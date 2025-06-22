РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10742 посетителя онлайн
Новости Назначение Кравченко генеральным прокурором
6 606 83

Кравченко рассказал о приватизации служебной квартиры и конкурсе на должность главы НАБУ

Кравченко рассказал о служебной квартире и конкурсе в НАБУ

Новоназначенный генеральный прокурор Руслан Кравченко рассказал о приватизации служебного жилья в 2019 году и о конкурсе на должность главы НАБУ, в котором он участвовал в 2023 году.

Об этом Кравченко рассказал в соцсети фейсбук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вижу, что ко мне приковано повышенное внимание. И это нормально. Должность генерального прокурора предполагает бдительность, требовательность и общественное доверие. Отвечать на манипуляции - самый низкий уровень публичного диалога. Но я расставлю все точки над "і", потому что должен быть честным перед людьми, перед командой и перед собой. Только так я могу требовать того же от других", - написал генпрокурор.

В частности, Кравченко рассказал о том, как в 2019 году приватизировал служебную квартиру, которую получил от государства как участник боевых действий.

Читайте также: Зеленский внес в ВР представление о назначении Кравченко генпрокурором

"С 2015 года, после службы в Крыму и зоне АТО - Дебальцево и Бахмуте - я, как военный прокурор, как участник боевых действий, был зарегистрирован в воинской части и состоял на учете лиц, имеющих первоочередное право на жилье. В декабре 2018 года я получил ордер на служебную квартиру площадью 42 квадратных метра в Подольском районе города Киева (Виноградарь). Это было мое законное право, предусмотренное статусом военнослужащего (военный прокурор) и законодательством. В течение трех лет я неоднократно пропускал свою очередь, поскольку в предложениях были квартиры большей площади, чем та, на которую я имел право. Я мог, как это бывает, зарегистрировать ближайших родственников и искусственно увеличить свою жилищную норму, и таким образом в частности ускорить получение жилья. Но я не сделал этого и получил ровно те 42 метра, которые мне принадлежали в соответствии с законом. В 2019 году эту квартиру я приватизировал и в этом же году я женился. На тот момент у жены уже была собственная квартира, приобретенная до нашего знакомства. Я не имел к ней никакого юридического или фактического отношения. Эта квартира не влияла, не отменяла и не ограничивала мое законное право на жилье. Жена также не претендовала на приватизацию этой квартиры", - рассказал чиновник.

Впоследствии, по словам Кравченко, он продал квартиру, чтобы "вырученные средства вложить в "котлован" квартиры чуть большей площади - на 52 квадратных метра".

"Это не исключение. В том же году более тысячи военнослужащих по всей стране получили служебное жилье. Это норма, которую необходимо не искажать, а защищать", - добавил генпрокурор.

Читайте также: Верховная Рада назначила Кравченко Генпрокурором 

Также Кравченко рассказал, что квартира его бывшей жены осталась в ее собственности.

"Второе. Семейное положение. С женой мы официально разведены почти год. Ее квартира осталась в ее собственности. На этом, считаю, тема исчерпана. Призываю уважать мое право на приватность и оставить это в покое. Потому что здесь речь не только обо мне", - заявил генеральный прокурор.

Кроме этого, Кравченко рассказал о конкурсе на должность директора НАБУ, в котором он участвовал, но не прошел собеседование на добропорядочность.

"Третье. Конкурс в НАБУ. Это не о личном. Это о системе, которую мы строим. Я почувствовал это на себе во время участия в конкурсе на должность директора НАБУ. По результатам тестов на знание законодательства, аналитическое мышление, практические навыки и способности я набрал самые высокие баллы и возглавил рейтинг. Но не прошел. Тогда, как это часто бывает, профессионализм стали второстепенными. Их перечеркнули субъективные оценки, условные представления и тонкая грань между формой и содержанием. Это не моя боль, я искренне благодарю судьбу за тот выбор, действительно. Но это симптом. Потому что если мы системно будем перечеркивать профессионализм формализмом - мы потеряем наших людей и ядро государственной службы", - рассказал генпрокурор.

