Зеленский внес в ВР представление о назначении Кравченко генеральным прокурором

В Верховную Раду Украины поступило представление президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении согласия на назначение Руслана Кравченко на должность Генерального прокурора.

Об этом сообщил в фейсбуке председатель ВР Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Верховная Рада рассмотрит это представление на одном из ближайших пленарных заседаний.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что завтра, 17 июня состоится заседание фракции "Слуга Народа", в ходе которого будет представлена кандидатура генерального прокурора Украины.

"В парламент уже поступило представление президента Украины Владимира Зеленского на назначение Руслана Кравченко на эту должность. Оно будет рассмотрено на одном из ближайших заседаний Верховной Рады", - добавил он.

Напомним, 31 декабря 2024 года Кабмин назначил Кравченко главой налоговой службы. Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Зеленский уволил Кравченко с должности руководителя Киевской ОГА.