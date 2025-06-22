Кравченко рассказал о приватизации служебной квартиры и конкурсе на должность главы НАБУ

Новоназначенный генеральный прокурор Руслан Кравченко рассказал о приватизации служебного жилья в 2019 году и о конкурсе на должность главы НАБУ, в котором он участвовал в 2023 году.

Об этом Кравченко рассказал в соцсети фейсбук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вижу, что ко мне приковано повышенное внимание. И это нормально. Должность генерального прокурора предполагает бдительность, требовательность и общественное доверие. Отвечать на манипуляции - самый низкий уровень публичного диалога. Но я расставлю все точки над "і", потому что должен быть честным перед людьми, перед командой и перед собой. Только так я могу требовать того же от других", - написал генпрокурор.

В частности, Кравченко рассказал о том, как в 2019 году приватизировал служебную квартиру, которую получил от государства как участник боевых действий.

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"С 2015 года, после службы в Крыму и зоне АТО - Дебальцево и Бахмуте - я, как военный прокурор, как участник боевых действий, был зарегистрирован в воинской части и состоял на учете лиц, имеющих первоочередное право на жилье. В декабре 2018 года я получил ордер на служебную квартиру площадью 42 квадратных метра в Подольском районе города Киева (Виноградарь). Это было мое законное право, предусмотренное статусом военнослужащего (военный прокурор) и законодательством. В течение трех лет я неоднократно пропускал свою очередь, поскольку в предложениях были квартиры большей площади, чем та, на которую я имел право. Я мог, как это бывает, зарегистрировать ближайших родственников и искусственно увеличить свою жилищную норму, и таким образом в частности ускорить получение жилья. Но я не сделал этого и получил ровно те 42 метра, которые мне принадлежали в соответствии с законом. В 2019 году эту квартиру я приватизировал и в этом же году я женился. На тот момент у жены уже была собственная квартира, приобретенная до нашего знакомства. Я не имел к ней никакого юридического или фактического отношения. Эта квартира не влияла, не отменяла и не ограничивала мое законное право на жилье. Жена также не претендовала на приватизацию этой квартиры", - рассказал чиновник.

Впоследствии, по словам Кравченко, он продал квартиру, чтобы "вырученные средства вложить в "котлован" квартиры чуть большей площади - на 52 квадратных метра".

"Это не исключение. В том же году более тысячи военнослужащих по всей стране получили служебное жилье. Это норма, которую необходимо не искажать, а защищать", - добавил генпрокурор.

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Также Кравченко рассказал, что квартира его бывшей жены осталась в ее собственности.

"Второе. Семейное положение. С женой мы официально разведены почти год. Ее квартира осталась в ее собственности. На этом, считаю, тема исчерпана. Призываю уважать мое право на приватность и оставить это в покое. Потому что здесь речь не только обо мне", - заявил генеральный прокурор.

Кроме этого, Кравченко рассказал о конкурсе на должность директора НАБУ, в котором он участвовал, но не прошел собеседование на добропорядочность.

"Третье. Конкурс в НАБУ. Это не о личном. Это о системе, которую мы строим. Я почувствовал это на себе во время участия в конкурсе на должность директора НАБУ. По результатам тестов на знание законодательства, аналитическое мышление, практические навыки и способности я набрал самые высокие баллы и возглавил рейтинг. Но не прошел. Тогда, как это часто бывает, профессионализм стали второстепенными. Их перечеркнули субъективные оценки, условные представления и тонкая грань между формой и содержанием. Это не моя боль, я искренне благодарю судьбу за тот выбор, действительно. Но это симптом. Потому что если мы системно будем перечеркивать профессионализм формализмом - мы потеряем наших людей и ядро государственной службы", - рассказал генпрокурор.

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Напоследок Кравченко добавил, что он "всегда открыт к конструктивному разговору".

"Я всегда открыт к конструктивному разговору, аргументированной критике и фактам. Но для меня остаются принципиальными три вещи: профессионализм, справедливость и готовность нести ответственность. Это - основа. Все остальное - производное", - написал чиновник.

Напомним, что 21 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Руслана Кравченко на должность генерального прокурора.

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