Читайте также: Кандидатуру Кравченко поддержали даже нардепы - фигуранты коррупционных дел, - ЦПК

Напоследок Кравченко добавил, что он "всегда открыт к конструктивному разговору".

"Я всегда открыт к конструктивному разговору, аргументированной критике и фактам. Но для меня остаются принципиальными три вещи: профессионализм, справедливость и готовность нести ответственность. Это - основа. Все остальное - производное", - написал чиновник.

Напомним, что 21 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Руслана Кравченко на должность генерального прокурора.

Читайте также: Зеленский назначил Кравченко генеральным прокурором

Автор: 

НАБУ (4240) Кравченко Руслан (51) Генпрокурор (30)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+23
Чергова брехлива потвора яка навіть не спльовує.
показать весь комментарий
22.06.2025 20:24 Ответить
+23
В НАБУ не пройшов на доброчесність а на Генпрокурора знадобився - їбать - копать - "весело" живем
показать весь комментарий
22.06.2025 20:30 Ответить
+21
Святий
показать весь комментарий
22.06.2025 20:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Святий
показать весь комментарий
22.06.2025 20:23 Ответить
А ви каартиру приватузавали?
показать весь комментарий
22.06.2025 20:43 Ответить
Суттєва різниця між звичайним житлом і службовим. Прокурори перебували на посаді 5 років. Отже кожні 5 років нова хатинка, яку потім можно або продати, або залишити діткам - батькам - коханкам
показать весь комментарий
22.06.2025 21:11 Ответить
Ви Наталия П?
показать весь комментарий
22.06.2025 21:44 Ответить
Не подобається? а коли сам? та й несеш нісенітницю про чесних прокурорів. Він каже що брав участь в АТО. Прокурором... за десяткі километрів від лініх боїв., тому і нагороди так собі, як у Абдрестовича. На останок. Це форум і кожен маж ПРАВО висловлювати свою думку .Це зрозуміло, солдате?
показать весь комментарий
22.06.2025 21:58 Ответить
Подобается не подоьается то питання друге і філосовське, а на перше питання ви не відповили. То ви Наталия П чи ні?
показать весь комментарий
23.06.2025 05:35 Ответить
Хвичайно ні. Але вступитися за жінку, до якої чіпляються яку "********" добра справа. Ще питання?
показать весь комментарий
23.06.2025 05:45 Ответить
Дивно шо звичайне питання вважаєтє **********.
Предьявить запрос Наталич П на вашу допомогу.
показать весь комментарий
23.06.2025 06:04 Ответить
може вас спитати, чому напали на Натали. Не подобається її комантар? Чи ви адвокат зеленого прокурора?
показать весь комментарий
23.06.2025 08:54 Ответить
Борони Боже шоб я ім був захистником.
показать весь комментарий
23.06.2025 09:55 Ответить
Оно кошевие з пікаловим ордена отримали за концерти перед сепарами на ТОТ за десятки км від ЛБЗ і шо, це вас та Наталію П не бентежить. Чи ви одна з Наталия П особа?
показать весь комментарий
23.06.2025 05:47 Ответить
а хто вам казав що "ордленоносії" Кошевий та Пікалов мені байдужі? Сам вигадав? Але вони лише коміки, не те що прокурорські. Взагалі про прокуроські пенсії по "інвалідності" чули? Саме так і службові хатинки
показать весь комментарий
23.06.2025 09:03 Ответить
А шо плешивий кретин не орденоносець?
Він шо відмовився від ордену?
Коли?
показать весь комментарий
23.06.2025 09:56 Ответить
це за кого?
показать весь комментарий
23.06.2025 11:30 Ответить
Я так в не зрозумів, ви та Наталия П одна особа чи ні? Бо шось вона мовчить і ви собі замість ней шось рвете на британський прапор.
показать весь комментарий
23.06.2025 10:31 Ответить
головне щоб ти із власної "щось рвете" двуголову курку не витягли. А щодо Наиалі не знаю, може вона е вважає за потрібне спілкуватися із "адвокатами" прокурорів
показать весь комментарий
23.06.2025 11:29 Ответить
Якщо житло приватизоване згідно Закону про приватизацію, то цю можливість можна використати лише один раз. Далі варіанти.
показать весь комментарий
22.06.2025 23:47 Ответить
Моє теж.
Вариантів багато. Оно в 90-ті та нулеві генерали кузьмука в кожному місті приватизовували. Призначили на посадк в Дніпрі -приватизував. Призначили згодом до Львову - там приватизував. До Одеси - там приватизував. До Києва - там приватизував. Та ще повсюди дачку збудував.
показать весь комментарий
23.06.2025 05:52 Ответить
Неясно. Може є якісь "особливості". Згідно Закону про приватизацію, цю можливість можна використати лише один раз.
показать весь комментарий
23.06.2025 12:56 Ответить
Дивне питання.
Приватизація житла триває до цих пір. Колега казав, що свою квартиру, яка була колись у комунальній власності, приватизував тільки у минулому році.
показать весь комментарий
22.06.2025 23:45 Ответить
