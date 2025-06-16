Зеленский внес в ВР представление о назначении Кравченко генеральным прокурором
В Верховную Раду Украины поступило представление президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении согласия на назначение Руслана Кравченко на должность Генерального прокурора.
Об этом сообщил в фейсбуке председатель ВР Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, Верховная Рада рассмотрит это представление на одном из ближайших пленарных заседаний.
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что завтра, 17 июня состоится заседание фракции "Слуга Народа", в ходе которого будет представлена кандидатура генерального прокурора Украины.
"В парламент уже поступило представление президента Украины Владимира Зеленского на назначение Руслана Кравченко на эту должность. Оно будет рассмотрено на одном из ближайших заседаний Верховной Рады", - добавил он.
Напомним, 31 декабря 2024 года Кабмин назначил Кравченко главой налоговой службы. Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Зеленский уволил Кравченко с должности руководителя Киевской ОГА.
Чому вони, так «раптово» тікають усі за кордон, а не на медкомісію у ТЦК??!! Це уже відпрацьована схема в ОПУ, від зеленського з Оманськими помічниками ригоАНАЛІВ??
Пересидент, заводить чергового в ГПУ, на його поїздку за кордон, через бездіяльність!???
бариги або агенти кацапів
або джекпот
вони повинні бути виборчими посадами по електронному референдуму
а так призначив ********** - він його й захищає
"NYT зазначає, що Костянтина Кулика та Юрія Луценка вважали відданими президенту Петру Порошенку, однак за два дні до першого туру президентських виборів Кулик відкрив кримінальні справи за звинуваченнями в корупції проти людей із оточення Порошенка.
Нібито перед цим, у березні, Кулик і Луценко спілкувалися з особистим адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані." (с)
З 2014 року вів гучну справу про 1,5 мільярда активів «сумнівного походження організованого злочинного угрупування Януковича». У березні 2017 року Краматорський суд вирішив конфіскувати всю суму в держбюджет. Генпрокурор Юрій Луценко назвав це одним з найбільших досягнень ГПУ, але текст рішення суду засекретив.
Телеканалу Al Jazeera вдалося отримати https://www.pravda.com.ua/articles/2018/01/10/7167931/ секретний документ. У ньому йдеться про діяльність «злочинної організації Януковича» та її «підрозділу» - так званої «групи компаній СЄПЕК». За версією слідства, останньою керував Сергій Курченко. У засекреченому Луценком рішенні також фігурувала компанія ICU. Її засновниками були екс-голова НБУ Валерія Гонтарева та Макар Пасенюк - «фінансист Порошенка».
У травні 2016 року Луценко ввів Кулика до групи прокурорів, які розслідували так звану «справу Курченка». Це рішення публічно розкритикував голова Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький. Він наполягав: до важливої справи Кулика залучили, щоб допомогти уникнути відповідальності за корупційні злочини, які розслідували САП і НАБУ.
Офіційні звинувачення Кулику висунули 29 червня 2016 року. Його підозрювали в тому, що за 8 місяців 2015 року він разом із цивільною дружиною отримав і не задекларував майже 3 млн грн. До того ж, його видатки перевищували доходи. Якби вину Кулика довели, він міг би отримати від 2 до 5 років тюрми з конфіскацією майна.
Луценко обіцяв не вигороджувати прокурора, але публічно https://www.pravda.com.ua/news/2016/07/24/7115737/ наголошував, що той незамінний у «справі Курченка»: «Пан Кулик, в голові якого весь план по злочинній організації Курченка і Клименка, для мене дуже важливий».
Відсторонити від роботи Кулика детективам САП не вдалося - апеляційний суд поновив його на посаді. З жовтня 2016 року він ходив на суд у своїй справі прямо із прокуратури. А вже у 2019 році після недавнього рішення Конституційного суду, який скасував кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, справу проти Кулика закрили.
У квітні 2017 року Кулика звільнили з військової прокуратури і одразу взяли на роботу в ГПУ. Луценко призначив його заступником начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва.
Вже після цього у своєму інтерв'ю колишній керівник Кулика, головний військовий прокурор Анатолій Матіос сказав, що моральні засади його колишнього підлеглого - «нікчемні». «Професіоналізм - він достатньо грамотна людина. Але грамотність та порядність - не слова-синоніми».
Така характеристика не завадила Кулику у червні 2017 року https://www.president.gov.ua/documents/1682017-22090 отримати від президента орден «За заслуги» ІІІ ступеня.
У грудні 2017 року Кулик брав участь у ще одній знаковій для влади операції - затримував екс-голову Одеської області і лідера Руху нових сил Михеїла Саакашвілі. У останнього тоді був особистий конфлікт із Порошенком. У підсумку Саакашвілі видворили з країни і позбавили українського громадянства. А 16 листопада 2018 року Кулика знову підвищили. Він став начальником відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях і продовжив працювати над справою Курченка. (с)
Багато думок, але кому вони потрібні(
Я не знаю цю людину, тому не буду судити на,кільки він буде професійним Генпрокурором. Одне знаю, це має бути сильна людина та незалежна перш за все, для якої підлеглі не раби і не ресурс, а його опора і підтримка рівного серед рівних, аби не проста втриматись на посаді, а отримати можливість мати сильну прзицію у владі і повертати повагу і дотримання законність всіма. До нього вже змінилась купа генпрокурорів, наче це посада сезонного робітника в гардиропі, що дозволило мафії і грантожерам, зайтойопам, максимально принизити саму значимість і місце ОГП в структурі державного управління, що повернулось країні повним і тотальним нехтуванням прокуратури і і приниженням її співробітників всіма кому не лінь. Це біда. Якщо він перш за все відстоїть незаоежність прокуратури і припинення будь яких диструктивних дій що до самого органу і його підлеглих, якщо він примусить всіх рахуватися з його позицією і конституційними вимогами ст. статусу щодо прокуратури і прокурорів, країна виграї неаби як. Нам потрібна законість як повітря! Добре б було якби новий Генпрокурор мав силу все це донести до президента та ще й повернув загальний нагляд, бо реально ми в ср...ці з реформами які на колисть лише мафії.
