Кравченко призначив трьох заступників генпрокурора
Генеральний прокурор Руслан Кравченко підписав накази про призначення своїх заступників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
Так, Рада прокурорів України на засіданні ухвалила рішення про надання рекомендацій на призначення на посади заступників Генерального прокурора Максима Крима, Марію Вдовиченко та Андрія Лещенка.
Згодом Кравченко підписав відповідні накази.
"За кожним із заступників закріплений певний напрям роботи в органах прокуратури, за який вони відповідатимуть.
До цього Максим Крим обіймав посаду керівника Київської обласної прокуратури, Марія Вдовиченко – виконувала обв’язки керівника Київської міської прокуратури, а Андрій Лещенко працював на керівній посаді в Департаменті протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора", - йдеться в повідомленні.
25 червня заступники генерального прокурора розпочали виконання своїх обов’язків.
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аааа....
і кредит від е'оселі.
як же ми жили 7 місяців без ціх покідьків!!!
виживали!!
їсти не могли
Хтось у це вірить ?
А може завгосп із ОПи ухвалив рішення...???
«Ну, по перше Крим тільки народився в Узбекістані і це нікому не дає право за це його принижувати. Краще почитайте все про нього.
Щодо Вдовиченко М, я не в захваті від її манери спілкування з іншими людьми і з підлеглими. Заявлене новим генпрокурором Кравченко поважне ставлення до всіх, в т.ч. до підлеглих, тут явно входить в пряму конфронтацію і протилежність. Якщо вона не зміниться в цьому плані, то дуже зашкодить місії Кравченко перетворити прокуратуру на міцний горішок, спільноту однодумців, який здатен повернути законність в державі. Як не крути, в часи безапеляційного і брудного, бездоказового хейту, набратись мужності і прямо сказати про незгоду з «реформаторами», поки що не зміг ніхто. Він перший і поки єдиний, що робить йому честь. Можливо поважаючі Кравченко, Вдовиченка навчиться поважати підлеглих і всіх з ким їй прийдеться спілкуватися. Я на це сподіваюсь. Дай то Боже! Якщо ні, то це біда.»