Дввне то, шо з цього роблчть щось незрозуміле. Кинули кістку собаці а вона в рада. Житло асі приватизують, службове к тому чеслі. В нема в цьому ничого особливого.
показать весь комментарий
23.06.2025 05:39 Ответить
а як же Закон? Чи прокурорам Закон не "писан"?
показать весь комментарий
23.06.2025 09:05 Ответить
Як шо особисто Zе поставив Основний Закон на паузу то Слугам ***** та прокурорам насрати на закони. Чи ви оцикували від них шось іншого?
показать весь комментарий
23.06.2025 09:52 Ответить
щодо зелі, то ще з часів переслідування Порошенко висновок зробив остаточно - зелене кривосуддя
показать весь комментарий
23.06.2025 11:32 Ответить
Що саме порушив Кравченко у справі приватизації житла ?
Мені теж не подобається, що приватизуються службові квартири.
Але ми приватизували, свого часу, квартиру, яка формально була у комунальній власності. Як всі.
показать весь комментарий
23.06.2025 12:59 Ответить
Згодом, за словами Кравченка, він продав квартиру, щоб "виручені кошти вкласти у "котлован" квартири трохи більшої площі - на 52 квадратних метри". Джерело: https://censor.net/ua/n3559305
Зараз де пан Кравченко проживає? У гуртожитку, у булої жінки, чи знову на службовій квартирі?
показать весь комментарий
23.06.2025 15:09 Ответить
З цієї статті неясно.
показать весь комментарий
24.06.2025 17:38 Ответить
учасник бойових дій. А кажуть прокурори не воюють, бо інваліди, - вони всі учасники ще з 14-го. Не кожен боєць в окопі воює.
показать весь комментарий
22.06.2025 22:08 Ответить
Чергова брехлива потвора яка навіть не спльовує.
показать весь комментарий
22.06.2025 20:24 Ответить
Ми ж знаємо кого призначає Зеля.
Думаю скоро познайомимось ближче і з новим прокурором
показать весь комментарий
22.06.2025 20:25 Ответить
показать весь комментарий
22.06.2025 20:38 Ответить
Алоизыч и какое-то чмо.
показать весь комментарий
22.06.2025 21:03 Ответить
Дай Боже Ксюша шоб ви як скорійш познайомились з прокурором.
показать весь комментарий
22.06.2025 20:45 Ответить
Такий собі Няш-мяш тільки у пантолонах. Обідва з Луганська. Обідва працювали у прокаратурі Крима аж до 2014 р. В притул не бачили а ні сепаратістів, а ні колоборантів, а ні кацапськой пропаганди. Невже в Україні нема бідьш поважної людини, без плями "крим - наш"?
показать весь комментарий
22.06.2025 21:22 Ответить
Хоч ікони з нього малюй
показать весь комментарий
22.06.2025 20:26 Ответить
Свєжо прєданьє, да вєрітся с трудом!
показать весь комментарий
22.06.2025 20:27 Ответить
В НАБУ не пройшов на доброчесність а на Генпрокурора знадобився - їбать - копать - "весело" живем
показать весь комментарий
22.06.2025 20:30 Ответить
та я сам в аху...як здивований...
показать весь комментарий
22.06.2025 20:44 Ответить
Так і живем - не верхівка а злодійське кубло
показать весь комментарий
22.06.2025 20:47 Ответить
Один із найвєлічайших патріотів луганського окремого полка імені портнова. Навколо Боневтіка виключно луганські, донецькі, сочінські, владіміровські та криворівзькі. Свої до своїх. Пам'ятаю як колись "квартал 95" співав пісні про "своі булочкі донецкіє, северодонецкі', луганськіє, одескіє і не свої Львовскіє, Каменец-Поlольскіє, Вінніцкіє..." не проста так він їх співав, то його стан душі.
показать весь комментарий
22.06.2025 20:32 Ответить
вибрали вже четвертого прокурорва щоб посадити Порошенка. видно і цей поїде скоро послом десь в таїланд,до жінок з кадиками.
показать весь комментарий
22.06.2025 20:33 Ответить
Неочіковано, стримано і все по ділу.
Про псевдоконуурси дуже влучно. Їх результат вилився в суцільну руйнацію державного управління, бо фріки УМИСНО віжсікали і відсікають найрозумніших і найпрофесіональніших. Особливо це стосується відбору на посали прокурорів і суддів. Фріки від грд і грме на 100% адвокатські лобісти, яким не потрібно допустити професіональних і сильних прокурорів і суддів.
За багато років це перший Генпрокурор з прокурорів і це вселяє довіру і надію, що він зробить прокуратуру знов сильною інституцією влади і дотримання законності в державі, і більше не допустить безкарного і бездоказового хейту і приниження прокурорів.
показать весь комментарий
22.06.2025 20:35 Ответить
Який у пані шершавий язик
показать весь комментарий
22.06.2025 20:43 Ответить
Оце так відсос))). Мабуть також з прокуратури).
показать весь комментарий
22.06.2025 21:29 Ответить
-"приниження прокурорів" дуже вдалий жарт...
показать весь комментарий
22.06.2025 22:34 Ответить
показать весь комментарий
22.06.2025 20:36 Ответить
Прокурори повинні вкладати кошти в недобудови Войцеховського, Аркади, Укрбуду,
а не своєю бездіяльністю допомагати шахраям уникати відповідальності
показать весь комментарий
22.06.2025 20:39 Ответить
Треба шукати людей, які знають, яке вонр учасник бойових дій.

