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Новини Призначення Кравченка генеральним прокурором Нові заступники генпрокурора
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Кравченко призначив трьох заступників генпрокурора

Кравченко призначив нових заступників генпрокурора

Генеральний прокурор Руслан Кравченко підписав накази про призначення своїх заступників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Так, Рада прокурорів України на засіданні ухвалила рішення про надання рекомендацій на призначення на посади заступників Генерального прокурора Максима Крима, Марію Вдовиченко та Андрія Лещенка.

Згодом Кравченко підписав відповідні накази.

"За кожним із заступників закріплений певний напрям роботи в органах прокуратури, за який вони відповідатимуть.

До цього Максим Крим обіймав посаду керівника Київської обласної прокуратури, Марія Вдовиченко – виконувала обв’язки керівника Київської міської прокуратури, а Андрій Лещенко працював на керівній посаді в Департаменті протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора", - йдеться в повідомленні.

25 червня заступники генерального прокурора розпочали виконання своїх обов’язків.

Читайте: Ухвалив рішення скасувати Положення про порядок добору кандидатів до кадрового резерву: ідея не виконала основного завдання, - Кравченко

Автор: 

Кравченко Руслан (76) Офіс Генпрокурора (3303)


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Топ коментарі
+4
ой, шо буде, шо буде.....
інвалідність пенсії убд.
аааа....
і кредит від е'оселі.
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25.06.2025 10:50 Відповісти
+3
а окремий заступник по чернишову призначений?
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25.06.2025 11:25 Відповісти
+2
допомогатимуть мародерить криси ЗЕбільні
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25.06.2025 10:55 Відповісти
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ой, шо буде, шо буде.....
інвалідність пенсії убд.
аааа....
і кредит від е'оселі.
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25.06.2025 10:50 Відповісти
Це все вже у минулому, тепер можна нарешті пожити для себе коханого.
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25.06.2025 12:45 Відповісти
допомогатимуть мародерить криси ЗЕбільні
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25.06.2025 10:55 Відповісти
Обов'язково має бути своя машка
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25.06.2025 10:55 Відповісти
Хто більше дав, той отримав місце біля корита якнайближче до вікна роздачі
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25.06.2025 11:15 Відповісти
а окремий заступник по чернишову призначений?
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25.06.2025 11:25 Відповісти
******
як же ми жили 7 місяців без ціх покідьків!!!
виживали!!
їсти не могли
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25.06.2025 11:27 Відповісти
жили і не тужили бо життя продовжуєтья

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25.06.2025 12:43 Відповісти
"Рада прокурорів України на засіданні ухвалила рішення про надання рекомендацій..."

Хтось у це вірить ?
А може завгосп із ОПи ухвалив рішення...???
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25.06.2025 12:03 Відповісти
Оця новина мене дійсно засмутила, бо ця рада прокурорів, в тому складі, що є, суцільне лайно, нікчеми, жирні коти які лижуть собі сраки, не варті ломаної копійки і страшне ярмо на шиї ОГП, і абсолютно точно пряма протилежність в своїй бездіяльності і потворству, заявленим амбіцям нового генпрокурора. Йому з ними треба прощатися і негайно!
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25.06.2025 12:56 Відповісти
А куда дели предыдущих,пропали нах безвести?
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25.06.2025 12:17 Відповісти
На фронт поехали, в батальон Монако, куда им еще с такой редкой профессией.
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25.06.2025 12:31 Відповісти
Слава богу, це не той багатостаночник Лещенко, що сидить в Укрзалізниці(задниця в окулярах)...
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25.06.2025 12:42 Відповісти
Напевно не той
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25.06.2025 12:45 Відповісти
Прочитала в тг оцей коментар до цієї новини, і цілком з ним згідна. Хіба що варто додати, необхідність негайно цю раду прокурорів обнули назавжди і розібратися з тим, що цей склад т.з. ради прокурорів, які жодного разу не виконали своїх обов'язків щодо укріплення незалежності прокурорів, а максимально шкодили цій вимозі закону про прокуратуру, чесали яйця і облаштовували виключно своє.життя, тонучі в ніщяках нехілих за своє потурання приниженню ОГП на всіх майданчиках хайпожерів.
«Ну, по перше Крим тільки народився в Узбекістані і це нікому не дає право за це його принижувати. Краще почитайте все про нього.
Щодо Вдовиченко М, я не в захваті від її манери спілкування з іншими людьми і з підлеглими. Заявлене новим генпрокурором Кравченко поважне ставлення до всіх, в т.ч. до підлеглих, тут явно входить в пряму конфронтацію і протилежність. Якщо вона не зміниться в цьому плані, то дуже зашкодить місії Кравченко перетворити прокуратуру на міцний горішок, спільноту однодумців, який здатен повернути законність в державі. Як не крути, в часи безапеляційного і брудного, бездоказового хейту, набратись мужності і прямо сказати про незгоду з «реформаторами», поки що не зміг ніхто. Він перший і поки єдиний, що робить йому честь. Можливо поважаючі Кравченко, Вдовиченка навчиться поважати підлеглих і всіх з ким їй прийдеться спілкуватися. Я на це сподіваюсь. Дай то Боже! Якщо ні, то це біда.»
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25.06.2025 13:05 Відповісти
Пора гнати в шию прокурорів інвалідів і відміняти їх пенсії.
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25.06.2025 13:52 Відповісти
 
 