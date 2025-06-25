Кравченко призначив трьох заступників генпрокурора

Генеральний прокурор Руслан Кравченко підписав накази про призначення своїх заступників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Так, Рада прокурорів України на засіданні ухвалила рішення про надання рекомендацій на призначення на посади заступників Генерального прокурора Максима Крима, Марію Вдовиченко та Андрія Лещенка.

Згодом Кравченко підписав відповідні накази.

"За кожним із заступників закріплений певний напрям роботи в органах прокуратури, за який вони відповідатимуть.



До цього Максим Крим обіймав посаду керівника Київської обласної прокуратури, Марія Вдовиченко – виконувала обв’язки керівника Київської міської прокуратури, а Андрій Лещенко працював на керівній посаді в Департаменті протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора", - йдеться в повідомленні.

25 червня заступники генерального прокурора розпочали виконання своїх обов’язків.

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