Арестович теж не вилазив з "бойових виходів" (за баблом).
показать весь комментарий
22.06.2025 20:42 Ответить
показать весь комментарий
22.06.2025 21:00 Ответить
Карма таки існує!

Львы напали на владельца крымского парка «Тайган» Олега Зубкова. В тяжелом состоянии его доставили в больницу
показать весь комментарий
22.06.2025 20:46 Ответить
Такая радость !
Сначала Мадрид
Теперь Ялта ...
показать весь комментарий
22.06.2025 21:12 Ответить
Зараз прокурори і судді через суди виграли собі СПЕЦпенсії на 35 млрд!!! Вдумайтеся і це коли ми воюємо.Так питання квартиру получив до одруження чи після одруження? Справа в тому що таких прокурорів, суддів і чинуш з квартирами десятки тисяч!!! І ніхто цієї схеми не хоче ламати.
показать весь комментарий
22.06.2025 20:49 Ответить
Гетьманцев, як ти вже з...в з цією брехнею. Тебе, що сівкович за кадик тримає аби ти нес цю ху...ю? Чи портнов з того світу?
Якщо хочеш я ще раз опублікую твою декларацію ле ти не просто мільйонер, а латифундист, барига з кіл кома сотня метрів кв житла, а також семідєлка яка одночасно примудряється працювати в трьох державних установ?
показать весь комментарий
22.06.2025 20:55 Ответить
Сівкович тримає за кадик твого шефа
показать весь комментарий
22.06.2025 21:46 Ответить
желєзняк, це ти?
У вас тут, що «перекличка»?
показать весь комментарий
22.06.2025 22:00 Ответить
Це складові системи. А система себе ніколи не обділить.
показать весь комментарий
22.06.2025 21:13 Ответить
Найцікавіше це в кого в сім'ї російський паспорт. Без такої опції туди на роботу не приймають...
показать весь комментарий
22.06.2025 20:51 Ответить
Зачетно!!!!!
показать весь комментарий
22.06.2025 21:17 Ответить
на тлі сьогоднішніх "досягнень" Зе шобли, історія з приватизацією квартири, ІМХО не варта дирки від бублика
показать весь комментарий
22.06.2025 20:52 Ответить
З дружиною ми розлучені,але у нас добрі стосунки
показать весь комментарий
22.06.2025 21:08 Ответить
Одразу видно - чесна людина.
показать весь комментарий
22.06.2025 21:11 Ответить
Влада мародерів і злочинців призначила "чесного" прокурора!!!! ВІРЮ 100 відсотків! Хіба хтось міг придумать краще за 95 квартал? ахахаах
показать весь комментарий
22.06.2025 21:14 Ответить
Сімейний стан. З дружиною ми офіційно розлучені майже рік.

