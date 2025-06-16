Зеленський вніс до ВР подання про призначення Кравченка генпрокурором

До Верховної Ради України надійшло подання президента України Володимира Зеленського про надання згоди на призначення Руслана Кравченка на посаду Генерального прокурора.

Про це повідомив у фейсбуку голова ВР Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Верховна Рада розгляне це подання на одному із найближчих пленарних засідань.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що завтра, 17 червня відбудеться засідання фракції "Слуга Народу", під час якого буде представлено кандидатуру генерального прокурора України.

"До парламенту уже надійшло подання президента України Володимира Зеленського на призначення Руслана Кравченка на цю посаду. Воно буде розглянуте на одному із найближчих засідань Верховної Ради", - додав він.

Нагадаємо, 31 грудня 2024 року Кабмін призначив Кравченка головою податкової служби. Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Зеленський звільнив Кравченка з посади керівника Київської ОВА.