час офіційно працювала помічницею депутатів «Батьківщини» та «Партії регіонів», а її батьку закидали дружбу з Михайлом Папієвим. Тоді Кравченко заперечував ангажованість до будь-яких партій.

https://zn.ua/ukr/POLITICS/zelenskij-vnis-v-radu-kandidaturu-na-post-henprokurora.html
показати весь коментар
16.06.2025 13:29 Відповісти
коли вже перестануть таких назначати, а почнуть вішати. Чи в Україні вже таких нема??.
показати весь коментар
16.06.2025 13:29 Відповісти
Я б сказав коли але не зараз точно, того вони і жирують
показати весь коментар
16.06.2025 19:24 Відповісти
Центр протидії корупції :
"Новим генпрокурором може стати керівник податкової Руслан Кравченко.
Що про нього відомо?
На відкритих конкурсах, коли призначення було не політичним, а за участі незалежних комісій - Кравченка системно не допускали до посад. У 2023 році він не пройшов співбесіду на доброчесність, коли подавався на директора НАБУ. До того Кравченко намагався потрапити до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Але комісія, в складі якої зокрема була наша https://x.com/dkaleniuk @dkaleniuk, так само не допустила його до посади.
показати весь коментар
16.06.2025 14:14 Відповісти
Під час відкритих конкурсів багато питань до Кравченка виникло через приватизацію службової квартири у 2018 році. Приватизоване житло Кравченко просто продав через 5 днів після приватизації за 816 тисяч грн та інвестував кошти в новобудову. Важливо, що на момент приватизації службового житла сімʼя Кравченка НЕ потребувала поліпшення житлових умов - у його дружини вже була двокімнатна квартира. Кравченко на конкурсах пояснював, що квартира дружини - це її приватна власність, на яку він не має прав. Тому продав квартиру від держави, щоб придбати більше житло.
показати весь коментар
16.06.2025 14:15 Відповісти
Також важливо: тесть кандидата є членом партії "За майбутнє", а його дружина була помічницею нардепів від Партії регіонів та Батьківщини на платній основі. Ось і різниця між відкритими конкурсами на посади та політичними призначеннями. Проте в Офісі президента, здається до Кравченка питань немає. Ба більше. Під час призначення Кравченка в податкову Економічна правда писала таке: "Як повідомляють співрозмовники ЕП серед депутатів, зі зміною керівництва податкової контроль над нею перейде до голови Офісу президента Єрмака та його заступника Татарова".
показати весь коментар
16.06.2025 14:16 Відповісти
тут ще проблемка.
Адже Руслан Кравченко свого часу обіймав посаду прокурора в Головній військовій прокуратурі ГПУ, коли нею керував Ю.Луценко, був голвним обвинувачувачем у процесі над Януковичем, в нього помічником був Максим Крим.
Так що він може бути і об'єктивним...
показати весь коментар
16.06.2025 19:26 Відповісти
Найближчим часом ми побачимо чи він об'єктивний, чи пристосуванець.
показати весь коментар
16.06.2025 21:02 Відповісти
Мабуть гарно відсосав дерьмаку!!!
показати весь коментар
16.06.2025 15:19 Відповісти
чергова риговсько фсбешна зелена падлюка....
показати весь коментар
16.06.2025 16:55 Відповісти
Ще одного бандита призначать на найвищу керівну посаду "кришувати" пограбування України - все норм.!!!
показати весь коментар
16.06.2025 17:36 Відповісти
А яку групу інваліда він має?
показати весь коментар
16.06.2025 17:42 Відповісти
Вже може починати придивлятися до якоїсь з приємних країн де потрібен посол.
Але ж, звичайно, цього ще треба заробити відданою службою на благо зелено-риговської банди.....ну і себе, рідненького щоб не забув.
показати весь коментар
16.06.2025 18:55 Відповісти
https://t.me/irynagerashchenko ГЕРАЩЕНКО ІРИНА

На погоджувальній раді озвучили вимогу «ЄС» закритого засідання ВР по ситуації із фортифікаціями і забезпеченням ЗСУ. На жаль, наші попередні звернення до спікера залишилися без відповіді.

Вже у вівторок монобільшість хоче голосувати за нового Генпрокурора. Ми наполягаємо на зустрічах з фракціями, аби мати можливість обмінятися думками щодо незалежності правоохоронних органів.

Озвучили наші законодавчі ініціативи - це відмова від транзиту російської нафти через нафтопровід «Дружба», звернення до Конгресу США щодо військової підтримки України, деаномізація ТГ, який залишається ключовим російським месенджером, секвестр бюджету на користь підтримки ЗСУ і законопроєкти щодо демографічної політики.
показати весь коментар
16.06.2025 19:03 Відповісти
Сподіваюсь, у нього є юридична освіта
показати весь коментар
16.06.2025 21:52 Відповісти
https://www.chesno.org/politician/211317/ @ "... У 2007 році закінчив Київський військовий ліцей імені Івана Богуна.
У 2012 році закінчив юридичну академію Ярослава Мудрого за спеціальністю "правознавство", отримав звання "лейтенант юстиції".
показати весь коментар
16.06.2025 22:08 Відповісти
Шо знайшти кандидата який нарешті посадить Порошенка?
показати весь коментар
16.06.2025 22:34 Відповісти
був вже один Кравченко..
потім два рази собі в голову вистрелив..
показати весь коментар
17.06.2025 03:15 Відповісти
Кравченко Корявченко, а какая разніца!?
показати весь коментар
17.06.2025 06:10 Відповісти
С приходом ггнусавогл,у нас генерала,теперь генпрокурора все с КВН,скоро 15 летних министрами ставить будет
показати весь коментар
17.06.2025 07:04 Відповісти
 
 