Проте згодом виявилось, що спеціальна комісія, яка розглядала кандидатів, визнала Кравченка недоброчесним.
Річ у тому, що ще у 2019 році він вирішив приватизувати свою службову квартиру, а потім майже одразу продав її.
https://regionews.ua/ukr/dossier/kravchenko-ruslan-andreevich-20022024#goog_rewarded
Там як виявляється і тесть. не з простих, з «за майбутнє». Можливо цим і пояснюється таке стрімке зростання по службі майже двічі на рік.
Коротше не він керуватИме ОГП.
І це не є добре.
Там потрібна понадсильна і понаднещалежна та фахова людина.
З таких руїн і ями хейту витащити ОГПУ, щоб його не пінали фріки і гетьманцеви-третякові, треба мати стальні жили і залізну хватку.
Погано, що фрікам реформаторам, вдалося висратися в мізки народу щодо «нікчемності поокуратури». Срали як ***** в валізу, і результати такі самі.
Тут треба Геракл, аби розкидати всіх опаригів і все це гімно аби примусити поважати себе, підлеглих і в результати закон.
Ніка, з чого ви взяли, що ця людина буде відстоювати незалежність прокуратури, будучи під ЗЄ, Єрмаком і Татаровим?
Яка з теперешніх владних посадових осіб незалежна від них?
Назвіть хоч одне прізвище
https://informator.ua/uk/eksprokuror-buchi-yakiy-********-zvinuvachennya-yanukovichu-ofis-prezidenta-viznachivsya-z-novim-genprokurorom-zmi
Якого буя якісь липові міжнародники, а по суті місцеві продажні підоргаси мть когось нам призачати? Ми що колонія. Пішли всі вони нах...й!
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
….
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
….
https://program.ze2019.com/
Говорят, что новые назначения Кравченко и Пронина являются креатурой главы ОП Андрея Ермака.
https://parlament.ua/ru/news/uvolennye-glavy-ova-kravchenko-i-pronin-vozglavyat-nalogovuyu-sluzhbu-i-finmonitoring/
Під час співбесіди в рамках конкурсу на посаду директора НАБУ він не зміг відповісти, хто у 2014 році подарував його дружині квартиру у центрі Києва площею 89,9 кв.м..
Тоді кандидат заявив, що одружилась пара у 2019 році, а дружина дарувальника назвати не захотіла. Водночас дружина Кравченка, Олена Шкробанець, тривалий час офіційно працювала помічницею депутатів «Батьківщини» та «Партії регіонів», а її батьку закидали дружбу з Михайлом Папієвим. Тоді Кравченко заперечував ангажованість до будь-яких партій.
https://zn.ua/ukr/POLITICS/zelenskij-vnis-v-radu-kandidaturu-na-post-henprokurora.html
"Новим генпрокурором може стати керівник податкової Руслан Кравченко.
Що про нього відомо?
На відкритих конкурсах, коли призначення було не політичним, а за участі незалежних комісій - Кравченка системно не допускали до посад. У 2023 році він не пройшов співбесіду на доброчесність, коли подавався на директора НАБУ. До того Кравченко намагався потрапити до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Але комісія, в складі якої зокрема була наша https://x.com/dkaleniuk @dkaleniuk, так само не допустила його до посади.
Адже Руслан Кравченко свого часу обіймав посаду прокурора в Головній військовій прокуратурі ГПУ, коли нею керував Ю.Луценко, був голвним обвинувачувачем у процесі над Януковичем, в нього помічником був Максим Крим.
Так що він може бути і об'єктивним...
Але ж, звичайно, цього ще треба заробити відданою службою на благо зелено-риговської банди.....ну і себе, рідненького щоб не забув.
На погоджувальній раді озвучили вимогу «ЄС» закритого засідання ВР по ситуації із фортифікаціями і забезпеченням ЗСУ. На жаль, наші попередні звернення до спікера залишилися без відповіді.
Вже у вівторок монобільшість хоче голосувати за нового Генпрокурора. Ми наполягаємо на зустрічах з фракціями, аби мати можливість обмінятися думками щодо незалежності правоохоронних органів.
Озвучили наші законодавчі ініціативи - це відмова від транзиту російської нафти через нафтопровід «Дружба», звернення до Конгресу США щодо військової підтримки України, деаномізація ТГ, який залишається ключовим російським месенджером, секвестр бюджету на користь підтримки ЗСУ і законопроєкти щодо демографічної політики.
У 2012 році закінчив юридичну академію Ярослава Мудрого за спеціальністю "правознавство", отримав звання "лейтенант юстиції".
потім два рази собі в голову вистрелив..