Гендиректор Державного оператору тилу Жумаділов став холостяком

Люди з оточення віцепрем'єрки Стефанішиної (ексчоловік) отримали в управління через АРМА чотири об'єкти нерухомості

Якась зелена пошесть.
показать весь комментарий
22.06.2025 21:17 Ответить
Подібне витворяли і за радянських часів - розлучались, щоб житло на окремі сім"ї отримувати. Особливо, якщо була можливість на "прискорення" черги, або якісь пільговики.
показать весь комментарий
22.06.2025 23:51 Ответить
Суддя Тандир теж "несподівано" розлучився (після того як, перебуваючи п'яним за кермом, вбив нацгвардійця). Досі не поніс покарання, наскільки відомо.
показать весь комментарий
23.06.2025 09:58 Ответить
Смердюча зелена квартальна шобла.
показать весь комментарий
22.06.2025 21:31 Ответить
в нас вже був при Кучмі прокурор Кравченко
який вистрелив собі два рази в голову...
цікаво цей кіздкн зробить теж саме???
показать весь комментарий
22.06.2025 21:35 Ответить
Как прокуроры становятся на бумаге участниками боевых дий - это же *** абсурд,воины-защитники и прокуроры перед обществом становятся равнозначными героями,такому бардаку суд давно уже должен дать свою справедливую оценку.
показать весь комментарий
22.06.2025 22:22 Ответить
А як цьому херою вдалося демобілізуватися? тих хто справді воює не демобілізуть!
показать весь комментарий
22.06.2025 22:33 Ответить
демобілізують - випадків і варіантів маса
показать весь комментарий
22.06.2025 23:53 Ответить
Воював він, вірю...
показать весь комментарий
23.06.2025 10:00 Ответить
"Віримо".
Тут свіжий носатий клієнт на вручення підозри сьогодні повернувся на місце злочину: от на днях і побачимо,який з тебе прокурор.
показать весь комментарий
22.06.2025 22:40 Ответить
головна риса українського прокурора - інвалідність
показать весь комментарий
22.06.2025 22:55 Ответить
Цей не інвалід - і не підкопаєшся !
показать весь комментарий
22.06.2025 23:54 Ответить
Гарно співає, але те що його призначив зє, говорить про те що воно ще то .........
показать весь комментарий
22.06.2025 23:42 Ответить
І що ? Були інші Президенти, інші Генпрокурори.
Кого Ви можете назвати, притомних, чесних, нормальних ??
показать весь комментарий
22.06.2025 23:55 Ответить
Чесно кажучи не пригадую, але тут справа в зє, коли воно когось призначає вже смердить!!!
показать весь комментарий
23.06.2025 15:15 Ответить
свята людина. всё, расходимся.
показать весь комментарий
23.06.2025 02:26 Ответить
украинци покажить кристально чесного прокурора якщо наше суспильство пргнило знизу до верху хай кожен подиветься на себе
показать весь комментарий
23.06.2025 09:01 Ответить
 
 